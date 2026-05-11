BYD Company Aktienprognose: Gewinnrückgang im Q1BYD Companys April-Daten zeigten 321.123 verkaufte NEV-Einheiten, niedriger im Jahresvergleich, während Überseelieferungen ein Rekordhoch von 135.000 Einheiten erreichten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
BYD Company Limited (1211) wird um 99,30 HKD gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 98,25–100,85 HKD, Stand 9:50 Uhr UTC am 6. Mai 2026. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Stimmung wurde durch gemischte April-Verkaufszahlen geprägt. BYD meldete 321.123 verkaufte NEV-Einheiten, ein Plus von 6,96 % im Monatsvergleich, aber ein Rückgang von etwa 15,5 % im Jahresvergleich, was den achten aufeinanderfolgenden Monat mit jährlichem Rückgang markiert (CNEV Post, 1. Mai 2026). Die Überseelieferungen erreichten jedoch im April mit etwa 135.000 Einheiten ein Rekordhoch, ein Plus von rund 70 % im Jahresvergleich (Electric Cars Report, 2. Mai 2026). Ein Gewinnrückgang von 55,4 % im ersten Quartal 2026 auf 4,09 Mrd. RMB, der Ende April gemeldet wurde, belastet weiterhin die Bewertung (Reuters, 28. April 2026), während höhere Hang-Seng-Index-Futures Anfang Mai eine gewisse Makro-Unterstützung für in Hongkong notierte Aktien boten.
BYD Company Aktienprognose 2026–2030: Kursziele Dritter
Stand 6. Mai 2026 reichen die BYD Company Aktienprognosen Dritter von 86,99 HKD bis 147 HKD. Die Spanne spiegelt unterschiedliche Ansichten zur Erholung der inländischen Gewinne, der Dynamik der Überseeexpansion und der Tiefe des Q1-2026-Gewinneinbruchs wider.
Goldman Sachs (Kaufen nach Q1-Ergebnissen, Kursziel 134 HKD)
Goldman Sachs setzte ein 12-Monats-Kursziel von 134 HKD für BYD (1211) mit einem Kaufen-Rating, nachdem der operative Gewinn im Q1 2026 deutlich über der Prognose lag. Der Broker betrachtet Q1 2026 als Tiefpunkt für Verkäufe und Nettogewinn und erwartet eine schrittweise Verbesserung durch Q2–Q4 2026, wobei die Nachfrage nach Modellen mit Schnellladetechnik diese Erholung unterstützen soll (AAStocks, 28. April 2026).
BNP Paribas (Underperform-Rating, Kursziel 87 HKD)
BNP Paribas führt ein Underperform-Rating für BYD (1211) mit einem 12-Monats-Kursziel von 87 HKD, das vorsichtigste unter den Post-Ergebnis-Broker-Einschätzungen. Die Bank weist auf Abwärtsdruck bei Gewinnprognosen hin und verweist auf den stärker als erwarteten Rückgang des Nettogewinns im Jahresvergleich im Q1 sowie Unsicherheit über das Tempo der inländischen Margenerholung (Futunn, 29. April 2026).
Nomura (Kaufen-Rating, Kursziel 127 HKD)
Nomura bekräftigt ein Kaufen-Rating für BYD (1211) mit einem 12-Monats-Kursziel von 127 HKD nach den Q1-2026-Ergebnissen und hebt die Schätzung von zuvor 123 HKD leicht an. Der Broker erwartet, dass die Überseeexpansion ein nachhaltiger Wachstumskatalysator bleibt, wobei internationale Lieferungen voraussichtlich einen steigenden Anteil am Automobilumsatz für den Rest von 2026 ausmachen werden (AAStocks, 28. April 2026).
Simply Wall St (Konsensaggregation, durchschnittliches Kursziel 124 HKD)
Simply Wall St aggregiert Prognosen von 25 Analysten, die BYD (1211) nach den Q1-2026-Ergebnissen abdecken, und meldet ein unverändertes durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 124 HKD, mit der höchsten Schätzung bei 147 HKD und der niedrigsten bei 86,99 HKD. Das Konsenskursziel blieb trotz Abwärtskorrekturen bei den Schätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie 2026 stabil, da Analysten projizierten, dass der Fehlbetrag BYDs längerfristige Bewertung nicht wesentlich verändern würde (Simply Wall St, 2. Mai 2026).
Citigroup (Kaufen-Rating, Kursziel 142 HKD)
Citigroup behält ein Kaufen-Rating für BYD (1211) bei und nennt es neben Geely Auto einen Top-Pick, unter Berufung auf das schnelle Wachstum der Marktdurchdringung von Fahrzeugen mit neuer Energie als strukturellen Rückenwind für Chinas führende Autohersteller. Nach den Q1-Ergebnissen setzte Citi ein 12-Monats-Kursziel von 142 HKD, wobei der Broker erwartet, dass der Kernnettogewinn im Q2 2026 eine Obergrenze von etwa 11,30 Mrd. RMB erreichen könnte, abhängig von anhaltendem Übersee-Volumen und Stabilisierung der inländischen Preise (AAStocks, 28. April 2026).
Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
1211 Aktienkurs: Technischer Überblick
Der 1211-Aktienkurs wird um 99,30 HKD gehandelt, Stand 9:50 Uhr UTC am 6. Mai 2026, weitgehend im Einklang mit dem einfachen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt (SMA) bei 99,64 HKD. Er bleibt unter einer dichten gleitenden Durchschnittsbarriere über die 20/50/200-Tage-SMAs bei etwa 106 / 103 / 104 HKD. Die gesamte Palette gleitender Durchschnitte vom 10-Tage- bis zum 200-Tage-Durchschnitt zeigt auf TradingView ein Verkaufssignal, was den Rückgang von den früheren 2026-Hochs widerspiegelt. Der Hull-Gleitende-Durchschnitt (9) bei 100,61 HKD zeigt ebenfalls nach unten.
Momentum-Indikatoren bleiben verhalten. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 42,13, einem niedrig-neutralen Wert, der keine überverkauften Extreme anzeigt, aber auf begrenzten kurzfristigen Kaufdruck hinweist, laut TradingView-Daten. Der durchschnittliche Richtungsindex bei 15,76 deutet darauf hin, dass dem vorherrschenden Abwärtstrend in diesem Stadium eine starke Richtungsüberzeugung fehlt.
Nach oben ist das klassische R1-Pivot bei 110,78 HKD die erste Referenz über den aktuellen Niveaus. Ein Tagesschlusskurs über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 119,07 HKD in Sicht bringen. Nach unten fungiert der klassische Pivotpunkt bei 105,12 HKD nun als Überkopf-Widerstand, während S1 bei 96,83 HKD die nächste bedeutende Unterstützungsreferenz ist, sollte der 100-Tage-SMA nahe 99,64 HKD nachgeben. S2 bei 91,17 HKD ist das nächste Niveau darüber hinaus (TradingView, 6. Mai 2026).
Diese technische Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
BYD Company Aktienkursverlauf (2024–2026)
Der Aktienkurs von 1211 wurde Mitte 2024 in der Spanne von 220–250 HKD gehandelt, eine relativ begrenzte Phase, während sich der globale EV-Wettbewerb intensivierte und Chinas inländischer Preiskrieg sich vertiefte. Die Aktie erholte sich dann ab Ende September 2024 und kletterte von etwa 240 HKD auf 320 HKD bis Anfang Oktober 2024, als Pekings breite Stimulusankündigungen in Hongkong notierte chinesische Aktien anhoben.
Diese Dynamik setzte sich bis Anfang 2025 fort, wobei 1211 Ende Mai 2025 über 465 HKD stieg, der Höhepunkt des Datensatzes. Der Anstieg fiel mit BYDs Rekord-Überseelieferungszahlen und breiterem Interesse an chinesischen Technologie- und Fertigungsunternehmen zusammen. Es folgte eine scharfe Umkehr: Die Aktie fiel während des Zollschocks im April 2025 auf etwa 310–335 HKD, als die Trump-Administration Handelsmaßnahmen gegen China verschärfte, bevor sie sich teilweise stabilisierte.
Bis Ende 2025 war 1211 weiter in die Spanne von 92–100 HKD zurückgefallen, belastet durch einen sich verschlechternden inländischen Gewinnausblick und anhaltenden Margendruck durch EV-Preiswettbewerb. Die Aktie hat diese komprimierte Spanne weitgehend bis 2026 gehalten und schloss am 6. Mai 2026 bei 99,30 HKD, etwa 74,7 % unter ihrem Mai-2025-Höchststand und im Jahresvergleich weitgehend unverändert vom Schlusskurs am 31. Dezember 2025 von 95,25 HKD.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Aktienkurse sind indikativ und können von Live-Marktpreisen abweichen.
BYD Company (1211): Capital.com Analystenansicht
Der H-Aktien-Kurs von BYD Company hat seit seinem Höchststand Mitte 2025 über 465 HKD eine erhebliche Neubewertung erfahren und sich bis Anfang 2026 in der Spanne von 90–115 HKD eingependelt. Inländischer Preisdruck, Margenkompression und schwächer als erwartete Quartalsergebnisse haben alle auf die Stimmung gewirkt. Der Nettogewinnrückgang im Q1 2026 von 55 % im Jahresvergleich verdeutlicht das Ausmaß dieses Gegenwinds, obwohl sich die Bruttomarge im Quartal sequenziell verbesserte, was darauf hindeutet, dass Kostendisziplin beginnen könnte, einen Teil des Umsatzdrucks auszugleichen. Ob diese Dynamik anhalten kann, während der inländische EV-Wettbewerb intensiv bleibt, ist eine offene Frage.
Auf der anderen Seite erreichten BYDs Überseelieferungen im April 2026 ein Rekordhoch und stiegen im Jahresvergleich um etwa 70 %. Dies bietet ein Gegengewicht zur inländischen Verlangsamung und stützt die Ansicht, dass die internationale Expansion im Laufe der Zeit zu einem größeren Umsatzbeitrag werden könnte. Allerdings bringt das Übersee-Wachstum auch Ausführungsrisiken, Währungsrisiken und potenzielle regulatorische Reibungen in Schlüsselmärkten mit sich. Derselbe Treiber, der das bullische Szenario stützt, birgt daher eigene Unsicherheiten. Die Analystenkonsens-Kursziele reichen von 87 HKD bis 147 HKD und spiegeln tatsächlich divergierende Ansichten darüber wider, wie sich diese konkurrierenden Kräfte auflösen könnten.
