Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Tesla, Inc. (TSLA) schloss zuletzt bei 400,39 US-Dollar, innerhalb einer Intraday-Spanne von 390,75–404,70 US-Dollar, Stand 8:58 Uhr UTC am 21. April 2026, vor der geplanten Veröffentlichung der Q1-2026-Ergebnisse nach Handelsschluss am Mittwoch, den 22. April 2026. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung vor den Quartalszahlen wird von mehreren Faktoren geprägt: Tesla meldete Q1-2026-Auslieferungen von 358.023 Fahrzeugen und verfehlte damit den Wall-Street-Konsens von etwa 365.000–372.000 Einheiten, was den zweiten aufeinanderfolgenden vierteljährlichen Rückgang markiert. Reuters nannte schwindende US-EV-Anreize und zunehmenden globalen Wettbewerb als beitragende Faktoren (Reuters, 2. April 2026). CNBC berichtete, dass Musks politisches Engagement die Verbrauchernachfrage belastet hat (CNBC, 2. April 2026). Am 21. April 2026 erhielten PG&E und Tesla die kalifornische Regulierungsgenehmigung für ein Cybertruck-Vehicle-to-Grid-Programm (V2X), das einen neuen Anwendungsfall für das Energiegeschäft des Unternehmens darstellt (Seeking Alpha, 21. April 2026).

Tesla-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Stand 21. April 2026 umfassen Tesla-Aktienprognosen von Drittanbietern im April 2026 eine breite Spanne, da Analysten das verfehlte Q1-Auslieferungsziel gegen die längerfristigen Ambitionen des Unternehmens im Bereich künstliche Intelligenz und autonome Fahrzeuge vor den Q1-2026-Ergebnissen am 22. April 2026 abwägen.

J.P. Morgan (Underweight-Bestätigung)

J.P. Morgan bekräftigt ein Underweight-Rating und ein Kursziel von 145 US-Dollar für TSLA, was ein erhebliches Abwärtspotenzial vom aktuellen Niveau impliziert. Analyst Ryan Brinkman verweist auf die Q1-2026-Auslieferungszahl von 358.023 Fahrzeugen, die das Unternehmen als größte Produktions-Auslieferungs-Lücke in Teslas Geschichte charakterisiert, sowie auf eine reduzierte EPS-Schätzung für 2026 von 1,80 US-Dollar (Quartz, 6. April 2026).

Deutsche Bank (Kaufen, reduziertes Kursziel)

Die Deutsche Bank senkt ihr TSLA-Kursziel von 480 auf 465 US-Dollar, behält aber ein Kaufen-Rating bei. Die Revision folgt auf das verfehlte Q1-2026-Auslieferungsziel, obwohl die Bank eine konstruktive Sicht auf Teslas autonomes Fahren und Energiespeichergeschäft als mittelfristige Wachstumstreiber beibehält (MarketBeat, 9. April 2026).

Public.com (Konsensüberblick)

Public.com aggregiert Ratings von 28 Analysten und meldet einen Konsens von Halten für TSLA mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 397,35 US-Dollar. Die Verteilung beträgt 29 % Starkes Kaufen, 21 % Kaufen, 32 % Halten, 11 % Verkaufen und 7 % Starkes Verkaufen, was die große Streuung der Stimmung unter den Analysten widerspiegelt (Public.com, 20. April 2026).

TD Cowen (Kaufen, reduziertes Kursziel)

TD Cowen senkt sein TSLA-Kursziel von 519 auf 490 US-Dollar, behält aber ein Kaufen-Rating bei. Analyst Itay Michaeli reduziert kurzfristige Auslieferungs- und Margenannahmen nach dem Q1-Rückgang, aber das Unternehmen behält eine positive längerfristige Sicht bei, die auf Teslas Rollout autonomer Fahrzeuge und dem Investitionszyklus in KI-Infrastruktur basiert (MarketScreener, 15. April 2026).

Wedbush (Outperform-Bestätigung)

Wedbush bekräftigt ein Outperform-Rating und ein Kursziel von 600 US-Dollar, das höchste Kursziel unter den großen Wall-Street-Firmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Analyst Dan Ives begründet das bullische Szenario mit einer erwarteten Full-Self-Driving-Penetration von über 50 %, einem laufenden Robotaxi-Rollout, der in Austin beginnt und 2026 auf mehrere US-Städte ausgeweitet werden soll, sowie einem potenziellen strategischen Tesla-SpaceX-Szenario (Investing.com, 2. April 2026).

