Meta Platforms, Inc. (META) wird am 29. April 2026 im frühen europäischen Handel bei 671,73 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 667,49–678,35 $ auf dem Capital.com-Feed um 10:31 Uhr UTC. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Kursbewegung wird von mehreren sich überschneidenden Faktoren gestützt. Meta bestätigte am 23. April 2026, dass das Unternehmen seine weltweite Belegschaft um etwa 10% reduzieren wird, was rund 8.000 Mitarbeitern entspricht, wobei die erste Entlassungswelle am 20. Mai beginnt, zusätzlich zur Streichung von 6.000 offenen Stellen (CNBC, 23. April 2026). Das Unternehmen bezeichnete den Schritt als Teil einer umfassenderen operativen Effizienzinitiative angesichts steigender KI-Investitionen (Reuters, 20. April 2026). Meta hat außerdem Investitionsausgaben für das Gesamtjahr 2026 in Höhe von 115–135 Mrd. $ im Zusammenhang mit dem KI- und Rechenzentrumsausbau angekündigt, wodurch der Fokus der Anleger vor den Q1-Zahlen auf Kostendisziplin liegt (Reuters, 29. Januar 2026). Separat schlug Australien am 28. April 2026 eine Umsatzsteuer von 2,25% für Meta, Google und TikTok vor, falls die Plattformen keine Vergütung an Nachrichtenverlage zahlen, was den kurzfristigen Ausblick um eine regulatorische Dimension erweitert (Benzinga, 29. April 2026). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Meta Platforms Ausblick von Drittanbietern: Q1 naht, Kursziele divergieren

Zum 29. April 2026 spiegeln die Meta Platforms Aktienprognosen von Drittanbietern für 2026–2030 Neukalibrierungen vor der Veröffentlichung der Q1 2026 Ergebnisse wider, wobei die meisten Firmen konstruktive Ratings beibehalten und gleichzeitig ihre Ziele als Reaktion auf makroökonomische Bedingungen und KI-Investitionserwartungen anpassen.

UBS (Analystenziel)

UBS behält ein Kaufempfehlung für META mit einem 12-Monats-Kursziel von 908 $, angehoben von 872 $, bei, da Analyst Stephen Ju Vertrauen in die KI-Monetarisierungsperspektive des Unternehmens vor den Q1-Zahlen signalisiert. Das Ziel liegt über dem breiteren Konsens-Durchschnitt und spiegelt die Ansicht von UBS wider, dass GenAI-getriebenes Werbeeinnahmenwachstum, einschließlich eines erwarteten Anstiegs der Werbeeinblendungen um 18% im Jahresvergleich, asymmetrisch positive Gewinnrevisionen für 2026 und 2027 antreiben könnte (The Globe and Mail, 22. April 2026).

Citizens (Analystenziel)

Citizens bekräftigt ein Market Outperform-Rating für META mit einem Kursziel von 900 $, wobei Analyst Andrew Boone eines der höheren Ziele unter den beobachtenden Firmen vor den Quartalsergebnissen beibehält. Das Rating spiegelt anhaltende Überzeugung in Instagram-getriebenes Engagement-Wachstum und die Monetarisierungsaussichten für Metas KI-Produkte wider (Insider Monkey, 23. April 2026).

Guggenheim (Analystenziel)

Guggenheim bekräftigt ein Kaufempfehlung für META mit einem Kursziel von 850 $, da Analyst Michael Morris seine Position trotz kurzfristiger Unsicherheit hinsichtlich der KI-Kostendisziplin beibehält. Zum Zeitpunkt der Notiz implizierte das 850-$-Ziel ein Aufwärtspotenzial von etwa 27% gegenüber dem vorherrschenden Schlusskurs der Aktie (GuruFocus, 23. April 2026).

B of A Securities (Analystenziel)

B of A Securities behält ein Kaufempfehlung für META mit einem Kursziel von 820 $ bei, reduziert von 885 $ durch Analyst Justin Post, da die Firma ihre Bewertungsannahme vor dem Ergebniskatalysator neu kalibriert. Die Kürzung spiegelt eine Multiplikatorenkompression im gesamten Big-Tech-Sektor wider und keine Änderung der fundamentalen Aussichten, wobei BofAs Untersuchungen keine wesentliche Verringerung der Werbeausgaben zeigen (Yahoo Finance, 20. April 2026).

