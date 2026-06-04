Rheinmetall Aktie: Bundeswehr-Aufträge erhöhen Auftragsbestand

Rheinmetall AG (RHM) notiert am frühen Montagmorgen um 11:09 Uhr UTC am 1. Juni 2026 bei 1.255,87 € innerhalb einer Intraday-Spanne von 1.252,13–1.298,48 € und liegt damit am unteren Ende dieser Spanne, während die europäischen Märkte in den neuen Monat starten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Europäische Rüstungsaktien standen 2026 insgesamt unter Konsolidierungsdruck, wobei der STOXX Europe Total Market Aerospace & Defence Index zum 28. Mai 2026 im Jahresverlauf um etwa 0,7% gefallen ist, da die erhöhten Bewertungen des Sektors aus 2025 neu bewertet wurden (STOXX, 28. Mai 2026). Auf Unternehmensebene meldete Rheinmetall einen konsolidierten Q1-2026-Umsatz von 1,9 Milliarden € – ein Plus von 8% im Jahresvergleich – und bestätigte dabei seine Jahresumsatzprognose sowie ein erwartetes signifikantes Wachstum im Q2 (Reuters, 5. Mai 2026). Separat erteilte die Bundeswehr Rheinmetall einen weiteren Auftrag für Laser-Light-Module im Wert von mehreren hundert Millionen Euro, den das Unternehmen voraussichtlich im Q2 2026 verbuchen wird, was den Rekordauftragsbestand von 73 Milliarden € weiter erhöht (Rheinmetall IR, 27. Mai 2026). Das ukrainische Parlament ratifizierte am 28. Mai 2026 ein EU-Darlehensabkommen über 90 Milliarden €, wobei die Mittel für Haushaltsunterstützung und Verteidigungsindustriekapazitäten vorgesehen sind (Yahoo News, 28. Mai 2026).

RHM: Q1-Verfehlung und 73-Mrd.-€-Auftragsbestand prägen Drittanbieter-Ziele

Zum 1. Juni 2026 spiegeln Rheinmetall-Aktienprognosen von Drittanbietern unterschiedliche langfristige Perspektiven wider, die durch kurzfristige Ausführungsvorsicht ausgeglichen werden. Mehrere große Broker revidierten ihre Einschätzungen in den zwei Wochen bis zum 1. Juni 2026 nach der Q1-2026-Umsatzverfehlung.

UBS (Kaufen, Ziel nach unten revidiert)

UBS-Analyst Sven Weier behält ein Kaufen-Rating für RHM bei, mit einem revidierten 12-Monats-Kursziel von 1.600 €, herunter vom Ziel von 2.200 €, das die Bank noch am 5. Mai 2026 hatte. Die Reduzierung spiegelt Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen Margenlieferung und Cashflow-Umwandlung nach dem Q1-Umsatzrückgang wider, auch wenn Weier weiterhin Rheinmetalls strukturelle Positionierung innerhalb der europäischen Aufrüstung hervorhebt (The Globe and Mail, 22. Mai 2026).

Jefferies (Kaufen, Ziel gekürzt)

Jefferies-Analystin Chloe Lemarie kürzt ihr 12-Monats-Kursziel auf 1.890 € von 2.220 €, behält aber ein Kaufen-Rating bei. Die Notiz nennt erhöhtes Ausführungsrisiko und die wachsende Kluft zwischen Auftragsbestandsgröße und kurzfristiger Umsatzrealisierung als Hauptfaktoren für die Revision (MarketScreener, 22. Mai 2026).

Barclays (Übergewichten bestätigt)

Barclays bestätigt ein Übergewichten-Rating für RHM mit einem 12-Monats-Kursziel von 2.035 €, unverändert gegenüber der vorherigen Einschätzung, was die Bank zu einem der konstruktiveren großen Broker in der Post-Q1-Phase macht. Die Begründung der Bank konzentriert sich auf Rheinmetalls Größenvorteil bei Landsystemen und Munition, wobei der Auftragsbestand von 73 Milliarden € als Unterstützung für mehrjährige Umsatzsichtbarkeit angeführt wird (MarketScreener, 20. Mai 2026).

MarketScreener (Broker-Konsens)

Das Konsens-Dashboard von MarketScreener verzeichnet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 1.889,38 € über 21 analysierende Analysten, wobei die einzelnen Schätzungen von einem Tief von 1.408 € bis zu einem Hoch von 2.500 € reichen und das durchschnittliche Konsens-Rating Kaufen lautet. Die breite Streuung von über 1.090 € spiegelt unterschiedliche Ansichten über den Zeitpunkt der Cashflow-Lieferung und das Tempo wider, mit dem NATO-Beschaffungsaufträge in anerkannte Umsätze umgewandelt werden (MarketScreener, 28. Mai 2026).

Stock Analysis / S&P Global Umfrage (Konsens)

Stock Analysis berichtet auf Basis von 21 von S&P Global befragten Analysten von einem Konsens-Rating von Deutlich Kaufen und einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 1.911 € für RHM, wobei die niedrigste individuelle Schätzung bei 1.408 € und die höchste bei 2.500 € liegt. Das implizierte Aufwärtspotenzial von etwa 47,7% vom Schlusskurs am 29. Mai 2026 von 1.293,40 € deutet darauf hin, dass Analysten die jüngste Aktienkursschwäche als unverhältnismäßig im Vergleich zum Auftragsbuch des Unternehmens ansahen (Stock Analysis, 29. Mai 2026).

