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Über Northern Dynasty Minerals Ltd

Northern Dynasty Minerals Ltd. ist ein Mineralexplorationsunternehmen. Das Unternehmen hält über ihre Tochtergesellschaften Beteiligungen an Schürfrechten auf Land des US-Bundesstaates Alaska im Südwesten von Alaska, die ein Teil des Kupfer-Gold-Molybdänprojekts Pebble (Projekt Pebble) sind. Das Projekt Pebble befindet sich im Südwesten von Alaska, etwa 20 Meilen (32 Kilometer) von den Dörfern Iliamna und Newhalen entfernt und mehr als 200 Meilen (320 Kilometer) südwestlich der Stadt Anchorage. Das Fördergebiet besteht aus etwa 2.400 Schürfrechten und liegt über 1.000 Meter über dem Meeresspiegel und etwa 60 Meilen (96 Kilometer) vom Meeresstrom am Cook Inlet entfernt. Das Unternehmen ist dabei, das Projekt Pebble zu explorieren und zu erschließen.

Der aktuelle realtimekurs der Northern Dynasty Minerals, Ltd. Aktie beträgt 1.896 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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