Capital.com Kundenstimmung für BYD Company CFDs
Stand 6. Mai 2026 liegt die Capital.com Kundenpositionierung bei BYD Company CFDs bei 99,1 % Käufern gegenüber 0,9 % Verkäufern, was den Markt fest in einseitig-Long-Territorium bringt, wobei Käufer mit 98,2 Prozentpunkten vorne liegen. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich schnell ändern.
Zusammenfassung – BYD Company 2026
- BYD Company (1211) wird um 99,30 HKD gehandelt, Stand 9:50 Uhr UTC am 6. Mai 2026, etwa 74,7 % unter seinem Mai-2025-Höchststand über 465 HKD.
- Alle wichtigen gleitenden Durchschnitte vom 10-Tage- bis zum 200-Tage-Durchschnitt zeigen auf TradingView ein Verkaufssignal, wobei der Kurs knapp unter einer dichten Überkopf-MA-Barriere nahe 103–106 HKD liegt.
- Zu den Haupttreibern gehören inländischer EV-Preisdruck, ein Rückgang des Nettogewinns im Q1 2026 um 55 % im Jahresvergleich und anhaltende Margenkompression durch intensivierenden Wettbewerb auf dem chinesischen EV-Markt.
- Überseelieferungen erreichten im April 2026 ein Rekordhoch und stiegen im Jahresvergleich um etwa 70 %, was ein potenzielles Gegengewicht zur inländischen Verlangsamung bietet.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wer besitzt die meisten BYD Company Aktien?
Zu den größten Aktionären von BYD Company gehören Gründer und Vorstandsvorsitzender Wang Chuanfu sowie große institutionelle und strategische Investoren. Berkshire Hathaway war historisch einer der am meisten beobachteten ausländischen Aktionäre von BYD, obwohl seine Beteiligung im Laufe der Zeit reduziert wurde. Die Eigentumsverhältnisse können sich ändern, wenn Investoren Aktien kaufen oder verkaufen, daher sollten Händler die neuesten Unternehmensunterlagen, Börsenoffenlegungen und Broker-Research prüfen, bevor sie sich auf eine Eigentümerübersicht verlassen.
Was ist die Fünf-Jahres-Prognose für den BYD Company Aktienkurs?
Fünf-Jahres-Prognosen für BYD-Aktien variieren stark, da sie von Annahmen über EV-Nachfrage, Überseeexpansion, inländischen Preisdruck, Margen und Wettbewerb abhängen. Der Artikel konzentriert sich auf 12-Monats-Kursziele Dritter, die kürzlich von 86,99 HKD bis 147 HKD reichten. Längerfristige Prognosen sollten mit Vorsicht behandelt werden, da Änderungen bei Regulierung, Zöllen, Batteriekosten, Währungsbewegungen und Verbrauchernachfrage die zukünftige Performance wesentlich beeinflussen könnten.
Ist BYD Company eine gute Aktie zum Kaufen?
Ob BYD Company eine gute Aktie zum Kaufen ist, hängt von Ihren Zielen, Ihrer Risikotoleranz, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Einschätzung des EV-Sektors ab. Das Unternehmen hat Übersee-Wachstumsdynamik, steht aber auch vor inländischem Margendruck, schwächeren jüngsten Gewinnen und intensivem Wettbewerb. Analystenansichten sind gemischt, mit Kurszielen, die eine breite Spanne umfassen. Dieser Inhalt dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von BYD Company Aktien verstanden werden.
Könnte die BYD Company Aktie steigen oder fallen?
Die BYD Company Aktie könnte sich in beide Richtungen bewegen. Aufwärtstreiber können stärkere Überseelieferungen, Margenerholung, verbesserte inländische Nachfrage oder besser als erwartete Gewinne sein. Abwärtsrisiken umfassen weiteren Preiswettbewerb in China, schwächere Rentabilität, regulatorische Reibungen in Überseemärkten, Währungsrisiken oder allgemeine Schwäche bei in Hongkong notierten Aktien. Technische Indikatoren im Artikel blieben verhalten, aber technische Analyse sollte zusammen mit breiterer Markt- und unternehmensspezifischer Recherche verwendet werden.
Sollte ich in BYD Company Aktien investieren?
Die Entscheidung, in BYD Company Aktien zu investieren, ist persönlich und sollte Ihre finanzielle Situation, Risikobereitschaft und Anlageziele widerspiegeln. BYD hat Zugang zur langfristigen EV-Adoption und Überseeexpansion, aber jüngster Gewinndruck und Wettbewerb unterstreichen die Risiken. Erwägen Sie unabhängige Recherche und gegebenenfalls professionelle Beratung, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kann ich BYD Company CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können BYD Company CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.