Xiaomi Corporation (1810) notiert um 14:39 Uhr UTC am 8. April 2026 auf dem Feed von Capital.com bei 32,25 HKD, innerhalb einer Intraday-Spanne von 31,82–32,68 HKD. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Druck auf den breiteren Hongkonger Markt hält an, nachdem der Hang Seng Index am 7. April 2026 einen deutlichen Rückgang verzeichnete und am 8. April bei 25.893 stand, da die USA umfassende Gegenzölle einführten, die chinesische Technologieaktien stark belasteten (Reuters, 7. April 2026). Xiaomis eigene Ergebnisse, die Ende März 2026 veröffentlicht wurden, zeigten einen Rückgang des bereinigten Gewinns im vierten Quartal um 24% im Jahresvergleich, wobei Reuters steigende Speicherkosten und zunehmenden Wettbewerb als wesentliche Gegenwinde anführte (Reuters, 24. März 2026). Auf der Produktseite zog die überarbeitete Elektrolimousine SU7 nach ihrer Einführung am 19. März 2026 mehr als 30.000 verbindliche Bestellungen an, wobei 15.000 Einheiten in den ersten 34 Minuten gesichert wurden (CNEVPost, 23. März 2026). Dies half, einige der breiteren Ertragsbedenken auszugleichen, während Xiaomis jährliches EV-Auslieferungsziel für 2026 bei 550.000 Einheiten liegt (Reuters, 19. März 2026).

Xiaomi-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 8. April 2026 spiegeln Xiaomi-Aktienprognosen von Drittanbietern eine weitgehend vorsichtige Neubewertung wider, die auf die Ergebnisse des vierten Quartals 2025, steigende vorgelagerte Komponentenkosten und ein herausforderndes makroökonomisches Umfeld aufgrund der Handelsspannungen zwischen den USA und China folgt.

Zephirin (Einzelanalysten-Verkaufsrevision)

Zephirin senkt sein 12-Monats-Kursziel von 31 HKD auf 27 HKD und behält ein Verkaufsrating bei, was es zum bärischsten öffentlich verfolgten Schätzwert für die Aktie zu diesem Datum macht. Die Abwärtsrevision folgt auf Xiaomis gemeldeten Rückgang des bereinigten Nettogewinns im vierten Quartal um 24% im Jahresvergleich, wobei der Analyst auf Margenkompression im Smartphone-Segment aufgrund erhöhter Speicherkosten verweist (MarketScreener, 24. März 2026).

Jefferies (Kurszielkürzung, Halten)

Jefferies senkt sein 12-Monats-Kursziel von 43,36 HKD auf 30,45 HKD und ändert sein Rating auf Halten, was eine deutliche Reduzierung gegenüber seiner früheren Kaufempfehlung darstellt. Der Broker verweist auf einen prognostizierten Rückgang der weltweiten Smartphone-Auslieferungen 2026 um 31% auf 867 Millionen Einheiten als wesentlichen Gegenwind für Handset-exponierte Namen, wobei Xiaomis Umsatzannahmen im Mobilfunksegment Abwärtsrisiken aufgrund zollbedingter Nachfragestörungen tragen (Yahoo Finance, 2. März 2026).

Bocom International (Herabstufung, neutrales Kursziel)

Bocom International stuft Xiaomi von Kaufen auf Neutral herab und setzt eine 1810-Aktienprognose von 37 HKD, da der Broker seine frühere konstruktive Sichtweise angesichts nachlassender EV-Dynamik und steigender Kostendrücke neu bewertet. Die Revision erfolgt in einem Zeitraum, in dem Xiaomi-Aktien von ihrem Höchststand 2025 um etwa 44% fielen, wobei Leerverkäufe deutlich anstiegen, da Marktteilnehmer sich auf weitere Ertragsrisiken positionierten (Moomoo, 13. März 2026).

China Galaxy Securities (Erstabdeckung, Hinzufügen)

China Galaxy Securities nimmt die Abdeckung von Xiaomi mit einem Hinzufügen-Rating und einem 12-Monats-Kursziel von 44,70 HKD auf, was die konstruktivste Einschätzung unter den Brokern darstellt, die Ende März Schätzungen veröffentlichten. Die Erstabdeckung nennt Xiaomis EV-Pipeline und Ökosystemstrategie als mittelfristige Treiber, wobei die überarbeitete SU7 nach ihrer Vorstellung am 19. März 2026 mehr als 30.000 verbindliche Bestellungen als kurzfristiges Nachfragesignal sicherte (Futunn, 26. März 2026).

Goldman Sachs (Kurszielkürzung, Kaufen beibehalten)

Goldman Sachs behält ein Kaufen-Rating mit einem überarbeiteten 12-Monats-Kursziel von 41 HKD bei, reduziert von 47,50 HKD. Die Bank verweist auf steigende vorgelagerte Kosten in der Unterhaltungselektronik- und Automobillieferkette, den schrittweisen Ausstieg aus nationalen EV-Subventionen und daraus resultierenden Margendruck in den Smartphone-, AIoT- und Smart-EV-Divisionen als Grundlage für die Revision, wobei sie ein EV-Auslieferungsvolumen von etwa 670.000 Einheiten im Jahr 2026 als Aufwärtsszenario auf Basis der überarbeiteten SU7 anmerkt (Longbridge, 10. März 2026).

