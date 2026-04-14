Handeln Sharp Corporation - 6753 CFD

Über Sharp Corporation

Sharp Corporation ist in der Herstellung und im Vertrieb von Telekommunikationsanlagen, elektrischen und elektronischen Geräten und elektronischen Bauteilen tätig. Das Unternehmen ist in seven Segmenten tätig. Das Segment IoT-Kommunikation bietet unter anderem Mobiltelefone, Tablet-Terminals, elektronische Wörterbücher, Taschenrechner und Faxgeräte an. Das Segment das System für Gesundheit und Umwelt bietet Kühlschrank, Heißdampfofen, Mikrowelle, kleine Kochgeräte. Das Segment Business-Lösung bietet unter anderem Point of Sale (POS) -Systemausrüstung, elektronisches Register, Business-Projektor, Informationsdisplay. Das Segment Kameramodul bietet Kameramodule, Kameramodul-Fertigungseinrichtungen. Das Segment elektronische Geräte bietet unter anderem Sensormodul, Näherungssensor und Staubsensor. Das Segment Energielösung bietet Solarzellen und Speicherbatterien. Das Anzeigegeräte-Segment stellt einen Flüssigkristall-Farb-TV (LCD) und einen Blu-ray Disc-Recorder zur Verfügung.

Der aktuelle realtimekurs der Sharp Corporation Aktie beträgt 586.5 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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