Fazit: Drittanbieter-12-Monats-Ziele, die im Zeitfenster vom 20. bis 28. Mai 2026 veröffentlicht wurden, reichen von 1.600 € (UBS) bis 2.035 € (Barclays), wobei die beiden Konsens-Aggregatoren bei einem Durchschnitt nahe 1.889–1.911 € konvergieren. Kaufen- oder Übergewichten-Ratings bleiben bei allen Quellen bestehen, während der gemeinsame Nenner ist, dass kurzfristiges Ausführungsrisiko und Cashflow-Bedenken neben einem strukturell intakten europäischen Verteidigungsnachfragezyklus stehen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Rheinmetall jüngste Ergebnisse: Q1 2026 Zahlen

Rheinmetall meldete einen konsolidierten Q1-2026-Umsatz von 1,94 Milliarden €, was einem Wachstum von 8% im Jahresvergleich entspricht, obwohl die Zahl etwa 14,9% unter den Analystenkonsenserwartungen lag und Anfang Mai 2026 eine starke Aktienkursreaktion auslöste (Mining Metal News, 26. Mai 2026). Die operative Margenperformance lag weitgehend im Einklang mit den Markterwartungen, und das Unternehmen bestätigte seine Jahresumsatzprognose 2026 von 14–14,5 Milliarden €, was ein Wachstum von bis zu 45% im Jahresvergleich impliziert. Das Management merkte auch an, dass vollständige Produktionshochläufe und Vertragslieferungen auf die zweite Jahreshälfte gewichtet sind (Reuters, 5. Mai 2026).

RHM-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der RHM-Aktienkurs notiert zum 1. Juni 2026 um 11:09 Uhr UTC bei 1.255,87 € und liegt damit knapp über seinem 10-Tage-Simple-Moving-Average nahe 1.242 €, aber unter den 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 1.238 €, 1.370 €, 1.542 € bzw. 1.630 €. Diese Konfiguration lässt den Kurs unter den meisten wichtigen Trendbenchmarks, die von TradingView verfolgt werden.

Der 14-Tage-RSI liegt bei 46,3, ein neutraler bis schwacher Wert unterhalb des Mittelpunkts, der kein klares Richtungssignal gibt. Der 14-Tage-ADX bei 27,3 zeigt an, dass ein etablierter Trend vorhanden ist, konsistent mit der Abwärtsbewegung von den 2025er Hochs. Der Awesome-Oszillator bei −54,4 und das MACD-Level bei −33,3 deuten ebenfalls auf gedämpftes Momentum hin, während der Stochastik-%K bei 87,8 und der Stochastik-RSI-Fast bei 94,0 auf eine kurzfristige überkaufte Bedingung innerhalb des breiteren Abwärtstrends hinweisen, laut TradingView-Daten.

Nach oben stellt der klassische R1-Pivot bei 1.466,70 € die erste materielle Referenz über dem aktuellen Niveau dar; ein Tagesschluss über dieser Zone würde das R2 bei 1.639,90 € wieder in den Blick rücken. Nach unten bietet der klassische Pivot bei 1.282,90 € erste Unterstützung, wobei S1 bei 1.109,70 € die nächste Referenz wäre, sollte dieses Niveau nachgeben (TradingView, 1. Juni 2026).

Diese technische Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Rheinmetall-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der RHM-Aktienkurs notierte Anfang Juni 2024 bei etwa 532 €, als die europäischen Verteidigungsbudgets zu expandieren begannen, obwohl die Aktie noch nicht das volle Ausmaß der nachfolgenden Neubewertung widerspiegelte.

Die nächsten 16 Monate markierten eine erhebliche Aufwärtsbewegung. Deutschlands Debatte über die Verfassungsschuldenbremse, ein wegweisender 500-Mrd.-€-Infrastruktur- und Verteidigungsfonds sowie der andauernde Krieg in der Ukraine unterstützten zusammen eine nahezu vierfache Rally. RHM erreichte am 3. Oktober 2025 ein Intraday-Allzeithoch von 2.011,01 € – der Höhepunkt eines Laufs, der die Aktie kurzzeitig um etwa 275% gegenüber den Juni-2024-Niveaus nach oben brachte – bevor die Stimmung abkühlte, als Investoren kurzfristige Liefer- und Cashflow-Zeitpläne hinterfragten.

Eine scharfe Umkehr folgte bis Anfang 2026. Die Aktie eröffnete das Jahr bei etwa 1.598 € – bereits deutlich unter ihren September-Hochs – und fiel dann weiter, nachdem der Q1-2026-Ergebnisbericht Anfang Mai beim Umsatz enttäuschte, was JPMorgan veranlasste, die Aktie auf Neutral herabzustufen und das Ziel auf 1.500 € zu senken. RHM fiel am 15. Mai 2026 auf ein Schlusstief von 1.122,74 €, bevor sie sich teilweise erholte.

RHM schloss am 1. Juni 2026 bei 1.255,47 €, etwa 21,4% im Jahresverlauf gesunken und 33,2% unter ihrem Niveau vom 30. Mai 2025.