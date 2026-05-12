Commerzbank AG (CBK) notiert am 6. Mai 2026 um 12:38 Uhr UTC bei 37,40 €, am oberen Ende seiner Intraday-Spanne von 34,26–37,40 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Bewegung erfolgt während der aktiven Annahmefrist für das unaufgeforderte Aktientauschangebot von UniCredit, das am 5. Mai 2026 begann und bis zum 16. Juni 2026 läuft (Bloomberg, 5. Mai 2026). UniCredit bietet 0,485 eigene Aktien pro Commerzbank-Aktie; basierend auf dem Schlusskurs von UniCredit von 64,06 € am 4. Mai 2026 entspricht dies einem implizierten Angebotspreis von etwa 31,07 € pro Commerzbank-Aktie (Commerzbank IR, 5. Mai 2026). Die italienische Bank strebt an, ihren direkten Anteil über die regulatorische Schwelle von 30% zu heben, ausgehend von der aktuellen direkten Beteiligung von etwa 26% (Reuters, 5. Mai 2026). UniCredit meldete einen Rekord-Nettogewinn im Q1 2026 von 3,2 Milliarden €, ein Plus von 16% im Jahresvergleich und deutlich über der von der Bank selbst zitierten Analystenschätzung von 2,7 Milliarden € (RTÉ, 5. Mai 2026). Deutschland erwägt Berichten zufolge Optionen, um das Angebot abzuwehren, angesichts des politischen Widerstands gegen eine grenzüberschreitende Übernahme der zweitgrößten Bank des Landes, wobei sich Bundeskanzler Friedrich Merz dem Vorstand der Commerzbank bei der Ablehnung des UniCredit-Vorstoßes anschloss (Reuters, 6. Mai 2026). Die Q1-2026-Ergebnisse und das Strategie-Update der Commerzbank sind für den 8. Mai 2026 geplant (MarketBeat, 1. Mai 2026).

Commerzbank-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Stand 6. Mai 2026 spiegeln Commerzbank-Aktienprognosen von Drittanbietern eine konzentrierte Serie von Hochstufungen wider, wobei das UniCredit-Übernahmeangebot und das bevorstehende Strategie-Update am 8. Mai 2026 als zwei Katalysatoren fungieren, die die Risiko-Ertrags-Bewertung im gesamten beobachtenden Analystenpanel neu gestalten.

Barclays (Rating- und Kurszielhochstufung)

Barclays hebt sein CBK-Kursziel von 36 € auf 42 € an und stuft die Aktien von Equal Weight auf Overweight hoch, wobei die Gewinn-je-Aktie-Schätzungen für 2026–28 um 2–8% angehoben werden. Die Bank stellt fest, dass CBK mit dem 9,0-fachen des gemischten zweijährigen Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnisses gehandelt wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate des Gewinns je Aktie von etwa 30% über 2025–28, der höchsten unter den von ihr beobachteten europäischen Banken. Sie weist auch darauf hin, dass das aktive UniCredit-Angebot einen zusätzlichen Referenzpunkt für den Aktienkurs bietet (Investing.com, 20. April 2026).

RBC Capital (Rating- und Kurszielhochstufung)

RBC Capital hebt sein CBK-Kursziel von 37 € auf 43 € an und stuft die Aktien von Sector Perform auf Outperform hoch, mit einem Speculative-Risk-Zusatz. Analystin Anke Reingen skizziert zwei mögliche Szenarien: Entweder erreicht Commerzbank ihre eigenen Renditeziele und löst eine weitere Neubewertung aus, oder UniCredit schließt eine Übernahme ab, die den Aktienkurs stützt. Reingen erwartet, dass das Management seine Eigenkapitalrenditeziele am Strategietag am 8. Mai 2026 anhebt (MarketScreener, 21. April 2026).

Investing.com (Konsensüberblick)

Das Konsens-Panel von Investing.com mit 13 Analysten setzt ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 38,94 € für CBK fest, mit einer Höchstschätzung von 44 € und einem Tiefstwert von 21 €. Das Panel zeigt einen Kauf-Konsens, der sich aus 8 Kaufempfehlungen, 5 Halteempfehlungen und einer Verkaufsempfehlung zusammensetzt. Das durchschnittliche Kursziel impliziert eine moderate Spanne über dem zuletzt erfassten Schlusskurs von 36,94 €, während die Lücke zwischen dem Durchschnitt und den oberen Analystenschätzungen unterschiedliche Ansichten zur Übernahmewahrscheinlichkeit und zur eigenständigen Strategieumsetzung widerspiegelt (Investing.com, 6. Mai 2026).

