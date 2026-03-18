Tesla, Inc. (TSLA) wird zum Stand von 16:20 Uhr UTC am 16. März 2026 bei 399,29 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 390,01–401,89 $; die Aktie hält sich über der vielbeachteten Unterstützungsmarke von 390 $, die den ganzen Monat über als wichtige Schwelle fungiert hat, und hat sich vom Schlusskurs von 407,82 $ am 12. März 2026 zurückgezogen.

Der Rückzug erfolgt inmitten einer breiteren Abschwächung der US-Aktien, wobei der S&P 500 am 13. März 2026 bei 6.632,19 schloss und nahe seinem 200-Tage-Durchschnitt handelt und seit Jahresbeginn um etwa 1,86% gesunken ist (Investing.com, 16. März 2026), während der Nasdaq drei aufeinanderfolgende Wochen mit Verlusten verzeichnete inmitten erhöhter makroökonomischer Unsicherheit (The Wall Street Journal, 13. März 2026). Tesla hat vor der regulatorischen Frist am 9. März 2026 Full Self-Driving-Daten bei der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) eingereicht (AInvest, 10. März 2026).

Tesla-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 16. März 2026 reichen die Tesla-Aktienprognosen von Drittanbietern von 280 $ bis 600 $ und spiegeln stark divergierende Ansichten über kurzfristige Margenrisiken, Robotaxi-Umsetzung und den kommerziellen Zeitplan für Full Self-Driving (FSD) wider. Die fünf folgenden Analysen decken diese Spanne ab, geordnet vom pessimistischsten zum optimistischsten.

BNP Paribas Exane (Underperform-Senkung)

BNP Paribas Exane senkt seine 12-Monats-TSLA-Aktienprognose auf 280 $ von zuvor 313 $, behält jedoch die Underperform-Bewertung bei. Das Unternehmen verweist auf eine prognostizierte Free-Cashflow-Lücke von 4 Milliarden $ gegenüber dem Konsens für 2026 und nennt Margenkompression sowie KI-/Software-Umsetzungsrisiken als Hauptgegenwind (MarketScreener, 3. März 2026).

MarketBeat (Wall Street Konsens)

MarketBeat aggregiert 41 Analystenbewertungen zu einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 406,84 $, wobei die einzelnen Schätzungen von 19,05 $ bis 600 $ reichen; die Konsensbewertung lautet Halten, basierend auf 9 Verkaufen-, 13 Halten- und 19 Kaufen-Empfehlungen (MarketBeat, 14. März 2026).

Bank of America (Kaufempfehlung wiederaufgenommen)

Die Bank of America nimmt die Berichterstattung über TSLA mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 460 $ wieder auf. Analyst Alexander Perry positioniert Tesla als führende Verbraucher-Autonomieplattform und schätzt, dass Robotaxi-Dienste etwa 52% der Gesamtbewertung des Unternehmens ausmachen, wobei eine Robotaxi-Expansion in sieben weitere US-Metropolregionen in der ersten Jahreshälfte 2026 erwartet wird (Yahoo Finance, 4. März 2026).

Wedbush (Outperform-Bestätigung)

Wedbush bekräftigt seine Outperform-Bewertung und ein branchenweit höchstes Kursziel von 600 $ für TSLA, wie in der Analystenübersicht von MarketBeat bestätigt. Analyst Dan Ives weist Teslas KI- und Autonomieplattform allein eine Mindestbewertung von 1 Billion $ zu und nennt regulatorischen Rückenwind sowie eine beschleunigende FSD-Adoptionskurve als Haupttreiber (MarketBeat, 4. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen die Tesla-Aktienprognosen von 280 $ bis 600 $, wobei der Wall-Street-Konsens von 41 Analysten bei durchschnittlich 406,84 $ und einer Halten-Bewertung liegt; der gemeinsame Nenner aller fünf Quellen ist, dass Teslas kurzfristige Free-Cashflow-Belastung durch erhöhte Investitionsausgaben und die kommerzielle Umsetzung von FSD- und Robotaxi-Plänen die entscheidenden Variablen sind, die Bären- und Bullenszenarien voneinander trennen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

