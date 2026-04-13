Handeln Embraer S.A. - EMBJ CFD

Über Embraer SA (ADR)

Embraer S.A. (Embraer) ist ein Hersteller von Jets von 70 bis 130 Sitzplätzen. Das Unternehmen produziert Flugzeuge für kommerzielle und exekutive Luftfahrt sowie für Verteidigungs- und Sicherheitszwecke und damit verbundene Dienstleistungen. Zu seinen Segmenten gehört das kommerzielle Luftfahrtgeschäft, das die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von kommerziellen Jets sowie die Übertragung von Supportleistungen, insbesondere im Bereich der regionalen Luftfahrt und Flugzeugvermietung, beinhaltet; Executive Jet-Geschäft, das seine Exekutive Jets an Unternehmen vermarktet, darunter fraktionierte Eigentumsgesellschaften, Charter- und Air-Taxi-Unternehmen, hochverdienende Einzelpersonen und Flugakademien; Das Segment Defense and Security Business, das konzipiert, gestaltet, entwickelt, produziert und unterstützt eine Reihe von integrierten Lösungen für den Verteidigungs- und Sicherheitsmarkt, und das Segment Other Related Businesses, das Kraftstoff-Systeme, Bauteile und mechanische und hydraulische Systeme bietet Sikorsky Aircraft Corporation für die Herstellung von Hubschraubern.

Der aktuelle realtimekurs der Embraer S.A. Aktie beträgt 69.82 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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