MarketBeat (Konsens-Überblick)

MarketBeat aggregiert Ratings von 50 Research-Firmen und verzeichnet ein Moderate Buy-Konsensrating mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 837,72 $, basierend auf vier starken Kaufempfehlungen, 38 Kaufempfehlungen und acht Halte-Empfehlungen. Die Notiz identifiziert die Ergebnisveröffentlichung am 29. April als kurzfristigen Katalysator, bei dem Kommentare zum Werbewachstum und zur KI-Ausgabenprognose wesentliche Revisionen der Konsensspanne auslösen könnten (MarketBeat, 15. April 2026).

Fazit: In diesen Meta Platform Aktienprognosen gruppieren sich die Analystenziele im Bereich von 820–908 $, wobei die einzelnen Firmenmeinungen darüber divergieren, wie schnell sich KI-Infrastrukturkosten in Gewinn-pro-Aktie-Aufwärtspotenzial umwandeln werden. Der Konsens über die Aggregatoren liegt bei etwa 837–840 $, wobei ein Moderate Buy- bis Buy-Rating vorherrscht.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

META Aktienkurs: Technischer Überblick

Der META Aktienkurs wird um 10:31 Uhr UTC am 29. April 2026 bei 671,73 $ gehandelt und hält sich über seinem wichtigen gleitenden Durchschnitts-Cluster, wobei die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs bei etwa 639 $, 631 $, 645 $ und 680 $ liegen. Der Kurs befindet sich derzeit zwischen dem 100-Tage-SMA nahe 645 $ und dem 200-Tage-SMA nahe 680 $, wobei letzterer als nahe gelegene Widerstandsreferenz fungiert. Die 20-über-50-Ausrichtung bleibt innerhalb der SMA-Familie intakt, was laut TradingView-Daten einer kurzfristig konstruktiven Haltung entspricht. Der Hull Moving Average (9) bei 672 $ liegt knapp über dem letzten Kurs, während die Ichimoku-Basislinie weit darunter bei etwa 606 $ verläuft.

Die Dynamik ist im Großen und Ganzen positiv, aber nicht überdehnt. Der 14-Tage-RSI liegt bei 59,49 und befindet sich damit im oberen neutralen Bereich, laut TradingView-Oszillatordaten. Der ADX (14) bei 23,52 liegt knapp unter der 25er-Schwelle, was darauf hindeutet, dass dem Trend derzeit eine starke Richtungsüberzeugung fehlt.

Auf der Oberseite wurde der klassische R1-Pivot bei 656,51 $ bereits überwunden, wobei R2 bei 740,90 $ die nächste Referenz bei einem anhaltenden Tagesschluss über den aktuellen Niveaus darstellt. Auf der Unterseite stellt der klassische Pivot-Punkt bei 588,39 $ die erste Unterstützung dar, wobei die 100-Tage-SMA-Basis nahe 645 $ den unmittelbareren interessanten Bereich markiert. Ein Rückgang unter diese Basis könnte einen Weg in Richtung S1 bei 504 $ eröffnen, laut TradingView-Pivot-Daten (TradingView, 29. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Meta Platforms Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der META Aktienkurs wurde Ende April 2024 bei etwa 428 $ gehandelt, nachdem die Aktie von früheren Höchstständen zurückgekommen war, während Anleger erhöhte KI-Investitionsverpflichtungen verdauten. Von dieser Basis stieg die Aktie stetig bis Mitte 2024 und erreichte Anfang Juli etwa 539 $, bevor eine scharfe Umkehr sie am 5. August 2024 auf ein Tief nahe 441 $ drückte – eine Bewegung, die mit einem breiteren globalen Aktienausverkauf zusammenfiel, der durch die Auflösung von Yen-Carry-Trades und Rezessionsängste ausgelöst wurde.

Die Erholung verlief schnell. META eroberte bis September 2024 die 500-$-Marke zurück und schloss das Jahr am 31. Dezember 2024 bei 585,83 $, was einem Gewinn von etwa 37% gegenüber den April-2024-Tiefs entspricht. Starke Q2- und Q3-2024-Ergebnisse, angetrieben durch KI-verbesserte Werbeeinnahmen und Wachstum der täglich aktiven Nutzer, unterstützten die Aufwärtsbewegung.

2025 eröffnete die Aktie mit erneuter Dynamik und berührte Mitte August 2025 790 $ – ihren Höhepunkt für den Zeitraum – bevor sie zum Jahresende auf 659,77 $ nachgab. 2026 änderte sich das Bild erneut. Ein zollbedingter Tech-Ausverkauf Anfang April 2026 drückte META am 7. April auf ein Intraday-Tief von 564,84 $, bevor eine scharfe Erholung die Aktie wieder über 670 $ hob. META wird am 29. April 2026 bei 671,73 $ gehandelt, etwa 1,8% im Plus seit Jahresbeginn, aber rund 15% unter seinem August-2025-Hoch.