TSLA-Aktienkurs: Technischer Überblick

Im Tageschart wird der TSLA-Aktienkurs zum Stand von 16:20 Uhr UTC am 16. März 2026 bei 399,29 $ gehandelt und liegt knapp unter einer dichten Durchschnittsbarriere, wo die 20-/50-/100-Tage-SMAs zwischen etwa 404 $ und 432 $ gestaffelt sind, die alle gegenüber dem aktuellen Kurs als Verkaufssignale gelesen werden. Der 200-Tage-SMA nahe 394 $ und der 200-Tage-EMA nahe 396 $ bieten die nächstgelegene Unterstützung darunter, wobei der Kurs derzeit in einem engen Band zwischen diesen langfristigen Ankern und dem schwereren Widerstandscluster darüber eingeklemmt ist.

Das Momentum ist gemischt und schwach: Der 14-Tage-RSI bei 45,77 liegt im neutralen Bereich, was mit einem Mangel an Richtungsüberzeugung übereinstimmt, während der ADX bei 24,59 sich der Schwelle von 25 nähert, die auf einen etablierten Trend hindeuten würde. Der MACD-Level bei -6,56 und das Momentum (10) bei -2,92 tragen beide Kaufsignale, was auf eine frühe Stabilisierung nach jüngstem Verkaufsdruck hindeutet, obwohl keine der Lesungen stark genug ist, um eine klare Umkehr anzuzeigen.

Nach oben ist der klassische R1-Pivot bei 430,06 $ das erste bedeutende Level, das zurückerobert werden muss; ein überzeugender Tagesschluss über diesem Level würde die R2-Zone nahe 457,62 $ ins Visier rücken. Der 100-Tage-SMA bei 432,38 $ liegt nahe R1 und verstärkt diesen Bereich als zusammengesetztes Widerstandsband, was bedeutet, dass die Zone 430–432 $ wahrscheinlich anhaltendes Kaufinteresse benötigt, um überwunden zu werden.

Bei Rücksetzern fungiert der klassische Pivot bei 408,80 $ als erste Referenzunterstützung, gefolgt vom 200-Tage-EMA nahe 395,90 $ und dem 200-Tage-SMA nahe 393,67 $, die zusammen die langfristige MA-Plattform im Bereich 394–396 $ bilden. Ein Tagesschluss unter dieser Plattform könnte den Weg zu S1 nahe 381,24 $ öffnen, was grob mit dem unteren Fibonacci-Retracement-Band übereinstimmt (TradingView, 16. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Tesla-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der TSLA-Aktienkurs hatte zwei turbulente Jahre mit Schwankungen von mehrjährigen Tiefstständen zu Rekordhochs und zurück, alles innerhalb von etwa 24 Monaten.

Die Aktie schloss Mitte März 2024 bei 173,74 $, mitten in einer anhaltenden Flaute, die durch verlangsamtes EV-Nachfragewachstum, Preissenkungen mit Margendruck und eine breitere Rotation weg von wachstumsstarken Titeln getrieben wurde. Diese Schwäche setzte sich bis Anfang 2025 fort, wobei TSLA am 10. März 2025 bei etwa 215,30 $ seinen Tiefpunkt erreichte, bevor sie sich kurz erholte und dann im April erneut stark verkauft wurde, wobei sie am 22. April 2025 mit einem Schlusskurs von 227,91 $ ein Zweijahrestief erreichte inmitten eines breiteren Marktabschwungs und Bedenken über Teslas Auslieferungsverfehlung im ersten Quartal.

Die Erholung von diesem Tiefpunkt war stark. TSLA stieg durch die zweite Hälfte von 2025, angetrieben durch verbesserte Auslieferungsdaten, erneute Begeisterung für Full Self-Driving- und Robotaxi-Zeitpläne sowie ein allgemein risikofreudiges Aktienumfeld. Die Aktie erreichte am 22. Dezember 2025 ein Intraday-Hoch von 498,88 $, den höchsten Stand im Datensatz, bevor sie zum Jahresendschluss von 450,09 $ am 31. Dezember 2025 nachgab.

TSLA eröffnete 2026 am 2. Januar nahe 439,70 $, hat sich aber seitdem zurückgezogen, wobei die Aktie am 16. März 2026 bei 399,71 $ gehandelt wird, etwa 9,1% seit Jahresbeginn gesunken, aber immer noch rund 75,3% höher als zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr.