Advanced Micro Devices Inc (AMD) wird im Capital.com-Feed zum Stand von 13. April 2026, 11:08 Uhr UTC bei 242,65 $ gehandelt, innerhalb einer Sitzungsspanne von 235,27 $ – 248,55 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Dynamik der Aktie wurde durch mehrere zusammentreffende Faktoren gestützt. Erstens erließ die Trump-Regierung im Januar 2026 eine Durchführungsverordnung, die einen Zoll von 25 % auf ausgewählte KI-Chips, einschließlich AMDs MI325X, verhängte, aber Importe für US-Rechenzentren, inländische Forschung und Entwicklung sowie Anwendungen im öffentlichen Sektor ausdrücklich ausnahm, wodurch die direkten kommerziellen Auswirkungen auf AMDs Kerngeschäft mit Hyperscalern begrenzt wurden (Reuters, 15. Januar 2026). Zweitens stiegen AMD-Aktien am 8. April 2026 um etwa 4 % inmitten des breiteren Tech-Sektor-Optimismus im Zusammenhang mit einem US-Iran-Waffenstillstand, der den Risk-off-Druck auf den Nasdaq verringerte, während die wöchentlichen Halbleiterverkäufe auch im Jahresvergleich bis zur Woche zum 3. April 2026 anstiegen (TradingView, 8. April 2026). Drittens meldete TSMC am 11. April 2026 einen rekordhohen Umsatzanstieg von 45 % im Jahresvergleich für März 2026, was die KI-Infrastrukturnachfrage verstärkte, die AMDs Rechenzentrum-GPU- und EPYC-CPU-Umsatzlinien untermauert (Amiko Consulting, 11. April 2026).

AMD-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 13. April 2026 umfassen AMD-Aktienprognosen von Drittanbietern eine große Bandbreite, die durch die Entwicklung der KI-GPU-Akzeptanz, EPYC-Server-CPU-Marktanteilsgewinne und kurzfristige Ausführungsrisiken rund um den Hochlauf der MI-Serie geprägt ist.

Citigroup (neutrale Bewertung, reduziertes Kursziel)

Citigroup senkte sein 12-Monats-Kursziel für AMD von 260 $ auf 248 $, behielt aber eine neutrale Bewertung bei. Die Bank setzte AMD auch auf eine 30-tägige positive Katalysator-Beobachtungsliste vor dem Gewinntermin am 30. April und verwies auf die beschleunigte Nachfrage nach agentischen KI-Chips als kurzfristige Unterstützung, obwohl sie ihr längerfristiges Kursziel aufgrund anhaltender Ausführungs- und Bewertungsrisiken senkte (MarketBeat, 6. April 2026).

Wolfe Research (Outperform-Bestätigung)

Wolfe Research bekräftigte eine Outperform-Bewertung und ein 12-Monats-Kursziel von 300 $ für AMD, eine Position, die das Unternehmen bis zum 13. April 2026 beibehielt. Analyst Chris Caso stützte die Einschätzung auf AMDs mehrjährige KI-GPU-Vereinbarungen und verbesserte EPYC-Server-CPU-Sichtbarkeit und stellte fest, dass die agentische KI-Nachfrage CPU-Bestellungen vorziehe und über dem Konsens liegende Umsatzschätzungen für die zweite Jahreshälfte 2026 unterstütze (Investing.com, 16. März 2026).

Wells Fargo (Overweight-Bestätigung)

Wells Fargo behielt eine Overweight-Bewertung mit einer AMD-Aktienprognose von 345 $ bei. Analyst Aaron Rakers bezeichnet AMD weiterhin als die Top-KI-Auswahl des Unternehmens für 2026 und verweist auf den Hochlauf der MI-Serie-Rechenzentrum-GPUs und die wachsende Hyperscaler-Kundenbasis als primäre Stützen für eine über dem Konsens liegende langfristige Umsatzentwicklung (MarketBeat, 8. April 2026).

MarketBeat (Broker-Konsens-Aggregation)

MarketBeat aggregierte 40 Analystenbewertungen zu AMD und meldete einen Moderate-Buy-Konsens mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 290,19 $. Die Aufschlüsselung umfasste 30 Kauf-Bewertungen, 9 Halten-Bewertungen und 1 Strong-Buy, mit individuellen Kurszielen zwischen 220 $ und 365 $, was divergierende Ansichten über AMDs KI-GPU-Ausführungsrisiko und das Tempo des Hyperscaler-Investitionswachstums widerspiegelt (MarketBeat, 7. April 2026).

Public.com (Konsens-Momentaufnahme)

Die AMD-Prognoseseite von Public.com meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel der Wall Street von 264,82 $ basierend auf ihrem Panel von berichtenden Analysten. Die aggregierte Zahl liegt unter dem MarketBeat-Durchschnitt von 290,19 $, was Unterschiede in der Analystenauswahl und der Gewichtung nach Aktualität widerspiegelt, wobei beide Aggregatoren auf eine weitgehend konstruktive langfristige Sicht auf AMDs KI- und Rechenzentrumsexposition hinweisen (Public.com, 9. April 2026).

Fazit: Bei diesen AMD-Aktienprognosen reichen die einzelnen Broker-Kursziele von 248 $ (Citigroup, neutral) bis 345 $ (Wells Fargo, Overweight), während Konsens-Aggregatoren bei etwa 265 $ – 290 $ konvergieren. Die gemeinsamen Fäden der konstruktiveren Fälle sind der Hochlauf der MI-Serie-KI-GPUs, EPYC-Server-CPU-Marktanteilsgewinne und die mehrjährigen Hyperscaler-Lieferverträge mit OpenAI und Meta.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Advanced Micro Devices-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der AMD-Aktienkurs wird zum Stand vom 13. April 2026, 11:08 Uhr UTC bei 242,65 $ gehandelt und hält sich deutlich über seinem wichtigen gleitenden Durchschnittscluster, wobei die einfachen gleitenden 20/50/100/200-Tage-Durchschnitte bei etwa 210 $ / 209 $ / 215 $ / 199 $ liegen. Die 20-über-50-Ausrichtung bleibt sowohl bei den einfachen als auch bei den exponentiellen Familien intakt, was darauf hindeutet, dass der kurzfristige Trend noch aufwärts gerichtet ist.

Die Dynamik ist angespannt: Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 70,14 und befindet sich damit an der unteren Grenze des überkauften Bereichs, während der Moving-Average-Convergence/Divergence-Level von 7,51 ein Kaufsignal registriert, das mit anhaltender positiver kurzfristiger Kursdynamik übereinstimmt, laut TradingView-Daten. Der Average Directional Index bei 17,36 liegt zwischen den Schwellenwerten für schwachen Trend und etablierten Trend, was darauf hindeutet, dass der aktuelle Richtungsimpuls keine starke Überzeugung aufweist.

Auf der Oberseite wurde der klassische R1-Pivot bei 220,43 $ bereits überschritten, wobei R2 bei 237,44 $ ebenfalls unter dem aktuellen Kurs liegt. Die nächste Referenz im klassischen Pivot-Framework ist R3 nahe 270,55 $, mit dem Woodie-R2-Level von 257,25 $ als Zwischenbereich davor (TradingView).

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot bei 204,33 $ eine erste Referenzunterstützung, gefolgt von der 100-Tage-Einfach-Gleitender-Durchschnitt-Plattform nahe 215 $. Ein Rückfall unter den 20-Tage-Einfach-Gleitenden-Durchschnitt nahe 210 $ würde den Bereich von 199 $ – 200 $, wo der 200-Tage-Einfach-Gleitende-Durchschnitt liegt, als nächste Abwärtsreferenz platzieren (TradingView, 13. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

AMD-Aktienkursverlauf (2024–2026)

AMDs Aktienkurs eröffnete im April 2024 bei etwa 164 $ und ritt auf der Welle der KI-GPU-Begeisterung, die das Sentiment im Halbleitersektor von Ende 2023 bis Anfang 2024 dominiert hatte.

Dieser Optimismus ließ in der zweiten Jahreshälfte 2024 nach. AMD rutschte von einem Höchststand Mitte Juli 2024 von etwa 183 $ auf etwa 120 $ bis Ende Dezember 2024 ab, da Investoren aus dem breiteren KI-Handel ausstiegen, angesichts von Bedenken hinsichtlich der Ausführung des MI-Serie-GPU-Hochlaufs und des Margendrucks. Die Aktie schloss 2024 bei 120,59 $.

2025 brachte weitere Turbulenzen. AMD fiel Anfang Mai 2025 unter 100 $ und schloss am 1. Mai bei nur 96,25 $, unter Druck durch umfassende US-Zollankündigungen und breitere Tech-Sektor-Verkäufe. Eine Erholung gewann im Sommer an Fahrt, wobei AMD bis September den Bereich von 160 $ zurückeroberte, bevor eine scharfe Rallye im Oktober die Aktie am 29. Oktober 2025 kurzzeitig über 260 $ hob. Es folgte eine Umkehr, die AMD bis Februar 2026 zurück in den Bereich von 200 $ zog.

AMD schloss am 13. April 2026 bei 242,65 $, was etwa 101,2 % im Jahresvergleich vom Schlusskurs am 14. April 2025 von 93,34 $ und etwa 13,3 % seit Jahresbeginn vom Schlusskurs am 31. Dezember 2025 von 214,24 $ entspricht.