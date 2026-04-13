Handeln General Mills - GIS CFD
Über General Mills, Inc.
General Mills, Inc. ist ein Hersteller und Vermarkter von Marken-Nahrungsmitteln und Tier
Der aktuelle realtimekurs der General Mills Aktie beträgt 34.55 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Jacobs Engineering Group, Gannett Co., Inc., CleanSpark, Inc., Sempra Energy, Creative Realities und Backblaze, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:853862
- ISIN:US3703341046