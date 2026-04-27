Siemens Aktie Prognose: EPS-Guidance, Q1-Gewinn

Siemens AG (SIE) notiert am 9. April 2026 um 13:49 Uhr UTC im europäischen Nachmittagshandel bei 228,25 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 225,75–233,15 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Unterstützung kam von einer Kombination aus unternehmensspezifischen und makroökonomischen Faktoren. Siemens meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Anstieg des Industriegewinns um 15 % auf 2,9 Milliarden €, während die Sparte Smart Infrastructure einen Auftragsanstieg von 22 % auf 7,2 Milliarden € verzeichnete – teils getrieben durch Rechenzentren-Nachfrage – und die Sparte Digital Industries Aufträge um 13 % steigerte bei einem Umsatzwachstum von 10 % (Siemens-Pressemitteilung, 12. Februar 2026). Der Konzern erhöhte außerdem seine EPS-Guidance für das Geschäftsjahr 2026 auf 10,70–11,10 €, von zuvor 10,40–11 € (MarketScreener, 12. Februar 2026). Breiteres zyklisches Sentiment unterstützte ebenfalls Industriewerte im DAX inmitten nachlassender Energiekostenbelastungen, wobei Brent-Rohöl nach einem Waffenstillstand im Nahen Osten, der die Straße von Hormus für die zivile Schifffahrt wieder öffnete, stark fiel. Ein juristischer Erfolg, der den SBB-Siemens-Bahnvertrag absicherte – nachdem Stadler Rail seine Berufung gegen den 2,8 Milliarden CHF schweren Doppelstock-Zugauftrag an Siemens Mobility zurückgezogen hatte – lieferte einen zusätzlichen unternehmensspezifischen Katalysator in den Tagen vor der aktuellen Sitzung (Rail Advent, 7. April 2026).

Siemens-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Stand 9. April 2026 spiegeln Siemens-Aktienprognosen von Drittanbietern einen weitgehend konstruktiven, aber kürzlich moderierten Konsens wider, geprägt durch die erhöhte EPS-Guidance für das Geschäftsjahr 2026, KI-getriebene Automatisierungsnachfrage und kurzfristige makroökonomische Unsicherheit nach den jüngsten Zollankündigungen. Die folgenden Kursziele fassen führende Analystenmeinungen von Drittanbietern zusammen, die innerhalb dieses Zeitfensters veröffentlicht wurden.

Barclays (Underweight, reduziertes Kursziel)

Barclays-Analyst Vlad Sergievskii senkte die SIE-Aktienprognose auf 220 € von einem früheren Niveau und behielt ein Underweight-Rating bei. Sergievskii sagte, die aktuelle Bewertung habe bereits einen Großteil des kurzfristigen Gewinnsteigerungszyklus absorbiert, wobei der Konflikt im Nahen Osten als Risiko für industrielle Produktionsvolumen genannt wurde (MarketScreener, 27. März 2026).

UBS (Buy-Bestätigung)

UBS-Analyst Andre Kukhnin behält ein Buy-Rating für SIE mit einem 12-Monats-Kursziel von 255 € bei. Kukhnins positive Einschätzung basiert auf der Dynamik der Automatisierungsplattform von Siemens und kurzfristigen Auftragsumwandlungsperspektiven inmitten anhaltender KI- und Rechenzentren-bezogener Investitionsausgaben (The Globe and Mail, 28. März 2026).

Goldman Sachs (Buy, revidiertes Kursziel)

Goldman Sachs senkte sein SIE-Kursziel auf 245 € von 286 €, behielt aber ein Buy-Rating bei. Die Bank nannte einen inkonsistenten kurzfristigen Ausblick als Grund für die Revision, auch wenn sie weiterhin starke organische Wachstumsdynamik vor dem für den 13. Mai 2026 erwarteten Quartalsbericht für Q2 des Geschäftsjahres erwartet (Yahoo Finance, 4. April 2026).

Bernstein (Buy-Bestätigung)

Bernstein-Analyst Alasdair Leslie bekräftigte ein Buy-Rating mit einem 12-Monats-Kursziel von 290 €. Leslie nannte die industrielle KI-Plattform-Entwicklung von Siemens und die erwartete Reduzierung der Healthineers-Beteiligung des Konzerns als mittelfristige Katalysatoren, die die Premiumbewertung stützen (MarketScreener, 26. März 2026).

MarketScreener (Konsensüberblick)

MarketScreener aggregiert 24 Analystenschätzungen für SIE und ermittelt ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 272,68 € sowie ein durchschnittliches Konsensrating von Outperform. Die Einzelschätzungen reichen von 220 bis 335 €, wobei die Divergenz unterschiedliche Einschätzungen des Healthineers-Restrukturierungszeitplans, der KI-Auftragsumwandlungsgeschwindigkeit und der Makrosensitivität nach dem jüngsten zollbedingten Ausverkauf widerspiegelt (MarketScreener, 8. April 2026).

