Amazon Aktie Prognose: Jassy warnt vor ZollkostendruckAmazon.com steht 2026 unter zollbedingtem Kostendruck, nachdem Andy Jassy im Januar erklärte, dass höhere Importkosten bei einigen Produktpreisen durchschlagen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Amazon.com, Inc. (AMZN) wurde zuletzt bei etwa 237,93 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 231,82–239,81 $, Stand 13. April 2026, 16:30 Uhr UTC. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Kursentwicklung wurde von mehreren gleichzeitigen Faktoren geprägt: anhaltende Sorgen über US-Handelszölle, wobei Amazon-CEO Andy Jassy im Januar 2026 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erklärte, dass zollbedingter Kostendruck begann, sich in Produktpreisen „einzuschleichen", da die von Drittanbietern angehäuften Vorräte vor Zolleinführung bis Herbst 2025 weitgehend aufgebraucht waren (Reuters, 20. Januar 2026); ein Urteil des US Supreme Court vom Februar 2026, das einen Teil von Präsident Trumps Importzöllen aufhob und E-Commerce-Aktien einschließlich AMZN vorübergehend Auftrieb verlieh (CNBC, 20. Februar 2026); sowie anhaltende Spekulationen, die von der Financial Times berichtet und von Yahoo Finance zitiert wurden, dass das US-Handelsministerium Chip-Zollausnahmen für KI-Hyperscaler wie Amazon im Zusammenhang mit TSMC-Investitionsverpflichtungen prüfte (Yahoo Finance, 10. Februar 2026).
Amazon-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern
Stand 13. April 2026 haben sich Drittanbieter-Prognosen für die Amazon-Aktie seit Ende März 2026 wesentlich verändert, geprägt durch sich wandelnde Einschätzungen zur AWS-Umsatzdynamik, dem etwa 200 Milliarden Dollar umfassenden Investitionsprogramm 2026 und US-Handelszollrisiken für das E-Commerce-Segment.
Wolfe Research (Outperform, reduziertes Kursziel)
Wolfe Research senkt sein 12-Monats-Kursziel für AMZN auf 250 $ von 255 $, behält aber das Outperform-Rating bei. Das Unternehmen nennt kurzfristige Margenungewissheit aufgrund erhöhter Investitionsverpflichtungen und einer nahezu rekordhohen Anleiheemission von etwa 54 Milliarden Dollar als Hauptgründe für die revidierte Einschätzung (MarketBeat, 19. März 2026).
New Street Research (Kaufen, gesenktes Kursziel)
New Street Research senkt sein AMZN-Kursziel auf 280 $ von 285 $ und behält das Kaufen-Rating bei. Die moderate Reduktion spiegelt gedämpfte kurzfristige AWS-Margenannahmen wider, wobei die konstruktive langfristige Sicht des Unternehmens auf KI-Infrastrukturnachfrage und Enterprise-Cloud-Adoption basiert (MarketScreener, 30. März 2026).
Cantor Fitzgerald (Übergewichten, erhöhtes Kursziel)
Cantor Fitzgerald hebt seine AMZN-Aktienprognose auf 260 $ von 250 $ an und bekräftigt das Übergewichten-Rating. Das Unternehmen verweist auf Ubers erweiterte AWS-Graviton-Nutzung und einen Trainium3-Chip-Test als Beleg für zunehmende kommerzielle Akzeptanz, während eine Logistikvereinbarung mit der US-Post über etwa 80 % des aktuellen Paketvolumens ein kurzfristiges operatives Risiko beseitigt (GuruFocus, 8. April 2026).
Wells Fargo (Übergewichten, erhöhtes Kursziel)
Wells Fargo hebt sein AMZN-Kursziel auf 305 $ von 304 $ an und behält das Übergewichten-Rating bei, wobei Amazon als Top-Internet-Favorit genannt wird. Die Bank verweist auf AWS-Umsatzbeschleunigung und eine positive Trendwende bei Free-Cashflow-Prognosen als Stützen, räumt aber kurzfristiges Zollrisiko im internationalen Einzelhandelssegment ein (247 Wall St., 2. April 2026).
MarketBeat (Konsens, Moderates Kaufen)
MarketBeat aggregiert Bewertungen von 58 Analysten und kommt zu einem Konsens von Moderates Kaufen mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 287,39 $. Die Kursziele im Panel reichen von 175 $ bis 325 $, wobei die große Bandbreite unterschiedliche Annahmen über Normalisierungszeitpläne bei Investitionen und das Tempo der KI-Infrastruktur-Monetarisierung widerspiegelt (MarketBeat, 8. April 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
AMZN-Aktienkurs: Technischer Überblick
Der AMZN-Aktienkurs schloss zuletzt bei 237,93 $ und bewegte sich in einer Sitzungsspanne von 231,82–239,81 $, Stand 13. April 2026, 16:30 Uhr UTC. Im Tageschart liegt der Kurs über seinem wichtigen gleitenden Durchschnitts-Cluster aus 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs, die bei etwa 214 $, 213 $, 223 $ bzw. 225 $ liegen. Alle vier gleitenden Durchschnitte im TradingView-Panel signalisierten Stand 13. April 2026 eine Kaufausrichtung.
Die Momentum-Messwerte sind am gedehnten Ende der Spanne gemischt: Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 70,55, ein Niveau, das TradingView als Verkaufssignal klassifiziert und das mit kurzfristig überkauften Bedingungen nach dem jüngsten Anstieg übereinstimmt. Der Average Directional Index (ADX) bei 18,82 liegt in neutralem Terrain und deutet darauf hin, dass dem vorherrschenden Trend starke Richtungsüberzeugung fehlt.
Nach oben wurde der klassische R1-Pivot bei 219,45 $ bereits überschritten; das R2-Niveau bei 230,62 $ wurde ebenfalls übertroffen, sodass der R3-Bereich nahe 251,95 $ die nächste Referenz im klassischen Pivot-Rahmen darstellt. Der Hull Moving Average (9-Perioden) liegt bei 240,69 $ und über dem letzten Schlusskurs, was eine nahe Overhead-Referenz darstellt.
Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot-Punkt bei 209,29 $ erste Unterstützung, gefolgt von der 100-Tage-SMA-Schwelle nahe 222,86 $ als substanziellere gleitende Durchschnittsreferenz. Ein Rückgang in Richtung S1 bei 198,12 $ würde das nächste Abwärtsniveau im klassischen Pivot-Modell darstellen, falls der Pivot-Punkt nachgibt (TradingView, 13. April 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Amazon-Aktienkursverlauf (2024–2026)
Der AMZN-Aktienkurs eröffnete den April 2024 bei etwa 183 $, nachdem er sich stetig von einer schwierigen Phase 2022–2023 erholt hatte. Die Aktie stieg bis Mitte 2024 höher und berührte Anfang Juli kurz 201 $, bevor sie zurückfiel. Anschließend folgte eine stärkere Rally im Herbst, wobei AMZN im November 2024 erstmals seit Anfang 2022 die 230-$-Marke überschritt.
Diese Dynamik setzte sich Anfang 2025 fort, wobei AMZN am 12. November 2025 ein Intraday-Hoch von 252,56 $ erreichte – der Höchststand im Zwei-Jahres-Zeitraum. Von dort änderte sich jedoch das Bild. Ein steiler Ausverkauf erfolgte bis April 2025 inmitten zollbedingter Marktvolatilität und drückte die Aktie auf ein Intraday-Tief von 160,50 $ am 7. April 2025 – der schwächste Punkt im Datensatz. Eine teilweise Erholung folgte bis Mai, wobei die Kurse sich bis Ende Mai 2025 auf etwa 210 $ zurückkämpften.
AMZN handelte dann über den Sommer 2025 weitgehend seitwärts und oszillierte im Korridor von 215–240 $. Ein kurzer Vorstoß über 247 $ Anfang Januar 2026 wich erneutem Verkaufsdruck, wobei die Aktie im Februar und März 2026 nachgab und Mitte Februar Tiefs um 196 $ erreichte. Eine Erholung von Ende März bis April hat den Aktienkurs seitdem wieder über 230 $ gehoben.
AMZN schloss am 13. April 2026 bei 238,03 $, etwa 8,1 % höher im Jahresvergleich, basierend auf dem Schlusskurs vom 13. April 2025 von 185,15 $, obwohl dieses Datum in die schärfste Phase des April-2025-Ausverkaufs fiel, was den Jahresvergleich schmeichelhaft erscheinen lässt.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Amazon (AMZN): Capital.com-Analystenmeinung
Die Kursentwicklung von Amazon.com in den letzten zwei Jahren spiegelt das Spannungsfeld zwischen zwei Kräften wider: strukturelles Wachstum in seinen Cloud- und Werbegeschäften sowie zunehmende Anlegersorgen über Kosten und Zeitplan des KI-Infrastruktur-Aufbaus. Der AWS-Umsatz wuchs laut Reuters im vierten Quartal 2025 um 24 % im Jahresvergleich auf 35,6 Milliarden Dollar und unterstreicht die Stärke der zugrunde liegenden Cloud-Nachfrage. Die Ankündigung des Unternehmens von etwa 200 Milliarden Dollar Investitionsausgaben für 2026 ließ die Aktien jedoch Anfang Februar in einer einzigen Sitzung um etwa 10 % fallen, da Marktteilnehmer hinterfragten, ob diese Ausgaben innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens in proportionale Renditen münden würden (Reuters, 5. Februar 2026).
Auf makroökonomischer Seite stellen US-Handelszölle ein ähnlich zweischneidiges Bild dar. Ein anhaltender Zollstreit könnte Margen in Amazons Einzelhandelssegment komprimieren und Drittanbieter-Verkaufsvolumen belasten, wie von Analysten vermerkt, die im Februar 2026 von RoboForex zitiert wurden. Gleichzeitig könnten Amazons Größe und Logistikinfrastruktur relative Widerstandsfähigkeit im Vergleich zu kleineren E-Commerce-Wettbewerbern bieten. Die breitere Frage für die zweite Jahreshälfte 2026 ist, ob das AWS-Wachstum ausreichend beschleunigt, um Free-Cashflow-Druck auszugleichen. Dieses Ergebnis könnte die Stimmung stützen, während langsamere KI-Monetarisierung sie belasten könnte.
Capital.com-Kundenstimmung für Amazon-CFDs
Stand 13. April 2026 zeigt die Capital.com-Kundenpositionierung bei Amazon-CFDs, dass 95,1 % der offenen Positionen Käufer sind gegenüber 4,9 % Verkäufern, womit Käufer um 90,2 Prozentpunkte vorne liegen und die Stimmung sich deutlich im Heavy-Buy-Bereich, einseitig in Richtung Long-Positionen, befindet. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com zum Zeitpunkt der Erstellung wider und kann sich mit sich ändernden Marktbedingungen rasch ändern.
Zusammenfassung – Amazon 2026
- AMZN wurde zuletzt bei 237,93 $ gehandelt, innerhalb einer Sitzungsspanne von 231,82–239,81 $, nach Erholung von einem April-2025-Tief von 160,50 $ und einem Februar-2026-Tief nahe 196 $, Stand 13. April 2026, 16:30 Uhr UTC.
- Wesentliche Kurstreiber sind AWS-Cloud-Wachstum, Amazons etwa 200-Milliarden-Dollar-Investitionsprogramm 2026 und anhaltender US-Handelszolldruck auf seine Einzelhandels- und Drittanbieter-Segmente.
