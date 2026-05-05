Microsoft Corp. (MSFT) wird im frühen europäischen Handel um 11:55 Uhr UTC am 29. April 2026 bei 427,60 $ gehandelt, innerhalb einer Sitzungsspanne von 418,87–429,10 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung vor der heutigen Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für das Geschäftsquartal Q3 2026 nach Börsenschluss, das den Zeitraum bis 31. März abdeckt, prägt die Sitzung. Investoren konzentrieren sich auf das Azure-Cloud-Wachstum und die Prognosen für KI-Investitionen im Rahmen eines breiteren Berichtstags der „Magnificent Seven", der auch Alphabet, Amazon und Meta umfasst (Invezz, 29. April 2026). Die Stimmung wurde auch von der am 27. April 2026 angekündigten überarbeiteten Microsoft-OpenAI-Partnerschaft beeinflusst, bei der Microsofts Lizenz für das geistige Eigentum von OpenAI bis 2032 auf nicht-exklusiver Basis verlängert wurde, wodurch Microsofts frühere Exklusivität über OpenAIs Modelle endete und OpenAIs Umsatzbeteiligungszahlungen an Microsoft bis 2030 gedeckelt wurden (CNBC, 27. April 2026).

Drittanbieter-Ausblick für Microsoft: Ergebnisse nahe, Kursziele neu justiert

Zum 29. April 2026 spiegeln Drittanbieter-Prognosen für Microsoft-Aktien für 2026–2030 eine breite Welle von Abwärtskorrekturen wider, die durch Unsicherheit bei KI-Investitionen und makroökonomische Gegenwinde getrieben werden, obwohl die vorherrschende Konsenseinschätzung vor den Geschäftsergebnissen für Q3 2026 konstruktiv bleibt.

Benchmark (individuelle Broker-Einschätzung)

Benchmark bekräftigt ein Strong Buy-Rating für MSFT mit einem Kursziel von 450 $, was es am unteren Ende der aktuellen Broker-Spanne platziert. Das Unternehmen hält an seiner Einschätzung inmitten vorsichtiger kurzfristiger Stimmung fest, wobei das Ziel eine konservativere Bewertung der KI-Monetarisierungszeitpläne im Vergleich zu Wettbewerbern widerspiegelt (Investing.com, 28. April 2026).

Oppenheimer (individuelle Broker-Einschätzung)

Oppenheimer senkt sein MSFT-Kursziel von 630 $ auf 515 $ und behält ein Outperform-Rating bei. Analyst Brian Schwartz nennt erhöhte KI-Investitionen und Unsicherheit über kurzfristige Renditen dieser Investition als Grundlage für die Reduzierung (Investing.com, 27. April 2026).

Citigroup (individuelle Broker-Einschätzung)

Citigroup reduziert sein MSFT-Kursziel von 635 $ auf 600 $ und behält ein Strong Buy-Rating bei. Die Revision erfolgt inmitten einer branchenweiten Neukalibrierung der Annahmen für KI-Infrastrukturausgaben, während die insgesamt positive Haltung des Unternehmens zu Microsofts Cloud- und Unternehmenspositionierung unverändert bleibt (MarketScreener, 21. April 2026).

Public.com (Konsensübersicht)

Public.com aggregiert ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 565,28 $ für MSFT, basierend auf 32 Analysten, mit einem Buy-Konsensrating bestehend aus 38 % Strong Buy, 56 % Buy, 6 % Hold und null Sell-Empfehlungen. Die Zielspanne spiegelt unterschiedliche Ansichten über Copilot-Monetarisierung, Azure-Kapazität und das Tempo der KI-bezogenen Umsatzkonversion wider (Public.com, 28. April 2026).

Fazit: Bei diesen Microsoft-Aktienprognosen reichen die 12-Monats-Kursziele von 450 bis 600 $, wobei der Konsensdurchschnitt bei etwa 565 $ liegt. Der gemeinsame Nenner ist eine Kürzung früherer Höchststände aufgrund gemeinsamer Bedenken hinsichtlich KI-Investitionsrenditen, während die meisten beobachtenden Analysten positive Ratings vor der heutigen Ergebnisveröffentlichung beibehalten.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Microsoft-Ergebnisse: Q3 2026-Vorschau

Microsoft wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 nach Börsenschluss am 29. April 2026 veröffentlichen, mit einer Live-Telefonkonferenz ab 14:30 Uhr Pacific Time (21:30 Uhr UTC) (Microsoft Investor Relations, abgerufen am 29. April 2026).

