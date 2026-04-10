Handeln Alcon Inc. - ALC CFD

Über Alcon AG

Die Alcon AG ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das sich auf die medizinische Industrie spezialisiert hat. Die Gesellschaft ist hauptsächlich als Unternehmen für Augenheilmittel tätig. Die Alcon AG gliedert ihre Aktivitäten in zwei Segmente: Chirurgie und Augenbehandlung. Das chirurgische Segment bietet eine Reihe von ophthalmochirurgischen Produkten, die es Chirurgen ermöglichen, genaue Ergebnisse zu erzielen. Das chirurgische Portfolio umfasst Technologien und Geräte für die Katarakt-, Netzhaut- und refraktive Chirurgie sowie hochmoderne Intraokularlinsen (ATIOLs) zur Behandlung von Katarakt und refraktiven Fehlern wie Presbyopie und Astigmatismus. Das chirurgische Segment umfasst auch fortschrittliche Viskoelastika, chirurgische Lösungen, Operationspackungen und andere Einwegprodukte für die Katarakt- und Vitreoretinalchirurgie. Das Segment Augenbehandlung stellt Kontaktlinsen und Linsenpflegeprodukte her, wie beispielsweise Produkte für trockene Augen, Kontaktlinsenpflege, Augenallergien sowie Augenvitamine und Rötungshemmer. Das Unternehmen bietet auch Fortbildungen für Augenärzte an.

Der aktuelle realtimekurs der Alcon Inc. Aktie beträgt 78.01 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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