Deutsche Telekom AG (DTE) notiert am 1. April 2026 um 15:27 Uhr UTC bei 31,96 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 31,89–32,58 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung wird von mehreren gleichzeitigen Faktoren geprägt. Die Hauptversammlung der Deutschen Telekom findet heute, am 1. April 2026, in Bonn statt (TradingView, 27. Februar 2026), wobei der Dividenden-Ex-Tag auf den 2. April 2026 fällt. Das Unternehmen hat eine jährliche Dividende von 1 € je Aktie angekündigt, zahlbar am 8. April 2026, was eine Steigerung von 11 % im Jahresvergleich darstellt (Wiener Börse, 30. März 2026). Gleichzeitig zeigten die am 26. Februar 2026 veröffentlichten Q4-2025-Ergebnisse der Deutschen Telekom ein bereinigtes EBITDA nach Leasingkosten von 10,8 Milliarden €, über dem vom Unternehmen bereitgestellten Konsens von 10,7 Milliarden €. Die Prognose für den Kerngewinn des Gesamtjahres 2026 von etwa 47,4 Milliarden € übertraf ebenfalls die Analystenschätzungen von 46,4 Milliarden €, obwohl die Free-Cashflow-Prognose von 19,8 Milliarden € leicht unter einigen Prognosen blieb (Reuters, 26. Februar 2026).

Breiterer Druck kommt vom DAX, der am 31. März 2026 bei 22.680,0 Punkten schloss, rund 10,8 % niedriger im Vergleich zum Vormonat aufgrund makroökonomischer Gegenwinds (Ad Hoc News, 31. März 2026), während der CEO der Deutschen Telekom bei der Ergebnispräsentation im Februar die EU-Telekommunikationsreformen öffentlich kritisierte, was ein Element politischer Unsicherheit in den Ausblick einbringt (Reuters, 26. Februar 2026).

Deutsche Telekom Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Stand 1. April 2026 zeigen Deutsche Telekom Aktienprognosen von Drittanbietern 12-Monats-Kursziele zwischen 39,50 € und 42 € sowie eine Kauf- oder Übergewichtungsempfehlung über alle im erfassten Zeitraum abgedeckten wichtigen Broker hinweg. Die folgenden Ziele fassen führende Analystenprognosen zusammen.

Barclays (Broker-Ziel – Kaufen)

Barclays-Analyst Mathieu Robilliard bekräftigt eine Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom mit einem 12-Monats-Kursziel von 39,50 €, dem niedrigsten einzelnen Broker-Ziel im aktuellen Zeitfenster. Robilliard behält das Ziel unverändert bei und verweist auf die defensiven Eigenschaften des Telekommunikationssektors inmitten erhöhter makroökonomischer Unsicherheit und geopolitischen Drucks auf die breiteren Aktienmärkte (MarketScreener, 17. März 2026).

J.P. Morgan (Broker-Ziel – Übergewichten)

J.P. Morgan-Analyst Akhil Dattani hebt das 12-Monats-Kursziel für die Deutsche Telekom auf 41,50 € von 40 € an und behält eine Übergewichtungsempfehlung bei. Dattani merkt an, dass der europäische Telekommunikationssektor nach 15 Jahren Underperformance seit Anfang 2024 doppelt so schnell wie der breitere Markt gewachsen ist – ein Trend, der seiner Ansicht nach die Aufwärtsrevision unterstützt (MarketScreener, 19. März 2026).

Goldman Sachs (Broker-Ziel – Kaufen)

Goldman Sachs-Analyst Andrew Lee hebt seine DTE-Aktienprognose auf 42 € von 40 € an und behält eine Kaufempfehlung bei. Lee verweist auf die anhaltende operative Dynamik bei T-Mobile US und die Q4-2025-Ergebnisse des Konzerns als Beleg dafür, dass die Neubewertung der Deutsche Telekom-Aktien, die hauptsächlich von der US-Tochter getrieben wird, sich fortsetzen wird (The Globe and Mail, 19. März 2026).

