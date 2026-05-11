HENSOLDT-Aktienprognose: Rekord-Auftragsbuch im Q1HENSOLDT ist ein deutsches Unternehmen für Verteidigungselektronik, dessen Umsatz im Q1 2026 um 25% auf 496 Mio. € stieg und dessen Auftragsbuch Ende März 9,80 Mrd. € erreichte. Entdecken Sie Kursziele Dritter für HAG sowie technische Analysen.
HENSOLDT AG (HAG) wird im frühen europäischen Handel am 6. Mai 2026 um 10:30 Uhr UTC bei 80,23 € gehandelt und bewegt sich in einer Intraday-Spanne von 78,84–82,16 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Umsatz im Q1 2026 stieg im Jahresvergleich um 25% auf 496 Millionen €, angetrieben durch Aufträge zur Ausrüstung von Schützenpanzern und Vertragsverlängerungen für den Eurofighter Mk1 (Global Banking & Finance, 6. Mai 2026). Hensoldts Auftragsbuch erreichte Ende März einen Rekordwert von 9,80 Milliarden €, gegenüber 6,93 Milliarden € im Vorjahr, während das Unternehmen seine Jahresumsatzprognose von rund 2,75 Milliarden € bestätigte (Reuters, 6. Mai 2026). Die Ergebnisse folgen auch auf Chinas Verbot vom 24. April für Dual-Use-Exporte an Hensoldt und sechs weitere europäische Unternehmen, eine Maßnahme, die Peking mit Waffenverkäufen an Taiwan in Verbindung brachte, obwohl Hensoldt erklärte, keine wesentlichen Auswirkungen der Beschränkungen auf seine Geschäftstätigkeit zu erwarten (Reuters, 24. April 2026).
HENSOLDT-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele Dritter
Zum 6. Mai 2026 spiegeln die HENSOLDT-Aktienprognosen Dritter eine Bandbreite von Ansichten wider, die von der europäischen Aufrüstungsdynamik, der Auftragssichtbarkeit und dem kurzfristigen Margenrisiko geprägt sind.
J.P. Morgan (Neutral bestätigt)
J.P. Morgan-Analyst David H Perry bestätigte ein Neutral-Rating für HENSOLDT mit einem 12-Monats-Kursziel von 85 €. Perry behielt seine vorsichtige Haltung bei, da die Bank begrenzten Margenspielraum innerhalb der EBITDA-Prognose des Managements von 18,5%–19% für 2026 anführte (MarketScreener, 6. Mai 2026).
Jefferies (Kaufen bestätigt)
Jefferies-Analystin Chloe Lemarie bestätigte ein Kaufen-Rating für HENSOLDT mit einem 12-Monats-Kursziel von 90 €. Lemarie verwies auf anhaltende Auftragseingänge und eine ihrer Ansicht nach konservative Free-Cashflow-Prognose für 2026 angesichts steigender europäischer Nachfrage nach Luftverteidigung (MarketScreener, 21. April 2026).
Stifel (Ersteinschätzung mit Kaufen)
Stifel-Analyst Thomas Mordelle begann die Coverage von HENSOLDT mit einem Kaufen-Rating und einem 12-Monats-Kursziel von 90 €. Mordelle argumentierte, dass das Unternehmen in eine neue Positionierungsphase innerhalb der europäischen Verteidigungsarchitektur eintrete, wobei die Pipeline vorgeschlagener Aufträge von rund 48 Milliarden € die kurzfristige Auftragssichtbarkeit unterstütze (MarketScreener, 17. April 2026).
Deutsche Bank (Kaufen bestätigt, höchstes Einzelziel)
Deutsche Bank-Analyst Christophe Menard bestätigte ein Kaufen-Rating für HENSOLDT mit einem 12-Monats-Kursziel von 101 € – dem höchsten im aktuellen Analystenpanel. Menard hielt am über dem Konsens liegenden Ziel fest angesichts des rekordhohen Auftragswachstums und der anhaltenden Nachfrage nach Verteidigungselektronik in den NATO-Mitgliedstaaten (MarketScreener, 16. April 2026).
MarketScreener (Konsensübersicht)
MarketScreener aggregierte die Coverage von 15 Analysten zu HENSOLDT und kam auf einen mittleren Konsens von Outperform mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 90,70 € bei einem letzten Schlusskurs von 80,78 €. Die Konsensspanne spiegelt unterschiedliche Ansichten zum Ausführungsrisiko wider, wobei die einzelnen Ziele von hohen 80ern bis zu 101 € reichen (MarketScreener, 6. Mai 2026).
Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
HAG-Aktienkurs: Technischer Überblick
Der HAG-Aktienkurs wird im frühen europäischen Handel am 6. Mai 2026 um 10:30 Uhr UTC bei 80,23 € gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 78,84–82,16 €. Der Kurs hält sich über dem kurz- bis mittelfristigen Cluster einfacher gleitender Durchschnitte – die 20-, 50- und 100-Tage-SMAs bei etwa 79 €, 78 € bzw. 79 € – obwohl der 200-Tage-SMA bei etwa 85 € darüber liegt und laut TradingViews Zusammenfassung gleitender Durchschnitte ein Verkaufssignal registriert.
Das breitere Bild der gleitenden Durchschnitte ist unterhalb dieses langfristigen Niveaus konstruktiv: Alle EMAs und SMAs vom 10-Tage- bis zum 100-Tage-Durchschnitt sind laut TradingView-Daten auf der Kaufseite ausgerichtet. Der Hull Moving Average (9) bei etwa 81 € liegt geringfügig über dem letzten Kurs und erzeugt ein Verkaufssignal, das auf kurzfristigen Widerstand um dieses Niveau hinweist. Der 14-Tage-RSI liegt bei 54,12 und platziert die Dynamik im neutralen bis oberen neutralen Bereich, während der Average Directional Index (14) bei 12,39 ein schwaches Trendumfeld anzeigt. Zusammen deuten diese Indikatoren darauf hin, dass der aktuellen Bewegung starke Richtungsüberzeugung fehlt.
Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei etwa 84 € die nächste Referenz über dem letzten Kurs. Ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte den R2-Bereich nahe 90 € ins Visier rücken. Auf der Unterseite bietet der klassische Pivot-Punkt bei etwa 78 € erste Unterstützung, mit dem 100-Tage-SMA-Plateau um 79 € als weiteres nahes Referenzniveau. Eine anhaltende Bewegung unter dieses Cluster könnte laut TradingView-Pivot-Daten einen Weg in Richtung des S1-Bereichs nahe 71 € öffnen (TradingView, 6. Mai 2026).
Diese technische Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
HENSOLDT-Ergebnisse
In seinen Gesamtjahreszahlen 2025, veröffentlicht am 26. Februar 2026, meldete HENSOLDT einen Umsatz von 2,46 Milliarden €, ein Anstieg von knapp 10% im Jahresvergleich, wobei das bereinigte EBITDA um 12% auf 452 Millionen € stieg und die Marge 18,4% erreichte, über der Unternehmensprognose von etwa 18%. Der bereinigte Free Cashflow stieg um 39% auf 347 Millionen €, wobei die Cash Conversion über 100% des bereinigten EBITDA lag. Der Nettogewinn fiel jedoch um 18% auf 86 Millionen € von 106 Millionen €, da sich die Ertragsteuern nach der Normalisierung latenter Steuerpositionen verdreifachten, was den Gewinn je Aktie von 0,93 € auf 0,77 € reduzierte (HENSOLDT IR, 26. Februar 2026).
Die Q1-2026-Ergebnisse, veröffentlicht am 6. Mai 2026, ergänzten das Wachstumsbild: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um über 25% auf 496 Millionen €, der Auftragseingang verdoppelte sich mehr als auf 1,48 Milliarden €, und das Book-to-Bill-Verhältnis erreichte 3x, wodurch der Auftragsbestand auf einen Rekordwert von 9,80 Milliarden € stieg (Global Banking & Finance, 6. Mai 2026). Das bereinigte EBITDA wuchs auf 44 Millionen € – ein Anstieg von 47% im Jahresvergleich – wobei sich die Marge von 7,6% im Vorjahr auf 8,9% verbesserte, obwohl die Q1-Margen saisonal niedriger bleiben als die Gesamtjahresniveaus (Smartkarma, 6. Mai 2026).
HENSOLDT-Aktienkursverlauf (2024–2026)
Der HAG-Aktienkurs bewegte sich während des größten Teils von Mitte 2024 in einer relativ engen Spanne von etwa 28–39 €, ohne Anzeichen für das Ausmaß der folgenden Bewegung. Die Aktie begann Ende 2024 zu steigen und schloss das Jahr am 30. Dezember bei 34,50 €, während europäische Regierungen die Verteidigungsbudget-Verpflichtungen als Reaktion auf anhaltenden Druck von NATO-Verbündeten zur Erhöhung der Militärausgaben beschleunigten.
