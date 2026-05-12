RENK Aktie: Ergebnisse und Ausblick Q1 2026

RENK Group AG (R3NK) wird im frühen europäischen Handel am 7. Mai 2026 bei rund 54,04 € gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 52,44–55,58 € basierend auf Capital.com-Preisen um 10:57 Uhr UTC. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursentwicklung folgt auf RENKs Bericht über den nach eigenen Angaben besten Jahresauftakt in der Unternehmensgeschichte beim Auftragseingang im ersten Quartal 2026 (Yahoo Finance, 6. Mai 2026). Dazu gehörten ein internationales Kampfpanzerprogramm im Wert von rund 157 Mio. € sowie zusätzliche Puma-Getriebe-Aufträge (RENK Group, 1. April 2026). Das Unternehmen bestätigte außerdem seine Umsatzprognose für 2026 von über 1,5 Mrd. € (Global Banking & Finance, 6. Mai 2026). Der Handel findet vor dem Hintergrund eines erhöhten Interesses an europäischen Rüstungsaktien statt, wobei Sektorindizes wie der STOXX Europe Targeted Defence Index und andere Rüstungskörbe bis Ende Januar 2026 starke Zuwächse seit Jahresbeginn verzeichneten, getrieben durch höhere regionale Verteidigungsbudgets (Janus Henderson Investors, 4. Februar 2026).

RENK-Ausblick von Drittanbietern: Q1-Aufträge steigen, Prognose bleibt stabil

Zum Stand vom 7. Mai 2026 weisen RENK-Aktienprognosen von Drittanbietern auf eine breite Zielspanne von 67,64–75 € pro Aktie hin, wobei veröffentlichte Einschätzungen Überarbeitungen nach den Quartalszahlen und Broker-Reaktionen auf das Handelsgeschäft im ersten Quartal widerspiegeln.

Simply Wall St: Analystenziel überarbeitet

Simply Wall St gibt an, dass Analysten das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RENK Group von 68,46 € auf 67,64 € gesenkt haben. Die Revision folgt auf aktualisierte Annahmen zu Umsatzwachstum, Rentabilität und Bewertungsinputs, da die Ausführungsprognose des Unternehmens für 2026 weiterhin an die Umwandlung von Rüstungsaufträgen gebunden ist (Simply Wall St, 22. April 2026).

Jefferies: Broker-Rating beibehalten

MarketScreener berichtet, dass Jefferies sein Kauf-Rating für RENK beibehalten hat. Die Notiz besagt, dass der Broker nach den jüngsten Unternehmens-Updates an seiner positiven Haltung festhielt, wobei die Einschätzung durch anhaltende Rüstungsnachfrage und Auftragssichtbarkeit geprägt war (MarketScreener, 23. April 2026).

JPMorgan: Broker-Kursziel beibehalten

MarketScreener berichtet, dass JPMorgan in einer Veröffentlichung vom 5. Mai 2026 ein Kauf-Rating für RENK mit einem Kursziel von 75 € beibehalten hat. Das Ziel blieb unverändert, da der Broker angesichts des Rüstungsumfelds und der Ertragsentwicklung des Unternehmens nach den jüngsten operativen Updates konstruktiv blieb (MarketScreener, 6. Mai 2026).

Fazit: Veröffentlichte Analysteneinschätzungen im Zeitraum vom 20. April 2026 bis 7. Mai 2026 gruppieren sich zwischen 67,64–75 €, wobei Auftragssichtbarkeit, Ergebnisausführung und Rüstungsausgaben die Hauptthemen bilden.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

RENK-Ergebnisse Q1 2026 veröffentlicht

Zum Stand vom 7. Mai 2026 hat RENK gerade die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht, mit einem Umsatz von etwa 283,6 Mio. € im Vergleich zu rund 272,6 Mio. € im Vorjahr und einem Nettogewinn von etwa 15,4 Mio. € gegenüber circa 0,8 Mio. €, was einen deutlich stärkeren Jahresauftakt beim Ergebnis markiert (GlobeNewswire, 5. Mai 2026). Das Management hob außerdem einen Rekordauftragseingang von rund 582,3 Mio. € und einen Auftragsbestand von nahezu 6,9 Mrd. € hervor, was unterstreicht, wie die anhaltende Nachfrage nach Militärfahrzeugen und Verteidigungssystemen weiterhin die Umsatzpipeline des Unternehmens für den Rest des Jahres 2026 prägt (GlobeNewswire, 5. Mai 2026).

