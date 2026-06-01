Thyssenkrupp Aktie: Q2-Verlust, Guidance bestätigt

Thyssenkrupp Aktie: Q2-Verlust, Guidance bestätigtDie Aufsichtsratssitzung von Thyssenkrupp am 16. Juni wird über die Zukunft der Materials Services-Sparte mit 11,4 Mrd. € Jahresumsatz entscheiden – Optionen sind Abspaltung, Börsengang oder Verkauf. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse
Thyssenkrupp AG (TKA) notiert am 1. Juni 2026 um 14:15 Uhr UTC bei 11,60 € innerhalb einer Intraday-Spanne von 11,45–11,93 € auf dem Aktien-CFD-Feed von Capital.com. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Stimmung rund um die Aktie wurde von mehreren kurzfristigen Entwicklungen geprägt. Der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp soll am 16. Juni über die Zukunft der Materials Services-Sparte entscheiden, einem Geschäftsbereich mit etwa 11,4 Milliarden Euro Jahresumsatz, wobei Optionen wie Abspaltung, Börsengang oder vollständiger Verkauf zur Diskussion stehen (Reuters, 20. Mai 2026). Separat meldete das Unternehmen für Q2 GJ2025/26 einen Nettoverlust von 11 Millionen Euro bei Umsätzen von 8,38 Milliarden Euro, einem Rückgang von 2 % im Jahresvergleich, während das bereinigte EBITDA bei 245 Millionen Euro lag, gegenüber 468 Millionen Euro im Vorjahresquartal (SteelOrbis, 15. Mai 2026). Das Unternehmen bestätigte zudem die Übertragung seiner HKM-Beteiligung an Salzgitter, die zum 1. Juni 2026 abgeschlossen werden soll (SteelOrbis, 15. Mai 2026). Die Aktie wird gehandelt, während der europäische Stahlsektor verstärkte Aufmerksamkeit erhält, nachdem die Europäische Kommission Schutzmaßnahmen für den Stahlhandel eingeführt hat, die laut Thyssenkrupp die Wettbewerbsbedingungen für europäische Produzenten verbessern (Bloomberg, 12. Mai 2026).
Thyssenkrupp: Restrukturierung und Drittanbieter-Kursziele im Fokus
Zum 1. Juni 2026 spiegeln Thyssenkrupp-Aktienprognosen von Drittanbietern eine sich wandelnde Broker-Einschätzung Ende Mai 2026 wider, geprägt von den am 12. Mai veröffentlichten Q2-Ergebnissen GJ2025/26, der anstehenden Aufsichtsratsentscheidung zu Materials Services und sich entwickelnden Ansichten zum Restrukturierungsfortschritt bei Steel Europe.
JPMorgan (Broker-Note, Neutral)
JPMorgan hebt sein 12-Monats-Kursziel für Thyssenkrupp von 10,10 € auf 11,80 € an und behält ein Neutral-Rating bei. Analyst Dominic O'Kane passt die Schätzung nach oben an, nachdem die Q2-Ergebnisse GJ2025/26 die Erwartungen weitgehend erfüllten, wobei die überarbeitete Zahl eine höhere zugeschriebene Bewertung für die Konzernbeteiligung am Aufzughersteller TK Elevator widerspiegelt (MarketScreener, 12. Mai 2026).
AlphaValue/Baader Europe (Broker-Note, Reduce)
AlphaValue/Baader Europe stuft Thyssenkrupp auf Reduce herab und hebt gleichzeitig das Kursziel an. Der Schritt folgt einer Neukalibrierung der Vergleichsgruppe und geht einher mit allgemeiner Vorsicht bei Bewertungen im europäischen Stahlsektor, wobei der Broker auch Umsetzungsrisiken im Zusammenhang mit der strategischen Überprüfung von Materials Services und anhaltendem Druck auf den freien Cashflow bei Steel Europe anführt (MarketScreener, 27. Mai 2026).
MarketBeat (Konsensus-Übersicht)
MarketBeat kompiliert Ratings von sieben Wall-Street-Analysten und meldet ein Konsensus-Hold-Rating für Thyssenkrupp mit drei Kauf-Ratings, zwei Halten-Ratings und zwei Verkaufen-Ratings. Die gemischte Verteilung spiegelt unterschiedliche Ansichten zur Restrukturierungsumsetzung wider, wobei das Bull-Case auf Portfoliovereinfachung und das Bear-Case auf anhaltende Cashflow-Belastungen und schwächere europäische Stahlnachfrage ausgerichtet ist (MarketBeat, 26. Mai 2026).
