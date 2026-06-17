DEUTZ Aktie: Maxi Trust Power Deal

DEUTZ AG (DEZ) wird am 16. Juni 2026 im frühen europäischen Handel bei 9,75 € gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 9,59–9,91 € (Stand: 8:11 Uhr UTC). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Zu den wichtigsten Treibern zählen die am 7. Mai 2026 veröffentlichten Q1 2026-Ergebnisse von DEUTZ, die einen Anstieg der Neuaufträge um 41,2 % im Jahresvergleich auf 771,0 Mio. € und einen Anstieg des konsolidierten Umsatzes um 8,4 % auf 530,0 Mio. € zeigten, wobei das bereinigte EBIT um 45,7 % auf 37,3 Mio. € verbessert wurde (DEUTZ AG, 7. Mai 2026). Das Unternehmen schloss außerdem die Übernahme des brasilianischen Generatorenherstellers Maxi Trust Power Ltda. ab, ein Deal, der voraussichtlich rund 40 Mio. € zusätzlichen Umsatz zum Bereich DEUTZ Energy beitragen wird (DEUTZ AG, 2. Juni 2026). DEUTZ gab zudem sein Debüt auf der EUROSATORY 2026 in Paris (15.–19. Juni 2026), wo das Unternehmen sein Motorenportfolio für Sicherheit und Verteidigung präsentierte, während die europäischen Aufrüstungsausgaben weiter steigen (Power Progress, 10. Juni 2026).

DEZ-Ausblick von Drittanbietern: Q1-Dynamik und Energieexpansion

Zum Stand vom 16. Juni 2026 zeigen DEUTZ-Aktienprognosen von Drittanbietern eine Analysten-Gruppe, die ihre Schätzungen nach den starken Q1 2026-Ergebnissen und der Portfolioerweiterung des Unternehmens nach oben revidiert hat. Die nachfolgenden Kursziele stammen aus einzelnen Broker-Aktionen und Konsensaggregatoren, die jeweils innerhalb des angegebenen Zeitfensters datiert sind.

Warburg Research (Kaufempfehlung bestätigt, Kursziel angehoben)

Warburg Research-Analyst Stefan Augustin hob sein Kursziel für DEUTZ von 12,90 € auf 13,20 € an und bestätigte gleichzeitig seine Kaufempfehlung. Das Analysehaus verwies auf die Übernahme von Maxi Trust Power und den expandierenden Bereich DEUTZ Energy als zusätzliche Wachstumskatalysatoren. Augustin merkte an, dass das Kursziel von 13,20 € ein Aufwärtspotenzial von etwa 40 % gegenüber dem damals vorherrschenden Aktienkurs von rund 9,23 € impliziere, inmitten eines breiteren technischen Rückzugs, den der Analyst als losgelöst von den operativen Fundamentaldaten des Unternehmens beschrieb (ad-hoc-news.de, 10. Juni 2026).

Simply Wall St (Konsensaggregation)

Simply Wall St berichtet, dass Analysten ihr aggregiertes Kursziel für DEUTZ um 1,10 € auf 14 € anhoben, was aktualisierte Annahmen zu Fair Value, Abzinsungssatz, Umsatzwachstum, Gewinnmargen und zukünftigen Gewinnmultiplikatoren widerspiegelt. Die Plattform weist darauf hin, dass die Revision auf eine Reihe von Aufwärtsrevisionen folgte, die mit den Q1 2026-Ergebnissen und der Portfolioerweiterung des Unternehmens verbunden waren (Simply Wall St, 10. Juni 2026).

MarketScreener (Broker-Konsens-Snapshot)

Der Konsens-Tracker von MarketScreener zeigt ein durchschnittliches Analystenkursziel von 12,90 € für DEUTZ zum Stand Mitte Juni 2026, wobei die allgemeine Broker-Einschätzung auf Kaufen ausgerichtet ist. Die Plattform aggregiert Kursziele der Analysten-Gruppe, einschließlich Berenberg und Warburg Research, und spiegelt den Post-Q1-Revisionszyklus wider, der den Durchschnitt von 11,50 € zu Beginn des zweiten Quartals anhob (MarketScreener, 16. Juni 2026).

Google Finance (Drei-Analysten-Aggregation)

Google Finance aggregiert 12-Monats-Kursziele von drei Analysten, die DEZ zum Stand Mitte Juni 2026 abdecken, und setzt das durchschnittliche Kursziel bei 13,10 € und die höchste Schätzung bei 13,20 € an. Die Spanne von 13–13,20 € spiegelt das Post-Earnings-Revisionscluster wider, wobei der damalige Aktienkurs von 9,89 € ein Aufwärtspotenzial von etwa 32 % zum mittleren Kursziel impliziert (Google Finance, 16. Juni 2026).

DEUTZ IR (offizielle Seite für Analysteneinschätzungen)

Die Investor-Relations-Seite von DEUTZ AG listet die Einschätzungen der begleitenden Broker auf – die aktuellsten Einträge auf der Seite zum Stand vom 16. Juni 2026. Berenberg hielt eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 13 €, während die DZ Bank eine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 11,60 € hielt, beide nach der Q1 2026-Ergebniskonferenz ausgegeben. Die Seite gibt die aktuelle Einzelbroker-Spanne mit 11,60–13 € an (DEUTZ AG Investor Relations, 16. Juni 2026).

