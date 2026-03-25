Intel Corporation (INTC) notiert am 18. März 2026 um 15:21 Uhr UTC bei 44,34 US-Dollar, innerhalb einer Intraday-Spanne von 43,67–46,55 US-Dollar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Intel-spezifische Nachrichten konzentrieren sich weiterhin auf die Einführung der Core Ultra 200S Plus und mobiler Chips, die auf dem 18A-Prozessknoten basieren, während das Unternehmen seine „Foundry First"-Strategie vorantreibt. Die Wall Street hält an einer Konsens-Halte-Bewertung für die Aktie fest (Intel, 11. März 2026).

Intel-Aktienprognose 2026–2030: Externe Kursziele

Zum Stand vom 18. März 2026 bleiben externe Intel-Aktienprognosen vorsichtig und konzentrieren sich auf die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Foundry-Übergang umzusetzen und Marktanteile im Server-CPU-Bereich zurückzugewinnen. Die folgenden Zusammenfassungen stützen sich auf Konsensdaten und von Brokern aggregierte Zahlen, die zwischen dem 10. und 18. März 2026 veröffentlicht wurden.

MarketBeat (Konsensrating und -ziel)

MarketBeat aggregiert die Bewertungen von 37 Wall-Street-Analysten, die Intel abdecken, und meldet ein Konsensrating von „Reduzieren" sowie eine durchschnittliche 12-Monats-INTC-Aktienprognose von 45,74 US-Dollar. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 46,48 US-Dollar und der 200-Tage-Durchschnitt bei 39,15 US-Dollar, was die erhebliche Erholung der Aktie im vergangenen Jahr widerspiegelt, während die Analystengemeinschaft weitgehend auf klarere Foundry-Ausführungssignale wartet, bevor weitere Upgrades vorgenommen werden (MarketBeat, 17. März 2026).

Public.com (Analystenpanel)

Public.com befragt 30 Analysten und kommt zu einem Konsens-Halten-Rating mit einem Kursziel von 43,67 US-Dollar. Die Aufschlüsselung zeigt 13 % „Starker Kauf", 7 % „Kauf", 70 % „Halten", 7 % „Verkaufen" und 3 % „Starker Verkauf", wobei Analysten anhaltende Verluste im Intel-Foundry-Segment und erhöhte Investitionsausgaben als Hauptbelastung für die kurzfristige Stimmung anführen (Public.com, 16. März 2026).

Barchart (Jahresausblick)

Barchart berichtet, dass sich die Analystendebatte für 2026 nach einer starken Rallye im Jahr 2025 darauf konzentriert, ob INTC sich von seiner erholten Basis verdoppeln kann, wobei die Ansichten zwischen denjenigen geteilt sind, die auf KI-Server-Rückenwinde verweisen, und denjenigen, die auf ungelöste Foundry-Rentabilität hinweisen. Die im Beitrag genannten aggregierten Kursziele liegen in einer Bandbreite, die weitgehend mit dem auf institutionellen Konsensplattformen sichtbaren Band von 43–52 US-Dollar übereinstimmt (Yahoo Finance, 13. März 2026).

MarketBeat (Intraday-Bewegungsnotiz)

MarketBeat meldet, dass INTC um 2,6 % gestiegen ist, wobei das Konsenskursziel von 45,74 US-Dollar und ein „Reduzieren"-Rating im Analystenpanel zu diesem Datum unverändert bleiben. Die Notiz hebt hervor, dass der 50-Tage-Durchschnitt der Aktie weiterhin als Referenzniveau fungiert, wobei in dieser Sitzung keine neuen Broker-Initiierungen oder Zieländerungen verzeichnet wurden (MarketBeat, 11. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg konvergieren Intel-Aktienprognosen auf ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 43,67–45,74 US-Dollar mit einem Halten- oder Reduzieren-Rating, was die breite Anerkennung der Erholungsdynamik von Intel durch Analysten widerspiegelt, neben anhaltender Vorsicht hinsichtlich der Foundry-Ausführung und kurzfristigen Rentabilität.

Prognosen und externe Vorhersagen sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

INTC-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der INTC-Aktienkurs lag laut TradingView-Daten am 18. März 2026 um 15:21 Uhr UTC bei 44,34 US-Dollar, deutlich über seinem gesamten gleitenden Durchschnittsstapel. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs lagen bei ungefähr 18 / 22 / 25 / 24 US-Dollar. Auf dem Tages-Zeitrahmen von TradingView wurden diese Indikatoren als „Verkaufs"-Signale markiert, was möglicherweise ein auf eine frühere Preisspanne kalibriertes gleitendes Durchschnittspanel widerspiegelt und nicht die aktuelle Notierung. Der 14-Tage-RSI bei 35,59 befand sich im unteren neutralen Bereich, während der Average Directional Index (14) bei 42,47 anzeigte, dass ein Trend in Kraft war.

Auf der Oberseite war die nächste klassische Widerstandsreferenz R1 bei 21,64 US-Dollar. TradingView zeigte auch R2 bei 25,53 US-Dollar als nächstes klassisches Widerstandsniveau. Der Woodie R1 bei 20,17 US-Dollar und der DM R1 bei 20,56 US-Dollar bestätigen im Wesentlichen die 20–22-US-Dollar-Bandbreite als erste bedeutsame Pivotzone oberhalb des aktuellen MA-Clusters.

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot-Punkt bei 19,48 US-Dollar die anfängliche Unterstützungsreferenz, wobei die Fibonacci- und Woodie-Pivots nahe 18,74–19,48 US-Dollar konvergieren, um diese Stufe zu verstärken. TradingView listete S1 bei 15,59 US-Dollar als nächste Unterstützungsreferenz unterhalb dieses Bereichs auf, während S2 nahe 13,43 US-Dollar als nächstes niedrigeres Unterstützungsniveau identifiziert wurde (TradingView, 18. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Intel-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der INTC-Aktienkurs notierte im März 2024 nahe 42–44 US-Dollar, aber ein starker Ausverkauf im zweiten Quartal drückte die Aktie bis Ende April unter 32 US-Dollar. Der Rückgang setzte sich über den Sommer fort, wobei INTC am 6. September 2024 ein mehrjähriges Schlusstief von 18,88 US-Dollar erreichte, da das Unternehmen enttäuschende Ergebnisse meldete und umfassende Kostensenkungsmaßnahmen ankündigte, einschließlich erheblicher Personalabbau.

INTC beendete 2024 bei 20,05 US-Dollar und erholte sich dann Anfang 2025 allmählich, erreichte am 18. Februar 27,59 US-Dollar, bevor es erneut zurückging. Die Aktie fiel im März 2025 auf bis zu 19,91 US-Dollar inmitten erneuter Bedenken über den Wettbewerbsdruck von AMD und das Tempo der Intel-Foundry-Wende, bevor sie am 18. März 2025 bei 26 US-Dollar schloss.

Die zweite Hälfte von 2025 brachte erneute Dynamik. INTC stieg am 18. September 2025 auf 30,58 US-Dollar und beschleunigte sich dann stark bis Januar 2026, erreichte am 21. Januar 2026 einen Intraday-Höchststand von 55,05 US-Dollar und einen Schlusskurs von 54,95 US-Dollar, den höchsten Stand seit Anfang 2022, nach den Q4-Ergebnissen und positiver Stimmung rund um den 18A-Prozessknoten. Die Aktie ist seitdem zurückgegangen und schloss am 18. März 2026 bei 44,43 US-Dollar, etwa 12,3 % im Jahresverlauf und 70,9 % im Jahresvergleich höher.