TUI Aktie: Iran-Waffenstillstand, Q2-Verlust, Guidance

TUI AG (TUI1) notierte am 15. Juni 2026 um 16:29 Uhr UTC bei 7,38 € innerhalb einer Intraday-Spanne von 6,87–7,64 € auf dem Feed von Capital.com. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung verbesserte sich im Zuge einer breiteren europäischen Aktienrallye, wobei Reuters berichtete, dass der STOXX 600 am 15. Juni 2026 ein Allzeithoch erreichte, nachdem die Vereinigten Staaten und der Iran eine vorläufige Vereinbarung zur Beendigung ihres Konflikts und zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus erzielt hatten (Reuters, 15. Juni 2026). Diese Entwicklung hat direkte Relevanz für TUI, da der Iran-Krieg dem Konzern im Q2 des Geschäftsjahres 2026 zuvor einmalige Auswirkungen von rund 40–45 Mio. € verursacht hatte, darunter Flugstornierungen und Schiffsumroutierungen (AltexSoft, 23. April 2026). Die im Mai 2026 veröffentlichten Q2-Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 von TUI zeigten, dass sich der bereinigte operative Verlust auf 188,30 Mio. € verringerte – eine Verbesserung um 18,50 Mio. € im Jahresvergleich – wobei der Umsatz im Bereich Hotels und Resorts um 4,8 % auf 451,10 Mio. € stieg (EQS News, 13. Mai 2026). Der Konzern setzte jedoch seine Umsatzprognose aus und revidierte seinen Ausblick für das bereinigte EBIT des Gesamtjahres auf 1,10–1,40 Mrd. € (Investing.com, 13. Mai 2026).

TUI-Ausblick von Drittanbietern: Waffenstillstands-Erleichterung und überarbeitete Guidance

Zum Stand vom 15. Juni 2026 spiegeln TUI-Aktienprognosen von Drittanbietern eine Reihe von Einschätzungen wider, die von der überarbeiteten Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026, Störungen im Nahen Osten und Anzeichen einer Buchungserholung im Juni 2026 geprägt sind.

Saxo Bank (FactSet-Konsens)

Der auf FactSet basierende Analystenkonsens der Saxo Bank weist TUI ein Kaufrating mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 10,36 € zu, was eine Rendite von etwa 46 % gegenüber dem Kurs zum Zeitpunkt der Erfassung impliziert. Die Daten stammen von über FactSet Research Systems erfassten Analysten und spiegeln den Konsens nach der Guidance-Revision wider, wobei die Übergewichtungs-Ausrichtung trotz der im Q2-Ergebnis für das Geschäftsjahr 2026 gekennzeichneten Iran-Konflikt-Gegenwinde beibehalten wurde (Saxo Bank, 5. Juni 2026).

Simply Wall St (Konsens-Neubewertung)

Simply Wall St merkt an, dass die begleitenden Analysten ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TUI um 0,95 € auf 10,44 € gesenkt haben, was moderat niedrigere Umsatzwachstumsannahmen, einen etwas weicheren Gewinnmargenausblick und ein höheres zukünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis widerspiegelt, das auf die Aktie angewendet wird. Der Bericht, der Broker-Modellaktualisierungen bis Ende Mai erfasst, beschreibt die jüngste Forschung als konzentriert auf „das Zurücksetzen von Erwartungen statt auf einen scharfen Richtungswechsel" angesichts der ausgesetzten Umsatzprognose des Konzerns (Simply Wall St, 24. Mai 2026).

Investing.com (Konsens-Aggregation)

Die Konsensseite von Investing.com für TUI1, die auf 13 beitragenden Analysten basiert, zeigt ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 10,35 € innerhalb einer Spanne von 7,30–16 €. Die Aktie trägt ein allgemeines Kaufkonsens-Rating im gesamten Analystenpool, wobei das durchschnittliche Ziel über dem aktuellen Handelsniveau liegt, nach einer breiteren Neubewertung des europäischen Reisesektors infolge der vorläufigen US-Iran-Waffenstillstandsvereinbarung (Investing.com, 14. Juni 2026).

