Handeln BW Offshore - BWO CFD

Über BW Offshore Limited

BW OFFSHORE LIMITED ist ein in Bermuda ansässiges Unternehmen. Das Unternehmen besitzt und betreibt über seine Tochtergesellschaften schwimmende Öl- und Gasförderungs-, Lagerungs- und Entladungsschiffe (FPSO) sowie schwimmende Lagerungs- und Entladungsschiffe (FSO). Es konzentriert sich auch auf Feldentwicklungen von entdeckten Öl- und Gasfeldern. Das Unternehmen ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Westafrika und auf dem amerikanischen Kontinent tätig. Das Unternehmen besteht aus BW Offshore, BW LPG, BW Pacific, BW LNG, BW VLCC, BW Chemical Tankers, BW Dry Cargo und BW Fleet Management. Es besitzt eine Flotte von 15 FPSOs und einem FSO, die in Westafrika, Brasilien, dem Golf von Mexiko, Indonesien, Neuseeland und in der Nordsee betreiben. Zu seiner eigenen Flotte gehören die Schiffe, wie BW Pionier, Yuum K'ak Naab, Pemex, BW Cidade de Sao Vicente, FPSO Polvo, Berge Helene, Abo FPSO, Sendje Berge, Espoir Ivoirien, Petroleo Nautipa, BW Athena, BW Catcher (Premier Oil) und BW Adolo (BW Energy).

Der aktuelle realtimekurs der BW Offshore Aktie beträgt 51.6 NOK. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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