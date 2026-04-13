NVIDIA Corporation (NVDA) wurde zuletzt bei 188,34 $ gehandelt, Stand 13. April 2026, 16:57 Uhr UTC, und fiel damit von einem Intraday-Hoch von 189,42 $ zurück, während sie deutlich über dem Sitzungstief von 182,50 $ blieb. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde durch robuste KI-getriebene Nachfrage gestützt, wobei TSMC einen Umsatzanstieg im ersten Quartal von 35,1 % im Jahresvergleich meldete – ein Ergebnis, das Chiphersteller allgemein beflügelte und den Philadelphia Semiconductor Index am 10. April 2026 auf ein Rekordhoch von 8.926,08 brachte (Reuters, 10. April 2026). NVIDIA stieg in dieser Sitzung um 1,8 %, da Anleger starke Foundry-Einnahmen als Indikator für anhaltende GPU-Nachfrage interpretierten (FinancialContent, 10. April 2026). Der breitere Hintergrund umfasst auch anhaltende handelspolitische Unsicherheit, wobei der Exportkontrollrahmen der Trump-Administration weiterhin NVIDIAs Fähigkeit einschränkt, bestimmte fortschrittliche Chips ohne Lizenz nach China zu versenden – ein regulatorischer Überhang, den NVIDIA in seinen Ergebnissen für das Geschäftsjahr Q4 2026 hervorhob und darauf hinwies, dass es in seinem Ausblick keine Data-Center-Rechenumsätze aus China annimmt (NVIDIA Investor Relations, 25. Februar 2026). NVIDIAs Ergebnisse für das Geschäftsjahr Q4 2026, die im Februar 2026 veröffentlicht wurden, zeigten Rekordumsätze von 68,1 Milliarden $, ein Plus von 73 % im Jahresvergleich, wobei die Umsatzprognose für Q1 des Geschäftsjahres 2027 auf etwa 78,0 Milliarden $ festgelegt wurde, was einen fundamentalen Referenzpunkt für das aktuelle Handelsniveau der Aktie bietet (Fortune, 25. Februar 2026).

NVIDIA-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand 13. April 2026 spiegeln NVIDIA-Aktienprognosen von Drittanbietern eine weitgehend konstruktive Haltung wider, die durch NVIDIAs Rekordergebnisse für das Geschäftsjahr Q4 2026, GTC 2026-Offenlegungen zur Blackwell- und Rubin-Plattform-Roadmap und den aktualisierten Umsatzausblick von 1 Billion $ für GPUs bis 2027 geprägt ist (NVIDIA Investor Relations, 25. Februar 2026). Die folgenden Kursziele fassen führende Drittanbieteransichten zum NVDA-Markt zusammen.

New Street Research (Kaufen, reduziertes Kursziel)

New Street Research senkte sein 12-Monats-Kursziel für NVDA auf 275 $ von 307 $, behielt aber ein Kaufen-Rating bei. Analyst Pierre Ferragu behielt seine konstruktive Haltung trotz der überarbeiteten Schätzung bei und merkte an, dass NVIDIA seit Oktober 2025 Aufträge im Wert von etwa 500 Milliarden $ hinzugefügt hat und dass die Umsatzprognose des Managements von 1 Billion $ bis 2027 wahrscheinlich das tatsächliche Ergebnis unterschätzt (MarketBeat, 1. April 2026).

Raymond James (Starkes Kaufen, erhöhtes Kursziel)

Raymond James erhöhte seine 12-Monats-NVDA-Aktienprognose auf 323 $ von 291 $, behielt ein Starkes-Kaufen-Rating bei, da Analyst Simon Leopold die Schätzungen erhöhte, um den aktualisierten Ausblick des Managements von 1 Billion $ kumulativen GPU-Verkäufen bis 2027 zu reflektieren. Das Unternehmen merkte an, dass seine Inference-als-Katalysator-These möglicherweise etwas vor dem Zeitplan läuft, wobei die Plattformen der nächsten Generation Vera Rubin und Rubin Ultra voraussichtlich die Umsatzdynamik in der zweiten Jahreshälfte 2026 aufrechterhalten werden (Yahoo Finance, 28. März 2026).

Wedbush (Outperform, bestätigt mit Aufwärtspotenzial)

Wedbush-Analyst Dan Ives bestätigte ein Outperform-Rating für NVDA und nannte 30–40 % Aufwärtspotenzial von den damals vorherrschenden Niveaus nahe 177 $ und beschrieb den Rückgang als Kaufgelegenheit inmitten kurzfristigen Makro-Lärms. Das Unternehmen verwies auf beschleunigende Enterprise-KI-Geschäftsaktivität, Jensen Huangs Aussage, dass der Wendepunkt der agentischen KI eingetroffen sei, und NVIDIAs Netzwerkumsatzwachstum von 263 % im Jahresvergleich im Q4 des Geschäftsjahres 2026 als Indikatoren dafür, dass die zugrunde liegende Nachfrage strukturell intakt bleibt (247 Wall St., 6. April 2026).

Intellectia AI (Konsensübersicht, Multi-Analysten-Zusammenstellung)

Eine Zusammenstellung von Sell-Side-Rating-Berichten zeigt, dass 38 Analysten, die NVDA abdecken, ein Konsens-Kaufen-Rating mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 253 $ vergeben, was etwa 38 % Aufwärtspotenzial vom damaligen Kurs von 183 $ impliziert. Evercore ISI-Analyst Mark Lipacis hält das höchste Kursziel der Branche von 352 $, gestützt durch die Ansicht, dass NVIDIA 70–80 % des KI-Beschleuniger-Marktes erobern könnte, wobei steigende Lagerbestände als Signal für anhaltendes Nachfragewachstum genannt werden (Intellectia AI, 12. April 2026).