MarketScreener (Konsensüberblick)

MarketScreener aggregiert 18 Analysten und verzeichnet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 38,14 € für die Deutsche Telekom, wobei die einzelnen Schätzungen zwischen 33 € und 44 € liegen, mit einem durchschnittlichen Kaufkonsens und einem impliziten Aufwärtspotenzial von etwa 19,4 % im Verhältnis zum letzten Schlusskurs von 31,95 €. Das Aggregat spiegelt die Positionierung nach den Ergebnissen wider, die auf die Jahresabschlussveröffentlichung 2025 des Konzerns und die bereinigte EBITDA-Prognose von etwa 47,4 Milliarden € für 2026 folgte (MarketScreener, 1. April 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg reichen die Deutsche Telekom Aktienprognosen von 39,50 € (Barclays) bis 42 € (Goldman Sachs), wobei das MarketScreener-Konsensziel bei 38,14 € liegt. Kauf- und Übergewichtungsempfehlungen sind über alle einzelnen Broker-Einschätzungen hinweg einheitlich, wobei T-Mobile US-Dynamik, Sektor-Neubewertung und defensive Sektorattraktivität als gemeinsame rote Fäden genannt werden.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

DTE-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der DTE-Aktienkurs notiert am 1. April 2026 um 15:27 Uhr UTC bei 31,96 €, knapp unter dem einfachen gleitenden 10-Tage-Durchschnitt (SMA) nahe 32 € und weitgehend im Einklang mit dem exponentiellen gleitenden 30-Tage-Durchschnitt (EMA) bei 32,07 €. Die längerfristigen 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei etwa 32,45 € / 31,48 € / 29,42 € / 29,79 €, und der Kurs hält sich komfortabel über allen vier, eine Konfiguration, die TradingView's Zusammenfassung der gleitenden Durchschnitte als weitgehend unterstützend für die längerfristige Perspektive charakterisiert.

Die Dynamik ist jedoch auf der kürzeren Seite gemischt. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 49,80, ein neutraler mittlerer Wert, der keine Richtungsüberzeugung in beide Richtungen anzeigt. Der Average Directional Index (ADX) bei 23,42 liegt knapp unter der Schwelle von 25, die mit einem etablierten Trend verbunden ist, was darauf hindeutet, dass der aktuellen Bewegung starke Trendeigenschaften fehlen, laut TradingView-Daten.

Nach oben stellt der klassische R1-Pivot bei 33,81 € die nächste Referenz über dem aktuellen Kurs dar; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 nahe 35,67 € ins Visier nehmen. Nach unten bietet der klassische Pivot-Punkt bei 32,29 € erste Unterstützung knapp über dem aktuellen Kurs, wobei der 50-Tage-SMA nahe 31,48 € die nächste MA-Stufe bildet; eine anhaltende Bewegung unter dieses Niveau würde den S1-Pivot bei 30,43 € in die Nähe bringen (TradingView, 1. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Deutsche Telekom Aktienkursverlauf (2024–2026)

DTEs Aktienkurs eröffnete den April 2024 bei etwa 22,43 €, Teil einer breiteren Konsolidierungsphase, die die Aktie für einen Großteil der vorangegangenen Periode im niedrigen bis mittleren 20-€-Bereich gehalten hatte.

Von dieser Basis aus stieg DTE in der zweiten Jahreshälfte 2024 stetig an und beendete das Jahr am 30. Dezember 2024 bei 28,87 € – ein Gewinn von etwa 28 % über das Kalenderjahr. Die Bewegung spiegelte wachsendes Anlegervertrauen in die Ertragsentwicklung des Konzerns wider, untermauert durch konsistente operative Leistung bei T-Mobile US.

Der Aufwärtstrend setzte sich bis Anfang 2025 fort. DTE durchbrach im Januar 2025 die 30-€-Marke und erreichte am 3. März 2025 ein Zweijahreshoch von 35,96 €, bevor ein Rücksetzer Ende März und eine scharfe Abwärtsbewegung Anfang April ein Intraday-Tief von 29,76 € am 7. April 2025 erreichten. Diese Bewegung reduzierte die Gewinne. Die Aktie erholte sich im Sommer und bewegte sich für den größten Teil Mitte 2025 breit zwischen 29 € und 34 €, schwächte sich dann im Herbst erneut ab und fiel am 28. Januar 2026 auf ein Tief von 26,57 € inmitten breiteren Marktdrucks.

DTE schloss am 1. April 2026 bei 32,075 €, was etwa 11,1 % seit Jahresbeginn entspricht und etwa 7,2 % niedriger im Jahresvergleich zum Schlusskurs vom 1. April 2025 von 34,555 € ist.