Über diese Xiaomi-Aktienprognosen hinweg spannen sich die 12-Monats-Kursziele von 27 HKD am unteren Ende bis 44,70 HKD am oberen Ende, wobei wiederkehrende Themen wie steigende Speicher- und Komponentenkosten, EV-Margenunsicherheit und verlangsamtes globales Smartphone-Auslieferungswachstum auf den Konsens drücken. Goldman Sachs und China Galaxy Securities erscheinen konstruktiver, während Jefferies und Zephirin am vorsichtigen Ende der Spanne liegen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

1810-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der 1810-Aktienkurs notiert bei 32,25 HKD innerhalb einer Sitzungsspanne von 31,82–32,68 HKD und liegt zum 8. April 2026 unter dem gesamten gleitenden Durchschnitts-Stack. Die einfachen gleitenden Durchschnitte über 20, 50, 100 und 200 Tage liegen bei etwa 33,25, 34,37, 37,25 und 45,39 HKD, alle mit Verkaufssignalen, wobei der 20-Tage-SMA unter dem 50-Tage-SMA verläuft, eine Konfiguration, die auf eine negative kurzfristige Ausrichtung hindeutet. Der Hull-Moving-Average (9) bei 31,57 HKD registriert ein Kaufsignal, ebenso wie die exponentiellen und einfachen gleitenden 10-Tage-Durchschnitte nahe 32,44 und 32,25 HKD, was auf eine gewisse kurzfristige Stabilisierung hindeutet, obwohl der breitere Trend bärisch bleibt.

Der 14-Tage-Relative-Strength-Index liegt bei 46,89 und platziert die Dynamik in neutralem Territorium. Der Average Directional Index bei 18,81 deutet auf einen schwachen, richtungslosen Trend hin. Das Moving-Average-Convergence/Divergence-Level (12, 26) liegt bei -0,76 mit einem Verkaufssignal, während der Stochastik %K bei 15,96 und der Stochastik-RSI-Fast bei 18,80 beide Kaufsignale registrieren, konsistent mit einem kurzfristig überverkauften Zustand statt einer bestätigten Erholung.

Nach oben ist der klassische R1-Pivot bei 35,56 HKD die nächste Referenz über dem aktuellen Kurs; ein Tagesschluss durch dieses Niveau würde den R2-Bereich nahe 39,36 HKD in Sicht bringen. Nach unten liegt der klassische Pivot-Punkt bei 33,38 HKD über dem aktuellen Kurs und fungiert als kurzfristige Decke und Referenzpunkt. Die erste Unterstützung liegt bei S1 nahe 29,58 HKD, wobei S2 bei 27,40 HKD das nächste bedeutende Niveau darstellt, falls S1 nachgibt (TradingView, 8. April 2026).

Xiaomi (1810): Capital.com-Analystenmeinung

Der Aktienkurs von Xiaomi ist Anfang 2026 stark zurückgegangen und fiel von über 60 HKD Mitte 2025 auf etwa 32 HKD bis April 2026, ein Rückgang von rund 44% vom Höchststand. Der Rückgang spiegelt eine Konvergenz von Belastungen wider: ein gemeldeter Rückgang des bereinigten Nettogewinns im vierten Quartal 2025 um 24% im Jahresvergleich, steigende Speicher- und Komponentenkosten, die die Smartphone-Margen komprimieren, und ein breiterer Ausverkauf bei in Hongkong notierten Technologieaktien aufgrund der Zolleskalation zwischen den USA und China. Andererseits zog Xiaomis überarbeitetes Elektrofahrzeug SU7 innerhalb weniger Tage nach seiner Vorstellung am 19. März 2026 mehr als 30.000 verbindliche Bestellungen an, und das jährliche EV-Auslieferungsziel des Unternehmens für 2026 von etwa 550.000 Einheiten könnte eine Neubewertung der Aktienbewertung unterstützen, falls die Umsetzung im Laufe des Jahres standhält.

Die Risikobalance bleibt breit. Eine Stabilisierung der Inputkosten, eine stärker als erwartete EV-Rentabilität oder eine Deeskalation der Handelsspannungen zwischen den USA und China könnten jeweils Aufwärtspotenzial bieten, während eine anhaltende Verschlechterung der globalen Smartphone-Nachfrage, weitere Margenerosion oder ein anhaltender Hang-Seng-Abschwung den aktuellen Abwärtstrend verlängern könnten. Die Spanne zwischen den niedrigsten und höchsten veröffentlichten 12-Monats-Kurszielen von Analysten, von etwa 27 HKD bis 80 HKD, spiegelt den Grad der Unsicherheit bezüglich dieser konkurrierenden Ergebnisse wider.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen aufgrund der Hebelwirkung mit einem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Zusammenfassung – Xiaomi 2026

Xiaomi (1810) notiert zum 8. April 2026 um 14:39 Uhr UTC bei 32,25 HKD, deutlich unter dem Höchststand von über 60 HKD im Jahr 2025 und innerhalb einer Sitzungsspanne von 31,82–32,68 HKD.

Zu den Haupttreibern gehören eskalierender Zolldruck zwischen den USA und China auf Hongkonger Technologieaktien, steigende Speicher- und Komponentenkosten sowie Xiaomis erster vierteljährlicher Gewinnrückgang seit drei Jahren.

Die Markteinführung des überarbeiteten Elektrofahrzeugs SU7 am 19. März 2026 zog schnell mehr als 30.000 verbindliche Bestellungen an und stellt ein potenzielles nachfrageseitiges Positiv inmitten breiterer Ertragsrisiken dar.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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