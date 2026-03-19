Plug Power, Inc. (PLUG) notiert zum Stand von 14:15 Uhr UTC am 18. März 2026 bei 2,31 US-Dollar, innerhalb einer Capital.com Intraday-Spanne von 2,19–2,33 US-Dollar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Aktien wurden durch eine Reihe unternehmensspezifischer Entwicklungen gestützt. Plug Power meldete einen Gesamtjahresumsatz 2025 von etwa 710 Millionen US-Dollar, einschließlich einer positiven Bruttomarge im vierten Quartal 2025, und erklärte, bis zum vierten Quartal 2026 ein positives bereinigtes EBITDA anzustreben, während der neue CEO Jose Luis Crespo am 2. März 2026 sein Amt antrat (SolarQuarter, 3. März 2026). Das Unternehmen legte außerdem Vermögensmonetarisierungsvereinbarungen in Höhe von insgesamt mehr als 275 Millionen US-Dollar dar, darunter einen Immobilienverkauf von 132,5 Millionen US-Dollar an Stream Data Centers, der die Liquiditätsposition im ersten Halbjahr 2026 stärken soll (GlobeNewswire, 26. Februar 2026). Die breiteren US-Aktienmärkte blieben ebenfalls unter Druck, wobei der S&P 500 zum 16. März 2026 drei aufeinanderfolgende Verlustwochen verzeichnete, da steigende Rohölpreise und geopolitische Spannungen im Nahen Osten die Märkte belasteten (Yahoo Finance, 16. März 2026), während Investoren auf die Zinsentscheidung des Federal Open Market Committee warteten (TheStreet, 17. März 2026).

Plug Power Aktienprognose 2026–2030: Kursziele Dritter

Zum Stand vom 18. März 2026 spiegeln Plug Power Aktienprognosen Dritter ein breites Spektrum an Ansichten wider, die durch die Gewinnüberschreitung im vierten Quartal 2025, das Liquiditätsverbesserungsprogramm und die anhaltende Unsicherheit bezüglich des Wegs zur Rentabilität geprägt sind.

MarketBeat (Broker-Konsens)

MarketBeat meldet ein Konsens-Rating von Halten für PLUG, das sich aus 17 Analystenfirmen zusammensetzt, mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 2,89 US-Dollar. Die Spanne reicht von 1 US-Dollar am unteren Ende, festgelegt von BMO Capital Markets, bis 7 US-Dollar am oberen Ende, gehalten von HC Wainwright, da Analysten die sich verbessernde Bruttomargenentwicklung von Plug Power gegen verbleibende rechtliche und Governance-Belastungen aus einer Wertpapier-Sammelklage mit Frist zum 3. April 2026 abwägen (MarketBeat, 13. März 2026).

Public.com (Wall Street Konsens)

Public.com aggregiert Ratings von 14 Analysten, die PLUG abdecken, und ergibt ein Konsens-Rating von Halten, wobei 21% der Analysten ein Rating von Starker Kauf und 21% ein Rating von Verkaufen ausgeben. Die Plattform merkt an, dass diese Verteilung geteilte Stimmung widerspiegelt angesichts des Übergangs des Unternehmens zum neuen CEO Jose Luis Crespo und seines erklärten Ziels eines positiven bereinigten EBITDA bis zum vierten Quartal 2026 (Public.com, 16. März 2026).

SimplyWall St (Fair-Value-Bewertung)

SimplyWall St setzt eine von Analysten abgeleitete Fair-Value-Schätzung für PLUG bei 2,75 US-Dollar an, was darauf hindeutet, dass die Aktie zum Zeitpunkt der Erfassung mit einem Abschlag von etwa 15,3% zu dieser Zahl gehandelt wurde. Die Bewertung zitiert Analysten-Optimismus nach dem Führungswechsel und die höheren Kurszielrevisionen des Unternehmens von ausgewählten Brokern als Beitrag zur Aufwärtsbewertungsanpassung (SimplyWall St, 16. März 2026).

Tickernerd (Wall Street Aggregat)

Tickernerd aggregiert 40 Wall Street Analysten-Ratings für PLUG und ergibt ein medianes 12-Monats-Kursziel von 2,25 US-Dollar innerhalb einer Spanne von 0,75–7 US-Dollar. Die Seite vermerkt einen insgesamt neutralen Konsens, mit 5 Kauf-, 13 Halten- und 3 Verkaufen-Ratings unter den neuesten Einreichungen, und markiert die konservativste Schätzung bei 0,75 US-Dollar von Seaport Global im Kontrast zu HC Wainwrights 7-US-Dollar-Ziel am oberen Ende (Tickernerd, 18. März 2026).