MarketScreener (Broker-Konsens)

MarketScreener meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Konsens-Kursziel von 10,45 € für TUI AG über 13 Analysten hinweg mit einem Outperform-Konsens-Rating. Die Zahl stellt einen Rückgang gegenüber der Spanne von 11,36–11,43 € dar, die früher im Jahr verzeichnet wurde, und spiegelt die Runde der Broker-Revisionen nach der Guidance-Kürzung im April wider, während die konstruktive Gesamthaltung beibehalten wurde (MarketScreener, 15. Juni 2026).

Yahoo Finance (Analystenzusammenfassung)

Die Analystendaten von Yahoo Finance für TUI1 aggregieren 12-Monats-Umsatzschätzungen von begleitenden Brokern, wobei die aktuelle Konsens-Umsatzschätzung für das Geschäftsjahr 2026 bei 5,97 Mrd. € liegt, innerhalb einer Spanne von 5,82–6,10 Mrd. €. Der nächste geplante Ergebnistermin ist der 12. August 2026, den Analysten möglicherweise als wichtigen kurzfristigen Katalysator für Modellaktualisierungen behandeln, insbesondere angesichts der Spanne der bereinigten EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 von 1,10–1,40 Mrd. €, die nach der Mai-Revision weiterhin gilt (Yahoo Finance, 15. Juni 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg gruppieren sich die 12-Monats-Konsens-Ziele von Drittanbietern für TUI1 im Bereich von 10,35–10,45 €, wobei einzelne Broker-Schätzungen von 7,30–16 € reichen. Der gemeinsame Nenner ist die Anerkennung des Guidance-Revisions-Gegenwinds neben einem beibehaltenen Kauf- oder Outperform-Konsens, da begleitende Analysten die Iran-Konflikt-Störung offenbar als kurzfristige und nicht als strukturelle Beeinträchtigung behandeln.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

TUI aktuelle und kommende Ergebnisse

TUI AG veröffentlichte im Mai 2026 seine Q2-Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 und meldete einen bereinigten operativen Verlust von 188,30 Mio. €, eine Verbesserung um 18,50 Mio. € im Jahresvergleich zu konstanten Wechselkursen. Dies geschah trotz eines Gegenwinds von 40 Mio. € durch den Iran-Konflikt, der Flugrouten störte und Buchungen in der Region beeinträchtigte (Global Banking and Finance, 12. Mai 2026). Der Umsatz im Bereich Hotels und Resorts stieg um 4,8 % auf 451,10 Mio. €, und der Konzern bezeichnete H1 des Geschäftsjahres 2026 als sein stärkstes erstes Halbjahr überhaupt, mit einem bereinigten EBIT-Wachstum für das 14. Quartal in Folge (EQS News, 12. Mai 2026).

Parallel zur Q2-Veröffentlichung setzte TUI seine Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr aus, nachdem zuvor ein Wachstum von 2–4 % auf Basis des Umsatzes von 24,18 Mrd. € für das Geschäftsjahr 2025 angestrebt worden war. Das Unternehmen revidierte auch seine bereinigte EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 1,10–1,40 Mrd. € zu konstanten Wechselkursen und verwies auf Unsicherheiten hinsichtlich des Tempos der Buchungsnormalisierung im Nahen Osten und in europäischen Quellmärkten (Investing.com, 12. Mai 2026). Der Konzern merkte an, dass die Buchungen für den Sommer 2026 – mit Ausnahme des betroffenen Korridors – weitgehend auf Vorjahresniveau blieben, und sagte, er werde den Markt weiter informieren, sobald sich die Handelslage geklärt habe (BBC, 13. Mai 2026).

Das nächste geplante Ergebnis-Event ist die Veröffentlichung der Q3-/Neunmonats-Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026, die laut dem offiziellen Finanzkalender der TUI Group für den 12. August 2026 bestätigt wurde, begleitet von einer Analysten- und Investorenkonferenz am selben Tag. Eine Q4-Verkaufs- und Umsatzmitteilung ist für den 22. September 2026 geplant (TUI Group, 15. Juni 2026).

