RENK Aktie: KNDS-Blockverkauf, Q1-Ergebnisse

RENK Group AG (R3NK) notiert am frühen europäischen Handel zum Stand von 11:18 Uhr UTC am 1. Juni 2026 bei 53,27 €, innerhalb einer Tagesspanne von 52,95–56,53 €, da die Aktie von einem jüngsten Hoch von 56,85 € vom 29. Mai 2026 zurückkommt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung um die Aktie wurde durch mehrere kurzfristige Entwicklungen geprägt. KNDS NV vollzog Mitte Mai einen Blockverkauf von 5,8 Millionen RENK-Aktien zu 45,10 € je Aktie, wodurch etwa 262 Millionen € eingenommen wurden und der Anteil vor der geplanten Doppelnotierung von KNDS in Frankfurt und Paris auf rund 10% reduziert wurde (Bloomberg, 19. Mai 2026). Die Transaktion erhöhte das Streubesitzangebot der Aktie (MarketScreener, 20. Mai 2026). Separat meldete RENK einen Rekordauftragseingang im Q1 2026 von 582,3 Millionen €, gegenüber 548,6 Millionen € im Q1 2025, und bestätigte seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr 2026 von mehr als 1,5 Milliarden €, wobei der Auftragsbestand ein neues Hoch von 6,9 Milliarden € erreichte (Reuters, 6. Mai 2026). Der breitere europäische Verteidigungssektor wurde ebenfalls durch erhöhte staatliche Ausgabenzusagen gestützt, wobei der deutsche Bundeswehr-Haushalt 2026 mit etwa 82,7 Milliarden € veranschlagt wurde, ein Plus von rund 20,2 Milliarden € im Jahresvergleich (GlobeNewswire, 6. Mai 2026).

RENK-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 1. Juni 2026 deuten RENK-Aktienprognosen von Drittanbietern auf eine weitgehend konstruktive Sicht hin, wobei die individuellen 12-Monats-Ziele zwischen 63–76 € liegen, während die Aktie im niedrigen 50-€-Bereich nach dem KNDS-Blockverkauf und den Q1-Ergebnissen konsolidiert.

Warburg Research (Kaufen, Ziel bestätigt)

Warburg Research-Analyst Christian Cohrs bekräftigte eine Kaufempfehlung für R3NK mit einem unveränderten 12-Monats-Kursziel von 63 €, der unteren Grenze der Spanne der namentlich genannten Broker. Die Einschätzung wurde inmitten der anhaltenden Konsolidierung der Aktie im niedrigen 50-€-Bereich beibehalten, wobei Cohrs seine konstruktive Sicht nach dem Rekordauftragseingang des Unternehmens im Q1 2026 beibehielt (MarketScreener, 12. Mai 2026).

Berenberg (Kaufen, Ziel nach unten revidiert)

Berenberg-Analyst George McWhirter aktualisierte seine Schätzungen und senkte sein 12-Monats-Kursziel für R3NK unter Verweis auf konservativere Annahmen bezüglich der Auftragsvolumina für deutsche Militärfahrzeuge. Er behielt eine Kaufempfehlung mit einem revidierten Ziel von 72 € bei, das immer noch zu den höheren individuellen Broker-Schätzungen innerhalb der aktiven Coverage-Gruppe gehört. Die Revision folgte dem KNDS-Anteilsverkauf, der laut McWhirter kurzfristig Druck auf den Streubesitz ausübte, ohne seine Sicht auf RENKs strukturellen Nachfrageausblick zu verändern (ad-hoc-news, 15. Mai 2026).

Deutsche Bank (Kaufen, Ziel nach Ergebnissen bestätigt)

Die Deutsche Bank bekräftigte eine Kaufempfehlung für R3NK mit einem unveränderten 12-Monats-Kursziel von 73 €. Die Bank behielt ihre positive Haltung bei, da RENKs Auftragsbestand ein neues Hoch von 6,9 Milliarden € erreichte und die Umsatzprognose des Unternehmens für das Gesamtjahr 2026 von über 1,5 Milliarden € unverändert blieb (MarketScreener, 7. Mai 2026).

MarketScreener (14-Analysten-Konsens)

MarketScreener aggregierte einen 14-Analysten-Konsens für R3NK mit einer durchschnittlichen Kaufempfehlung, einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 66,71 € und einer Spanne von etwa 36% über dem damals vorherrschenden letzten Schlusskurs von rund 49 €. Das Panel umfasste Post-Q1-Revisionen von Brokern wie Deutsche Bank, Berenberg, Warburg Research, J.P. Morgan und Jefferies, unter anderen (MarketScreener, 14. Mai 2026).

Reuters (Q1-Ergebnisberichterstattung)

Reuters berichtete, dass RENKs Auftragseingang im Q1 2026 von 582,3 Millionen € den vom Unternehmen zusammengestellten Analystenkonsens von 557,4 Millionen € übertraf, was einen Anstieg von 6,1% im Jahresvergleich darstellt, da die Nachfrage aus der primären Militärfahrzeugsparte das Ergebnis stützte. Der Bericht fügte hinzu, dass das Management die Gesamtjahresprognose 2026 zum Zeitpunkt der Ergebnisse bestätigte und damit den Referenzpunkt lieferte, an dem die aktuellen Analystenziele kalibriert werden (Reuters, 6. Mai 2026).