Über diese Tesla-Aktienprognosen hinweg reichen die 12-Monats-Kursziele von 145 US-Dollar (J.P. Morgan) bis 600 US-Dollar (Wedbush), wobei der Street-Konsens bei etwa 397–403 US-Dollar liegt und ein vorherrschendes Halten-Rating besteht. Das verfehlte Q1-2026-Auslieferungsziel bleibt der dominierende kurzfristige Belastungsfaktor, während autonomes Fahren und KI-Monetarisierung die primären langfristigen bullischen Variablen bleiben.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

TSLA-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der TSLA-Aktienkurs notiert im frühen Dienstaghandel in Europa bei 400,39 US-Dollar, Stand 8:58 Uhr UTC am 21. April 2026, knapp über dem 100-Tage-Simple-Moving-Average (SMA) bei etwa 417 US-Dollar und dem 200-Tage-SMA bei etwa 399 US-Dollar, wobei der tägliche Schlusskurs auf ein dichtes langfristiges Moving-Average-Niveau drückt. Kürzerfristige Durchschnitte bleiben konstruktiv: Die 20- und 50-Tage-SMAs bei etwa 369 bzw. etwa 390 US-Dollar werden beide von TradingView als Kaufsignale markiert, obwohl der 100-Tage-SMA bei etwa 417 US-Dollar und der Hull-Moving-Average (9) bei etwa 406 US-Dollar als Verkaufssignale gelesen werden, was auf gemischte Bedingungen auf dem aktuellen Kursniveau hindeutet.

Die Dynamik ist neutral bis vorsichtig: Der 14-Tage-Relative-Strength-Index (RSI) steht bei 56,36, in der oberen neutralen Zone, während der Average Directional Index (ADX) bei 24,47 knapp unter der Schwelle von 25 liegt, die typischerweise einen etablierten Trend anzeigen würde, laut TradingView.

Auf der Oberseite ist das klassische R1-Pivot bei etwa 408 US-Dollar die erste nahe Referenz; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe etwa 444 US-Dollar in Sicht bringen. Auf der Unterseite stellt der klassische Pivot-Punkt bei etwa 380 US-Dollar die erste Unterstützung dar, wobei der 200-Tage-SMA bei etwa 399 US-Dollar und S1 nahe etwa 344 US-Dollar die nächsten Referenzen sind, falls dieses Niveau nachgibt (TradingView, 21. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Tesla (TSLA): Capital.com-Analysteneinschätzung

Teslas Kursentwicklung im Jahr 2026 wurde durch einen starken Rückgang zu Jahresbeginn von einem Allzeithoch von 498,46 US-Dollar im Dezember 2025 geprägt, wobei sich TSLA bis Ende April 2026 erholte und nahe dem 400-US-Dollar-Niveau handelte. Die teilweise Erholung der Aktie spiegelt erneute Anlegeraufmerksamkeit auf Teslas Autonomie-Roadmap wider, einschließlich einer laufenden Robotaxi-Expansion nach Dallas und Houston vor der für den 22. April 2026 geplanten Veröffentlichung der Q1-2026-Ergebnisse. Allerdings lieferte Tesla im Q1 2026 nur 358.023 Fahrzeuge bei einer Produktion von 408.386, was eine Lücke von mehr als 50.000 Einheiten hinterlässt und auf Nachfrageabsorptionsprobleme hindeutet, während Konsensschätzungen einen Q1-Umsatz von 22,08 Milliarden US-Dollar projizieren, ein Rückgang von 9 % im Jahresvergleich.

Das bullische Szenario konzentriert sich auf Teslas KI- und Energieoptionalität: Analysten erwarten, dass die Nettoliquidität bis Jahresende 28 Milliarden US-Dollar übersteigen wird, auch wenn die Investitionsausgaben 2026 voraussichtlich 19 Milliarden US-Dollar überschreiten werden, um Investitionen in vollautonomes Fahren und Robotik zu unterstützen. Das bärische Szenario stellt jedoch fest, dass diese erhöhten Ausgaben voraussichtlich einen negativen freien Cashflow von 1,44 Milliarden US-Dollar für das Quartal generieren werden, während der Wettbewerb durch BYD, das im Q1 310.389 batterieelektrische Verkäufe verzeichnete, Teslas globalen Volumenvorsprung weiter verringert.

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Zusammenfassung – Tesla 2026

Tesla (TSLA) schloss zuletzt bei 400,39 US-Dollar und erholte sich von einem 2026-Tief, nachdem die Aktie von einem Allzeithoch von 498,46 US-Dollar im Dezember 2025 stark gefallen war.

Technische Indikatoren von TradingView sind gemischt: Kürzerfristige SMAs signalisieren Kaufen, während der 100-Tage-SMA (etwa 417 US-Dollar) und der Hull-Moving-Average (etwa 406 US-Dollar) als Verkaufssignale gelesen werden.

Zu den wichtigsten bullischen Treibern gehören die Robotaxi-Expansion nach Dallas und Houston, Fortschritte beim vollautonomen Fahren und ein Energiegeschäft, das durch projizierte Nettoliquidität von über 28 Milliarden US-Dollar unterstützt wird.

Zu den bärischen Risiken gehören ein projizierter negativer freier Cashflow von 1,44 Milliarden US-Dollar im Q1, prognostizierte Investitionsausgaben von mehr als 19 Milliarden US-Dollar für 2026 und zunehmender Wettbewerb durch BYD.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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