Advanced Micro Devices Inc (AMD) notiert am 29. April 2026 um 10:07 Uhr UTC bei 324,78 US-Dollar, innerhalb einer Intraday-Spanne von 310,95–335,67 US-Dollar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Mehrere gleichzeitige Treiber haben die Dynamik unterstützt. AMD kündigte sein Flaggschiff-Event „Advancing AI 2026" an, das für den 23. Juli 2026 im Moscone Center in San Francisco geplant ist und fortgesetzte Investitionen in seine KI-Infrastruktur-Roadmap signalisiert, einschließlich Instinct-Beschleunigern der nächsten Generation und EPYC-Server-CPUs (AMD Newsroom, 28. April 2026). Der breitere Halbleitersektor hat auch von TSMCs Q1 2026-Ergebnissen profitiert, die ein Umsatzwachstum von 40,6 % im Jahresvergleich auf 35,9 Milliarden US-Dollar zeigten und damit Nachfragesignale für fortschrittliche KI-Chips verstärkten, auf die AMD für die Produktion angewiesen ist (Manufacturing Dive, 17. April 2026). Unterdessen schaffen die unter Section 232 eingeführten US-Exportlizenzierungsregeln weiterhin Gegenwind für AMDs auf China ausgerichtete MI308-Verkäufe, wobei CEO Lisa Su darauf hinwies, dass die betroffenen Umsätze auf etwa 100 Millionen US-Dollar im Q1 2026 begrenzt sind, ohne dass darüber hinaus weitere China-Umsätze in die Prognose eingerechnet wurden (Benzinga, 4. Februar 2026). AMD wird seine Q1 2026-Finanzergebnisse am 5. Mai 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen, wobei die Konsenserwartungen für die Umsätze bei etwa 9,84 Milliarden US-Dollar liegen, was einem Wachstum von rund 32 % im Jahresvergleich entspricht (TrendForce, 4. Februar 2026).

AMD-Ausblick von Drittanbietern: Q1-Ergebnisse nahen, Kursziele geteilt

Zum Stand vom 29. April 2026 haben sich AMD-Aktienprognosen von Drittanbietern für 2026–2030 in den zwei Wochen bis zum 29. April 2026 erheblich verschoben, geprägt durch KI-Infrastruktur-Auftragsflüsse, die bevorstehenden Q1 2026-Ergebnisse am 5. Mai und ein hochkarätiges Broker-Upgrade.

Stifel (Kaufen, Kursziel auf 320 US-Dollar angehoben)

Stifel erhöhte sein AMD-Kursziel von 280 auf 320 US-Dollar und bekräftigte ein Kaufrating. Das Unternehmen verwies auf Multi-Gigawatt-strategische KI-Infrastruktur-Verpflichtungen von Meta und OpenAI, einen antizyklischen CPU-Hochlauf und die bevorstehenden Produkteinführungen MI450 und Helios als zusätzliche Rückenwinde. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass AMDs angegebenes langfristiges EPS-Ziel von über 20 US-Dollar nun eine Untergrenze darstellt, angesichts der Entwicklungen seit seiner Ankündigung (Investing.com, 20. April 2026).

DA Davidson (auf Kaufen hochgestuft, Kursziel 375 US-Dollar)

DA Davidson stufte AMD von Neutral auf Kaufen hoch und setzte ein neues 12-Monats-Kursziel von 375 US-Dollar, angehoben von 220 US-Dollar. Das Unternehmen verwies auf AMDs starke Ergebnisausführung und beschleunigende KI- und GPU-Nachfrage als Grundlage sowohl für die Ratingänderung als auch für das deutlich höhere Kursziel, das am oberen Ende der aktuellen Street-Spanne liegt (MarketBeat, 24. April 2026).

MarketBeat (Konsens, moderates Kaufen)

MarketBeat berichtet, dass 37 Analysten ein Kaufrating für AMD abgaben, wobei das breite Wall-Street-Konsenskursziel an diesem Datum bei 291,52 US-Dollar lag. Diese Zahl liegt sowohl unter den Stifel- als auch den DA Davidson-Einschätzungen. Der Konsens spiegelt eine moderate Kaufneigung wider, während er auf potenziellen sequenziellen Bruttomargen-Druck hinweist und Insider-Verkäufe als kurzfristige Risikofaktoren hervorhebt (MarketBeat, 24. April 2026).

