BioNTech SE (BNTX) wird am 17. März 2026 im Nachmittagshandel bei 362,3 € gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 353–362,3 € und hält sich nahe dem oberen Ende der Tagesspanne. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung wurde von drei gleichzeitigen Entwicklungen geprägt: der Ankündigung vom 10. März, dass die Mitbegründer Prof. Ugur Sahin und Prof. Özlem Türeci BioNTech verlassen wollen, um ein neues unabhängiges mRNA-Unternehmen zu gründen (Reuters, 10. März 2026); der Umsatzprognose des Unternehmens für das Gesamtjahr 2026 von 2,0–2,3 Milliarden €, die hinter dem Analystenkonsens von etwa 2,75 Milliarden € zurückblieb (Yahoo Finance, 10. März 2026); und einem Nettoverlust im Q4 2025 von etwa 305 Millionen €.

BioNTech verfügt über eine Liquiditätsposition von etwa 17,2 Milliarden € und hat Pläne für 15 Phase-3-Onkologie-Studien bis Jahresende skizziert – Faktoren, die Analysten neben kurzfristigen Ausführungs- und Führungstransitionsrisiken angeführt haben (Investegate, 16. März 2026).

BioNTech-Aktienprognose 2026–2030: Externe Kursziele

Zum 17. März 2026 spiegeln externe BioNTech-Aktienprognosen eine Reihe überarbeiteter Ausblicke wider, nachdem das Unternehmen seine Q4-2025-Ergebnisse veröffentlicht hatte, mit einer unter dem Konsens liegenden Umsatzprognose für 2026 von 2–2,3 Milliarden € und der angekündigten Abreise der Mitbegründer. Alle nachfolgenden Ziele sind in USD denominiert und spiegeln die Analystenabdeckung des an der Nasdaq gelisteten BNTX-ADR wider.

Morgan Stanley (Ziel reduziert)

Morgan Stanley-Analyst Terence Flynn senkte die 12-Monats-BNTX-Aktienprognose von 134 $ auf 125 $, während er ein Übergewichten-Rating beibehielt. Die Revision folgt auf den geplanten Ausstieg der Mitbegründer und die schwächer als erwartete FY2026-Umsatzprognose des Managements, obwohl das Unternehmen eine konstruktive Sicht auf BioNTechs spätstufige Onkologie-Pipeline beibehält (GuruFocus, 11. März 2026).

BMO Capital Markets (Ziel gesenkt)

BMO Capital Markets-Analyst Etzer Darout senkte das 12-Monats-Kursziel von 143 $ auf 128 $, während er ein Outperform-Rating beibehielt. Das Unternehmen nennt die Ankündigung des CEO-Ausstiegs als primären Katalysator für die Reduzierung, wobei das niedrigere Ziel die erhöhte Unsicherheit bezüglich BioNTechs kurzfristiger Ausführung und Führungstransition widerspiegelt (Investing.com, 11. März 2026).

Citigroup (Ziel reduziert)

Citigroup-Analyst Geoff Meacham behielt ein Kaufen-Rating für BNTX bei, senkte jedoch das 12-Monats-Kursziel von 145 $ auf 130 $. Die Reduzierung spiegelt die Verfehlung der Konsens-Umsatzerwartungen inmitten der Führungstransition wider, obwohl das Unternehmen angesichts von BioNTechs etwa 17,2 Milliarden € Liquiditätsreserve und der Breite seiner Onkologie-Pipeline seine konstruktive Haltung beibehält (GuruFocus, 11. März 2026).

Clear Street (Ziel reduziert)

Clear Street senkte sein 12-Monats-Kursziel für BNTX von 181 $ auf 167 $, während es ein Kaufen-Rating beibehielt. Das Unternehmen charakterisiert den Ausverkauf nach den Ergebnissen als übertrieben und nennt BioNTechs starke Bilanz und 15 geplante Phase-3-Onkologie-Studien als Stütze für sein relativ höheres Ziel trotz kurzfristiger Führungsbedenken (Investing.com, 10. März 2026).

Canaccord Genuity (Ziel bestätigt)

Canaccord Genuity bekräftigte ein Kaufen-Rating für BNTX mit einem 12-Monats-Kursziel von 171,44 $, dem höchsten unter den beobachtenden Analysten, Stand 11. März 2026. Analyst John Newman hält am Ziel fest angesichts des Vertrauens in BioNTechs Onkologie-Entwicklungsprogramm, wobei die Haltung des Unternehmens trotz des Ausstiegs der Mitbegründer und der unter dem Konsens liegenden FY2026-Umsatzprognose unverändert bleibt (MarketBeat, 11. März 2026).

