Thyssenkrupp Aktie: Q2-Verlust, Guidance bestätigt

Thyssenkrupp AG (TKA) notiert am 1. Juni 2026 um 14:15 Uhr UTC bei 11,60 € innerhalb einer Intraday-Spanne von 11,45–11,93 € auf dem Aktien-CFD-Feed von Capital.com. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde von mehreren kurzfristigen Entwicklungen geprägt. Der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp soll am 16. Juni über die Zukunft der Materials Services-Sparte entscheiden, einem Geschäftsbereich mit etwa 11,4 Milliarden Euro Jahresumsatz, wobei Optionen wie Abspaltung, Börsengang oder vollständiger Verkauf zur Diskussion stehen (Reuters, 20. Mai 2026). Separat meldete das Unternehmen für Q2 GJ2025/26 einen Nettoverlust von 11 Millionen Euro bei Umsätzen von 8,38 Milliarden Euro, einem Rückgang von 2 % im Jahresvergleich, während das bereinigte EBITDA bei 245 Millionen Euro lag, gegenüber 468 Millionen Euro im Vorjahresquartal (SteelOrbis, 15. Mai 2026). Das Unternehmen bestätigte zudem die Übertragung seiner HKM-Beteiligung an Salzgitter, die zum 1. Juni 2026 abgeschlossen werden soll (SteelOrbis, 15. Mai 2026). Die Aktie wird gehandelt, während der europäische Stahlsektor verstärkte Aufmerksamkeit erhält, nachdem die Europäische Kommission Schutzmaßnahmen für den Stahlhandel eingeführt hat, die laut Thyssenkrupp die Wettbewerbsbedingungen für europäische Produzenten verbessern (Bloomberg, 12. Mai 2026).

Thyssenkrupp: Restrukturierung und Drittanbieter-Kursziele im Fokus

Zum 1. Juni 2026 spiegeln Thyssenkrupp-Aktienprognosen von Drittanbietern eine sich wandelnde Broker-Einschätzung Ende Mai 2026 wider, geprägt von den am 12. Mai veröffentlichten Q2-Ergebnissen GJ2025/26, der anstehenden Aufsichtsratsentscheidung zu Materials Services und sich entwickelnden Ansichten zum Restrukturierungsfortschritt bei Steel Europe.

JPMorgan (Broker-Note, Neutral)

JPMorgan hebt sein 12-Monats-Kursziel für Thyssenkrupp von 10,10 € auf 11,80 € an und behält ein Neutral-Rating bei. Analyst Dominic O'Kane passt die Schätzung nach oben an, nachdem die Q2-Ergebnisse GJ2025/26 die Erwartungen weitgehend erfüllten, wobei die überarbeitete Zahl eine höhere zugeschriebene Bewertung für die Konzernbeteiligung am Aufzughersteller TK Elevator widerspiegelt (MarketScreener, 12. Mai 2026).

AlphaValue/Baader Europe (Broker-Note, Reduce)

AlphaValue/Baader Europe stuft Thyssenkrupp auf Reduce herab und hebt gleichzeitig das Kursziel an. Der Schritt folgt einer Neukalibrierung der Vergleichsgruppe und geht einher mit allgemeiner Vorsicht bei Bewertungen im europäischen Stahlsektor, wobei der Broker auch Umsetzungsrisiken im Zusammenhang mit der strategischen Überprüfung von Materials Services und anhaltendem Druck auf den freien Cashflow bei Steel Europe anführt (MarketScreener, 27. Mai 2026).

MarketBeat (Konsensus-Übersicht)

MarketBeat kompiliert Ratings von sieben Wall-Street-Analysten und meldet ein Konsensus-Hold-Rating für Thyssenkrupp mit drei Kauf-Ratings, zwei Halten-Ratings und zwei Verkaufen-Ratings. Die gemischte Verteilung spiegelt unterschiedliche Ansichten zur Restrukturierungsumsetzung wider, wobei das Bull-Case auf Portfoliovereinfachung und das Bear-Case auf anhaltende Cashflow-Belastungen und schwächere europäische Stahlnachfrage ausgerichtet ist (MarketBeat, 26. Mai 2026).

Investing.com (Konsensus-Übersicht)

Investing.com aggregiert Schätzungen von fünf Analysten und meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 12,61 € für TKA innerhalb einer Spanne von 9–15 € mit einem Konsensus-Kauf-Rating. Die Spannweite der Schätzungen spiegelt wesentlich unterschiedliche Annahmen zu Zeitpunkt und Bedingungen einer Materials Services-Veräußerung sowie zum Tempo der Kostensenkung bei Steel Europe wider (Investing.com, 1. Juni 2026).

MarketScreener (Broker-Konsensus)

MarketScreener aggregiert neun Analystenschätzungen und meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 12,61 € gegenüber einem letzten Schlusskurs von 11,74 €, was eine Spanne von etwa 7,4 % impliziert, mit einem mittleren Konsensus-Rating von Outperform. Der Konsensus folgt der Bestätigung der Gesamtjahres-Guidance für ein bereinigtes EBIT von 500–900 Millionen Euro für GJ2025/26, wobei die Aufsichtsratssitzung am 16. Juni die nächsten Schritte für die Materials Services-Einheit bestimmen wird (MarketScreener, 26. Mai 2026).

