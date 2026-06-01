Xiaomi Aktie: EV-Verluste, 20 Mrd. HKD-Rückkauf

Xiaomi Corporation (1810) notiert am 1. Juni 2026 um 16:28 Uhr UTC bei 27,99 HK$ am unteren Ende der heutigen Intraday-Spanne von 27,99–28,91 HK$. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Druck auf die Aktie folgt auf Xiaomis Q1-2026-Ergebnisse, die am 27. Mai 2026 veröffentlicht wurden. Die Zahlen zeigten, dass das EV- und KI-Innovationssegment einen operativen Verlust von 3,1 Milliarden Yuan verzeichnete, was den im Jahr 2025 erzielten Jahresgewinn umkehrte, während steigende Speicherchip-Kosten die Smartphone-Margen belasteten (electrive.com, 27. Mai 2026). Separat kündigte das Unternehmen sein bisher größtes Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 20 Milliarden HK$ an, das am 2. Juni 2026 beginnen soll und ein früheres Programm ersetzt, im Rahmen dessen Xiaomi Aktien im Wert von etwa 14,6 Milliarden HK$ zurückkaufte (ad-hoc-news, 30. Mai 2026). Im Rahmen dieses früheren Programms kaufte Xiaomi am 29. Mai 2026 etwa 10,7 Millionen Aktien zu Preisen zwischen 27,86–28,10 HK$ zurück (AASTOCKS, 1. Juni 2026). Die allgemeine Stimmung im Hongkonger Technologiesektor blieb ebenfalls gedämpft, da Anleger Chinas EV-Preiskrieg und erhöhte Komponentenkosten im gesamten Sektor beobachteten; Xiaomis Aktie schloss am 26. Mai 2026 bei 28,40 HK$ mit einem Minus von 4,57%, als Jefferies seine pessimistische Herabstufung veröffentlichte, was einen starken mehrmonatigen Rückgang fortsetzte (thebull.com.au, 27. Mai 2026).

Xiaomi: Q1-Ergebnisse und Rückkauf prägen Drittanbieter-Einschätzungen

Zum 1. Juni 2026 zeigen Xiaomi-Aktienprognosen von Drittanbietern eine zunehmende Divergenz der Ansichten. Die Prognosen wurden durch den operativen Q1-2026-EV-Verlust des Unternehmens von 3,1 Milliarden Yuan, höhere Speicherchip-Kosten und Unsicherheit über das Tempo der Smartphone-Margenerholung geprägt.

Jefferies (Herabstufung auf Underperform)

Jefferies-Analyst Edison Lee senkte das 12-Monats-Kursziel von 26,98 HK$ auf 25,49 HK$ und änderte das Rating von Hold auf Underperform, was etwa 14% Abwärtspotenzial vom Schlusskurs der Aktie von 29,76 HK$ zum Zeitpunkt der Veröffentlichung impliziert. Die Herabstufung verwies auf ein Q1-2026-EBIT, das deutlich unter den Erwartungen lag, Xiaomis 8%-Smartphone-Bruttomargenziel, das angesichts einer Speicherpreisinflation von etwa 100% im Jahresvergleich schwerer zu erreichen ist, und anhaltende EV-Verluste, die die kurzfristige Rentabilität belasten (Yahoo Finance, 27. Mai 2026).

Zephirin (Sell, nach unten revidiert)

Zephirin senkte sein 12-Monats-Kursziel von 27 HK$ auf 25 HK$, während es ein Sell-Rating beibehielt, was es zur pessimistischsten öffentlich verfolgten Schätzung in diesem Zeitraum macht. Die Revision spiegelte schwächere EV-Margenannahmen und erhöhtes Bewertungsrisiko inmitten von Chinas anhaltendem EV-Preiskrieg wider (MarketScreener, 1. Mai 2026).

Goldman Sachs (Buy, reduziertes Kursziel)

Goldman Sachs senkte sein 12-Monats-Kursziel von 41 HK$ auf 40 HK$, basierend auf einer Sum-of-the-Parts-Bewertung, während es ein Buy-Rating beibehielt; das aktualisierte Kursziel implizierte etwa 34% Aufwärtspotenzial von den vorherrschenden Niveaus zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Goldman Sachs nannte Q1-EV-Divisionsverluste als Grund für die Senkung, während es eine konstruktive langfristige Sicht auf Xiaomis EV-Auslieferungsrampe in Richtung des von der Geschäftsführung angestrebten Ziels von 550.000 Einheiten für 2026 beibehielt (Investing.com, 27. Mai 2026).

