AMD Aktie: Advancing AI Event, Q2-Ergebnisse

Advanced Micro Devices Inc (AMD) notierte am 22. Juni 2026 um 13:18 Uhr UTC bei 544,72 $, nahe dem oberen Ende der Intraday-Spanne von 518,15–544,54 $, da das Kaufinteresse während des Nachmittagshandels aktiv blieb. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um AMD wurde durch den KI-Infrastruktur-Ausgabenzyklus gestützt, wobei Cloud- und Hyperscaler-Investitionsverpflichtungen von etwa 750 Mrd. $ für 2026 prognostiziert werden, was die Nachfrage nach Rechenzentrum-Chips untermauert (Goldman Sachs, 1. Mai 2026). Die Aktie war seit Anfang Juni stark gestiegen und erholte sich von einem branchenweiten Ausverkauf am 5. Juni 2026, als AMD-Aktien um 10,86 % auf 466,38 $ fielen, bedingt durch einen vorsichtigen KI-Chip-Ausblick von Broadcom und Bedenken über Störungen in der Speicher-Lieferkette (Kavout, 9. Juni 2026). Die Aufmerksamkeit richtete sich auch auf AMDs bevorstehendes „Advancing AI 2026"-Event am 22.–23. Juli in San Francisco, wo CEO Dr. Lisa Su voraussichtlich MI450-Beschleuniger der nächsten Generation und EPYC „Zen 6"-CPUs vorstellen wird, wodurch die Produktpipeline des Unternehmens im Fokus bleibt (WCCFTech, 31. März 2026).

AMD-Ausblick von Drittanbietern: KI-Nachfrage hebt Analystenziele an

Zum 22. Juni 2026 deuten AMD-Aktienprognosen von Drittanbietern auf eine weitgehend positive Markteinschätzung hin, gestützt durch KI-Infrastrukturnachfrage, starke Q1-2026-Ergebnisse und Aufwärtskorrekturen bei Server-CPU- und Rechenzentrum-GPU-Schätzungen. Die folgenden Ziele fassen führende Broker- und Konsensprognosen für AMD-Aktien zusammen.

Bank of America (Hausupgrade)

Bank of America-Analyst Vivek Arya bekräftigte ein Kauf-Rating für AMD und erhöhte das 12-Monats-Kursziel von 500 $ auf 560 $, basierend auf einem 42-fachen Multiplikator seiner Non-GAAP-EPS-Schätzung für 2027. Die Revision spiegelte höhere CPU- und GPU-Umsatzschätzungen wider, da das Unternehmen seine Projektion für den adressierbaren Gesamtmarkt für Server-CPUs im Jahr 2030 von 125 Mrd. $ auf 170 Mrd. $ oder mehr anhob, unter Berufung auf AMDs wachsenden Anteil an Hyperscaler-Rechenzentrum-Beschaffungen (The Street, 12. Juni 2026).

Citi (Rating-Upgrade)

Citi-Analyst Atif Malik stufte AMD von Neutral auf Kauf hoch und erhöhte das 12-Monats-Kursziel von 460 $ auf 575 $, da sein Sum-of-the-Parts-Modell allein AMDs Rechenzentrum-GPU-Geschäft mit 281 $ pro Aktie bewertet. Malik erhöhte auch seine langfristige CPU-Marktprognose unter Berufung auf AMDs beschleunigten Server-Marktanteil und verbesserte Umsatzsichtbarkeit durch mehrjährige Hyperscaler-GPU-Lieferverpflichtungen (The Street, 13. Juni 2026).

Bernstein (Zielerhöhung)

Bernstein-Analyst Stacy Rasgon erhöhte AMDs 12-Monats-Kursziel von 525 $ auf 600 $ und behielt ein Outperform-Rating bei, mit prognostiziertem EPS 2027 von 14,60 $ und einem Pfad in Richtung 20 $ im Jahr 2028, falls sich KI-Akzeptanztrends fortsetzen. Die Revision war die zweite wesentliche Aufwärtsanpassung innerhalb von zwei Monaten, wobei Rasgon auf anhaltende Dynamik beim MI-Serien-GPU-Hochlauf und expandierende Enterprise- und Cloud-Kundenverpflichtungen verwies (GuruFocus, 17. Juni 2026).

MarketBeat (Broker-Konsens)

MarketBeat aggregiert 44 Analystenratings zu AMD und meldet einen moderaten Kauf-Konsens mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 430,68 $, das sich von 235 $ bis 665 $ erstreckt. Der Konsens spiegelt eine breite Mehrheit von Kauf-äquivalenten Ratings wider, wobei 31 der 44 Analysten ein Kauf-Rating vergeben, während das durchschnittliche Ziel nach der starken Jahresrally der Aktie hinter dem aktuellen Marktpreis zurückbleibt (MarketBeat, 20. Juni 2026).

Public.com (Wall Street-Konsens)

Public.com verfolgt 35 Wall Street-Analysten, die AMD abdecken, und meldet zum 22. Juni 2026 ein Kauf-Konsens-Rating mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 444,80 $. In seinem Panel vergeben 43 % der Analysten ein starkes Kauf-Rating und weitere 43 % ein Kauf-Rating. Die Aggregation weist darauf hin, dass Ziele und Ratings häufigen Revisionen im Einklang mit Gewinnaktualisierungen und Marktbedingungen unterliegen (Public.com, 22. Juni 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg liegen Broker-Kursziele im Bereich von 430–600 $ bei einzelnen Firmen und Konsens-Aggregatoren. Aufwärtskorrekturen von Bank of America (560 $), Citi (575 $) und Bernstein (600 $) sind mit KI-GPU-Nachfrage und steigenden adressierbaren Marktschätzungen für Server-CPUs verknüpft, während breitere Konsensdurchschnitte unter dem aktuellen Marktpreis bleiben, was die schnelle Wertsteigerung der Aktie im bisherigen Jahresverlauf widerspiegelt.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Advanced Micro Devices Ergebnisse: Q1-2026-Resultate und Q2-2026-Ausblick