Yahoo Finance (Analysten-Konsens)

Yahoo Finance zeigt ein mittleres 12-Monats-Analystenkursziel von 2,74 US-Dollar für PLUG, mit einer niedrigen Schätzung von 0,75 US-Dollar und einer hohen von 7 US-Dollar. Der Konsens spiegelt eine Halten-Empfehlung über das gesamte Abdeckungspanel wider, da Analysten die erste positive vierteljährliche Bruttomarge von Plug Power im vierten Quartal 2025 gegen anhaltend negative Nettomargen und die Abhängigkeit des Unternehmens von Vermögensverkäufen und staatlicher Unterstützung zur Betriebsfinanzierung abwägen (Yahoo Finance, 18. März 2026).

Fazit: Über fünf unabhängige Drittquellen hinweg, die zwischen dem 13. und 18. März 2026 erfasst wurden, gruppieren sich Konsens-12-Monats-Kursziele für PLUG im Durchschnitt im Bereich von 2,25–2,89 US-Dollar, wobei das volle Spektrum einzelner Schätzungen von 0,75 bis 7 US-Dollar reicht; ein Halten-Rating herrscht über alle Aggregatoren vor und spiegelt ausgewogene, aber vorsichtige Analystenstimmung wider.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

PLUG Aktienkurs: Technischer Überblick

Der PLUG Aktienkurs notiert zum Stand von 14:15 Uhr UTC am 18. März 2026 bei 2,31 US-Dollar, innerhalb einer Intraday-Spanne von 2,19–2,33 US-Dollar, und hält sich über seinem gesamten gleitenden Durchschnitts-Stack im Tageschart. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei etwa 2,09 / 2,15 / 2,23 / 2,05 US-Dollar, wobei der letzte Kurs alle vier Niveaus übersteigt und die 20-über-50-Ausrichtung intakt bleibt, was die kurzfristige Struktur konstruktiv hält. Der Hull Moving Average (9) bei 2,30 US-Dollar verläuft knapp unter dem aktuellen Kurs und fungiert als unmittelbare dynamische Unterstützung.

Das Momentum ist oberseitig-neutral: Der 14-Tage-RSI registriert 56,91, was mit einem sich erholenden und nicht überhitzten Markt übereinstimmt. Der ADX (14) bei 18,05 liegt in einem mittleren Bereich, was darauf hindeutet, dass Trendstärke vorhanden, aber noch nicht fest etabliert ist.

Auf der Oberseite wurde der klassische R1-Pivot bei 2,08 US-Dollar bereits überschritten; die nächste Referenz ist R2 bei 2,37 US-Dollar, und ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde den R3-Bereich nahe 2,82 US-Dollar auf längere Sicht in den Blick rücken. Das Intraday-Hoch von 2,33 US-Dollar liegt knapp innerhalb der R2-Zone, was diese Spanne zum unmittelbaren Beobachtungsbereich bis zum Handelsschluss macht.

Bei Rücksetzern markiert der klassische Pivot (P) bei 1,92 US-Dollar die anfängliche Unterstützung, wobei die 50-Tage-SMA-Schwelle bei 2,15 US-Dollar die erste bedeutende gleitende Durchschnittsreferenz bei einem Rückzug von den aktuellen Niveaus darstellt. Ein Verlust des 100-Tage-SMA nahe 2,23 US-Dollar auf Schlussbasis würde die kurzfristige Erholung abschwächen und könnte das Risiko eines tieferen Rücksetzers in Richtung des P-Niveaus erhöhen, wobei S1 bei 1,63 US-Dollar die nächste strukturelle Referenz wäre, sollte diese Schwelle nachgeben (TradingView, 18. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Plug Power Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der PLUG Aktienkurs trat Mitte März 2024 bei etwa 3,27 US-Dollar in das Zwei-Jahres-Fenster ein, bereits deutlich unter seinen historischen Höchstständen, da anhaltende Cash-Burn-Sorgen und ein verwässernder Aktienemissionshintergrund auf der Stimmung lasteten.

Die Aktie stieg kurzzeitig auf ein Intraday-Hoch von 5,11 US-Dollar am 14. Mai 2024 – ihren Höchststand über den gesamten Zeitraum –, bevor sie stark auf 3,64 US-Dollar zum Handelsschluss zurückfiel. Von dort aus driftete PLUG durch die zweite Hälfte von 2024 nach unten und schloss das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 2,17 US-Dollar.

Der Druck setzte sich bis 2025 fort. PLUG unternahm einen zweiten Anlauf in Richtung 4,75 US-Dollar intraday am 6. Oktober 2025 und schloss bei 4,23 US-Dollar, als Short-Covering und Sektoroptimismus bezüglich der Wasserstoffpolitik die Aktie kurzzeitig anhoben. Diese Rallye löste sich schnell auf, und bis Anfang Juni 2025 waren die Aktien auf ein Intraday-Tief von 0,95 US-Dollar am 9. Juni gefallen – der schwächste Punkt über beide Jahre hinweg. Eine langsame Erholung folgte durch die zweite Hälfte von 2025, wobei PLUG das Jahr am 31. Dezember 2025 bei 1,99 US-Dollar schloss.

PLUG schloss am 18. März 2026 bei 2,32 US-Dollar, was etwa 16,6% im Jahresverlauf und 40,6% im Jahresvergleich entspricht.