MarketScreener (Konsensübersicht)

MarketScreener aggregiert 13 beobachtende Analysten und verzeichnet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 38,94 € für CBK gegenüber einem letzten Schlusskurs von 36,94 €, mit einer durchschnittlichen Konsensempfehlung von Outperform (MarketScreener, 6. Mai 2026).

MarketBeat (Konsenszusammenfassung)

MarketBeat verzeichnet einen Moderate-Buy-Konsens für CRZBY über 10 Analysten, bestehend aus 5 Kauf- und 5 Halteempfehlungen. Die jüngsten Änderungen umfassen die RBC-Hochstufung auf Moderate Buy am 21. April 2026. Der 50-Tage-Durchschnitt lag zum Zeitpunkt der Erfassung bei etwa 38,56 $, wobei ein erhöhtes Handelsvolumen als bemerkenswertes Merkmal der jüngsten Sitzungen im Zusammenhang mit der laufenden Übernahmeaktivität hervorgehoben wurde (MarketBeat, 30. April 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg konvergieren Analystenkursziele bei 42–43 €, während der breitere 13-Analysten-Konsens bei etwa 38,94 € liegt. Die Spanne zwischen den beiden Niveaus spiegelt unterschiedliche Annahmen über die Wahrscheinlichkeit und Bedingungen einer abgeschlossenen UniCredit-Übernahme gegenüber einer eigenständigen Commerzbank-Neubewertung wider.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

CBK-Ergebnisse: Q1-2026-Vorschau

Commerzbank wird seine Q1-2026-Ergebnisse voraussichtlich vor Markteröffnung am 8. Mai 2026 veröffentlichen, wobei laut dem eigenen Pressemitteilungsplan der Bank auch aktualisierte Finanzziele neben den Quartalszahlen erwartet werden (Commerzbank IR, 6. Mai 2026). Von MarketBeat erfasste Analysten prognostizieren einen Gewinn je Aktie von 0,87 $ und einen Umsatz von etwa 3,83 Milliarden $ für das Quartal. Im vorangegangenen Quartal meldete die Bank einen Gewinn je Aktie von 0,72 $, der die Schätzungen übertraf, obwohl der Umsatz von 3,03 Milliarden $ unter den damals erwarteten 3,61 Milliarden $ lag (MarketBeat, 1. Mai 2026).

Für das Gesamtjahr 2026 hob Commerzbank im Februar ihre Prognose an und projizierte einen Nettogewinn über dem ursprünglichen Ziel von 3,2 Milliarden € sowie Nettozinserträge von etwa 8,5 Milliarden €, gegenüber der vorherigen Schätzung von 8,4 Milliarden €. Die Bank strebte auch eine Aufwand-Ertrags-Relation von etwa 54% an, eine Verbesserung gegenüber 57% im Jahr 2025, und setzte ein längerfristiges Nettogewinnziel von 4,2 Milliarden € für 2028 fest (MarketScreener, 11. Februar 2026). RBC Capital hat angedeutet, dass es erwartet, dass das Management seine Eigenkapitalrenditeziele beim Strategie-Update am 8. Mai 2026 weiter anheben wird, vor dem Hintergrund des laufenden UniCredit-Übernahmeangebots (Reuters, 11. Februar 2026).

CBK-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der CBK-Aktienkurs notiert am 6. Mai 2026 um 12:38 Uhr UTC bei 37,40 € und liegt damit über seinen einfachen gleitenden Durchschnitten für 20/50/100/200 Tage bei etwa 35 € / 33 € / 34 € / 33 €, wobei die 20-über-50-Ausrichtung über die gesamte SMA-Struktur intakt ist. Der Hull Moving Average (9) bei 35,68 € verläuft unter dem aktuellen Kurs und verstärkt die kurzfristige Aufwärtsneigung in der gleitenden Durchschnittsstruktur. Der 14-Tage-RSI liegt bei 63,40 und befindet sich damit im oberen neutralen Bereich, ohne bereits einen überkauften Zustand zu signalisieren, während der ADX(14) bei 12,57 auf ein schwaches Trendumfeld hinweist. Dies deutet darauf hin, dass die aktuelle Richtungsbewegung keine starke zugrunde liegende Überzeugung aufweist, laut TradingView-Daten.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 37,85 € die nächstgelegene Referenz über dem letzten Kurs; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 40,50 € in den Blick rücken. Auf der Unterseite stellt der klassische Pivotpunkt bei 34,30 € die erste Unterstützungsreferenz dar, wobei der 100-Tage-SMA bei 34,07 € eine nahegelegene MA-Unterstützung bildet. Ein Rückgang unter dieses Cluster würde das S1-Niveau nahe 31,65 € als nächste bedeutende Abwärtsreferenz in Betracht ziehen lassen, laut TradingView-Pivot-Berechnungen (TradingView, 6. Mai 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.