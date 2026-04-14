Handeln ZoomInfo Technologies Inc. - GTM CFD

Über ZoomInfo Technologies Inc

ZoomInfo Technologies Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften eine Go-to-Market-Intelligence- und Engagement-Plattform für Vertriebs- und Marketingteams. Die Cloud-basierte Plattform liefert Intelligenz und Analysen, um Vertriebs- und Marketingexperten Informationen und Einblicke in die Organisationen und Fachleute zu geben, die sie ansprechen. Die Plattform nutzt künstliche Intelligenz und Techniken des maschinellen Lernens, um verschiedene Rohdatenereignisse zu verarbeiten und sie in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln. Die Plattform sammelt, kuratiert und verifiziert kontinuierlich Daten aus öffentlichen Quellen, um diese Erkenntnisse zu gewinnen. Das Unternehmen bedient verschiedene vertikale Branchen, darunter Software, Unternehmensdienstleistungen, Fertigung, Telekommunikation, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Einzelhandel, Medien und Internet, Transport, Bildung, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und Immobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Tool für das Datenqualitätsmanagement an, das den Vertrieb, das Marketing und den Umsatz über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg automatisiert.

Der aktuelle realtimekurs der ZoomInfo Technologies Inc. Aktie beträgt 5.82 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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