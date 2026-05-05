Arm Holdings plc (ARM) notiert zum Stand von 1:53 Uhr UTC am 29. April 2026 bei 203,95 $, innerhalb einer Intraday-Spanne von 195,62–214,71 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Rückgang folgt auf TSMCs vollständigen Ausstieg aus seiner ARM-Position: Die Tochtergesellschaft TSMC Partners verkaufte zwischen dem 28. und 29. April 1,11 Millionen Aktien zu je 207,65 $ und erlöste damit rund 231 Millionen $, womit TSMCs verbleibende Kapitalbeteiligung am Unternehmen endete (Silicon Republic, 29. April 2026). Dieser Überhang hat die Aktie belastet, obwohl die allgemeine Halbleiterstimmung konstruktiv bleibt, wobei der iShares Semiconductor ETF (SOXX) seit dem Markttief Ende März um mehr als 30 % gestiegen ist (Intellectia AI, 23. April 2026). ARMs bevorstehende Veröffentlichung der Q4-Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026, die für den 6. Mai 2026 geplant ist, zieht ebenfalls Aufmerksamkeit auf sich (Arm newsroom, 8. April 2026), während die Veranstaltung „Arm Everywhere" im März, bei der CEO Rene Haas den AGI-CPU-Rechenzentrum-Prozessor vorstellte, weiterhin die mehrwöchige Neubewertung der Aktie von ihrem Schlusskurs am 30. März bei etwa 136,96 $ untermauert (Stock Titan, 23. März 2026).

ARM-Ausblick von Drittanbietern: Q4-Ergebnisse nahen, während Kursziele divergieren

Zum Stand vom 29. April 2026 folgen Arm Holdings Aktienprognosen von Drittanbietern für 2026–2030 auf den Investorentag des Unternehmens Ende März, die Vorstellung seiner AGI-CPU und eine fast 90%ige Rallye vom Schlusskurs am 30. März bei 136,96 $.

Morgan Stanley (Bestätigung Equal Weight)

Morgan Stanley bestätigt ein Equal-Weight-Rating für ARM und hebt sein 12-Monats-Kursziel von 135 $ auf 150 $ an. Das Unternehmen nennt kurzfristige Risiken als Hauptgrund für eine zurückhaltendere Haltung, selbst angesichts verbesserter Fundamentaldaten im gesamten Halbleitersektor (Investing.com, 7. April 2026).

Susquehanna (Positive Kurszielanhebung)

Susquehanna hebt sein Kursziel für ARM von 170 $ auf 210 $ an und behält ein positives Rating bei. Das Unternehmen verweist auf ARMs AGI-CPU-Produkt als Beweis dafür, dass das Investment-Case über Smartphone-Lizenzgebühren hinausgeht, und weist auf das Potenzial für einen Gewinn je Aktie von über 10 $ in den kommenden Jahren hin, selbst wenn der Druck bei Smartphone-Lizenzgebühren anhält (Yahoo Finance, 22. April 2026).

Evercore ISI (Outperform-Kurszielanhebung)

Evercore ISI hebt sein Kursziel für ARM auf 227 $ an und behält ein Outperform-Rating bei, während es einen Weg zu 15 Milliarden $ Umsatz im Geschäftsjahr 2031 und einem Gewinn je Aktie von über 9 $ prognostiziert. Das Unternehmen fügt hinzu, dass längerfristige Gewinnszenarien den niedrigen 20er-Bereich erreichen könnten, wenn ARM seine Server-CPUs und agentic-AI-Workloads umsetzt (StocksToTrade, 24. April 2026).

Wells Fargo (Overweight-Kurszielanhebung)

Wells Fargo hebt sein Kursziel für ARM von 175 $ auf 220 $ an und behält ein Overweight-Rating bei. Analyst Joe Quatrochi nennt ARMs Positionierung in der KI-Infrastruktur als Hauptgrund, wobei die Revision kurz vor der für den 6. Mai 2026 geplanten Veröffentlichung der Q4-Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 erfolgt (Investing.com, 27. April 2026).

MarketBeat (Konsensübersicht)

MarketBeat aggregiert ein Konsens-Rating von Moderate Buy für ARM von 25 Analysten, mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 174,83 $; die individuellen Kursziele reichen von 100–240 $. Die Breite dieser Spanne spiegelt unterschiedliche Einschätzungen von ARMs Übergang zum Lizenzmodell wider, wobei der Konsens deutlich unter dem damaligen Aktienkurs von 215,88 $ nach der starken mehrwöchigen Rallye liegt (MarketBeat, 27. April 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen Arm Holdings Aktienprognosen von 150–227 $ bei einzelnen Brokern, wobei der MarketBeat-Konsens bei 174,83 $ liegt. Der gemeinsame Nenner ist ARMs AGI-CPU und der Pivot zum Rechenzentrum, während die Haupttrennlinie zwischen optimistischen und vorsichtigeren Unternehmen die kurzfristige Bewertung im Verhältnis zu Gewinnen ist, die frühestens 2028 erwartet werden.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Arm Holdings Ergebnisse: Q4-Vorschau Geschäftsjahr 2026

Arm Holdings wird voraussichtlich am 6. Mai 2026 nach Börsenschluss die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 (endend am 31. März 2026) veröffentlichen, mit einer Telefonkonferenz per Audio-Webcast um 14 Uhr Pacific Time (22 Uhr BST) (Arm newsroom, 8. April 2026).