MarketBeat (Konsensumfrage, breites Panel)

Der aggregierte Konsens von MarketBeat über 53 Analysten vergibt NVDA ein Kaufen-Rating mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 275,25 $, einem Hoch von 400 $ und einem Tief von 140 $. Die breite Spanne spiegelt unterschiedliche Annahmen über die Dauerhaftigkeit der KI-Ausgaben, Exportkontroll-Gegenwinde, die China-Umsätze betreffen, und Wettbewerbsdynamiken im GPU-Markt wider (MarketBeat, 10. April 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen NVIDIA-Aktienprognosen von 253 $ (Konsensdurchschnitt, Intellectia AI-Zusammenstellung) bis 323 $ (Raymond James), während aggregierte Sell-Side-Panels bei etwa 253–275 $ konvergieren, wobei Kaufen- oder Starkes-Kaufen-Konsens über alle befragten Quellen hinweg üblich ist. Dauerhaftigkeit der KI-Infrastrukturausgaben, der Blackwell-zu-Rubin-Produktübergang und der kumulative Umsatzausblick von 1 Billion $ sind die gemeinsamen Themen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

NVDA-Aktienkurs: Technische Übersicht

Im Tageschart wird der NVDA-Aktienkurs bei 188,34 $ gehandelt, Stand 13. April 2026, 16:57 Uhr UTC, und hält sich über einem weitgehend ausgerichteten Cluster gleitender Durchschnitte, wobei die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 178 $, 182 $, 183 $ bzw. 181 $ liegen, laut TradingView. Alle 12 SMA- und EMA-Werte über den Tenor-Bereich von 10 bis 200 tragen ein Kaufsignal, was eine durchweg konstruktive Positionierung des Kurses relativ zu seinen wichtigsten Durchschnitten widerspiegelt. Der 200-Tage-EMA bei 174,29 $ verläuft deutlich unter dem 200-Tage-SMA und bietet ein sekundäres längerfristiges Referenzniveau. Der Hull Moving Average (9) bei 189,04 $ liegt geringfügig über dem letzten Schlusskurs und registriert ein Verkaufssignal, was darauf hindeutet, dass die kurzfristige Dynamik auf diesen Niveaus nachlassen könnte.

Momentum-Werte von TradingView sind gemischt. Der 14-Tage-RSI bei 61,38 liegt im oberen neutralen Band, was mit einem konstruktiven, aber nicht überdehnten Zustand übereinstimmt. Der Commodity Channel Index (20) bei 146,65 registriert ein Verkaufssignal, während der Ultimate Oscillator bei 71,90 und das MACD-Niveau bei 0,84 beide Kaufsignale zeigen; der Average Directional Index (14) bei 18,38 bleibt unter 25, was darauf hindeutet, dass der aktuelle Trend keine starke Richtungsüberzeugung aufweist.

Nach oben liegt der klassische R1-Pivot bei 187,43 $ knapp unter dem letzten Schlusskurs von 188,34 $; das R2-Niveau bei 200,46 $ kommt in Sicht, sollte der Kurs einen Tagesschluss über R1 aufrechterhalten. Nach unten stellt der klassische Pivot-Punkt bei 175,85 $ die erste Referenz dar, wobei die 100- und 200-Tage-SMA-Unterstützung im Bereich 181–183 $ eine sekundäre Überlegung ist; ein Rückgang unter dieses Cluster könnte den Weg zum S1-Pivot bei 162,82 $ öffnen (TradingView, 13. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

NVIDIA-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der NVDA-Aktienkurs eröffnete den April 2024-Handel nahe 85 $, noch früh in dem, was eine anhaltende KI-getriebene Rally werden sollte. Die Aktie stieg stetig durch den Rest von 2024 und schloss das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 134,34 $, ein Gewinn von etwa 56,7 % gegenüber den Niveaus von Mitte April, da die Nachfrage nach NVIDIAs Blackwell-GPU-Architektur bei Hyperscale-Rechenzentrum-Kunden an Dynamik gewann.

2025 brachte schärfere Schwankungen. NVDA begann das Jahr am 2. Januar bei 137,97 $ und stieg auf einen Datensatz-Höchstschluss von 207,28 $ am 3. November 2025, beflügelt durch Rekordquartalsergebnisse und beschleunigte KI-Infrastrukturausgaben. Dieser Höhepunkt erwies sich als schwer zu halten. Eine Kombination aus breiterem Tech-Sektor-Druck und Unsicherheit über US-China-Chip-Exporte zog die Aktie durch Ende 2025 und ins neue Jahr nach unten, wobei der schärfste Abschnitt Anfang April 2025 kam, als NVDA am 7. April 2025 ein Sitzungstief von 86,13 $ erreichte inmitten tarifbedingten Marktdrucks – ein Rückgang von Höchst- zu Tiefststand von etwa 52,1 % gegenüber dem Novemberschluss 2025. Die Aktie erholte sich von dort scharf und verdoppelte sich fast von diesem Tief.

NVDA schloss am 13. April 2026 bei 188,10 $, etwa 0,3 % im Minus seit Jahresbeginn gegenüber der Eröffnung vom 2. Januar 2026 bei 188,74 $, aber um etwa 71,9 % im Plus im Jahresvergleich gegenüber dem Schlusskurs vom 14. April 2025 bei 109,42 $.