Fazit: Über diese Siemens-Aktienprognosen hinweg reichen die einzelnen 12-Monats-Kursziele für SIE von 220 € (Barclays) bis 335 € (oberes Ende des Konsens), wobei der MarketScreener-Durchschnitt von 272,68 € über dem letzten Kurs von 228,25 € liegt. Goldman Sachs' Zielsenkung auf 245 € stellt die bemerkenswerteste Revision des Zeitraums dar, während Bernstein und J.P. Morgan die konstruktivsten Positionen beibehalten – J.P. Morgan erhöhte sein Kursziel nach Siemens' Q1-Gewinnüberschreitung im Februar auf 325 € – wobei Automatisierungsnachfrage und Healthineers-Restrukturierung zu den gemeinsamen Themen in der Berichterstattung gehören.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

SIE-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der SIE-Aktienkurs notierte am 9. April 2026 um 13:49 Uhr UTC bei 228,25 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 225,75–233,15 €. Die Sitzung folgt auf eine scharfe Erholung vom Mehrmonats-Tief von 199,20 €, das am 23. März 2026 erreicht wurde, wobei die Aktie in den letzten zwei Wochen rund 29 € zurückgewonnen hat. Der Kurs liegt derzeit knapp unter den gleitenden 20/50/100/200-Tage-Durchschnitten, die laut TradingView-Daten bei etwa 215 €, 235 €, 236 € und 242 € liegen. Das bedeutet, dass SIE unter allen vier gleitenden Durchschnitten notiert, was die breitere Trendstruktur unter Druck hält. Der 14-Tage-RSI liegt bei etwa 57,5 – ein oberer neutraler Wert, der die Erholung der Dynamik aus den überverkauften Bedingungen Ende März widerspiegelt, ohne jedoch bereits ein Übermaß zu signalisieren.

Auf der Oberseite liegt der klassische Pivot-Punkt, berechnet aus der Sitzung vom 8. April, bei etwa 230,25 €. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R1-Bereich nahe 235 € wieder in den Blick rücken, mit R2 um 239 € als nächster Referenz darüber hinaus, falls sich die Erholung fortsetzt. Bei Rücksetzern liegt die erste Unterstützung beim S1-Level nahe 226 €, mit S2 um 221 € als tieferer Referenz. Der gleitende 20-Tage-Durchschnitt nahe 215 € markiert die nächste bedeutende Moving-Average-Ebene unter dem aktuellen Kurs. Der 14-Tage-ADX, der laut TradingView-Daten im mittleren 20er-Bereich liegt, ist konsistent mit einer aufkommenden – statt fest etablierten – Richtungsbewegung, was darauf hindeutet, dass sich die jüngste Erholung noch entwickelt (TradingView, 9. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Siemens-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von SIE notierte im April 2024 bei etwa 174–178 €, nachdem er in den vorangegangenen 12 Monaten größtenteils seitwärts tendiert hatte. Die Aktie fand im Sommer Halt, erreichte Mitte Mai ein 2024er-Hoch von 188,50 €, bevor sie am 5. August inmitten eines globalen Aktienausverkaufs scharf auf ein Sitzungstief von 150,95 € zurückfiel, sich dann aber stetig erholte und das Jahr am 30. Dezember 2024 bei 189,10 € schloss.

2025 war ereignisreicher. Die Aktien stiegen im ersten Quartal stetig, unterstützt durch starke Gewinnentwicklung, bevor ein scharfer zollbedingter Ausverkauf Anfang April SIE am 7. April 2025 auf ein Intraday-Tief von 162,65 € drückte. Die Erholung war ebenso scharf. Im November erreichte die Aktie ein 2025er-Intraday-Hoch von 253 € und schloss das Jahr bei 239,35 € – ein Plus von rund 26,7 % über das gesamte Kalenderjahr.

2026 begann positiv, mit SIE erreichte am 12. Februar nach einem gut aufgenommenen Gewinnbericht ein Zweijahres-Intraday-Hoch von 276,10 €. Diese Dynamik ließ durch Ende Februar und März nach und gipfelte in einem scharfen Rückgang auf ein Intraday-Tief von 199,20 € am 23. März inmitten erneuter Makro- und Zollsorgen. Es folgte eine Erholung: SIE schloss am 9. April 2026 bei 228,30 €, etwa 5,4 % im Minus seit Jahresbeginn, aber rund 28,3 % höher im Jahresvergleich.