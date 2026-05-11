HENSOLDT AG (HAG) wird im frühen europäischen Handel am 6. Mai 2026 um 10:30 Uhr UTC bei 80,23 € gehandelt und bewegt sich in einer Intraday-Spanne von 78,84–82,16 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Umsatz im Q1 2026 stieg im Jahresvergleich um 25% auf 496 Millionen €, angetrieben durch Aufträge zur Ausrüstung von Schützenpanzern und Vertragsverlängerungen für den Eurofighter Mk1 (Global Banking & Finance, 6. Mai 2026). Hensoldts Auftragsbuch erreichte Ende März einen Rekordwert von 9,80 Milliarden €, gegenüber 6,93 Milliarden € im Vorjahr, während das Unternehmen seine Jahresumsatzprognose von rund 2,75 Milliarden € bestätigte (Reuters, 6. Mai 2026). Die Ergebnisse folgen auch auf Chinas Verbot vom 24. April für Dual-Use-Exporte an Hensoldt und sechs weitere europäische Unternehmen, eine Maßnahme, die Peking mit Waffenverkäufen an Taiwan in Verbindung brachte, obwohl Hensoldt erklärte, keine wesentlichen Auswirkungen der Beschränkungen auf seine Geschäftstätigkeit zu erwarten (Reuters, 24. April 2026).

HENSOLDT-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele Dritter

Zum 6. Mai 2026 spiegeln die HENSOLDT-Aktienprognosen Dritter eine Bandbreite von Ansichten wider, die von der europäischen Aufrüstungsdynamik, der Auftragssichtbarkeit und dem kurzfristigen Margenrisiko geprägt sind.

J.P. Morgan (Neutral bestätigt)

J.P. Morgan-Analyst David H Perry bestätigte ein Neutral-Rating für HENSOLDT mit einem 12-Monats-Kursziel von 85 €. Perry behielt seine vorsichtige Haltung bei, da die Bank begrenzten Margenspielraum innerhalb der EBITDA-Prognose des Managements von 18,5%–19% für 2026 anführte (MarketScreener, 6. Mai 2026).

Jefferies (Kaufen bestätigt)

Jefferies-Analystin Chloe Lemarie bestätigte ein Kaufen-Rating für HENSOLDT mit einem 12-Monats-Kursziel von 90 €. Lemarie verwies auf anhaltende Auftragseingänge und eine ihrer Ansicht nach konservative Free-Cashflow-Prognose für 2026 angesichts steigender europäischer Nachfrage nach Luftverteidigung (MarketScreener, 21. April 2026).

Stifel (Ersteinschätzung mit Kaufen)

Stifel-Analyst Thomas Mordelle begann die Coverage von HENSOLDT mit einem Kaufen-Rating und einem 12-Monats-Kursziel von 90 €. Mordelle argumentierte, dass das Unternehmen in eine neue Positionierungsphase innerhalb der europäischen Verteidigungsarchitektur eintrete, wobei die Pipeline vorgeschlagener Aufträge von rund 48 Milliarden € die kurzfristige Auftragssichtbarkeit unterstütze (MarketScreener, 17. April 2026).

Deutsche Bank (Kaufen bestätigt, höchstes Einzelziel)

Deutsche Bank-Analyst Christophe Menard bestätigte ein Kaufen-Rating für HENSOLDT mit einem 12-Monats-Kursziel von 101 € – dem höchsten im aktuellen Analystenpanel. Menard hielt am über dem Konsens liegenden Ziel fest angesichts des rekordhohen Auftragswachstums und der anhaltenden Nachfrage nach Verteidigungselektronik in den NATO-Mitgliedstaaten (MarketScreener, 16. April 2026).

MarketScreener (Konsensübersicht)

MarketScreener aggregierte die Coverage von 15 Analysten zu HENSOLDT und kam auf einen mittleren Konsens von Outperform mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 90,70 € bei einem letzten Schlusskurs von 80,78 €. Die Konsensspanne spiegelt unterschiedliche Ansichten zum Ausführungsrisiko wider, wobei die einzelnen Ziele von hohen 80ern bis zu 101 € reichen (MarketScreener, 6. Mai 2026).

Fazit: Bei diesen HENSOLDT-Prognosen reichen die individuellen 12-Monats-Ziele von 85 € (J.P. Morgan, Neutral) bis 101 € (Deutsche Bank, Kaufen), wobei Jefferies und Stifel beide bei 90 € liegen. Konstruktivere Einschätzungen konzentrieren sich auf Europas strukturellen Aufrüstungstrend und Hensoldts Rekord-Auftragsbestand, während die vorsichtige Neutral-Haltung auf kurzfristigem Margenrisiko basiert.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

HAG-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der HAG-Aktienkurs wird im frühen europäischen Handel am 6. Mai 2026 um 10:30 Uhr UTC bei 80,23 € gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 78,84–82,16 €. Der Kurs hält sich über dem kurz- bis mittelfristigen Cluster einfacher gleitender Durchschnitte – die 20-, 50- und 100-Tage-SMAs bei etwa 79 €, 78 € bzw. 79 € – obwohl der 200-Tage-SMA bei etwa 85 € darüber liegt und laut TradingViews Zusammenfassung gleitender Durchschnitte ein Verkaufssignal registriert.