Die Rally intensivierte sich in der ersten Jahreshälfte 2025. HAG stieg von den niedrigen 60ern im März in die Spanne von 90–114 € bis Oktober und erreichte am 6. Oktober 2025 ein Intraday-Hoch von 117,82 € – den höchsten Punkt im Datensatz. Dieser Anstieg fiel mit einer breiteren Neubewertung europäischer Verteidigungsaktien inmitten anhaltender geopolitischer Unsicherheit und einer Reihe bedeutender Auftragsankündigungen von Hensoldt zusammen.
Es folgte eine Korrektur. Die Aktie fiel von November 2025 bis Anfang 2026 stark zurück, rutschte von über 95 € in die Spanne von 66–75 € bis Ende März 2026, da die Anlegerstimmung gegenüber europäischen Verteidigungswerten vorsichtiger wurde und Gewinnmitnahmen den Sektor belasteten.
HAG hat sich seitdem teilweise erholt und schloss am 6. Mai 2026 bei 80,29 € – ein Plus von etwa 133% im Vergleich zum Schlusskurs vom 7. Mai 2025 von 69,40 €, aber immer noch etwa 32% unter seinem Höchststand vom Oktober 2025.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Aktienkurse sind indikativ und können von Live-Marktpreisen abweichen.
HENSOLDT (HAG): Einschätzung der Capital.com-Analysten
Die Entwicklung von HENSOLDT in den letzten zwei Jahren spiegelt die breitere Neubewertung europäischer Verteidigungsaktien wider, wobei HAG von den niedrigen bis mittleren 30ern Mitte 2024 auf ein Intraday-Hoch über 117 € im Oktober 2025 kletterte. Beschleunigte NATO-Aufrüstungsverpflichtungen und ein Rekord-Auftragsbestand, der Ende März 2026 9,80 Mrd. € erreichte, gehörten zu den Schlüsselfaktoren hinter dieser Bewegung. Der Aufstieg birgt jedoch auch Risiken: Der scharfe Rückgang vom Höchststand im Oktober 2025 auf die mittleren 60er im April 2026 zeigt, wie schnell sich die Stimmung ändern kann, sei es durch Gewinnmitnahmen, geopolitische Deeskalation oder Bedenken hinsichtlich der Umsetzung von Hensoldts geplanter Kapazitätserweiterung von über 1 Mrd. €.
Chinas Dual-Use-Exportbeschränkungen vom April 2026, die Hensoldt neben sechs anderen europäischen Verteidigungsunternehmen betrafen, fügen eine weitere Komplexitätsebene hinzu. Während das Unternehmen angegeben hat, keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen zu erwarten, könnten Störungen der Komponentenlieferketten oder des zukünftigen Technologiezugangs die Margen belasten. Gleichzeitig unterstützt die geopolitische Spannung, die die Beschränkungen veranlasste, weiterhin die breitere europäische Verteidigungsausgaben-Narrative. Das Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 von 25% im Jahresvergleich deutet auf eine solide kurzfristige Umsetzung hin, obwohl höhere kurzfristige Kosten und das Tempo der Free-Cashflow-Konversion unter Analysten weiterhin Diskussionspunkte bleiben.
Capital.com-Kundenstimmung für HENSOLDT-CFDs
Zum 6. Mai 2026 zeigt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei HENSOLDT-CFDs 98,1% Long gegenüber 1,9% Short. Das bedeutet, dass Käufer um 96,2 Prozentpunkte vorne liegen und die Stimmung sich im starken Kaufbereich befindet, wobei die Positionierung stark einseitig in Richtung Long-Positionen tendiert. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com zum Zeitpunkt der Erstellung wider und kann sich ändern.
Zusammenfassung – HENSOLDT 2026
- HAG wird am 6. Mai 2026 um 10:30 Uhr UTC bei 80,23 € gehandelt, im Jahresvergleich um etwa 133% gestiegen, aber rund 32% unter seinem Intraday-Höchststand vom Oktober 2025 von 117,82 €.
- Zu den Haupttreibern gehören beschleunigte europäische Aufrüstungsausgaben, Hensoldts Rekord-Auftragsbestand von 9,80 Mrd. € und das Umsatzwachstum im Q1 2026 von 25% im Jahresvergleich auf 496 Mio. €.