Fazit: Über diese Drittquellen hinweg reichen die individuellen namentlich genannten Broker-Ziele, die im Mai 2026 veröffentlicht wurden, von 63–72 € bei einem 14-Analysten-Konsensdurchschnitt von 66,71 € zum Stand vom 14. Mai 2026, wobei eine modale Kaufempfehlung über das aktive Coverage-Panel hinweg beibehalten wurde.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind grundsätzlich unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

RENK-Ergebnisse: Aktuelle Zahlen und kommende Termine

Die RENK Group AG veröffentlichte ihre Q1-2026-Ergebnisse am 6. Mai 2026, wobei der Auftragseingang um 6,1% im Jahresvergleich auf 582,3 Millionen € stieg und damit den vom Unternehmen zusammengestellten Analystenkonsens von 557,4 Millionen € übertraf, da die Nachfrage aus der primären Militärfahrzeugsparte zum Übertreffen beitrug (Reuters, 6. Mai 2026). Der Auftragsbestand erreichte ein neues Hoch von 6,9 Milliarden €, und das Management bestätigte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 von mehr als 1,5 Milliarden € sowie die bereinigte EBIT-Prognose von 255 Millionen € bis 285 Millionen €, wobei beide Ziele gegenüber der im Februar 2026 ausgegebenen Prognose unverändert blieben (RENK Group AG, 6. Mai 2026).

Die Q1-2026-Zahlen markierten laut offizieller Mitteilung des Unternehmens RENKs höchsten Auftragseingang im Auftaktquartal überhaupt (Yahoo Finance, 6. Mai 2026). Das bereinigte EBIT stieg um 10,4% im Jahresvergleich auf 42 Millionen € und übertraf damit das Umsatzwachstum bei einer überdurchschnittlichen Margenentwicklung, während der Gewinn je Aktie bei 0,15 € lag und damit über der Analystenkonsensschätzung zum Zeitpunkt der Berichterstattung (Investing.com, 6. Mai 2026). RENK wird voraussichtlich seine H1-2026-Ergebnisse Anfang August 2026 vorlegen, in Übereinstimmung mit seinem standardmäßigen halbjährlichen Berichtskalender, obwohl zum Stand vom 1. Juni 2026 noch kein offizielles Datum bestätigt wurde (RENK Group AG, 6. Mai 2026).

R3NK-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der R3NK-Aktienkurs notiert zum Stand von 11:18 Uhr UTC am 1. Juni 2026 bei 53,27 €, innerhalb einer Tagesspanne von 52,95–56,53 €. Die Aktie liegt über dem klassischen Pivot-Punkt von 51,94 €, aber unter den 100- und 200-Tage-Simple-Moving-Averages bei 54,76 € bzw. 59,43 €, laut TradingView-Daten.

Das kurzfristige Moving-Average-Bild zeigt die 20- und 50-Tage-SMAs gruppiert bei 49,39 € und 51,62 €, beide unter dem letzten Kurs. Der 100-Tage-SMA bei 54,76 € und der 200-Tage-SMA bei 59,43 € bleiben Overhead-Referenzen. Die 20-über-50-Ausrichtung innerhalb der kürzerfristigen SMA-Familie deutet auf eine kurzfristig konstruktive Haltung hin, obwohl die Aktie unter den längerfristigen Durchschnitten bleibt. Der Hull-Moving-Average (9-Tage) bei 56,58 € liegt ebenfalls über dem letzten Kurs, was darauf hinweist, dass die Aktie dieses Niveau noch nicht zurückerobert hat.

Das Momentum ist neutral bis moderat positiv. Der 14-Tage-RSI liegt bei 55,32, während der Average Directional Index bei 20,05 unter der 25-Schwelle liegt, was darauf hindeutet, dass der aktuelle Trend zum Zeitpunkt dieser Messung keine starke Richtungsüberzeugung aufweist. Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei 61,76 € die nächste Overhead-Referenz dar; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 bei 66,67 € in Sicht bringen. Auf der Unterseite bietet der klassische Pivot bei 51,94 € eine erste Referenz, gefolgt von S1 bei 47,03 € als nächstes bedeutsames Level, falls diese Unterstützung verloren geht (TradingView, 1. Juni 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

RENK-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der R3NK-Aktienkurs wurde im Februar 2024 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Aktie verbrachte den Großteil ihres ersten Jahres damit, eine Basis zu etablieren, bevor Mitte 2025 eine größere Neubewertung einsetzte.

R3NK eröffnete 2025 bei rund 47 € und stieg durch den Sommer, als die europäischen Verteidigungsbudgets expandierten und die NATO-Ausgabenverpflichtungen sich intensivierten. Die Aktie erreichte ihr Allzeithoch von 90,37 € am 6. Oktober 2025 und notierte kurzzeitig über mehrere Sitzungen hinweg über 88 €, da das Anlegerinteresse an europäischen Verteidigungswerten zunahm. Eine scharfe Umkehr folgte, wobei die Aktien bis Ende November inmitten breiterer Gewinnmitnahmen im Sektor und Bewertungsbedenken auf etwa 48 € zurückfielen.

Die Aktie schloss 2025 bei 54,08 € und eröffnete 2026 mit erneutem Momentum, das am 14. Januar auf ein lokales Hoch von 67,34 € vorstieß, bevor es zurückging. Ein weiterer Rückgang durch März brachte R3NK am 27. März auf ein 2026-Tiefstschluss von 47,47 €, zeitgleich mit breiterer Marktunsicherheit und einer Rotation aus hoch bewerteten Verteidigungswerten.

Die Erholung folgte bis Ende April und Anfang Mai 2026, gestützt durch RENKs Rekordzahlen im Q1. Ein KNDS-Blockverkauf Mitte Mai übte frischen Druck aus und zog die Aktie am 13. Mai auf 43,73 € zurück, bevor eine Erholung an Fahrt gewann.

R3NK schloss am 1. Juni 2026 bei 53,40 €, etwa 1,2% unter dem Jahresendschluss 2025 von 54,08 €.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse