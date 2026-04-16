Amazon.com, Inc. (AMZN) wurde zuletzt bei etwa 237,93 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 231,82–239,81 $, Stand 13. April 2026, 16:30 Uhr UTC. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursentwicklung wurde von mehreren gleichzeitigen Faktoren geprägt: anhaltende Sorgen über US-Handelszölle, wobei Amazon-CEO Andy Jassy im Januar 2026 auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erklärte, dass zollbedingter Kostendruck begann, sich in Produktpreisen „einzuschleichen", da die von Drittanbietern angehäuften Vorräte vor Zolleinführung bis Herbst 2025 weitgehend aufgebraucht waren (Reuters, 20. Januar 2026); ein Urteil des US Supreme Court vom Februar 2026, das einen Teil von Präsident Trumps Importzöllen aufhob und E-Commerce-Aktien einschließlich AMZN vorübergehend Auftrieb verlieh (CNBC, 20. Februar 2026); sowie anhaltende Spekulationen, die von der Financial Times berichtet und von Yahoo Finance zitiert wurden, dass das US-Handelsministerium Chip-Zollausnahmen für KI-Hyperscaler wie Amazon im Zusammenhang mit TSMC-Investitionsverpflichtungen prüfte (Yahoo Finance, 10. Februar 2026).

Amazon-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Stand 13. April 2026 haben sich Drittanbieter-Prognosen für die Amazon-Aktie seit Ende März 2026 wesentlich verändert, geprägt durch sich wandelnde Einschätzungen zur AWS-Umsatzdynamik, dem etwa 200 Milliarden Dollar umfassenden Investitionsprogramm 2026 und US-Handelszollrisiken für das E-Commerce-Segment.

Wolfe Research (Outperform, reduziertes Kursziel)

Wolfe Research senkt sein 12-Monats-Kursziel für AMZN auf 250 $ von 255 $, behält aber das Outperform-Rating bei. Das Unternehmen nennt kurzfristige Margenungewissheit aufgrund erhöhter Investitionsverpflichtungen und einer nahezu rekordhohen Anleiheemission von etwa 54 Milliarden Dollar als Hauptgründe für die revidierte Einschätzung (MarketBeat, 19. März 2026).

New Street Research (Kaufen, gesenktes Kursziel)

New Street Research senkt sein AMZN-Kursziel auf 280 $ von 285 $ und behält das Kaufen-Rating bei. Die moderate Reduktion spiegelt gedämpfte kurzfristige AWS-Margenannahmen wider, wobei die konstruktive langfristige Sicht des Unternehmens auf KI-Infrastrukturnachfrage und Enterprise-Cloud-Adoption basiert (MarketScreener, 30. März 2026).

Cantor Fitzgerald (Übergewichten, erhöhtes Kursziel)

Cantor Fitzgerald hebt seine AMZN-Aktienprognose auf 260 $ von 250 $ an und bekräftigt das Übergewichten-Rating. Das Unternehmen verweist auf Ubers erweiterte AWS-Graviton-Nutzung und einen Trainium3-Chip-Test als Beleg für zunehmende kommerzielle Akzeptanz, während eine Logistikvereinbarung mit der US-Post über etwa 80 % des aktuellen Paketvolumens ein kurzfristiges operatives Risiko beseitigt (GuruFocus, 8. April 2026).

Wells Fargo (Übergewichten, erhöhtes Kursziel)

Wells Fargo hebt sein AMZN-Kursziel auf 305 $ von 304 $ an und behält das Übergewichten-Rating bei, wobei Amazon als Top-Internet-Favorit genannt wird. Die Bank verweist auf AWS-Umsatzbeschleunigung und eine positive Trendwende bei Free-Cashflow-Prognosen als Stützen, räumt aber kurzfristiges Zollrisiko im internationalen Einzelhandelssegment ein (247 Wall St., 2. April 2026).

MarketBeat (Konsens, Moderates Kaufen)

MarketBeat aggregiert Bewertungen von 58 Analysten und kommt zu einem Konsens von Moderates Kaufen mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 287,39 $. Die Kursziele im Panel reichen von 175 $ bis 325 $, wobei die große Bandbreite unterschiedliche Annahmen über Normalisierungszeitpläne bei Investitionen und das Tempo der KI-Infrastruktur-Monetarisierung widerspiegelt (MarketBeat, 8. April 2026).

Fazit: Bei diesen Amazon-Aktienprognosen reichen die einzelnen Kursziele von 250 $ (Wolfe Research) bis 305 $ (Wells Fargo), wobei der MarketBeat-Panel-Durchschnitt bei 287,39 $ liegt. AWS-Wachstumskurs und investitionsbedingter Margendruck stellen die gemeinsamen Themen dieser revidierten Einschätzungen dar.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

AMZN-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der AMZN-Aktienkurs schloss zuletzt bei 237,93 $ und bewegte sich in einer Sitzungsspanne von 231,82–239,81 $, Stand 13. April 2026, 16:30 Uhr UTC. Im Tageschart liegt der Kurs über seinem wichtigen gleitenden Durchschnitts-Cluster aus 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs, die bei etwa 214 $, 213 $, 223 $ bzw. 225 $ liegen. Alle vier gleitenden Durchschnitte im TradingView-Panel signalisierten Stand 13. April 2026 eine Kaufausrichtung.

Die Momentum-Messwerte sind am gedehnten Ende der Spanne gemischt: Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 70,55, ein Niveau, das TradingView als Verkaufssignal klassifiziert und das mit kurzfristig überkauften Bedingungen nach dem jüngsten Anstieg übereinstimmt. Der Average Directional Index (ADX) bei 18,82 liegt in neutralem Terrain und deutet darauf hin, dass dem vorherrschenden Trend starke Richtungsüberzeugung fehlt.

Nach oben wurde der klassische R1-Pivot bei 219,45 $ bereits überschritten; das R2-Niveau bei 230,62 $ wurde ebenfalls übertroffen, sodass der R3-Bereich nahe 251,95 $ die nächste Referenz im klassischen Pivot-Rahmen darstellt. Der Hull Moving Average (9-Perioden) liegt bei 240,69 $ und über dem letzten Schlusskurs, was eine nahe Overhead-Referenz darstellt.

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot-Punkt bei 209,29 $ erste Unterstützung, gefolgt von der 100-Tage-SMA-Schwelle nahe 222,86 $ als substanziellere gleitende Durchschnittsreferenz. Ein Rückgang in Richtung S1 bei 198,12 $ würde das nächste Abwärtsniveau im klassischen Pivot-Modell darstellen, falls der Pivot-Punkt nachgibt (TradingView, 13. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Amazon-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der AMZN-Aktienkurs eröffnete den April 2024 bei etwa 183 $, nachdem er sich stetig von einer schwierigen Phase 2022–2023 erholt hatte. Die Aktie stieg bis Mitte 2024 höher und berührte Anfang Juli kurz 201 $, bevor sie zurückfiel. Anschließend folgte eine stärkere Rally im Herbst, wobei AMZN im November 2024 erstmals seit Anfang 2022 die 230-$-Marke überschritt.

Diese Dynamik setzte sich Anfang 2025 fort, wobei AMZN am 12. November 2025 ein Intraday-Hoch von 252,56 $ erreichte – der Höchststand im Zwei-Jahres-Zeitraum. Von dort änderte sich jedoch das Bild. Ein steiler Ausverkauf erfolgte bis April 2025 inmitten zollbedingter Marktvolatilität und drückte die Aktie auf ein Intraday-Tief von 160,50 $ am 7. April 2025 – der schwächste Punkt im Datensatz. Eine teilweise Erholung folgte bis Mai, wobei die Kurse sich bis Ende Mai 2025 auf etwa 210 $ zurückkämpften.

AMZN handelte dann über den Sommer 2025 weitgehend seitwärts und oszillierte im Korridor von 215–240 $. Ein kurzer Vorstoß über 247 $ Anfang Januar 2026 wich erneutem Verkaufsdruck, wobei die Aktie im Februar und März 2026 nachgab und Mitte Februar Tiefs um 196 $ erreichte. Eine Erholung von Ende März bis April hat den Aktienkurs seitdem wieder über 230 $ gehoben.

AMZN schloss am 13. April 2026 bei 238,03 $, etwa 8,1 % höher im Jahresvergleich, basierend auf dem Schlusskurs vom 13. April 2025 von 185,15 $, obwohl dieses Datum in die schärfste Phase des April-2025-Ausverkaufs fiel, was den Jahresvergleich schmeichelhaft erscheinen lässt.