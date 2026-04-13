Handeln Cardinal Health - CAH CFD

Über Cardinal Health Inc

CARDINAL HEALTH, INC. ist ein Unternehmen für Gesundheitsdienstleistungen und -produkte. Das Unternehmen betreibt über zwei Segmente: Pharma und Medizin. Das Segment Pharma vertreibt Markenarzneimittel und Generika, Spezialpharma, rezeptfreie Gesundheits- und Konsumprodukte. Dieses Segment betreibt auch Nuklearapotheken und Zyklotronanlagen; bietet Apothekenmanagement-Dienstleistungen für Krankenhäuser sowie Arzneitherapie-Management und Patientenresultate-Dienstleistungen für Krankenhäuser, andere Gesundheitsdienstleister und Kostenträger und bietet Dienstleistungen für Unternehmen im Gesundheitswesen. Das Segment Medizin vertreibt eine Reihe von medizinischen, chirurgischen und Laborprodukten und erbringt Dienstleistungen für Krankenhäuser, ambulante Chirurgiezentren, klinische Labore und andere Gesundheitsdienstleister. In diesem Segment werden auch medizinische und chirurgische Produkte der Marke Cardinal Health hergestellt, bezogen und entwickelt. Es bietet Post-Akut-Pflege-Management und Übergangsdienste sowie Software für Krankenhäuser.

Der aktuelle realtimekurs der Cardinal Health Aktie beträgt 214.59 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Scandic Hotels Group, Vaxcyte, Inc., Ocugen, Inc., Horizon Finance, The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. und Tuniu Corporation. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.