Investing.com (Konsensus-Übersicht)
Investing.com aggregiert Schätzungen von fünf Analysten und meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 12,61 € für TKA innerhalb einer Spanne von 9–15 € mit einem Konsensus-Kauf-Rating. Die Spannweite der Schätzungen spiegelt wesentlich unterschiedliche Annahmen zu Zeitpunkt und Bedingungen einer Materials Services-Veräußerung sowie zum Tempo der Kostensenkung bei Steel Europe wider (Investing.com, 1. Juni 2026).
MarketScreener (Broker-Konsensus)
MarketScreener aggregiert neun Analystenschätzungen und meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 12,61 € gegenüber einem letzten Schlusskurs von 11,74 €, was eine Spanne von etwa 7,4 % impliziert, mit einem mittleren Konsensus-Rating von Outperform. Der Konsensus folgt der Bestätigung der Gesamtjahres-Guidance für ein bereinigtes EBIT von 500–900 Millionen Euro für GJ2025/26, wobei die Aufsichtsratssitzung am 16. Juni die nächsten Schritte für die Materials Services-Einheit bestimmen wird (MarketScreener, 26. Mai 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Thyssenkrupp-Ergebnisse: Aktuelle Zahlen und kommende Termine
Thyssenkrupp meldete seine Q2-Ergebnisse GJ2025/26 am 13. Mai 2026 mit einem Nettoverlust von 11 Millionen Euro bei Umsätzen von 8,38 Milliarden Euro, einem Rückgang von 2 % im Jahresvergleich, während das bereinigte EBITDA bei 245 Millionen Euro lag, gegenüber 468 Millionen Euro in Q2 GJ2024/25 (SteelOrbis, 15. Mai 2026).
Mit Blick nach vorn ist die Aufsichtsratssitzung von Thyssenkrupp für den 16. Juni 2026 angesetzt, um über das strategische Schicksal der Materials Services-Sparte zu entscheiden, einer Einheit mit etwa 11,4 Milliarden Euro Jahresumsatz, wobei Optionen wie Börsengang, Abspaltung oder direkter Verkauf zur Debatte stehen (Reuters, 20. Mai 2026). Das Unternehmen hat zudem bestätigt, dass der freie Cashflow vor M&A für das gesamte Geschäftsjahr voraussichtlich mit bis zu 600 Millionen Euro negativ bleiben wird, was die laufenden Kosten der Restrukturierungsrückstellungen bei Steel Europe widerspiegelt, die in Q1 GJ2025/26 zu einem Nettoverlust von 334 Millionen Euro beitrugen (Investing.com, 12. Mai 2026).
TKA-Aktienkurs: Technischer Überblick
Der TKA-Aktienkurs notiert am 1. Juni 2026 um 14:15 Uhr UTC bei 11,60 € und liegt damit über den 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 10,87 €, 9,44 €, 9,91 € bzw. 9,12 €. Eine 20-über-50-Ausrichtung bleibt sowohl bei den einfachen als auch bei den exponentiellen gleitenden Durchschnitten intakt. Der Hull Moving Average (9) bei 11,79 € verläuft nahe am aktuellen Kurs, während der 10-Tage-SMA bei 11,18 € und der 10-Tage-EMA bei 11,25 € eine kurzfristige Unterstützungsebene knapp unter der Sitzungsspanne bilden.
Die Momentumindikatoren sind fest, aber erhöht. Der 14-Tage-RSI liegt bei 65,60 in der oberen neutralen Zone, während der Average Directional Index (14) bei 33,80 anzeigt, dass ein etablierter Richtungstrend vorliegt.
Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei 12,55 € die nächste Referenz dar. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 bei 13,35 € in Sicht bringen. Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivotpunkt bei 11,15 € erste Unterstützung, wobei der 100-Tage-SMA nahe 9,91 € als tiefere Moving-Average-Ebene fungiert. Eine Bewegung zurück unter den Pivot würde S1 bei 10,35 € als nächste Referenz in Betracht ziehen (TradingView, 1. Juni 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Thyssenkrupp-Aktienkursverlauf (2024–2026)
Der Aktienkurs von TKA schloss Anfang Juni 2024 bei rund 4,70 € und verbrachte dann einen Großteil des folgenden Sommers mit Abwärtsbewegungen, während sich die Verluste bei Steel Europe häuften und ein Deal mit von Kretschmer unterstützten Investoren scheiterte. Bis Mitte Februar 2025 war die Aktie auf ein Intraday-Tief von etwa 4,81 € gefallen – das schwächste Niveau im Zwei-Jahres-Fenster – zeitgleich mit der Ankündigung des Unternehmens über einen potenziellen Nettoverlust von bis zu 800 Millionen Euro für GJ 2025/26 im Zusammenhang mit Restrukturierungsrückstellungen.
