NVIDIA Corporation (NVDA) wird zum Stand von 14:36 Uhr UTC am 27. April 2026 bei 210,19 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 198,75–211,81 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Dynamik wurde durch eine branchenweite Rallye bei Halbleitern unterstützt, wobei der iShares Semiconductor ETF bis zum 24. April um 40,4 % stieg, angetrieben durch nachlassende geopolitische Spannungen, anhaltendes Wachstum bei KI-Infrastrukturausgaben und starke Ergebnisse des Konkurrenten Intel, der am 25. April nach einem Gewinnüberschuss im ersten Quartal um 23,65 % zulegte (IndexBox, 25. April 2026). Die breitere KI-Nachfrage-Erzählung blieb zentral für die Bewegung, wobei die vier größten Hyperscaler voraussichtlich etwa 700 Milliarden Dollar für Investitionsausgaben im Jahr 2026 ausgeben werden, von denen ein erheblicher Teil für die Chip-Beschaffung erwartet wird (Yahoo Finance, 16. März 2026). NVIDIAs zuvor angekündigte strategische Partnerschaft mit OpenAI, die auf die Bereitstellung von mindestens 10 Gigawatt NVIDIA-Systemen über die Vera Rubin-Plattform in der zweiten Jahreshälfte 2026 abzielt, bleibt ebenfalls im Fokus der Anlegerkommentare (NVIDIA Newsroom, 22. September 2025).

NVIDIA-Ausblick: OpenAI-Deal und KI-Ausgaben im Fokus

Zum Stand vom 27. April 2026 spiegeln NVIDIA-Aktienprognosen von Drittanbietern eine weitgehend bullische Positionierung an der Wall Street wider, geprägt von KI-Infrastrukturnachfrage, Blackwell-GPU-Bereitstellung und dem Tempo der Hyperscaler-Investitionsausgaben. Die folgenden Kurzzusammenfassungen fassen fünf Schätzungen und Konsensangaben aus diesem Zeitfenster zusammen, geordnet von niedrigerem zu höherem Ziel.

BTIG Research (Erstabdeckung, Kaufen)

BTIG Research nimmt am 15. April 2026 die Abdeckung von NVDA mit einem Kaufen-Rating auf, ohne beim Start ein spezifisches numerisches Kursziel zu veröffentlichen. Die Firma begann die Abdeckung inmitten erneuter Sektorendynamik, wobei der Philadelphia Semiconductor Index (SOXX) eine Rekord-Gewinnserie von 17 Tagen verzeichnete, da die Sichtbarkeit der KI-Hardware-Nachfrage und die Nasdaq-Führung die konstruktive Haltung untermauerten (MarketBeat, 24. April 2026).

public.com (Konsensübersicht)

public.com aggregiert zum Stand vom 23. April 2026 Bewertungen von 38 Analysten und erstellt ein Konsens-Kaufen-Rating, wobei 55 % der Analysten ein starkes Kaufen und 39 % ein Kaufen empfehlen. Das aggregierte Wall-Street-Kursziel liegt bei 267,55 $, da die Analystenzuversicht auf NVIDIAs Rechenzentrum-Umsatzentwicklung und der expandierenden KI-Modell-Bereitstellung basiert (public.com, 23. April 2026).

MarketBeat (Wall-Street-Konsens)

MarketBeat aggregiert zum Stand vom 18. April 2026 54 Analystenbewertungen und erstellt ein Konsens-Kaufen-Rating, bestehend aus 48 Kaufen-, 4 Starkes-Kaufen- und 2 Halten-Empfehlungen. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 275,25 $, wobei mehrere Firmen kürzlich ihre Ziele in den Bereich von 250–300 $ angehoben haben, angesichts von KI- und Rechenzentrum-Nachfragekatalysatoren, da die Q4-Gewinne des Geschäftsjahres 2026 von 1,62 $ EPS die Konsensschätzung von 1,54 $ übertrafen (MarketBeat, 18. April 2026).

Watcher.Guru (Analystenumfrage, April)

Watcher.Guru berichtet zum Stand vom 17. April 2026, dass ein Wall-Street-Median-12-Monats-Kursziel von 265 $ aus einem Pool von 70 Analysten stammt, die vom Wall Street Journal verfolgt werden, wobei die individuellen Schätzungen eine breite Spanne umfassen; Tigress Financials Ivan Feinseth hält mit 360 $ die Höchstmarke, die Anfang März festgelegt wurde. Die Umfrage stellt fest, dass KeyBancs John Vinh ein Übergewichten-Rating mit einem 275-$-Ziel beibehält und dass Cantor Fitzgeralds C.J. Muse ein 300-$-Ziel hält, während der 39-Analysten-Durchschnitt über die Stichprobe bei 264,54 $ liegt, angesichts anhaltender Überzeugung von KI-Infrastrukturnachfrage (Watcher.Guru, 17. April 2026).