TUI1-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der TUI1-Aktienkurs notierte am 15. Juni 2026 um 16:29 Uhr UTC bei 7,38 €, über seinem kurzfristigen gleitenden Durchschnitts-Cluster. Die einfachen gleitenden Durchschnitte (SMAs) für 20 und 50 Tage lagen bei etwa 6,77 € bzw. 6,76 €, wobei die 20-über-50-Ausrichtung weiterhin intakt blieb. Dies hielt die kurzfristige Struktur konstruktiv, obwohl der Kurs auch unter den 100-Tage- und 200-Tage-SMAs bei 7,31 € und 7,71 € notierte, die im Tages-Chart als Overhead-Referenzniveaus fungieren könnten. Der Hull Moving Average (9) bei 6,92 € lag unter dem aktuellen Kurs, konsistent mit dem kurzfristigen Bid-Ton, laut TradingView-Daten.

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) lag bei 65,1 – fest, wenn auch noch nicht überdehnt – während der Average Directional Index (ADX) (14) 13,5 anzeigte, was auf ein schwaches Trendsignal hindeutet. TradingView-Daten legen nahe, dass die Dynamik positiv ist, aber noch nicht von einem starken Richtungsimpuls gestützt wird.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 7,47 € die nächste Referenz. Ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte die R2-Zone nahe 7,86 € in den Blick rücken. Der 100-Tage-SMA bei 7,31 € liegt knapp unter dem aktuellen Kurs und könnte je nach Sitzungsschluss zwischen Widerstand und Unterstützung wechseln.

Auf der Unterseite bietet der klassische Pivot (P) bei 6,82 € erste Unterstützung, wobei die 50-Tage-SMA-Ebene nahe 6,76 € das nächste bedeutsame Niveau darunter ist. Ein Rückgang unter dieses Cluster könnte den S1-Pivot bei 6,43 € in den Fokus rücken (TradingView, 15. Juni 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

TUI-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der TUI1-Aktienkurs eröffnete den Juni 2024 mit einem Handel um 6,68 € und bewegte sich dann bis zum Sommer weitgehend in einer Spanne von etwa 5,09–7,29 €, belastet durch ein schwaches europäisches Verbraucherumfeld und anhaltenden Post-Pandemie-Kostendruck. Die Aktie fand im Herbst 2024 Halt, stieg von Tiefs nahe 5,79 € Anfang September und schloss das Jahr am 30. Dezember 2024 bei etwa 8,38 € – eine Erholung, die mit verbesserten Vorbuchungsdaten und allgemeiner europäischer Aktienstärke zusammenfiel.

2025 begann fest, wobei TUI am 9. Februar 2025 ein Sitzungshoch von 9,59 € erreichte, nachdem das Unternehmen sein stärkstes bereinigtes EBIT für Q1 überhaupt gemeldet hatte, ein Plus von 26 Mio. € im Jahresvergleich. Die Aktie gab dann im Frühjahr und bis in den Sommer zurück und fiel Anfang August 2025 auf etwa 5,37 € inmitten globaler Aktienvolatilität, bevor sie sich stetig erholte und 2025 am 30. Dezember bei 8,99 € schloss.

Die Aktie startete 2026 nahe 9,05 € und erreichte Anfang Februar ein Zweijahreshoch von 9,59 €, bevor TUI im April seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach unten revidierte und auf die Auswirkungen des Iran-Konflikts auf Buchungen und Flugrouting verwies. Dies löste einen scharfen Rückgang auf ein Zweijahrestief von 6,11 € am 30. April 2026 aus. Seitdem hat sich eine Erholung durchgesetzt, unterstützt durch die vorläufige US-Iran-Waffenstillstandsvereinbarung, wobei TUI1 am 15. Juni 2026 bei 7,40 € notierte.