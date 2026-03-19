Palantir Technologies Inc. (PLTR) wird zum Stand von 11:58 Uhr UTC am 17. März 2026 bei 152,28 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 150,65–153,25 $. Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Erholung spiegelt ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren wider. Erhöhte Erwartungen an US-Verteidigungsausgaben im Zusammenhang mit dem US-Iran-Konflikt, der am 28. Februar 2026 begann, haben die Nachfrage nach missionskritischen Verteidigungssoftware-Anbietern wie Palantir gestützt (Seeking Alpha, 2. März 2026). Das neunte AIPCon-Event des Unternehmens Mitte März verstärkte die Narrative seiner Künstliche-Intelligenz-Plattform bei Regierungs- und Geschäftskunden (Business Wire, 12. März 2026).

Palantirs US-Regierungseinnahmen für das Gesamtjahr 2025 von 1,855 Mrd. $, ein Plus von 55 % im Jahresvergleich, sowie eine Umsatzprognose für 2026 von etwa 7,19 Mrd. $, was ungefähr 60 % Wachstum entspricht, haben ebenfalls dazu beigetragen, das institutionelle Interesse aufrechtzuerhalten (Investing.com, 30. Januar 2026). Die allgemeine Nasdaq-Stimmung bleibt vorsichtig, wobei der Nasdaq Composite am 16. März 2026 um 0,9 % fiel, inmitten von Stagflationssorgen und einem Consumer-Sentiment-Wert der University of Michigan von 55,5 für März 2026, dem niedrigsten Stand seit drei Monaten (Finbold, 16. März 2026).

Palantir-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 17. März 2026 erstrecken sich Palantir-Aktienprognosen von Drittanbietern über eine breite Spanne von 12-Monats-Kurszielen Mitte März 2026, was unterschiedliche Ansichten über das KI-gestützte Wachstumspotenzial der Aktie und ihre anspruchsvolle Bewertungsmultiplikator nach einem starken Rückgang von den Höchstständen Ende 2025 widerspiegelt.

Rosenblatt Securities (Kursziel erhöht, Kaufempfehlung)

Rosenblatt Securities erhöht seine 12-Monats-PLTR-Aktienprognose auf 200 $ von 150 $ und bekräftigt eine Kaufempfehlung. Analyst John McPeake stützt die Revision auf ein Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis von 1,2, angewandt auf das 88-fache des prognostizierten Gewinns je Aktie für 2027, wobei er steigende geopolitische Spannungen und wachsende Nachfrage nach KI-gestützter Verteidigungssoftware als Haupttreiber nennt (Investing.com, 3. März 2026).

Daiwa Securities (auf Kaufen hochgestuft, Kursziel 180 $)

Daiwa Securities stuft PLTR von Neutral auf Kaufen hoch und setzt ein 12-Monats-Kursziel von 180 $. Die Firma nennt Palantirs expandierende US-kommerzielle KI-Adoption und die Beständigkeit seiner Regierungseinnahmen als Hauptbegründung, wobei die Hochstufung erfolgte, nachdem die Aktie von ihrem Höchststand 2025 stark zurückgegangen war (MarketBeat, 12. März 2026).

Yahoo Finance (Konsensbericht)

Yahoo Finance berichtet, dass Rosenblatts überarbeitetes Kursziel von 200 $ etwa 27 % Aufwärtspotenzial gegenüber den Preisniveaus Mitte März 2026 impliziert, inmitten einer breiteren Analystenneubeurteilung von PLTR nach der etwa 35%igen Korrektur der Aktie von ihren Höchstständen Ende 2025. Der Bericht merkt an, dass die Aufwärtsrevision eine Neukalibrierung der Wachstumsannahmen widerspiegelt, da Palantirs KI-Plattform und Verteidigungsnachfrage-Narrative erneut an Zugkraft gewinnen (Yahoo Finance, 12. März 2026).

MarketScreener (Konsensübersicht)

MarketScreener aggregiert 28 Analysteneinschätzungen zu PLTR und platziert die Konsensbewertung bei Outperform mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 186,41 $. Einzelne Schätzungen erstrecken sich über eine breite Spanne, wobei die Streuung anhaltende Uneinigkeit darüber widerspiegelt, ob Palantirs erhöhter Kurs-Gewinn-Multiplikator angesichts des prognostizierten KI- und Regierungsumsatzwachstums nachhaltig ist (MarketScreener, 13. März 2026).

