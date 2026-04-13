Handeln Capital One Financial Corp - COF CFD

Über Capital One Financial Corp.

Capital One Financial Corporation ist eine diversifizierte Finanzdienstleistungs-Holdinggesellschaft. Das Unternehmen bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Verbraucher, kleine Unternehmen und gewerbliche Kunden über digitale Kanäle, Filialen, Cafés und andere Vertriebskanäle an.

Zu den Segmenten gehören das Kreditkartengeschäft, das Privatkundengeschäft und das Firmenkundengeschäft. Das Segment Kreditkarten umfasst das inländische Kartengeschäft für Privatkunden und kleine Unternehmen sowie das internationale Kartenkreditgeschäft in Kanada und im Vereinigten Königreich. Das Segment Consumer Banking umfasst das Einlagengeschäft und das Kreditgeschäft für Privatkunden und kleine Unternehmen sowie das nationale Autokreditgeschäft. Das Commercial Banking umfasst die Kreditvergabe, die Einlagenerfassung, die Kapitalmärkte und die Treasury-Management-Dienstleistungen für gewerbliche Immobilien sowie für gewerbliche und industrielle Kunden.

Zu den Tochtergesellschaften gehören Capital One Bank (USA), National Association und Capital One, National Association.

Der aktuelle realtimekurs der Capital One Financial Corp Aktie beträgt 195.99 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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