Eine scharfe Erholung setzte ab Ende Februar 2025 ein und gewann im Frühjahr an Fahrt, als Thyssenkrupp eine Restrukturierungsvereinbarung mit den Gewerkschaften erreichte und eine langfristige Finanzierung für Steel Europe sicherte. Die Aktie schloss am 13. Oktober 2025 bei 13,01 €, wobei ihr Zwei-Jahres-Intraday-Hoch von 13,37 € in derselben Woche erreicht wurde. Die Bewegung wurde teilweise durch den Börsengang von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) angetrieben, das Mitte Oktober an die Börse ging und Anlegeraufmerksamkeit auf das Mutterunternehmen lenkte.
TKA korrigierte dann scharf und fiel am 7. April 2026 auf 7,81 € zurück inmitten des breiteren globalen Ausverkaufs, der auf US-Zollankündigungen folgte. Eine anschließende Erholung – unterstützt durch ein Upgrade der Deutschen Bank auf Kaufen Ende April und weitgehend im Rahmen liegende Q2-Ergebnisse GJ 2025/26 im Mai – drückte die Aktie bis zum 29. Mai 2026 zurück auf 11,80 €.
TKA schloss am 1. Juni 2026 bei 11,46 €, etwa 22,8 % höher seit Jahresbeginn und 34,4 % höher im Jahresvergleich.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Aktienkurse sind indikativ und können von Live-Marktkursen abweichen.
Thyssenkrupp (TKA): Capital.com-Analysteneinschätzung
Die Aktienkursentwicklung von Thyssenkrupp in den letzten zwei Jahren spiegelt ein Unternehmen in tiefgreifendem strukturellem Wandel wider. Der TKMS-Börsengang im Oktober 2025 und die gewerkschaftlich unterstützte Steel Europe-Restrukturierungsvereinbarung lieferten klare Katalysatoren für eine Neubewertung und hoben TKA von mehrjährigen Tiefstständen in Richtung 13 € an, bevor Anfang April 2026 ein scharfer Rücksetzer folgte. Diese Bewegung verdeutlichte, wie sensibel die Aktie auf makroökonomische Schocks reagiert, in diesem Fall auf US-Zoll-getriebene Risk-off-Stimmung. Die anstehende Aufsichtsratsentscheidung zu Materials Services am 16. Juni 2026 stellt einen weiteren potenziellen Wendepunkt dar. Eine saubere Veräußerung oder ein Börsengang könnte als Portfoliovereinfachung positiv gesehen werden, könnte aber auch Umsetzungsrisiken und Unsicherheit über Dealkonditionen und Timing mit sich bringen.
Das kurzfristige Momentum hat sich deutlich erholt, wobei die Aktie von ihrem April-Tief bis Ende Mai um über 50 % zulegte, während Broker-Upgrades von Deutsche Bank und JPMorgan eine verbesserte Stimmung widerspiegeln. Die bestätigte Nettoverlust-Guidance für GJ 2025/26 und der anhaltend negative freie Cashflow vor M&A von bis zu 600 Millionen Euro unterstreichen jedoch, dass die Restrukturierung kostspielig und unvollständig bleibt. Anleger wägen ein langfristiges Transformationsszenario gegen kurzfristigen Ergebnisdruck und geopolitische Exposition über Thyssenkrupps industrielle Präsenz ab.
Capital.com-Kundenstimmung für Thyssenkrupp-CFDs
Zum 1. Juni 2026 zeigt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei Thyssenkrupp-CFDs 93,1 % Long vs. 6,9 % Short. Das versetzt Käufer um 86,2 Prozentpunkte nach vorne und platziert die Stimmung im einseitig long-orientierten Bereich. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich ändern.
Zusammenfassung – Thyssenkrupp 2026
- Am 1. Juni 2026 um 14:15 Uhr UTC notierte Thyssenkrupp (TKA) bei 11,60 € innerhalb einer Intraday-Spanne von 11,45–11,93 € auf dem Capital.com-Feed.