Der Bloomberg-Konsens setzt die Q3-Schätzung bei 4,04 $ Gewinn je Aktie (EPS) bei einem Umsatz von 81,46 Milliarden $ an, was ein Umsatzwachstum von etwa 16,2 % im Jahresvergleich gegenüber den 70,06 Milliarden $ im Q3 2025 darstellt, wobei ein Azure-Cloud-Umsatzwachstum im Bereich von 37–38 % zu konstanten Wechselkursen erwartet wird (Yahoo Finance, 29. April 2026). Im Q2 des Geschäftsjahres 2026 meldete Microsoft einen EPS von 4,14 $ gegenüber einem Konsens von 3,86 $, mit einem Umsatz von 81,27 Milliarden $, der die Schätzungen um etwa 1 Milliarde $ übertraf; Azure wuchs in diesem Quartal um 38 % im Jahresvergleich, aber das Management merkte an, dass das Wachstum ohne Kapazitätsbeschränkungen 40 % hätte erreichen können (The Street, 27. April 2026).

Azure-Kapazität und Renditen von KI-Investitionen sind die Schlüsselvariablen im Fokus, wobei einige Analysten anmerken, dass die Konsens-Wachstumshürde von 37–38 % eine Steigerung der Neugeschäftsaktivität im Vergleich zu jüngsten Trends impliziert (Seeking Alpha, 28. April 2026).

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

MSFT-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der MSFT-Aktienkurs wird um 11:55 Uhr UTC am 29. April 2026 bei 427,60 $ gehandelt und hält sich über dem kurzfristigen gleitenden Durchschnittscluster, während er knapp unter dem 100-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 428,01 $ liegt, einem Niveau, das in der aktuellen Sitzung als unmittelbarer Widerstand fungierte. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei etwa 399 $ / 395 $ / 428 $ / 469 $, wobei der letzte Kurs zwischen dem 100-Tage-Durchschnitt und der längerfristigen 200-Tage-Marke bei 469,34 $ gefangen ist. Die 20-über-50-Ausrichtung bleibt intakt, was die kurzfristige Struktur auf Tagesbasis konstruktiv hält.

Die Dynamik erscheint positiv, aber nicht überdehnt: Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 65,38, was TradingView als fest, aber nicht überkauft einstuft, und der Average Directional Index (ADX) bei 31,06 signalisiert, dass ein etablierter Trend vorliegt und keine richtungslose Spanne.

Auf der Oberseite liegt der klassische R1-Pivot bei 403,39 $ nun unter dem aktuellen Kurs, wobei die nächste klassische Referenz, R2 bei 436,60 $, in Sicht ist, sollte ein Tagesschluss über dem 100-Tage-SMA bei 428,01 $ halten. Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot-Punkt bei 379,83 $ die erste Unterstützungsreferenz, gefolgt von der 50-Tage-SMA-Marke nahe 395 $. Ein Rückgang unter diese Zone würde das S1-Niveau bei 346,62 $ ins Bild bringen (TradingView, 29. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Microsoft-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der MSFT-Aktienkurs schloss im April 2024 bei etwa 390,35 $, nachdem er von einem Juli-2024-Höchststand von etwa 468 $ zurückgegangen war, da die Begeisterung für die KI-getriebene Rallye den kurzfristigen Gewinnlieferungen vorauseilte. Die Aktie erholte sich in der zweiten Jahreshälfte 2024 und schloss das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 421,70 $, unterstützt durch konstantes Azure-Wachstum und die breitere Tech-Rallye nach den US-Präsidentschaftswahlen im November 2024.

Die Dynamik setzte sich bis Anfang 2026 fort, wobei MSFT am 28. Januar 2026 ein Intraday-Hoch von 484,45 $ erreichte, angetrieben von starken Ergebnissen für das Geschäftsquartal Q2 2026, als der Umsatz 81,3 Milliarden $ erreichte und der EPS von 4,14 $ den Konsens übertraf. Dies erwies sich jedoch als kurzfristiges Top. Eine Kombination aus Bedenken hinsichtlich KI-Investitionsrenditen, einer breiteren Tech-Sektorrotation und scharfer zollbedingter Marktturbulenzen Anfang April 2026 ließ die Aktie auf ein Intraday-Tief von 341,55 $ am 7. April 2026 fallen, ein Rückgang von etwa 29 % gegenüber dem Januar-Höchststand.

MSFT hat seitdem eine Erholung eingeleitet und schloss am 29. April 2026 bei 427,53 $, etwa 25 % über diesem April-Tiefpunkt. Zum 29. April 2026 liegt die Aktie etwa 11,8 % im Jahresverlauf im Minus und etwa 8,5 % im Jahresvergleich im Plus.