Über diese NVIDIA-Aktienprognosen hinweg reichen die 12-Monats-Kursziele von 265 $ (Wall-Street-Median) bis 360 $ (Tigress Financial), wobei der am häufigsten genannte Konsensdurchschnitt nahe 265–275 $ liegt. Der gemeinsame Nenner über alle fünf Quellen ist die anhaltende KI-Rechenzentrum-Nachfrage und Blackwell-GPU-Bereitstellung, während China-Exportbeschränkungen und Insider-Verkäufe als die hauptsächlichen von Analysten genannten Risiken auftreten.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind von Natur aus unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

NVDA-Aktienkurs: Technische Übersicht

Der NVDA-Aktienkurs wird zum Stand von 14:36 Uhr UTC am 27. April 2026 bei 210,19 $ gehandelt und hält sich über seinem wichtigen gleitenden Durchschnitts-Cluster, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 188 / 185 / 185 / 183 $ gestaffelt sind, laut TradingView-Daten. Die 20-über-50-Ausrichtung bleibt sowohl bei den einfachen als auch bei den exponentiellen Familien intakt und hält den kurzfristigen Trend konstruktiv. Der Hull-Gleitende-Durchschnitt (9) bei 203,65 $ bietet einen näheren dynamischen Boden knapp unter dem aktuellen Kurs.

Die Momentum-Werte sind gestreckt: Der 14-Tage-RSI liegt bei 71,50, ein Niveau, das die Oszillator-Suite von TradingView als über der konventionellen Überkauft-Schwelle von 70 charakterisiert, während der durchschnittliche Richtungsindex (14) 23,61 anzeigt, knapp unter dem 25-Niveau, das einen etablierten Trend signalisieren würde.

Auf der Oberseite wurde der klassische R1-Pivot bei 187,43 $ bereits durchbrochen; das R2-Niveau bei 200,46 $ liegt ebenfalls hinter dem aktuellen Kurs, was den R3-Bereich nahe 225,07 $ als nächste Referenz auf der klassischen Pivot-Karte übrig lässt.

Auf der Unterseite stellt der klassische Pivotpunkt (P) bei 175,85 $ die erste Unterstützung dar, wobei das 100/200-Tage-SMA-Regal bei 184,63 / 182,85 $ ein dichteres Cluster davor bildet. Ein Rückzug durch dieses Band würde das S1-Niveau nahe 162,82 $ als nächste Referenz in den Blick rücken (TradingView, 27. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

NVIDIA-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der NVDA-Aktienkurs eröffnete im April 2024 nahe 88 $, bereits getragen von früher KI-Euphorie, bevor er bis Ende des Monats auf etwa 84 $ zurückging, inmitten breiterer Tech-Rotation. Eine anhaltende Erholung nahm im Mai und Juni 2024 Fahrt auf, wobei die Aktie Mitte Juni in Richtung 130 $ drängte, da Hyperscaler-Investitionsverpflichtungen die Nachfrage nach NVIDIAs Blackwell- und Hopper-GPU-Familien verstärkten. Die Dynamik ließ Ende Juli und August 2024 nach, als NVDA am 7. August auf etwa 97 $ zurückfiel, zeitgleich mit einem breiteren Marktabverkauf, bevor sie sich zum Jahresende erholte und 2024 bei etwa 134 $ schloss.

Die Aktie machte im Januar 2025 dort weiter, wo sie aufgehört hatte, und berührte am 7. Januar kurz 153 $, bevor ein scharfer Reset am 27. Januar auf etwa 121 $ erfolgte, als Nachrichten rund um DeepSeeks kostengünstiges KI-Modell die KI-Hardware-Stimmung im gesamten Sektor erschütterten. NVDA baute sich im Februar 2025 allmählich wieder auf und erreichte nahe 141 $, bevor ein weiterer Abwärtsschub sie bis Ende April 2025 in die Spanne von 86–94 $ führte, zeitgleich mit eskalierenden US-Zollankündigungen und breiterer Risk-off-Positionierung.

Eine kraftvolle Erholung ab Mai 2025 trug NVDA von etwa 113 $ Anfang Mai auf rund 207 $ bis Ende Oktober 2025, da sich Hyperscaler-KI-Ausgabenverpflichtungen wieder durchsetzten. Die Aktie konsolidierte weitgehend in der Spanne von 175–200 $ im Q4 2025 und bis Anfang 2026, bevor ein scharfer Rückgang Mitte März 2026 in Richtung 163 $ erfolgte, dann eine starke April-Erholung, die sie am 27. April 2026 auf 211,60 $ brachte. Das lässt sie etwa 58 % über ihrem 12-Monats-Tief von rund 94 $ liegen, das am 8. April 2025 verzeichnet wurde.