- Technische Indikatoren zeigen den Kurs über allen wichtigen gleitenden Durchschnitten, mit intakter 20-über-50-SMA-Ausrichtung. Der 14-Tage-RSI bei 65,60 liegt in der oberen neutralen Zone.
- Wichtige Kurstreiber sind die Steel Europe-Restrukturierung, die anstehende Materials Services-Portfolioentscheidung, Q2-Ergebnisse GJ 2025/26 und europäische Schutzmaßnahmen für den Stahlhandel.
- Der Aufsichtsrat tagt am 16. Juni 2026, um über das Schicksal der 11,4-Milliarden-Euro-Einheit Materials Services zu entscheiden, was einen kurzfristigen Katalysator in beide Richtungen darstellt.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wer besitzt die meisten Thyssenkrupp-Aktien?
Thyssenkrupp ist ein börsennotiertes Unternehmen mit breiter Aktionärsbasis. Laut der Aktionärsstruktur-Seite des Unternehmens hält die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung mit Sitz in Essen rund 21 % der Stimmrechte und ist damit der größte offengelegte Aktionär. Thyssenkrupp gibt außerdem an, dass BlackRock mehr als 5 % der Stimmrechte hält, während institutionelle Anleger und Investoren mit bedeutenden Beteiligungen rund 74 % des Grundkapitals ausmachen.
Was ist die 5-Jahres-Prognose für den Thyssenkrupp-Aktienkurs?
Der Artikel konzentriert sich auf 12-Monats-Kursziele von Drittanalysten statt auf Fünf-Jahres-TKA-Aktienprognosen. Wie zwischen dem 20. Mai und 1. Juni 2026 erfasst, reichten Analystenziele von 11,80 € bis 15 €, wobei mehrere Konsensusdurchschnitte bei etwa 12,61 € lagen. Längerfristige Prognosen sind unsicherer, da sie vom Restrukturierungsfortschritt, dem Cashflow bei Steel Europe, der Materials Services-Entscheidung und der breiteren Stahlnachfrage abhängen. Prognosen können sich ändern und sollten nicht als verlässliche Indikatoren zukünftiger Performance behandelt werden.
Ist Thyssenkrupp eine gute Aktie zum Kaufen?
Ob Thyssenkrupp eine gute Aktie zum Kaufen ist, hängt von den individuellen Zielen, der Risikobereitschaft, dem Anlagehorizont und der Einschätzung der Unternehmensrestrukturierung ab. Der Artikel nennt potenzielle Katalysatoren wie die Materials Services-Überprüfung und Portfoliovereinfachung, hebt aber auch Risiken wie negativen freien Cashflow, Restrukturierungskosten und Exposition gegenüber makroökonomischen Schocks hervor. Analystenansichten sind gemischt, mit Ratings von Reduce bis Kaufen. Dieser Inhalt ist nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Könnte die Thyssenkrupp-Aktie steigen oder fallen?
Ja. Die Thyssenkrupp-Aktie könnte sich in beide Richtungen bewegen. Der Aktienkurs könnte auf die Aufsichtsratsentscheidung zu Materials Services am 16. Juni 2026, Fortschritte bei Steel Europe, Cashflow-Trends, Broker-Updates und Veränderungen der europäischen Stahlnachfrage reagieren. Technische Indikatoren im Artikel zeigen den Kurs über wichtigen gleitenden Durchschnitten, aber erhöhte Momentumwerte können auch Raum für Rücksetzer lassen. Frühere Performance und Analystenprognosen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
Sollte ich in Thyssenkrupp-Aktien investieren?
Die Entscheidung, in Thyssenkrupp-Aktien zu investieren, sollte auf unabhängiger Recherche, persönlichen Umständen und gegebenenfalls professioneller Beratung basieren. Der Artikel skizziert beide Seiten: Restrukturierung und Portfolioveränderungen könnten eine längerfristige Transformationsgeschichte unterstützen, während Verluste, negativer freier Cashflow und geopolitische Exposition wesentliche Risiken bleiben. Anleger sollten prüfen, ob die potenzielle Volatilität der Aktie und unternehmensspezifische Unsicherheit zu ihren finanziellen Zielen passen. Dies ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten.
Kann ich Thyssenkrupp-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Thyssenkrupp-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Differenzkontrakte (CFDs) werden jedoch auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Trading funktioniert, Ihre Risikobereitschaft bewerten und anerkennen, dass Verluste schnell eintreten können.