Fazit: Über diese Drittanbieter-Quellen hinweg reichen die einzelnen Broker-Kursziele für DEUTZ von 11,60 € bis 13,20 €, während Konsensaggregatoren bei 12,90–14 € liegen. Kaufempfehlungen erscheinen bei den genannten Brokern durchgehend, wobei die Expansion des Energiesegments und die Q1 2026-Ergebnisdynamik als gemeinsame Treiber genannt werden.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

DEUTZ-Ergebnisse: Aktuelle Zahlen und nächster Berichtstermin

DEUTZ AG veröffentlichte seine Quartalsmitteilung für Q1 2026 am 7. Mai 2026 und berichtete über starke Zahlen im ersten Quartal über alle wichtigen Kennzahlen hinweg. Die Neuaufträge stiegen im Jahresvergleich um 41,2 % auf 771,0 Mio. €, der konsolidierte Umsatz legte um 8,4 % auf 530,0 Mio. € zu, und das bereinigte EBIT stieg um 45,7 % auf 37,3 Mio. €, wodurch die bereinigte EBIT-Marge von 5,2 % in Q1 2025 auf 7,0 % anstieg (DEUTZ AG, 7. Mai 2026).

Das Konzernergebnis verbesserte sich von einem Verlust von 10,0 Mio. € in Q1 2025 auf einen Gewinn von 21,8 Mio. €, wobei sich das Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten von 0,09 € auf 0,18 € verdoppelte. CEO Dr. Sebastian Schulte und CFO Oliver Neu präsentierten die Ergebnisse am selben Tag in einer Telefonkonferenz und merkten an, dass das Future Fit-Kostenprogramm des Unternehmens sein ursprüngliches Einsparziel von 50 Mio. € um etwa 10 % übertroffen habe (Yahoo Finance, 7. Mai 2026).

DEUTZ behielt seine Gesamtjahresprognose für 2026 bei und erwartet weiterhin einen konsolidierten Umsatz von 2,3–2,5 Mrd. € und eine bereinigte EBIT-Marge von 6,5–8,0 % (EQS News, 7. Mai 2026). Der nächste geplante Ergebnistermin ist der H1 2026-Zwischenbericht am 6. August 2026, gefolgt von der Quartalsmitteilung für das erste bis dritte Quartal am 5. November 2026 (DEUTZ AG Finanzkalender, 16. Juni 2026).

DEZ-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der DEZ-Aktienkurs wird zum Stand 8:11 Uhr UTC am 16. Juni 2026 bei 9,75 € gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 9,59–9,91 €. Der Kurs liegt geringfügig über dem 20-Tage-SMA bei etwa 9,75 €, aber unter den 30-, 50- und 100-Tage-SMAs bei rund 9,97 €, 9,94 € bzw. 10,27 €. Laut TradingView-Daten lässt diese Konstellation das kurzfristige Trendbild gemischt erscheinen.

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 49,98 und platziert die Dynamik damit im neutralen Bereich. Der Average Directional Index (14) steht bei 14,47, unterhalb der Schwelle von 15, was auf ein schwaches oder nicht-trendendes Umfeld in dieser Phase hindeutet, laut TradingView-Oszillator-Zusammenfassung.

Auf der Oberseite liegt der klassische Pivot-Punkt bei 10,49 €. Ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte den R1-Widerstand bei 11,58 € wieder in den Fokus rücken, mit R2 nahe 12,69 € als nächster Referenz im klassischen Pivot-Framework.

Auf der Unterseite sind der 200-Tage-SMA bei etwa 9,57 € und der Hull Moving Average (9) bei rund 9,40 € die nächsten längerfristigen Niveaus unter dem aktuellen Kurs. S1 im klassischen Pivot-Modell liegt bei etwa 9,38 €. Eine Bewegung unter 9,57 € könnte die S1-Zone in den Fokus rücken, während der klassische S2-Pivot bei 8,29 € ein tieferes Referenzniveau markieren würde, laut TradingView-Pivot-Daten (TradingView, 16. Juni 2026).

Diese technische Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

DEUTZ-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der DEZ-Aktienkurs begann dieses Zwei-Jahres-Fenster Ende März 2025 im oberen 7-Euro-Bereich, bevor er während eines breiten Marktausverkaufs, der mit der Ankündigung umfassender US-Zölle Anfang April 2025 verbunden war, scharf umkehrte. DEZ erreichte am 7. April 2025 ein Zwei-Jahres-Tief von 5,77 €, als globale Industrieaktien unter Druck gerieten.

Eine stetige Erholung folgte durch Sommer und Herbst 2025. Die Aktie kletterte Anfang August wieder über 9 €, bevor sie später in diesem Monat inmitten erneuter globaler Risk-off-Stimmung auf rund 7,53 € zurückfiel. Eine dauerhaftere Erholung setzte von Ende 2025 bis Anfang 2026 ein und trug DEZ am 27. Februar 2026 zu einem Zwei-Jahres-Höchstschluss von 12,50 €. Diese Bewegung wurde durch Deutschlands angekündigte Ausgabensteigerungen für Verteidigung und Infrastruktur sowie eine breitere Neubewertung europäischer Industrieaktien unterstützt.

Der Höhepunkt erwies sich als kurzlebig. DEZ zog sich durch März und Anfang April 2026 zurück und berührte am 31. März 8,47 €, bevor er sich stabilisierte und nach den starken Q1 2026-Ergebnissen vom 7. Mai 2026 wieder anstieg. Die Aktie stieg an diesem Tag auf 11,18 €, bevor eine zweite Verkaufswelle Anfang Juni folgte.

DEZ wird zum Stand vom 16. Juni 2026 bei 9,75 € gehandelt, etwa 12,7 % höher seit Jahresbeginn und 37,8 % höher im Jahresvergleich.