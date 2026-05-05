Palantir Technologies Inc. (PLTR) notiert im frühen europäischen Handel bei 141,33 US-Dollar (Stand: 9:56 Uhr UTC am 29. April 2026) innerhalb einer Sitzungsspanne von 140,70–142,84 US-Dollar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung vor der Veröffentlichung der Q1-2026-Ergebnisse am 4. Mai 2026 nach Börsenschluss – wobei der Konsens einen Umsatz von etwa 1,54 Milliarden US-Dollar erwartet – prägt die kurzfristige Positionierung, während Anleger das Umsatzwachstum im US-Geschäftskundenbereich von 137 % im Jahresvergleich aus dem Vorquartal gegen allgemeinere Bewertungsbedenken abwägen (MarketBeat, 27. April 2026). Gleichzeitig hat die öffentliche Überlegung der britischen Regierung, eine Ausstiegsklausel in Palantirs NHS Federated Data Platform-Vertrag über 330 Millionen Pfund zu aktivieren, Unsicherheit bezüglich der internationalen Geschäftspipeline des Unternehmens hinzugefügt (The Register, 20. April 2026), während die Formalisierung von Project Maven durch das Pentagon im März 2026 als langfristiges Programm weiterhin die Umsatzaussichten von Palantir im US-Verteidigungsbereich stützt (Military.com, 25. März 2026).

Palantir-Ausblick von Drittanbietern: Q1-Ergebnisse nahen, Kursziele gespalten

Stand 29. April 2026 spiegeln die Palantir-Aktienprognosen von Drittanbietern für 2026–2030 eine Bandbreite von Einschätzungen wider, die durch die Nachfrage nach Palantirs KI-Plattform, die Dynamik bei US-Regierungsaufträgen und die Multiple-Kompression bei wachstumsstarken Softwaretiteln vor dem Q1-2026-Bericht geprägt sind. Die folgenden Kursziele fassen führende Einschätzungen Dritter zu PLTR zusammen.

Mizuho Securities (Outperform, Kursziel gesenkt)

Mizuho-Analyst Gregg Moskowitz reduzierte das 12-Monats-Kursziel für PLTR von 195 auf 185 US-Dollar und behält ein Outperform-Rating bei. Das Unternehmen nennt die Bewertungsneukalibrierung bei Large-Cap-Software vor den Q1-Ergebnissen als Grund für die Senkung, weist jedoch darauf hin, dass die Nachfragebedingungen für KI-verknüpfte Plattformen weiterhin gesund bleiben und dass das Chance-Risiko-Profil von Palantir als attraktiver angesehen wird als das mehrerer vergleichbarer Softwareunternehmen (MarketScreener, 14. April 2026).

D.A. Davidson (Neutral, bestätigt)

D.A. Davidson bekräftigt ein neutrales Rating und behält ein Kursziel von 180 US-Dollar für PLTR bei, wobei das Unternehmen anmerkt, dass es Palantir weiterhin als eines der stärksten Unternehmen im Softwaresektor betrachtet. Das neutrale Rating spiegelt ausschließlich Bewertungsbedenken wider, da die Aktie mit etwa dem 225-fachen der historischen Gewinne gehandelt wird; das Unternehmen gibt an, dass das Kursziel bis zu den Q1-Ergebnissen überprüft wird (MarketBeat, 16. April 2026).

Morgan Stanley (Equal-Weight, beibehalten)

Morgan Stanley-Analyst Sanjit Singh behält ein Equal-Weight-Rating und ein Kursziel von 205 US-Dollar für PLTR bei und weist darauf hin, dass das Unternehmen vor dem Q1-Bericht am 4. Mai das Wachstum moderat beschleunigen und seine Jahresprognose anheben könnte. Die Bank merkt an, dass selbst eine stärkere Gewinnüberraschung erforderlich sein könnte, damit die Aktie kurzfristig deutlich steigt, da außergewöhnliche Quartale bereits die Grunderwartung sind, während Feldchecks auf anhaltende US-Dynamik hindeuten (TheStreet, 17. April 2026).

Citigroup (Kaufen, Kursziel gesenkt)

Citigroup-Analyst Tyler Radke senkte das Kursziel für PLTR von 260 auf 210 US-Dollar und behält ein Kauf-Rating bei. Das Unternehmen erhöhte seine Q1-Gewinnschätzungen vor dem Mai-Bericht, senkte jedoch das Kursziel, um die jüngste Multiple-Kompression im Softwaresektor widerzuspiegeln; Citi verweist auf anhaltende Vertragsdynamik, einschließlich großer Verlängerungen mit Airbus und Stellantis, und bezeichnet Palantir als einen der größten KI-Profiteure (Yahoo Finance, 28. April 2026).

MarketBeat (Konsensübersicht)

MarketBeat aggregiert Ratings von Analysten, die PLTR abdecken, und meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Konsens-Kursziel von 196,35 US-Dollar mit einem moderaten Kauf-Konsens-Rating. Die Aufschlüsselung umfasst 15 Kauf-, 11 Halten- und 2 Verkaufen-Ratings; einzelne Schätzungen reichen von 45 bis 260 US-Dollar, was die anhaltende Divergenz darüber widerspiegelt, ob Palantirs Bewertungsprämie von etwa dem 232-fachen der Gewinne angesichts des prognostizierten Umsatzwachstums von 61 % für das Geschäftsjahr 2026 nachhaltig ist (MarketBeat, 24. April 2026).

Fazit: Bei diesen Palantir-Aktienprognosen reichen die Broker-Kursziele von 180 US-Dollar (D.A. Davidson, neutral) bis 210 US-Dollar (Citigroup, Kaufen), wobei sich der Konsens bei etwa 196–197 US-Dollar einpendelt. Ein gemeinsamer Nenner ist das Vertrauen in Palantirs KI- und Regierungsumsatzentwicklung, gemildert durch ein dauerhaft erhöhtes Bewertungsmultiple, das weiterhin Upgrades in der gesamten Analysegruppe begrenzt.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

PLTR-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der PLTR-Aktienkurs notiert bei 141,33 US-Dollar (Stand: 9:56 Uhr UTC am 29. April 2026) und liegt damit knapp unter seinem einfachen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt (SMA) bei etwa 143 US-Dollar und unter dem 50-Tage-SMA bei 145 US-Dollar. Das kurzfristige Cluster gleitender Durchschnitte der 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 143, 145, 157 und 164 US-Dollar liegt über dem aktuellen Kurs, was darauf hinweist, dass PLTR im Tageschart unter allen vier wichtigen Referenzniveaus notiert, laut TradingView-Daten.

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 46,79, einer neutralen Ablesung, die isoliert betrachtet keine Richtungsverzerrung aufweist. Der Average Directional Index (ADX) von 12,12 signalisiert ein schwaches Trendumfeld, was darauf hindeutet, dass die jüngste Kursentwicklung keine klare Richtungsüberzeugung aufweist.

Im klassischen Pivot-Framework stellt der Pivot-Punkt bei 148,33 US-Dollar die erste Referenz nach oben dar; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde das R1-Niveau bei etwa 160 US-Dollar in Reichweite bringen. Auf der Unterseite liegen der Hull Moving Average bei 141,74 US-Dollar und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (VWMA) bei 140,21 US-Dollar nahe am aktuellen Kurs, wobei das klassische S1 bei 134,25 US-Dollar die nächste Referenz nach unten darstellt, falls diese kurzfristigen Niveaus nachgeben (TradingView, 29. April 2026).

Diese technische Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Palantir-Aktienkurs 2024–2026

Der PLTR-Aktienkurs schloss am 30. April 2024 bei etwa 22 US-Dollar und notierte im Frühjahr und Sommer dieses Jahres in einer relativ engen Spanne, während die breitere KI-Investitionserzählung an Fahrt aufnahm.

Die Aktie brach im Q4 2024 deutlich aus und stieg von etwa 37 US-Dollar Ende September auf über 75 US-Dollar zum Jahresende, getragen von starken Quartalsergebnissen und wachsender Begeisterung für ihre KI-Plattform (AIP). Sie schloss 2024 bei 75,24 US-Dollar. Diese Dynamik setzte sich Anfang 2025 fort, wobei PLTR am 3. November 2025 einen Intraday-Höchststand von 222,05 US-Dollar erreichte, getrieben von der Stimmung nach den US-Wahlen und beschleunigten KI-Vertragsvergaben der US-Regierung, einschließlich Project Maven und eines 1-Milliarden-Dollar-Auftrags des Department of Homeland Security.

Es folgte eine Korrektur im Q1 2025, wobei die Aktie im Januar 2025 auf etwa 65–67 US-Dollar fiel, bevor sie sich im weiteren Jahresverlauf allmählich erholte. Anfang April 2025 kam es zu einem starken Ausverkauf, wobei PLTR am 7. April Tiefststände bei 65,59 US-Dollar erreichte, zeitgleich mit breiter Marktvolatilität, die durch die Zollankündigungen der Trump-Administration ausgelöst wurde. Eine Erholung im Sommer führte die Aktie bis August und September 2025 wieder in die Spanne von 155–190 US-Dollar.

PLTR schloss 2025 bei 177,60 US-Dollar und eröffnete 2026 bei etwa 169–174 US-Dollar, bevor sie im ersten Quartal zurückging. Stand 29. April 2026 notiert die Aktie bei 141,33 US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von etwa 20,4 % seit Jahresbeginn und rund 36,4 % unter ihrem November-2025-Hoch.