Fazit: Über diese Drittanbieter-Quellen hinweg reichen Broker-Kursziele von 11,80 € bis zum oberen Ende der Konsensusspanne bei 15 €, wobei der Neun-Analysten-Durchschnitt um 12,61 € liegt. Gemeinsame Themen sind die strategische Überprüfung von Materials Services, Restrukturierungsrückstellungen bei Steel Europe und die Bewertung der TK Elevator-Beteiligung.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Thyssenkrupp-Ergebnisse: Aktuelle Zahlen und kommende Termine

Thyssenkrupp meldete seine Q2-Ergebnisse GJ2025/26 am 13. Mai 2026 mit einem Nettoverlust von 11 Millionen Euro bei Umsätzen von 8,38 Milliarden Euro, einem Rückgang von 2 % im Jahresvergleich, während das bereinigte EBITDA bei 245 Millionen Euro lag, gegenüber 468 Millionen Euro in Q2 GJ2024/25 (SteelOrbis, 15. Mai 2026).

Mit Blick nach vorn ist die Aufsichtsratssitzung von Thyssenkrupp für den 16. Juni 2026 angesetzt, um über das strategische Schicksal der Materials Services-Sparte zu entscheiden, einer Einheit mit etwa 11,4 Milliarden Euro Jahresumsatz, wobei Optionen wie Börsengang, Abspaltung oder direkter Verkauf zur Debatte stehen (Reuters, 20. Mai 2026). Das Unternehmen hat zudem bestätigt, dass der freie Cashflow vor M&A für das gesamte Geschäftsjahr voraussichtlich mit bis zu 600 Millionen Euro negativ bleiben wird, was die laufenden Kosten der Restrukturierungsrückstellungen bei Steel Europe widerspiegelt, die in Q1 GJ2025/26 zu einem Nettoverlust von 334 Millionen Euro beitrugen (Investing.com, 12. Mai 2026).

TKA-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der TKA-Aktienkurs notiert am 1. Juni 2026 um 14:15 Uhr UTC bei 11,60 € und liegt damit über den 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 10,87 €, 9,44 €, 9,91 € bzw. 9,12 €. Eine 20-über-50-Ausrichtung bleibt sowohl bei den einfachen als auch bei den exponentiellen gleitenden Durchschnitten intakt. Der Hull Moving Average (9) bei 11,79 € verläuft nahe am aktuellen Kurs, während der 10-Tage-SMA bei 11,18 € und der 10-Tage-EMA bei 11,25 € eine kurzfristige Unterstützungsebene knapp unter der Sitzungsspanne bilden.

Die Momentumindikatoren sind fest, aber erhöht. Der 14-Tage-RSI liegt bei 65,60 in der oberen neutralen Zone, während der Average Directional Index (14) bei 33,80 anzeigt, dass ein etablierter Richtungstrend vorliegt.

Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei 12,55 € die nächste Referenz dar. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 bei 13,35 € in Sicht bringen. Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivotpunkt bei 11,15 € erste Unterstützung, wobei der 100-Tage-SMA nahe 9,91 € als tiefere Moving-Average-Ebene fungiert. Eine Bewegung zurück unter den Pivot würde S1 bei 10,35 € als nächste Referenz in Betracht ziehen (TradingView, 1. Juni 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Thyssenkrupp-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von TKA schloss Anfang Juni 2024 bei rund 4,70 € und verbrachte dann einen Großteil des folgenden Sommers mit Abwärtsbewegungen, während sich die Verluste bei Steel Europe häuften und ein Deal mit von Kretschmer unterstützten Investoren scheiterte. Bis Mitte Februar 2025 war die Aktie auf ein Intraday-Tief von etwa 4,81 € gefallen – das schwächste Niveau im Zwei-Jahres-Fenster – zeitgleich mit der Ankündigung des Unternehmens über einen potenziellen Nettoverlust von bis zu 800 Millionen Euro für GJ 2025/26 im Zusammenhang mit Restrukturierungsrückstellungen.

Eine scharfe Erholung setzte ab Ende Februar 2025 ein und gewann im Frühjahr an Fahrt, als Thyssenkrupp eine Restrukturierungsvereinbarung mit den Gewerkschaften erreichte und eine langfristige Finanzierung für Steel Europe sicherte. Die Aktie schloss am 13. Oktober 2025 bei 13,01 €, wobei ihr Zwei-Jahres-Intraday-Hoch von 13,37 € in derselben Woche erreicht wurde. Die Bewegung wurde teilweise durch den Börsengang von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) angetrieben, das Mitte Oktober an die Börse ging und Anlegeraufmerksamkeit auf das Mutterunternehmen lenkte.

TKA korrigierte dann scharf und fiel am 7. April 2026 auf 7,81 € zurück inmitten des breiteren globalen Ausverkaufs, der auf US-Zollankündigungen folgte. Eine anschließende Erholung – unterstützt durch ein Upgrade der Deutschen Bank auf Kaufen Ende April und weitgehend im Rahmen liegende Q2-Ergebnisse GJ 2025/26 im Mai – drückte die Aktie bis zum 29. Mai 2026 zurück auf 11,80 €.

TKA schloss am 1. Juni 2026 bei 11,46 €, etwa 22,8 % höher seit Jahresbeginn und 34,4 % höher im Jahresvergleich.