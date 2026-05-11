BYD Company Limited (1211) wird um 99,30 HKD gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 98,25–100,85 HKD, Stand 9:50 Uhr UTC am 6. Mai 2026. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung wurde durch gemischte April-Verkaufszahlen geprägt. BYD meldete 321.123 verkaufte NEV-Einheiten, ein Plus von 6,96 % im Monatsvergleich, aber ein Rückgang von etwa 15,5 % im Jahresvergleich, was den achten aufeinanderfolgenden Monat mit jährlichem Rückgang markiert (CNEV Post, 1. Mai 2026). Die Überseelieferungen erreichten jedoch im April mit etwa 135.000 Einheiten ein Rekordhoch, ein Plus von rund 70 % im Jahresvergleich (Electric Cars Report, 2. Mai 2026). Ein Gewinnrückgang von 55,4 % im ersten Quartal 2026 auf 4,09 Mrd. RMB, der Ende April gemeldet wurde, belastet weiterhin die Bewertung (Reuters, 28. April 2026), während höhere Hang-Seng-Index-Futures Anfang Mai eine gewisse Makro-Unterstützung für in Hongkong notierte Aktien boten.

BYD Company Aktienprognose 2026–2030: Kursziele Dritter

Stand 6. Mai 2026 reichen die BYD Company Aktienprognosen Dritter von 86,99 HKD bis 147 HKD. Die Spanne spiegelt unterschiedliche Ansichten zur Erholung der inländischen Gewinne, der Dynamik der Überseeexpansion und der Tiefe des Q1-2026-Gewinneinbruchs wider.

Goldman Sachs (Kaufen nach Q1-Ergebnissen, Kursziel 134 HKD)

Goldman Sachs setzte ein 12-Monats-Kursziel von 134 HKD für BYD (1211) mit einem Kaufen-Rating, nachdem der operative Gewinn im Q1 2026 deutlich über der Prognose lag. Der Broker betrachtet Q1 2026 als Tiefpunkt für Verkäufe und Nettogewinn und erwartet eine schrittweise Verbesserung durch Q2–Q4 2026, wobei die Nachfrage nach Modellen mit Schnellladetechnik diese Erholung unterstützen soll (AAStocks, 28. April 2026).

BNP Paribas (Underperform-Rating, Kursziel 87 HKD)

BNP Paribas führt ein Underperform-Rating für BYD (1211) mit einem 12-Monats-Kursziel von 87 HKD, das vorsichtigste unter den Post-Ergebnis-Broker-Einschätzungen. Die Bank weist auf Abwärtsdruck bei Gewinnprognosen hin und verweist auf den stärker als erwarteten Rückgang des Nettogewinns im Jahresvergleich im Q1 sowie Unsicherheit über das Tempo der inländischen Margenerholung (Futunn, 29. April 2026).

Nomura (Kaufen-Rating, Kursziel 127 HKD)

Nomura bekräftigt ein Kaufen-Rating für BYD (1211) mit einem 12-Monats-Kursziel von 127 HKD nach den Q1-2026-Ergebnissen und hebt die Schätzung von zuvor 123 HKD leicht an. Der Broker erwartet, dass die Überseeexpansion ein nachhaltiger Wachstumskatalysator bleibt, wobei internationale Lieferungen voraussichtlich einen steigenden Anteil am Automobilumsatz für den Rest von 2026 ausmachen werden (AAStocks, 28. April 2026).

Simply Wall St (Konsensaggregation, durchschnittliches Kursziel 124 HKD)

Simply Wall St aggregiert Prognosen von 25 Analysten, die BYD (1211) nach den Q1-2026-Ergebnissen abdecken, und meldet ein unverändertes durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 124 HKD, mit der höchsten Schätzung bei 147 HKD und der niedrigsten bei 86,99 HKD. Das Konsenskursziel blieb trotz Abwärtskorrekturen bei den Schätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie 2026 stabil, da Analysten projizierten, dass der Fehlbetrag BYDs längerfristige Bewertung nicht wesentlich verändern würde (Simply Wall St, 2. Mai 2026).