Die Ergebnisveröffentlichung und die Folgekommentare deuteten darauf hin, dass die Jahresprognose 2026, einschließlich Umsatzerwartungen von über 1,5 Mrd. € und einer bereinigten EBIT-Spanne im mittleren 200-Mio.-€-Bereich, nach dem Q1-Update in Kraft blieb, wodurch die jüngsten Zahlen als konsistent mit früheren Zielsetzungen und nicht als größere Neuausrichtung eingeordnet wurden (GlobeNewswire, 5. Mai 2026). Mit Blick vom 7. Mai 2026 verweist RENKs Kalender auf den nächsten geplanten Ergebnistermin am 6. August 2026 für die Zahlen des zweiten Quartals, laut dem veröffentlichten Finanzkalender des Unternehmens, wodurch der Anlegerfokus darauf gerichtet bleibt, wie sich starker Auftragseingang und erhöhte Verteidigungsausgaben in den kommenden Quartalen in Umsatzkonversion und Margen übersetzen (MarketScreener, 14. September 2025).

R3NK-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der R3NK-Aktienkurs liegt bei der letzten Ablesung bei rund 54,04 €, Stand 10:57 Uhr UTC am 7. Mai 2026, wobei der Kurs innerhalb eines engen Bandes um den klassischen Pivot bei 54,19 und knapp unter dem klassischen R1-Level bei 57,55 schwankt, abgeleitet aus TradingView-Daten. Das Cluster der einfachen gleitenden Durchschnitte liegt bei diesem Setup im niedrigen bis mittleren 50-€-Bereich, wobei die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 54, 54, 56 und 61 gruppiert sind. Der 20-Tage-VWMA liegt nahe bei 54, während der 9-Perioden-Hull-Moving-Average etwas höher bei etwa 54,66 liegt, was darauf hindeutet, dass sich der Kurs nahe einem dichten Referenzband bewegt und nicht weit davon entfernt. Bei den Momentum-Indikatoren liegt der 14-Tage-RSI laut TradingView-Snapshot bei etwa 49,3, was weitgehend neutral ist, während der ADX bei etwa 13,2 auf ein schwaches oder richtungsloses Trendumfeld auf diesem Zeithorizont hinweist.

Ausgehend von dieser Konfiguration bleibt die nächste Aufwärtsreferenz auf der klassischen Pivot-Karte nach TradingView-Berechnung R1, mit R2 bei 61,12 weiter oben im Raster. Die jüngsten SMA- und Hull-Moving-Average-Werte liefern zusätzlichen Zwischenkontext anstelle eigenständiger Signale. Auf der Unterseite fällt der klassische Pivot bei 54,19 mit dem kurzfristigen SMA-Cluster zusammen, während die 100-Tage- und 200-Tage-SMAs bei etwa 55,87 und 61 eine breitere Moving-Average-Unterstützungszone um die vorherrschende Spanne definieren. S1 bei 50,62 markiert das nächste klassische Unterstützungsniveau im TradingView-Framework (TradingView, 7. Mai 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

RENK-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von R3NK hatte zwei volatile Jahre, mit Bewegungen von den mittleren 70ern–80ern zurück in die 50er, während die Märkte um Rüstungsausgaben-Themen und die breitere Aktienrisikobereitschaft rotierten. Vom Sommer 2025 bis Anfang Oktober 2025 stieg der Aktienkurs, mit Schlusskursen über 80 € und einer Spitzenphase um Anfang Oktober, als R3NK am 3. Oktober 2025 bei 88,95 € schloss, bevor er im Rest des Monats zurückging. Diese Stärke fiel mit einer Phase erhöhter Aufmerksamkeit für europäische Rüstungswerte zusammen, während Investoren steigende NATO-Verpflichtungen und Auftragsbestände im gesamten Sektor verfolgten.

Nach diesem Höhepunkt wurde der Ton zweiseitiger. Durch das späte 2025 und in den Januar 2026 hinein handelte R3NK meist zwischen den niedrigen 50ern und mittleren 60ern, mit kurzen Bewegungen über 60 € Mitte Januar 2026, die nachließen, als der breitere Markt gemischte Makrodaten und sich ändernde Zinserwartungen verdaute. Das erste Quartal 2026 brachte eine weitere Volatilitätsphase rund um Ergebnisse und Prognose-Updates im Rüstungsbereich: R3NK schloss am 20. Februar bei 60,85 € und am 4. März bei 59,18 €, bevor er bis Ende März auf 48–52 € zurückfiel. In den April und Anfang Mai 2026 hinein stabilisierte sich der Aktienkurs in einem engeren Band im niedrigen bis mittleren 50-€-Bereich, wobei R3NK am 7. Mai 2026 bei 53,99 € schloss. Damit lag er deutlich unter den Höchstständen von Ende 2025, aber immer noch über den Tiefstständen von Ende März 2026.