- China fügte Hensoldt am 24. April 2026 neben sechs anderen europäischen Verteidigungsunternehmen seiner Dual-Use-Exportbeschränkungsliste hinzu. Hensoldt erklärte, keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen zu erwarten.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wer besitzt die meisten HENSOLDT-Aktien?
Die Aktionärsbasis von HENSOLDT umfasst sowohl strategische als auch öffentliche Marktinvestoren. MarketScreener-Daten führen staatliche Beteiligungen mit rund 25,1%, Leonardo SpA mit etwa 22,8%, institutionelle Investoren mit etwa 12,2% und den Rest als sonstige oder nicht identifizierte Beteiligungen auf. Dies bedeutet, dass der deutsche Staat durch seine Investitionsbeteiligungen die größte Aktionärsgruppe zu sein scheint, wobei Leonardo ebenfalls eine bedeutende strategische Beteiligung hält. Eigentumsverhältnisse können sich ändern, wenn Aktionäre ihre Positionen anpassen.
Wie lautet die Fünf-Jahres-Prognose für den HENSOLDT-Aktienkurs?
Fünf-Jahres-HAG-Aktienprognosen sollten mit Vorsicht behandelt werden, da sie von Annahmen abhängen, die sich im Laufe der Zeit wesentlich ändern können. Der Artikel konzentriert sich auf 12-Monats-Analystenziele, die von 85 € bis 101 € reichen, wobei das durchschnittliche MarketScreener-Ziel bei 90,70 € liegt. Längerfristige Prognosen würden von Faktoren wie europäischen Verteidigungsausgaben, Auftragsumwandlung, Margen, Free Cashflow, Lieferkettenrisiken und der breiteren Marktstimmung abhängen. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Performance.
Ist HENSOLDT eine gute Aktie zum Kaufen?
Ob HENSOLDT eine gute Aktie zum Kaufen ist, hängt von den individuellen Zielen, der Risikotoleranz und der Einschätzung des Verteidigungssektors eines Händlers ab. Der Artikel weist auf mehrere unterstützende Faktoren hin, darunter ein Rekord-Auftragsbestand von 9,80 Mrd. €, Umsatzwachstum im Q1 2026 von 25% im Jahresvergleich und anhaltende europäische Aufrüstungsdiskussionen. Er hebt auch Risiken hervor, darunter Margenumsetzung, Gewinnmitnahmen, Bewertungssensitivität und Chinas Dual-Use-Exportbeschränkungen. Diese Punkte sollten die Recherche informieren, stellen aber keine Anlageberatung dar.
Könnte die HENSOLDT-Aktie steigen oder fallen?
Die HENSOLDT-Aktie könnte sich in beide Richtungen bewegen. Eine Aufwärtsbewegung könnte durch weitere Auftragseingänge, stärker als erwartetes Umsatzwachstum, Margenresilienz oder anhaltende europäische Verteidigungsausgaben unterstützt werden. Eine Abwärtsbewegung könnte aus Gewinnmitnahmen, schwächerer Stimmung gegenüber Verteidigungsaktien, Lieferkettenstörungen, Margendruck oder einem breiteren Marktrückgang folgen. Technische Indikatoren im Artikel zeigen auch ein gemischtes Bild, wobei kurz- bis mittelfristige gleitende Durchschnitte konstruktiv sind, der 200-Tage-SMA jedoch weiterhin als Überkopf-Widerstand fungiert.
Sollte ich in HENSOLDT-Aktien investieren?
Die Entscheidung, in HENSOLDT-Aktien zu investieren, sollte auf Ihrer eigenen Recherche, finanziellen Situation und Risikobereitschaft basieren. HENSOLDT hat von der Dynamik des Verteidigungssektors und einem wachsenden Auftragsbestand profitiert, aber sein Aktienkurs hat auch erhebliche Volatilität gezeigt, fiel nach seinem Höchststand im Oktober 2025 stark, bevor er sich teilweise erholte. Anleger und CFD-Händler sollten sowohl die potenziellen Treiber als auch die Risiken berücksichtigen, einschließlich des Hebelrisikos beim Handel mit CFDs. Dieser Inhalt dient nur zu Informationszwecken, nicht als Finanzberatung.
Kann ich HENSOLDT-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können HENSOLDT-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Preisbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Trading funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell auftreten können.