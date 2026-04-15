Handeln Progressive - PGR CFD

Über Progressive Corp

THE PROGRESSIVE CORPORATION ist eine Versicherungs-Holdinggesellschaft. Die Versicherungstöchter und Partnerunternehmen des Unternehmens bieten private und kommerzielle Kfz- und Sachversicherungen, andere spezielle Schaden/Unfall-Versicherungen und damit verbundene Dienstleistungen. Das Unternehmen ist über die Segmente Personal Lines, Commercial Lines und Property tätig. Das Unternehmen betreibt seine Geschäftsbereiche Kfz und Immobilien in den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus vertreibt es private Kfz-Personenschadenhaftpflicht- und Kfz-Sachschadenhaftplichtversicherungen in Australien. Sein Segment Personal Lines bietet Versicherungen für Privat-Pkw sowie Hobby- und andere Fahrzeuge an. Sein Geschäftsbereich Commercial Lines bietet Primärhaftung, Personenschaden- und andere Kfz-bezogene Versicherungen für Pkws und Lkws, deren Eigentümer und/oder Betreiber überwiegend kleine Unternehmen sind, als Teil des kommerziellen Automobilmarktes. Sein Geschäftsbereich Property bietet Versicherungen für Hausbesitzer und Mieter, vor allem über den Agentur-Kanal in mehr als 31 Bundesstaaten und dem District of Columbia.

Der aktuelle realtimekurs der Progressive Aktie beträgt 201.52 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Payoneer Global Inc., Bonus BioGroup Ltd., Swisscom AG, Paychex, Inc., Cardinal Health und Suntec Reit. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.