The Globe and Mail (Konsensüberblick)

The Globe and Mail berichtete von einem Strong-Buy-Analystenkonsens-Rating für Xiaomi mit einem Konsens-Kursziel von 42,16 HK$, was ein impliziertes Aufwärtspotenzial von etwa 41,66% von den vorherrschenden Marktniveaus zum Zeitpunkt der Veröffentlichung darstellt. Der Konsens aggregiert mehrere 12-Monats-Broker-Schätzungen und deutet auf eine allgemein konstruktive langfristige Sicht hin, trotz der kurzfristigen Welle von Kurszielkürzungen nach den Q1-Ergebnissen (The Globe and Mail, 28. Mai 2026).

Yahoo Finance / FactSet (Konsens-Momentaufnahme)

Der Yahoo Finance Analystenkonsens, der auf FactSet-kompilierten Schätzungen basiert, platzierte das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel bei 41,77 HK$, innerhalb einer Spanne von etwa 25,07–41,77 HK$, zusammen mit einem allgemein konstruktiven aggregierten Rating über die berichtenden Analysten hinweg. Die Lücke zwischen pessimistischen Ausreißern und dem Konsensdurchschnitt spiegelt anhaltende Meinungsverschiedenheiten darüber wider, wie schnell Xiaomi seine EV-Verluste verringern kann, während es die Smartphone-Segment-Rentabilität unter anhaltender Komponentenkosteninflation aufrechterhält (Yahoo Finance, 1. Juni 2026).

Fazit: Broker-12-Monats-Kursziele reichen von 25–42,16 HK$. Die jüngsten individuellen Revisionen von Jefferies und Zephirin tendieren nach den Q1-2026-Ergebnissen zum unteren Ende der Spanne, während der FactSet-kompilierte Konsensdurchschnitt von 41,77 HK$ und Goldman Sachs' Buy-bewertetes Kursziel von 40 HK$ darauf hindeuten, dass viele Analysten über einen 12-Monats-Horizont weiterhin Aufwärtspotenzial sehen. Diese Prognosen bleiben unsicher und können sich ändern, wenn neue Unternehmensdaten und Marktbedingungen auftreten.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Xiaomi (1810) Ergebnisse: neueste Zahlen und kommendes Datum

Xiaomi berichtete seine Q1-2026-Ergebnisse am 27. Mai 2026, wobei der Gesamtkonzernumsatz 99,1 Milliarden Yuan erreichte und eine Gesamtbruttomarge von 22% aufwies; die Schlagzeilenzahlen wurden jedoch durch die Performance im EV- und KI-Innovationssegment gedämpft, das einen operativen Verlust von 3,1 Milliarden Yuan verzeichnete, was etwa 5.600 $ Verlust pro ausgeliefertem Fahrzeug während des Quartals entspricht und eine Umkehr der Ganzjahresrentabilität markiert, die die Division im Jahr 2025 erreichte (electrive.com, 27. Mai 2026). Smartphone-Margen gerieten ebenfalls unter Druck, wobei eine Speicherchip-Kosteninflation von etwa 100% im Jahresvergleich zu einem Q1-EBIT beitrug, das deutlich unter den Markterwartungen lag.

Das Management bekräftigte sein Ganzjahres-2026-EV-Auslieferungsziel von 550.000 Einheiten, erhöht von 410.000 im Jahr 2025 erreichten Auslieferungen (Bloomberg, 3. Januar 2026), und kündigte ein Rekord-Aktienrückkaufprogramm von 20 Milliarden HK$ an, das am 2. Juni 2026 beginnen soll und ein früheres Programm ersetzt, im Rahmen dessen etwa 14,6 Milliarden HK$ an Aktien zurückgekauft wurden (ad-hoc-news, 30. Mai 2026). Xiaomis nächste geplante Ergebnisveröffentlichung ist laut Finanzkalender des Unternehmens für den 26. August 2026 angesetzt (Investing.com, 26. August 2026).

