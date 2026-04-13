Handeln iShares MSCI Sweden ETF - EWD CFD

Über iShares MSCI Sweden ETF

Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere, aus denen sich sein zugrunde liegender Index zusammensetzt, sowie in Anlagen, die wirtschaftliche Merkmale aufweisen, die im Wesentlichen mit den Wertpapieren identisch sind, aus denen sich sein zugrunde liegender Index zusammensetzt. EWD bietet den Anlegern ein Engagement auf dem europäischen Markt Schwedens, indem er in Wertpapiere investiert, die an der nationalen Börse des Landes gehandelt werden. Da viele der Large Caps in diesem Fonds wahrscheinlich auch in anderen EFA-Beständen zu finden sind, ist der Fonds nicht für Anleger geeignet, die eine breite Diversifizierung in Europa anstreben. Für Anleger, die ein hohes Engagement insbesondere auf dem schwedischen Markt anstreben, ist EWD wahrscheinlich die beste verfügbare "pure play"-Option.

Der aktuelle realtimekurs der iShares MSCI Sweden ETF Aktie beträgt 52.88 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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