Das breitere Bild der gleitenden Durchschnitte ist unterhalb dieses langfristigen Niveaus konstruktiv: Alle EMAs und SMAs vom 10-Tage- bis zum 100-Tage-Durchschnitt sind laut TradingView-Daten auf der Kaufseite ausgerichtet. Der Hull Moving Average (9) bei etwa 81 € liegt geringfügig über dem letzten Kurs und erzeugt ein Verkaufssignal, das auf kurzfristigen Widerstand um dieses Niveau hinweist. Der 14-Tage-RSI liegt bei 54,12 und platziert die Dynamik im neutralen bis oberen neutralen Bereich, während der Average Directional Index (14) bei 12,39 ein schwaches Trendumfeld anzeigt. Zusammen deuten diese Indikatoren darauf hin, dass der aktuellen Bewegung starke Richtungsüberzeugung fehlt.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei etwa 84 € die nächste Referenz über dem letzten Kurs. Ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte den R2-Bereich nahe 90 € ins Visier rücken. Auf der Unterseite bietet der klassische Pivot-Punkt bei etwa 78 € erste Unterstützung, mit dem 100-Tage-SMA-Plateau um 79 € als weiteres nahes Referenzniveau. Eine anhaltende Bewegung unter dieses Cluster könnte laut TradingView-Pivot-Daten einen Weg in Richtung des S1-Bereichs nahe 71 € öffnen (TradingView, 6. Mai 2026).

Diese technische Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

HENSOLDT-Ergebnisse

In seinen Gesamtjahreszahlen 2025, veröffentlicht am 26. Februar 2026, meldete HENSOLDT einen Umsatz von 2,46 Milliarden €, ein Anstieg von knapp 10% im Jahresvergleich, wobei das bereinigte EBITDA um 12% auf 452 Millionen € stieg und die Marge 18,4% erreichte, über der Unternehmensprognose von etwa 18%. Der bereinigte Free Cashflow stieg um 39% auf 347 Millionen €, wobei die Cash Conversion über 100% des bereinigten EBITDA lag. Der Nettogewinn fiel jedoch um 18% auf 86 Millionen € von 106 Millionen €, da sich die Ertragsteuern nach der Normalisierung latenter Steuerpositionen verdreifachten, was den Gewinn je Aktie von 0,93 € auf 0,77 € reduzierte (HENSOLDT IR, 26. Februar 2026).

Die Q1-2026-Ergebnisse, veröffentlicht am 6. Mai 2026, ergänzten das Wachstumsbild: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um über 25% auf 496 Millionen €, der Auftragseingang verdoppelte sich mehr als auf 1,48 Milliarden €, und das Book-to-Bill-Verhältnis erreichte 3x, wodurch der Auftragsbestand auf einen Rekordwert von 9,80 Milliarden € stieg (Global Banking & Finance, 6. Mai 2026). Das bereinigte EBITDA wuchs auf 44 Millionen € – ein Anstieg von 47% im Jahresvergleich – wobei sich die Marge von 7,6% im Vorjahr auf 8,9% verbesserte, obwohl die Q1-Margen saisonal niedriger bleiben als die Gesamtjahresniveaus (Smartkarma, 6. Mai 2026).

HENSOLDT-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der HAG-Aktienkurs bewegte sich während des größten Teils von Mitte 2024 in einer relativ engen Spanne von etwa 28–39 €, ohne Anzeichen für das Ausmaß der folgenden Bewegung. Die Aktie begann Ende 2024 zu steigen und schloss das Jahr am 30. Dezember bei 34,50 €, während europäische Regierungen die Verteidigungsbudget-Verpflichtungen als Reaktion auf anhaltenden Druck von NATO-Verbündeten zur Erhöhung der Militärausgaben beschleunigten.

Die Rally intensivierte sich in der ersten Jahreshälfte 2025. HAG stieg von den niedrigen 60ern im März in die Spanne von 90–114 € bis Oktober und erreichte am 6. Oktober 2025 ein Intraday-Hoch von 117,82 € – den höchsten Punkt im Datensatz. Dieser Anstieg fiel mit einer breiteren Neubewertung europäischer Verteidigungsaktien inmitten anhaltender geopolitischer Unsicherheit und einer Reihe bedeutender Auftragsankündigungen von Hensoldt zusammen.

Es folgte eine Korrektur. Die Aktie fiel von November 2025 bis Anfang 2026 stark zurück, rutschte von über 95 € in die Spanne von 66–75 € bis Ende März 2026, da die Anlegerstimmung gegenüber europäischen Verteidigungswerten vorsichtiger wurde und Gewinnmitnahmen den Sektor belasteten.

HAG hat sich seitdem teilweise erholt und schloss am 6. Mai 2026 bei 80,29 € – ein Plus von etwa 133% im Vergleich zum Schlusskurs vom 7. Mai 2025 von 69,40 €, aber immer noch etwa 32% unter seinem Höchststand vom Oktober 2025.