- CEO Andy Jassy bemerkte im Januar 2026, dass Zölle begannen, Produktpreise nach oben zu treiben; ein Supreme-Court-Urteil vom Februar 2026 hob Trump-Zölle teilweise auf und verlieh E-Commerce-Aktien einschließlich AMZN vorübergehend Auftrieb.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Wem gehören die meisten Amazon.com-Aktien?
Der größte Einzelaktionär von Amazon.com ist Gründer Jeff Bezos, der auch nach periodischen Aktienverkäufen der größte namentlich genannte Insider-Aktionär des Unternehmens geblieben ist. Große institutionelle Investoren, darunter Vermögensverwalter wie Vanguard und BlackRock, halten ebenfalls bedeutende Anteile über Indexfonds und andere Anlageprodukte. Beteiligungsniveaus können sich im Laufe der Zeit ändern, sodass die genaue Rangfolge und Prozentsätze je nach Berichtsdatum und verwendeter Quelle unterschiedlich sein können.
Wie lautet die 5-Jahres-Prognose für den Amazon.com-Aktienkurs?
Es gibt keine einheitliche Fünf-Jahres-AMZN-Aktienprognose, auf die sich die Märkte einigen. Längerfristige Projektionen variieren stark, da sie von Annahmen über AWS-Wachstum, Werbeumsätze, Einzelhandelsmargen, Investitionsausgaben, Wettbewerb und breitere wirtschaftliche Rahmenbedingungen abhängen. Analystenziele werden normalerweise über 12 Monate statt über fünf Jahre festgelegt, sodass jede längerfristige Schätzung als höchst unsicher und als Szenario statt als verlässliche Vorhersage zukünftiger Entwicklung behandelt werden sollte.
Ist Amazon.com eine gute Aktie zum Kaufen?
Ob Amazon.com eine gute Aktie zum Kaufen ist, hängt von individuellen Zielen, Risikotoleranz, Zeithorizont und Einschätzung der Unternehmensaussichten ab. Einige Marktteilnehmer konzentrieren sich auf AWS, Werbung und Amazons Größe, während andere genauer auf Margendruck, Investitionsausgaben und zollbedingte Risiken achten. Da Ergebnisse variieren können und Märkte sich unerwartet bewegen können, gibt es auf diese Frage keine allgemeingültige Antwort, und sie sollte nicht als Finanzberatung verstanden werden.
Könnte die Amazon.com-Aktie steigen oder fallen?
Ja, die Amazon.com-Aktie könnte sich in beide Richtungen bewegen, manchmal stark, abhängig von unternehmensspezifischen und marktweiten Entwicklungen. Faktoren, die den Aktienkurs beeinflussen können, umfassen Quartalsergebnisse, AWS-Performance, Einzelhandelsnachfrage, Investitionsausgaben, Zollentwicklungen und breitere Anlegerstimmung gegenüber Technologieaktien. Technische Niveaus können auch kurzfristige Bewegungen prägen, garantieren aber keine zukünftige Richtung. Wie jede börsennotierte Aktie bleibt Amazon.com sowohl Aufwärtschancen als auch Abwärtsrisiken ausgesetzt.
Sollte ich in Amazon.com-Aktien investieren?
Das ist eine persönliche Entscheidung und keine allgemeine Empfehlung. Vor einer Investition in Amazon.com-Aktien würde ein Trader oder Investor normalerweise seine finanziellen Ziele, seinen Zeithorizont, seine Risikotoleranz und sein gesamtes Portfolio-Exposure berücksichtigen. Es kann auch nützlich sein, die Fundamentaldaten, Bewertung und die mit Ausgabenniveaus, Wettbewerb und makroökonomischen Bedingungen verbundenen Risiken des Unternehmens zu prüfen. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und empfiehlt nicht den Kauf, Verkauf oder das Halten eines Instruments.
Kann ich Amazon.com-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Amazon-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Aktien-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Differenzkontrakte (CFDs) werden jedoch auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz einschätzen und sich bewusst sein, dass Verluste schnell eintreten können.