Tesla, Inc. (TSLA) schloss am 13. April 2026 um 17:18 Uhr UTC bei 351,60 $, gehandelt innerhalb einer Intraday-Spanne von 343,40–354,47 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um TSLA wurde von mehreren zusammenlaufenden Faktoren geprägt. Die am 2. April 2026 gemeldeten Fahrzeugauslieferungen für Q1 2026 von 358.023 Einheiten blieben hinter dem Wall-Street-Konsens von etwa 365.645 Einheiten zurück, während eine Produktions-Auslieferungs-Lücke von über 50.000 Fahrzeugen auf einen wachsenden Lageraufbau hindeutete (Tesla Investor Relations, 2. April 2026). Die Konsenszahl von 365.645 Einheiten wurde von Sell-Side-Analysten zusammengestellt und von Tesla vor dem Quartalsende veröffentlicht (Tesla Investor Relations, 26. März 2026). Die breiteren US-Aktienmärkte verzeichneten auch eine starke Erholung in der Woche bis 11. April 2026, wobei der S&P 500 um etwa 3,6 % stieg, nachdem Präsident Trump eine Zollpause ankündigte, die makroökonomische Unsicherheit verringerte und Konsumgüter- und Technologieaktien anhob (CNBC, 10. April 2026). Gleichzeitig fügten TSLAs gemeldete Pläne zur weiteren Entwicklung kostengünstigerer E-Fahrzeug-Modelle, einschließlich eines neuen kompakten SUV, das Berichten zufolge unter 30.000 $ kosten soll, eine Produktpipeline-Erzählung inmitten anhaltender makroökonomischer Unsicherheit hinzu (TechTimes, 9. April 2026).

Tesla-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 13. April 2026 spiegeln Tesla-Aktienprognosen von Drittanbietern gegensätzliche Ansichten zur kurzfristigen Auslieferungsleistung, Kommerzialisierung autonomer Fahrzeuge und den Auswirkungen einer sich ausweitenden Produktions-Auslieferungs-Lücke wider.

HSBC (Reduce-Bestätigung)

HSBC senkte sein TSLA-Kursziel von 133 $ auf 119 $ und behielt ein Reduce-Rating bei. Die Bank nannte anhaltende Nachfrageschwäche und Margendruck als Grundlage für die Revision, wobei ihr Ziel das niedrigste unter den großen Sell-Side-Firmen ist, die die Aktie abdecken (MarketScreener, 20. März 2026).

J.P. Morgan (Underweight-Notiz)

J.P. Morgan bestätigte ein Underweight-Rating für TSLA, wobei Analyst Ryan Brinkman ein Kursziel von 145 $ nach den Q1-2026-Auslieferungen von 358.023 Einheiten beibehielt, die hinter den Street-Erwartungen von etwa 365.000–372.000 Einheiten zurückblieben. Brinkman hob die etwa 50.000 Einheiten umfassende Lücke zwischen Produktion (408.000) und Auslieferungen als Zeichen wachsenden Nachfragedrucks und potenziellen Margenrisikos vor der Q1-Ergebnisveröffentlichung hervor (Electrek, 8. April 2026).

Truist Securities (Hold-Senkung)

Truist Securities senkte sein TSLA-Kursziel von 438 $ auf 400 $ und behielt ein Hold-Rating bei, nachdem die Firma die Q1-Auslieferungszahlen als „enttäuschend" bezeichnete, während sie anmerkte, dass künstliche Intelligenz zentral für die langfristige Performance bleibt. Das überarbeitete Ziel der Firma liegt nahe am breiteren Sell-Side-Konsens und spiegelt eine vorsichtige kurzfristige Haltung wider, die gegen längerfristige KI- und Autonomie-Optionalität abgewogen wird (Investing.com, 2. April 2026).

Deutsche Bank (Buy beibehalten)

Die Deutsche Bank senkte ihr TSLA-Kursziel von 480 $ auf 465 $, behielt aber ein Buy-Rating bei, als Analyst Edison Yu sein Modell nach dem Q1-Auslieferungsmiss aktualisierte. Die Bank behielt eine konstruktive langfristige Sicht bei, wobei ihr Ziel mehr als 30 % Aufwärtspotenzial vom Schlusskurs am 13. April 2026 von 351,60 $ impliziert (MarketBeat, 9. April 2026).