AMD meldete am 5. Mai 2026 Q1-2026-Ergebnisse und veröffentlichte einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,37 $, über der Konsensschätzung von 1,29 $, während der Quartalsumsatz im Jahresvergleich um 37,8 % auf 10,25 Mrd. $ stieg und damit die Analystenerwartungen von 9,90 Mrd. $ übertraf (AMD Investor Relations, 5. Mai 2026). Der Umsatz im Rechenzentrumsegment kletterte im Jahresvergleich um 57 % auf 5,80 Mrd. $, und AMDs Aktie stieg nach der Veröffentlichung im nachbörslichen Handel um etwa 15 % (CNBC, 6. Mai 2026). CEO Dr. Lisa Su merkte an, dass das Rechenzentrum zum „Haupttreiber unseres Umsatz- und Gewinnwachstums" geworden sei, mit zunehmender Sichtbarkeit auf die Wachstumstrajektorie durch MI450-Serien-Kundenverpflichtungen (AMD Investor Relations, 5. Mai 2026).

Für Q2 2026 prognostizierte AMD einen Umsatz von etwa 11,20 Mrd. $, plus oder minus 300 Mio. $, über dem damals vorherrschenden Konsens von 10,52 Mrd. $ (AMD Investor Relations, 5. Mai 2026). AMDs nächster Gewinntermin für Q2 2026 für das am Juni 2026 endende Geschäftsquartal wird für den 4. August 2026 nach Marktschluss geschätzt; dieses Datum war vom Unternehmen zum 22. Juni 2026 noch nicht formell bestätigt worden (MarketBeat, 21. Juni 2026).

Advanced Micro Devices Aktienkurs: Technischer Überblick

Der AMD-Aktienkurs notierte am 22. Juni 2026 um 13:18 Uhr UTC bei 544,72 $ und hielt sich deutlich über seinem wichtigsten gleitenden Durchschnitts-Cluster. Die einfachen gleitenden Durchschnitte für 20/50/100/200 Tage lagen bei etwa 502 $ / 411 $ / 310 $ / 261 $, wobei der Kurs nach dem starken Jahresverlauf deutlich über jeder Ebene lag.

Die 20-über-50-Ausrichtung blieb sowohl bei den einfachen als auch bei den exponentiellen gleitenden Durchschnittsfamilien intakt. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index stand bei 61,19 und platzierte die Dynamik im oberen neutralen Band – fest, aber nicht überdehnt – während der Average Directional Index bei 28,32 auf einen etablierten Trend hindeutete. Der Hull Moving Average (9) bei 534,74 $ lag knapp unter dem letzten Kurs und bot eine kurzfristige dynamische Referenz.

Nach oben ist der klassische R1-Pivot bei 582,63 $ die erste Referenz über den aktuellen Niveaus; ein Tagesschluss darüber könnte die R2-Zone nahe 649 $ in den Blick bringen. Bei Rücksetzern stellt der klassische Pivot-Punkt bei 460,67 $ die anfängliche Unterstützung dar, wobei die 50-Tage-SMA-Ebene nahe 411 $ das nächste bedeutende Niveau darunter ist. Eine Bewegung in Richtung S1 nahe 394 $ würde nur bei einem Verlust dieser gleitenden Durchschnittsebene in Betracht kommen (TradingView, 22. Juni 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

AMD-Aktienkursverlauf (2024–2026)

AMDs Aktienkurs eröffnete den Juni 2024 mit einem Handel um 160 $, Teil einer breiteren Konsolidierung, die auf den vorherigen KI-getriebenen Kursanstieg der Aktie folgte. Die Aktien drifteten im Sommer nach unten und fielen am 5. August 2024 auf ein Zweijahrestief von 120,66 $ inmitten eines scharfen globalen Aktienausverkaufs, der mit Rezessionsängsten und einer Auflösung von Yen-Carry-Trades verbunden war. Eine Erholung folgte im Herbst, wobei AMD bis Mitte Oktober auf etwa 180 $ zurückkehrte, bevor sie wieder nachgab und 2024 bei 120,59 $ schloss, ungefähr flach gegenüber ihren Juni-2024-Niveaus.

Die Aktie begann 2025 nahe 120 $ und bewegte sich in der ersten Jahreshälfte seitwärts, da Anleger AMDs Tempo der KI-Umsatzkonversion im Vergleich zu Nvidia in Frage stellten. Ein Tiefpunkt kam im April 2025, als AMD am 9. April 76,19 $ erreichte inmitten breiter Marktturbulenzen nach der Ankündigung umfassender US-Zölle. Die Aktien erholten sich dann allmählich über den Sommer und Herbst und eroberten die Spanne von 160–170 $ bis Ende Oktober 2025 zurück, bevor sie erneut zurückgingen und das Jahr nahe 214 $ beendeten.

2026 war eine prägende Periode für AMDs Aktienkurs. AMD eröffnete den Januar bei etwa 224 $ und beschleunigte sich nach den Q1-2026-Ergebnissen am 5. Mai stark, als ein Umsatz von 10,25 Mrd. $ die Erwartungen übertraf und die Aktie in einer einzigen Sitzung von etwa 345 $ auf über 414 $ stieg. Ein kurzer Rücksetzer auf die Spanne von 219–246 $ Mitte April, der mit erneuter Zollangst zusammenfiel, wich einer starken Rally, wobei AMD am 22. Juni 2026 bei 544,64 $ schloss, ein Plus von etwa 154 % seit Jahresbeginn.