Advanced Micro Devices Inc (AMD) wird am 2. April 2026 um 13:22 Uhr UTC bei 203,95 $ gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 202,68–213,41 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um Advanced Micro Devices wurde durch die erweiterte 6-Gigawatt-Mehrjahresvereinbarung zur KI-Infrastruktur des Unternehmens mit Meta Platforms gestützt (AMD, 24. Februar 2026). Die allgemeine Tech-Stimmung steht am 2. April 2026 unter Druck, wobei Nasdaq-100-Futures vor der Sitzung aufgrund anhaltender makroökonomischer Unsicherheit um 1,6 % nachgaben (Investopedia, 2. April 2026).

AMD-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 2. April 2026 erstrecken sich die AMD-Aktienprognosen von Drittanbietern über eine breite Spanne, geprägt durch konkurrierende Ansichten zum KI-GPU-Hochlauf des Unternehmens, zur Nachfrageentwicklung im Rechenzentrumsbereich und zum Ausführungsrisiko vor den Ergebnissen für Q1 2026, die für den 30. April 2026 angesetzt sind. Die folgenden Kursziele fassen die zwischen dem 24. März und 2. April 2026 erfasste Berichterstattung zusammen.

RBC Capital (Bestätigung Sector Perform)

RBC Capital bekräftigt ein Hold-Rating für Advanced Micro Devices mit einer AMD-Aktienprognose von 230 $ für 12 Monate. Das Unternehmen erkennt an, dass die Nachfrage nach MI450 und Helio robust bleibt und dass das Volumen von OpenAI und Meta in der zweiten Jahreshälfte 2026 voraussichtlich steigen wird, während es angesichts der Bewertungsüberlegungen im Vergleich zu Branchenkollegen eine neutrale Haltung beibehält (Finbold, 15. März 2026).

Wolfe Research (Bestätigung Outperform)

Wolfe Research bekräftigt ein Outperform-Rating für AMD mit einem 12-Monats-Kursziel von 300 $. Analyst Chris Caso merkt an, dass AMD zwar aufgrund höherer Speicherpreise zunehmende Vorsicht bei den Client- und Gaming-Segmenten äußerte, die Server-Dynamik sich jedoch weiter verbessert, wobei die KI-Beschleuniger-Roadmap und die EPYC-Server-CPU-Entwicklung die Hauptpfeiler für diese konstruktive Sichtweise bleiben (Investing.com, 16. März 2026).

Aletheia Capital (Bestätigung Buy)

Aletheia Capital bekräftigt ein Buy-Rating für AMD mit einem 12-Monats-Kursziel von 330 $. Das Unternehmen verweist auf AMDs expandierende Rolle vom zweitrangigen GPU-Lieferanten zu einem umfassenden KI-Rechenanbieter und prognostiziert, dass die Rechenzentrumseinnahmen von 17 Milliarden $ im Jahr 2025 auf 58 Milliarden $ im Jahr 2027 um etwa das 4,5-fache wachsen werden, wobei die Server-CPU-Einnahmen voraussichtlich bis 2028 jährlich um 45 % steigen werden (Investing.com, 30. März 2026).

Wells Fargo (Overweight, Q2-Taktikergänzung)

Wells-Fargo-Analyst Aaron Rakers fügt AMD mit einem Overweight-Rating und einem 12-Monats-Kursziel von 345 $ zur Q2-Tactical-Ideas-Liste des Unternehmens hinzu. Rakers verweist auf ein positives Setup für die Q1-Ergebnisse und weist auf anhaltende Indikatoren für eine starke EPYC-Server-CPU-Nachfrage, erwartete KI-GPU-Ankündigungen im Gigawatt-Maßstab und AMDs Accelerating-AI-Event im Juli als weiteres potenzielles Katalysatorfenster hin (24/7 Wall St., 1. April 2026).