Public.com (Wall-Street-Konsens)

Public.com aggregiert Bewertungen von 18 beobachtenden Analysten und berichtet über eine Konsens-Kaufempfehlung sowie ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 195,44 $. Die Plattform merkt an, dass die Richtungstendenz Vertrauen in Palantirs KI-gestützte kommerzielle und staatliche Umsatzexpansion widerspiegelt, inmitten anhaltender Debatten über die Bewertung bei aktuellen Multiplikatoren (Public.com, 15. März 2026).

Zwölfmonats-Palantir-Aktienprognosen vom 1. bis 17. März 2026 gruppieren sich im Bereich von 180–200 $, wobei Multi-Analysten-Konsensaggregate von MarketScreener und Public.com bei etwa 186–195 $ konvergieren. Der gemeinsame Nenner bei den Hochstufungen des Zeitraums ist ein verbessertes Risiko-Ertrags-Profil nach der Korrektur nach 2025, zusammen mit KI- und Verteidigungsnachfrage. Der Hauptdivergenzpunkt bleibt, ob Palantirs Premium-Bewertungsmultiplikator aufrechterhalten werden kann.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

PLTR-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der PLTR-Aktienkurs wird zum Stand von 11:58 Uhr UTC am 17. März 2026 bei 152,28 $ gehandelt und befindet sich innerhalb einer gemischten gleitenden Durchschnittsstruktur, bei der die kürzerfristigen Durchschnitte unterstützend bleiben, die 50- und 100-Tage-SMAs darüber jedoch als Widerstand fungieren. Der Kurs hält sich über den 20- und 200-Tage-SMAs bei etwa 144 $ und 163 $ auf einfacher Basis, wird jedoch unter den 50- und 100-Tage-SMAs bei ungefähr 153 $ und 167 $ gehandelt, was das tägliche Trendbild gespalten statt eindeutig gerichtet lässt.

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 55, ein oberer neutraler Wert, der eine moderate Erholungstendenz widerspiegelt, ohne überkaufte Bedingungen zu signalisieren. Der ADX bei 20,28 liegt knapp unter der 25er-Schwelle, was darauf hindeutet, dass der Trend derzeit keine starke Überzeugung in beide Richtungen aufweist.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 159,43 $ das erste zu beobachtende Niveau. Ein überzeugender Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 181,68 $ wieder ins Blickfeld rücken. Die Zone 153–154 $, wo der 50-Tage-SMA (153,35 $) und der 50-Tage-EMA (153,04 $) zusammenlaufen, ist die unmittelbare Decke, die der Kurs zum Zeitpunkt der Erstellung testet.

Bei Rücksetzern dient der klassische Pivot-Punkt bei 142,83 $ als erste Unterstützung, weitgehend im Einklang mit dem 20-Tage-SMA nahe 144 $ und dem volumengewichteten gleitenden Durchschnitt nahe 144 $. Der Verlust dieser Stufe würde eine tiefere Bewegung in Richtung der S1-Referenz bei 120,59 $ riskieren, wobei der 200-Tage-EMA bei 151,54 $ bei einem kurzfristigen Rückgang vor der Pivot-Unterstützungszone einen Zwischenbereich bietet (TradingView, 17. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Palantir-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der PLTR-Aktienkurs eröffnete den März 2024 bei etwa 23,89 $, ein relativ bescheidenes Niveau, das sich als Startrampe für einen der dramatischsten Zweijahresläufe im US-Large-Cap-Tech-Bereich erweisen sollte. Im Laufe des Jahres 2024 stieg PLTR stetig aufgrund wachsender KI-Plattformnachfrage und konstanter Profitabilitätsmeilensteine und schloss das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 75,24 $ – ein Gewinn von etwa 215 % über das Kalenderjahr.

Die Dynamik setzte sich 2025 fort, obwohl die Kursschwankungen in beide Richtungen schärfer wurden. Nach Erreichen eines Intraday-Höchststands von 222,05 $ am 3. November 2025 – dem höchsten Niveau im Datensatz – zog sich die Aktie zum Jahresende zurück und schloss 2025 am 31. Dezember bei 177,60 $.

Die ersten Wochen 2026 setzten diesen weicheren Ton fort. PLTR begann den Januar bei etwa 181,95 $, bevor es sich erholte, wobei die Aktie Anfang März 2026 den Bereich über 150 $ zurückeroberte. PLTR schloss am 17. März 2026 bei 152,26 $, etwa 16,3 % niedriger seit Jahresbeginn gegenüber der Eröffnung vom 2. Januar 2026 bei 181,95 $, aber 74,3 % höher im Jahresvergleich als der Schlusskurs vom 17. März 2025 bei 87,38 $.