Als Arm am 4. Februar 2026 seine Q3-Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlichte, prognostizierte das Unternehmen für Q4 einen Umsatz von etwa 1,18 Milliarden $ im Mittelwert, was ein Wachstum von etwa 18 % im Jahresvergleich bedeutet – ein Rückgang gegenüber der 26%igen Expansion im Q3. Die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie lag bei 0,54–0,62 $ für das Quartal, da Arm eine Verlangsamung des Lizenzgebührenwachstums signalisierte, obwohl die Lizenznachfrage robust blieb (Wall Street Journal, 4. Februar 2026).

Bei der Investorenveranstaltung „Arm Everywhere" am 23. März 2026 bestätigte Finanzvorstand Jason Child die Q4-Prognosespanne ohne wesentliche Revision des vorherigen Ausblicks (TipRanks, 24. März 2026). MarketBeat weist darauf hin, dass ARMs Gewinn im nächsten Geschäftsjahr voraussichtlich um etwa 28,89 % wachsen wird, von 0,90 $ auf 1,16 $ je Aktie, basierend auf dem Analystenkonsens vom Ende April 2026 (MarketBeat, 27. April 2026).

Arm Holdings Aktienkurs: Technische Übersicht

Der ARM-Aktienkurs notiert zum Stand von 1:53 Uhr UTC am 29. April 2026 bei 203,95 $, deutlich über seinem wichtigen Cluster gleitender Durchschnitte. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei etwa 170 $ / 145 $ / 131 $ / 140 $, wobei der Kurs einen deutlichen Aufschlag zu allen vier hält. Die 20-über-50-Ausrichtung bleibt innerhalb dieser SMA-Familie intakt, was den kurzfristigen Trend nach diesem Maßstab konstruktiv belässt.

Momentum-Werte von TradingView zeigen den 14-Tage-Relative-Strength-Index bei 62,92, ein oberer neutraler Wert, der einen festen, aber noch nicht überzogenen Kaufdruck widerspiegelt. Der Average Directional Index bei 36,68 zeigt an, dass ein etablierter Trend besteht, laut TradingView-Oszillatordaten.

Auf der Oberseite liegt der klassische R1-Pivot bei 174,89 $ unter dem aktuellen Kurs und wurde bereits überschritten. Der klassische R2 bei 198,51 $ wurde ebenfalls intraday übertroffen, wobei R3 bei 253,94 $ die nächste Referenz im klassischen Pivot-Rahmen ist, laut TradingView-Pivot-Daten. Ein nachhaltiger Tagesschluss über dem Intraday-Hoch von 214,71 $ würde R3 als nächsten Pivot in Sicht bringen.

Bei Rücksetzern markiert der klassische Pivot-Punkt bei 143,08 $ die anfängliche strukturelle Unterstützung. Darunter stellt der 100-Tage-SMA nahe 131 $ die nächste bedeutende Gleitdurchschnitts-Schwelle dar. Ein erneuter Test von S1 bei 119,46 $ würde erst in Sicht kommen, wenn das 100-Tage-SMA-Niveau verloren ginge (TradingView, 29. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Arm Holdings Aktienkursverlauf (2024–2026)

ARM wurde im September 2023 an der Nasdaq notiert und schloss im April 2024 bei 101,35 $, nachdem die Aktie von einem Höchststand nahe 164 $ Anfang des Monats inmitten eines breiten Tech-Ausverkaufs stark zurückgegangen war.

Der ARM-Aktienkurs stieg bis Mitte 2024 und berührte am 9. Juli 2024 kurzzeitig 188,93 $, als die Begeisterung für KI-Infrastruktur die Halbleiterbewertungen anhob, bevor er am 5. August 2024 auf 96,87 $ zurückfiel, während einer breiteren Marktverwerfung aufgrund von US-Rezessionsängsten und der Abwicklung von Yen-Carry-Trades. ARM erholte sich stetig durch den Herbst und beendete 2024 bei 123,80 $.

2025 begann mit weiterem Momentum und erreichte am 22. Januar 182,95 $, bevor es Anfang April 2025 zurück in Richtung des 100-$-Bereichs rutschte, als breiterer zollbedingter Marktstress die Aktie am 7. April auf ein Tief von 79,04 $ drückte. Eine Erholung folgte durch Mai und Sommer, wobei ARM bis Mitte des Jahres in einer Spanne von etwa 130–165 $ handelte, bevor es nachließ und 2025 bei 110,05 $ schloss.

2026 begann ruhig nahe 115 $, aber das Bild änderte sich Ende März stark, nachdem ARM seine AGI-CPU bei der Veranstaltung „Arm Everywhere" vorgestellt hatte. Die Aktie schoss von 135,95 $ am 30. März auf ein Schlusshoch von 235,85 $ am 24. April 2026, bevor sie inmitten von TSMCs vollständigem Ausstieg aus seiner Beteiligung zurückging. ARM schloss am 29. April 2026 bei 203,05 $, etwa 84,5 % höher im Jahresvergleich und 84,5 % über ihrem Schlusskurs vom 31. Dezember 2025 bei 110,05 $.