MarketScreener (Konsensübersicht)

MarketScreener aggregierte 48 Analystenratings und meldete einen mittleren Konsens von Outperform mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 415,30 $. Einzelne Schätzungen reichen von 125 $ bis 600 $, was die Bandbreite der Meinungsverschiedenheit über Teslas Bewertung in der abdeckenden Analystengemeinschaft veranschaulicht (MarketScreener, 13. April 2026).

Über diese Tesla-Aktienprognosen hinweg reichen die einzelnen Kursziele von 119 $ (HSBC) bis 465 $ (Deutsche Bank), wobei der MarketScreener-Konsens bei etwa 415 $ verankert ist. Der gemeinsame Nenner ist eine Neubewertung nach den Q1-Auslieferungen, wobei Bullen auf KI- und Autonomie-Optionalität hinweisen, während Bären kurzfristiges Nachfrage- und Margenrisiko betonen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

TSLA-Aktienkurs: Technische Übersicht

Der TSLA-Aktienkurs notiert zum 13. April 2026 um 17:18 Uhr UTC bei 351,60 $ laut Capital.com-Kursfeed und liegt unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten im Tageschart. Laut TradingView liegen die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 369 $, 393 $, 418 $ und 397 $, alle generieren Verkaufssignale, wobei der Kurs etwa 17–66 $ unter diesem Band liegt. Der Hull Moving Average (9) bei 342,99 $ ist der einzige gleitende Durchschnittsindikator, der ein Kaufsignal registriert und knapp unter dem letzten Schlusskurs liegt.

Momentum-Indikatoren sind weitgehend gedämpft. Der 14-Tage-RSI liegt bei 38,03, was ihn im unteren neutralen Bereich platziert und auf einen Markt hindeutet, der unter Druck bleibt, anstatt klare Erschöpfungszeichen zu zeigen. Der ADX (14) bei 27,66 signalisiert einen etablierten Abwärtstrend, was die Daten von TradingView mit einem vollständigen Durchlauf von Verkaufssignalen über die SMA- und EMA-Familie unterstützen.

Beim klassischen Pivot-Framework stellt der Pivot-Punkt (P) bei 380,09 $ die nächste Referenz darüber dar; ein Tagesschluss zurück durch dieses Niveau würde das R1-Level nahe 408 $ in Sicht bringen. Nach unten ist S1 bei 343,80 $ das nächste referenzierte Level, gefolgt von S2 nahe 315,85 $, falls sich der Verkaufsdruck ausdehnt (TradingView, 13. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Tesla-Aktienkursverlauf (2024–2026)

TSLAs Aktienkurs schloss am 15. April 2024 bei 160,30 $, nahe einem Mehrmonatstief nach einem starken Ausverkauf Anfang des Monats, wobei die Aktie am 22. April 2024 mit 141,53 $ ihren niedrigsten Punkt im Datensatz erreichte.

Von diesem Tiefpunkt aus inszenierte TSLA eine starke Erholung in der zweiten Hälfte von 2024. Die Aktie stieg stetig von etwa 182 $ Ende Juni 2024, überschritt im Oktober die 250-$-Marke und schoss nach der US-Präsidentschaftswahl im November nach oben, wobei sie am 26. Dezember 2024 ein Schlusshoch von 475,04 $ erreichte. TSLA beendete das Kalenderjahr 2024 am 31. Dezember bei 402,68 $.

Die Rallye setzte sich bis Anfang 2025 fort, wobei TSLA am 17. Januar 2025 bei 427,68 $ schloss. Dann setzte eine scharfe Umkehr ein, die die Aktie am 10. März 2025 auf ein lokales Tief von 215,30 $ drückte. Eine kurze Erholung lief durch April bis Mai, bevor erneuter Druck über den Sommer lastete, wobei TSLA zwischen August und Oktober 2025 im unteren bis mittleren 300-$-Bereich handelte.

Eine zweite Rallye setzte im letzten Quartal 2025 ein, wobei TSLA am 22. Dezember 2025 einen Schlusshöchststand von 489,84 $ erreichte, bevor sie zum Jahresende nachließ. Die Aktie eröffnete 2026 am 2. Januar bei 458,89 $ und tendiert seitdem niedriger, mit einem Schlusskurs von 351,85 $ am 13. April 2026, etwa 21,9 % im Jahresverlauf gesunken und etwa 119,0 % über dem Tief vom 22. April 2024 von 141,53 $.