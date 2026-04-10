Handeln Affiliated Managers Group - AMG CFD

Über Affiliated Managers Group, Inc.

Affiliated Managers Group, Inc. ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Beteiligungen an Ladenbeteiligungsgesellschaften (Tochtergesellschaften). Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in Ladenbeteiligungsgesellschaften weltweit, darunter traditionelle, alternative und Vermögensverwaltungsgesellschaften, mit Spezialisierung auf eine Reihe von aktiven ertragsorientierten Anlagestrategien. Das Unternehmen verwaltet Vermögen über drei Vertriebskanäle: Institutionelle Investoren, Investmentfonds und vermögende Privatpersonen. Durch Tochtergesellschaften leitet das Unternehmen aktive ertragsorientierte Strategien vor allem durch getrennte Konten für große institutionelle Investoren auf der ganzen Welt, darunter Stiftungen, Staatsfonds und Altersvorsorge für Unternehmen und Gemeinden. Die Gesamtaktiva des Unternehmens betragen 611,3 Milliarden USD in mehr als 500 Anlageprodukten über eine Reihe von aktiven ertragsorientierten Strategien und Vertriebskanälen.

Der aktuelle realtimekurs der Affiliated Managers Group Aktie beträgt 284.21 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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