MarketBeat (Broker-Konsens-Aggregation)

MarketBeat aggregiert 40 Analystenratings zu AMD und meldet zum 1. April 2026 einen Moderate-Buy-Konsens mit einem durchschnittlichen 12-Monats-Kursziel von 290,53 $. Die Aufschlüsselung umfasst 29 Buy-Ratings, 10 Hold-Ratings und ein Strong-Buy-Rating, wobei die einzelnen Kursziele von 220 $ bis 365 $ reichen und unterschiedliche Ansichten zum KI-GPU-Ausführungsrisiko von AMD und zum Tempo des Rechenzentrumsausgabenwachstums widerspiegeln (MarketBeat, 1. April 2026).

In diesen Quellen reichen die einzelnen AMD-Aktienprognosen von 230 $ (RBC Capital, neutral bei der Bewertung) bis 345 $ (Wells Fargo, überdurchschnittliche Überzeugung), während Broker-Konsens-Aggregatoren nahe 290–291 $ konvergieren, wobei das KI-Rechenzentrum-Wachstum und der Q1-2026-Ergebnisbericht am 30. April als gemeinsame Themen genannt werden.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Advanced Micro Devices Aktienkurs: Technischer Überblick

Der AMD-Aktienkurs wird am 2. April 2026 um 13:22 Uhr UTC bei 203,95 $ gehandelt und liegt knapp unter einem Cluster kurzfristiger gleitender Durchschnitte. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei etwa 202 $ / 212 $ / 216 $ / 196 $, wobei der Kurs derzeit zwischen dem 20-Tage-SMA darunter und dem 50-Tage-SMA darüber liegt – eine gemischte Ausrichtung, die laut TradingView-Daten einen Mangel an klarer Richtungstendenz in der MA-Familie widerspiegelt.

Der 14-Tage-RSI liegt bei 53,62 und platziert die Dynamik im neutralen Bereich ohne Richtungstendenz. Der Average Directional Index (14) registriert 11,62, unterhalb der 15er-Schwelle, die mit einem definierten Trend verbunden ist, was darauf hindeutet, dass der aktuellen Bewegung eine starke Trendüberzeugung fehlt, laut TradingViews Oszillator-Panel.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 220,43 $ die nächste Referenz über dem letzten Kurs; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Pivot bei 237,44 $ in Sicht bringen. Der klassische Pivotpunkt bei 204,33 $ liegt geringfügig über dem letzten Kurs und fungiert als unmittelbarer Referenzbereich. Bei Rücksetzern stellt der 200-Tage-SMA nahe 196 $ das nächste langfristige MA-Niveau dar, wobei der S1-klassische Pivot bei 187,32 $ die nächste strukturierte Referenz darunter bietet (TradingView, 2. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

AMD-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der AMD-Aktienkurs eröffnete im April 2024 nahe 181 $ und bewegte sich über den Sommer weitgehend seitwärts, bevor er Anfang August 2024 inmitten eines breiteren Tech-Ausverkaufs auf etwa 133 $ fiel. Die Aktie erholte sich zum Jahresende und schloss 2024 bei 120,59 $, bevor sie wieder Boden gewann und 2025 bei 214,24 $ endete – ein Gewinn von etwa 77,4 % über das Kalenderjahr.

Der entscheidende Moment der vergangenen zwei Jahre kam Anfang April 2025, als AMD am 7. April 2025 ein Tief von 84,29 $ erreichte, als weitreichende US-Zollankündigungen Halbleiterwerte erschütterten. Die Aktie erholte sich in den folgenden Monaten stark, gewann Ende November 2025 das 200-$-Niveau zurück und erreichte am 23. Januar 2026 259,55 $ – den höchsten Punkt im Datenfenster – da KI-Infrastrukturausgaben und AMDs erweiterte Meta-Partnerschaft die Stimmung stützten.

Es folgte ein Rücksetzer im Februar und März 2026, wobei die Aktie am 13. März 2026 einen kurzfristigen Tiefschluss von 192,98 $ erreichte, bevor sie sich stabilisierte. AMD schloss am 2. April 2026 bei 203,95 $, etwa 8,9 % niedriger seit Jahresbeginn, aber 110,0 % höher als vor einem Jahr.