Citigroup (Kaufen-Rating, Kursziel 142 HKD)

Citigroup behält ein Kaufen-Rating für BYD (1211) bei und nennt es neben Geely Auto einen Top-Pick, unter Berufung auf das schnelle Wachstum der Marktdurchdringung von Fahrzeugen mit neuer Energie als strukturellen Rückenwind für Chinas führende Autohersteller. Nach den Q1-Ergebnissen setzte Citi ein 12-Monats-Kursziel von 142 HKD, wobei der Broker erwartet, dass der Kernnettogewinn im Q2 2026 eine Obergrenze von etwa 11,30 Mrd. RMB erreichen könnte, abhängig von anhaltendem Übersee-Volumen und Stabilisierung der inländischen Preise (AAStocks, 28. April 2026).

Bei diesen BYD-Aktienprognosen reichen die 12-Monats-Kursziele von 86,99 HKD bis 147 HKD. Konstruktivere Ansichten konzentrieren sich auf das Wachstum der Überseelieferungen, die erwartete inländische Gewinnerhohlung ab Q2 2026 und Bruttogewinnmargen, die sich besser halten als zuvor prognostiziert.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

1211 Aktienkurs: Technischer Überblick

Der 1211-Aktienkurs wird um 99,30 HKD gehandelt, Stand 9:50 Uhr UTC am 6. Mai 2026, weitgehend im Einklang mit dem einfachen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt (SMA) bei 99,64 HKD. Er bleibt unter einer dichten gleitenden Durchschnittsbarriere über die 20/50/200-Tage-SMAs bei etwa 106 / 103 / 104 HKD. Die gesamte Palette gleitender Durchschnitte vom 10-Tage- bis zum 200-Tage-Durchschnitt zeigt auf TradingView ein Verkaufssignal, was den Rückgang von den früheren 2026-Hochs widerspiegelt. Der Hull-Gleitende-Durchschnitt (9) bei 100,61 HKD zeigt ebenfalls nach unten.

Momentum-Indikatoren bleiben verhalten. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 42,13, einem niedrig-neutralen Wert, der keine überverkauften Extreme anzeigt, aber auf begrenzten kurzfristigen Kaufdruck hinweist, laut TradingView-Daten. Der durchschnittliche Richtungsindex bei 15,76 deutet darauf hin, dass dem vorherrschenden Abwärtstrend in diesem Stadium eine starke Richtungsüberzeugung fehlt.

Nach oben ist das klassische R1-Pivot bei 110,78 HKD die erste Referenz über den aktuellen Niveaus. Ein Tagesschlusskurs über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 119,07 HKD in Sicht bringen. Nach unten fungiert der klassische Pivotpunkt bei 105,12 HKD nun als Überkopf-Widerstand, während S1 bei 96,83 HKD die nächste bedeutende Unterstützungsreferenz ist, sollte der 100-Tage-SMA nahe 99,64 HKD nachgeben. S2 bei 91,17 HKD ist das nächste Niveau darüber hinaus (TradingView, 6. Mai 2026).

Diese technische Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

BYD Company Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von 1211 wurde Mitte 2024 in der Spanne von 220–250 HKD gehandelt, eine relativ begrenzte Phase, während sich der globale EV-Wettbewerb intensivierte und Chinas inländischer Preiskrieg sich vertiefte. Die Aktie erholte sich dann ab Ende September 2024 und kletterte von etwa 240 HKD auf 320 HKD bis Anfang Oktober 2024, als Pekings breite Stimulusankündigungen in Hongkong notierte chinesische Aktien anhoben.

Diese Dynamik setzte sich bis Anfang 2025 fort, wobei 1211 Ende Mai 2025 über 465 HKD stieg, der Höhepunkt des Datensatzes. Der Anstieg fiel mit BYDs Rekord-Überseelieferungszahlen und breiterem Interesse an chinesischen Technologie- und Fertigungsunternehmen zusammen. Es folgte eine scharfe Umkehr: Die Aktie fiel während des Zollschocks im April 2025 auf etwa 310–335 HKD, als die Trump-Administration Handelsmaßnahmen gegen China verschärfte, bevor sie sich teilweise stabilisierte.

Bis Ende 2025 war 1211 weiter in die Spanne von 92–100 HKD zurückgefallen, belastet durch einen sich verschlechternden inländischen Gewinnausblick und anhaltenden Margendruck durch EV-Preiswettbewerb. Die Aktie hat diese komprimierte Spanne weitgehend bis 2026 gehalten und schloss am 6. Mai 2026 bei 99,30 HKD, etwa 74,7 % unter ihrem Mai-2025-Höchststand und im Jahresvergleich weitgehend unverändert vom Schlusskurs am 31. Dezember 2025 von 95,25 HKD.