Fazit: Die im März 2026 veröffentlichten BioNTech-Aktienprognosen nach den Ergebnissen haben die Mehrheit der aktiven Ziele in ein Cluster von 125–131 $ komprimiert, wobei Canaccord Genuity mit 171,44 $ heraussticht. Kaufen-ähnliche Ratings bleiben bei allen fünf beobachtenden Analysten dominant, während die gemeinsame Begründung für Abwärtsrevisionen auf der Führungstransition der Mitbegründer und der Verfehlung der Umsatzprognose von 2–2,3 Milliarden € basiert.

Prognosen und externe Vorhersagen sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

BNTX-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der BNTX-Aktienkurs wird am 17. März 2026 im Nachmittagshandel bei 362,3 € gehandelt und liegt knapp unter einem dichten Gleitender-Durchschnitt-Plateau, wo die 20/50/100/200-Tage-SMAs im Bereich von 361–372 € konvergieren. Der Kurs ist effektiv unter dem 20-Tage-SMA (etwa 365 €) und dem 50-Tage-SMA (etwa 372 €) festgenagelt, die beide Verkaufssignale registrieren, während er ein marginales Kaufsignal vom kürzeren 10-Tage-SMA (etwa 354 €) unmittelbar darunter hält.

Das Momentum ist gemischt bis schwach: Der 14-Tage-RSI liegt bei 46,7, einer neutralen Lesung, die eher mit Konsolidierung als mit klarer Richtungsüberzeugung übereinstimmt, und der ADX bei 29,0 zeigt an, dass ein etablierter Trend vorhanden ist, obwohl die vorherrschende Richtung angesichts der bärischen MA-Anordnung nach unten bleibt. Der MACD-Level bei -5,5 fügt dem Oszillatorbild eine moderate Verkaufsneigung hinzu.

Nach oben ist die erste Referenz das klassische R1 bei 392,2 €; ein überzeugender Tagesschluss durch dieses Level würde den R2-Bereich nahe 402 € wieder in Sicht bringen. Die Ichimoku-Basislinie bei 362,9 € liegt fast genau beim aktuellen Kurs und stellt eine unmittelbare Obergrenze dar, die auf Schlussbasis beobachtet werden sollte.

Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot-Punkt bei 378,9 € eine erste Referenz nach oben, während nach unten das S1 bei 369,0 € die nächstgelegene klassische Unterstützung bietet. Ein Verlust des S1-Plateaus würde eine Bewegung in Richtung der S2-Zone nahe 355,7 € riskieren, die ungefähr mit dem 10-Tage-SMA (etwa 354 €) zusammenfällt und wo Käufer möglicherweise wieder einsteigen. Ein anhaltender Schluss unter diesem Bereich würde das S3-Level nahe 332,5 € freilegen (TradingView, 17. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

BioNTech-Aktienkursverlauf (2024–2026)

BioNTechs BNTX erschien erstmals im März 2024 in diesem Datensatz und wurde im mittleren 260-€-Bereich gehandelt, wobei der Kurs in den folgenden zwei Jahren allgemein höher tendierte.

Der BNTX-Aktienkurs eröffnete im März 2024 nahe 266,70 € und verbrachte einen Großteil des ersten Halbjahres 2024 in einer Spanne zwischen 255 € und 278 €, mit einem kurzen Spitzenschluss von 278,25 € am 28. März 2024. Die Aktie driftete im Sommer 2024 niedriger und erreichte am 6. August 2024 inmitten eines breiteren Aktienausverkaufs einen Zwei-Jahres-Datensatz-Tiefstschluss von 244,55 €, bevor sie sich stetig bis zum Jahresende erholte. BNTX schloss 2024 bei 296,10 €, etwa 11 % über jenem August-Tiefpunkt.

Die Rallye setzte sich stark bis 2025 fort, wobei die Aktie von 297,30 € zu Beginn des Januar auf einen Datensatz-Höchstschluss von 392,60 € am 5. Januar 2026 kletterte, unterstützt durch wachsendes Vertrauen in BioNTechs Onkologie-Pipeline und allgemeine Stärke im Biotech-Sektor. Allerdings gab die Aktie Anfang März 2026 diese Gewinne wieder ab, nachdem die Q4-2025-Ergebnisse des Unternehmens und die Ankündigung des Ausstiegs der Mitbegründer einen scharfen Ausverkauf auslösten, wobei BNTX am 9. März 2026 kurzzeitig bei 344,85 € schloss.

BNTX schloss am 17. März 2026 bei 362,20 €, etwa 7,7 % niedriger seit Jahresbeginn gegenüber dem Schluss vom 2. Januar 2026 von 387,40 €, aber rund 36 % höher als der Tiefstschluss vom 6. August 2024 von 244,55 €.