1810-Aktienkurs: technischer Überblick

Der 1810-Aktienkurs liegt zum 1. Juni 2026 um 16:28 Uhr UTC unter seinem wichtigen gleitenden Durchschnitts-Stack. Die einfachen gleitenden 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitte (SMAs) sind bei etwa 30, 31, 34 bzw. 41 HK$ ausgerichtet, wobei der Kurs unter allen vier Niveaus liegt, laut von TradingView zusammengestellten Daten. Der Hull-Moving-Average (9) bei 27,97 HK$ verläuft nahe am letzten Kurs und spiegelt den jüngsten starken Rückgang wider.

Momentum-Indikatoren deuten auf breite Schwäche hin. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 37,70, ein unterer neutraler Wert, der noch keine konventionell überverkauften Niveaus erreicht hat, laut TradingView-Oszillatordaten. Der Average Directional Index (ADX) (14) bei 19,48 bestätigt keinen stark etablierten Trend in beide Richtungen.

Der klassische Pivot-Punkt bei 29,47 HK$ markiert die erste Überkopf-Referenz. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R1 nahe 31,45 HK$ in Sicht bringen, wobei R2 um 34,85 HK$ als nächster bemerkenswerter Bereich folgt. Auf der Unterseite stellt S1 bei 26,07 HK$ die nächste Unterstützungsreferenz unter den aktuellen Niveaus dar, während der S2-Bereich nahe 24,09 HK$ die nächste bedeutende Zone ist, sollte S1 nachgeben, laut TradingView-Pivot-Daten (TradingView, 1. Juni 2026).

Diese technische Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Xiaomi (1810): Capital.com-Analystensicht

Xiaomis Kursentwicklung 2026 spiegelt die Spannung zwischen seinen langfristigen Wachstumsambitionen und kurzfristigen Umsetzungsherausforderungen wider. Die Rückkehr der EV-Division zu einem operativen Quartalsverlust im Q1 2026, zusammen mit steigenden Speicherchip-Kosten, die die Smartphone-Margen komprimierten, hat auf die Aktie gedrückt, die von ihren Mitte-Mai-Niveaus über 31 HK$ gefallen ist. Gleichzeitig könnte das Rekord-Rückkaufprogramm des Managements von 20 Mrd. HK$, das am 2. Juni 2026 beginnt, auf Vertrauen in die zugrunde liegende Bewertung des Unternehmens hindeuten. Rückkäufe garantieren jedoch keine Kursunterstützung und können reduziert, verzögert oder eingestellt werden.

Xiaomis expandierendes AIoT-Ökosystem und sein EV-Auslieferungsziel von 550.000 Einheiten für 2026 bleiben potenzielle mittelfristige Katalysatoren. Das Tempo der EV-Margenverbesserung bleibt jedoch inmitten von Chinas intensivierendem Preiskrieg unsicher. Broker-Ansichten divergieren stark, von Jefferies' Underperform-Rating mit einem Kursziel von 25,49 HK$ bis zu Goldman Sachs' Buy-bewertetem Kursziel von 40 HK$, was zeigt, dass das Risiko-Rendite-Profil weiterhin ungeklärt bleibt.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Zusammenfassung – Xiaomi 2026

Xiaomi (1810) notiert zum 1. Juni 2026 um 16:28 Uhr UTC bei 27,99 HK$, deutlich unter den Höchstständen von über 56 HK$, die Mitte 2025 verzeichnet wurden, und weit unter seiner Anfang-2026-Spanne nahe 35–40 HK$.

Zu den wichtigsten Kurstreibern gehören der operative Verlust der EV-Division von Xiaomi von 3,1 Mrd. Yuan im Q1 2026, eine Speicherchip-Kosteninflation von etwa 100% im Jahresvergleich und anhaltender Druck durch Chinas EV-Preiskrieg auf Smartphone- und EV-Margen.

Xiaomis Management bekräftigte ein EV-Auslieferungsziel von 550.000 Einheiten für 2026 und startete ein Rekord-Aktienrückkaufprogramm von 20 Mrd. HK$, das am 2. Juni 2026 beginnt, was auf internes Vertrauen hindeuten könnte. Die Aussichten des Unternehmens bleiben jedoch empfindlich gegenüber EV-Umsetzung, Komponentenkosten, Wettbewerb und breiterer Marktstimmung.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.