Public.com (Konsens, Kaufen, 271,40 US-Dollar)

Public.com aggregiert 35 Analystenratings und berichtet ein Konsens-Kaufrating sowie ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 271,40 US-Dollar. Die Aufschlüsselung zeigt, dass 43 % der berichtenden Analysten bei starkem Kaufen und 37 % bei Kaufen liegen, während die verbleibenden 20 % auf Halten stehen und keine auf Verkaufen, da AMDs KI-Positionierung weiterhin weitgehend konstruktive Abdeckung anzieht (Public.com, 27. April 2026).

TheStreet (Kauf-Konsens, Ergebnis-Kontext)

TheStreet merkt an, dass AMDs Konsens-Kaufrating unter 37 Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 291,52 US-Dollar trägt, wobei Stifels 320-US-Dollar-Einschätzung als eine der aggressiveren an der Wall Street beschrieben wird. Das Medium weist darauf hin, dass der Q1 2026-Ergebnisbericht am 5. Mai den nächsten wesentlichen Katalysator darstellt, inmitten einer breiteren Sektor-Neubewertung nach starken KI-Infrastruktur-Auftragsdaten und Intels Q1-Ergebnissen (TheStreet, 21. April 2026).

Fazit: Bei diesen AMD-Aktienprognosen reichen die individuellen 12-Monats-Kursziele für AMD von 255 US-Dollar (Morgan Stanley, Ende April gekürzt) bis 375 US-Dollar (DA Davidson, am 23. April angehoben), wobei Konsens-Aggregatoren nahe 271,40–291,52 US-Dollar konvergieren. Der gemeinsame Nenner bei optimistischen Revisionen ist die beschleunigende KI-Rechenzentrum-Nachfrage und wichtige Hyperscaler-Verpflichtungsankündigungen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

AMD-Ergebnisverlauf und bevorstehende Ergebnisse

AMD wird seine Finanzergebnisse für das Geschäftsquartal Q1 2026 am 5. Mai 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen, gefolgt von einem Live-Earnings-Call (AMD Investor Relations, 8. April 2026). Der Analystenkonsens im Vorfeld der Veröffentlichung liegt bei etwa 1,27 US-Dollar Gewinn je Aktie bei einem Umsatz von etwa 9,84 Milliarden US-Dollar, was ein Umsatzwachstum von rund 32 % im Jahresvergleich darstellen würde (MarketBeat, 29. April 2026).

Das vorherige Quartal (Q4 2025), das im Februar 2026 berichtet wurde, lieferte 1,53 US-Dollar EPS und 10,27 Milliarden US-Dollar Umsatz, beides über den damaligen Konsenserwartungen, wobei AMDs Rechenzentrum-Segment – angetrieben durch Instinct-GPU- und EPYC-CPU-Lieferungen – als primäre Wachstumsmaschine genannt wurde. Das Management prognostizierte für Q1 2026 einen Umsatz von etwa 9,9 Milliarden US-Dollar (plus oder minus 300 Millionen US-Dollar), wobei die Bruttomarge bei etwa 54 % erwartet wird (MarketBeat, 28. April 2026).

Zu den Hauptpunkten, auf die sich der Markt wahrscheinlich konzentrieren wird, gehören die Entwicklung der Instinct MI300-Serie GPU-Umsätze, jedes Update zur MI350- und MI450-Roadmap, das Ausmaß der Auswirkungen von Exportlizenzen auf China-orientierte Verkäufe und ob die Jahresprognose Vertrauen in Hyperscaler-KI-Capex-Verpflichtungen von Meta und anderen widerspiegelt (TheStreet, 21. April 2026). AMD hat darauf hingewiesen, dass die von US-Exportbeschränkungen auf die MI308-Variante betroffenen Umsätze kurzfristig auf etwa 100 Millionen US-Dollar begrenzt sind, obwohl weitere politische Änderungen diese Zahl verändern könnten (TrendForce, 4. Februar 2026).

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Advanced Micro Devices Aktienkurs: Technischer Überblick

Der AMD-Aktienkurs notiert am 29. April 2026 um 10:07 Uhr UTC bei 324,78 US-Dollar, deutlich über seinem wichtigen gleitenden Durchschnitts-Cluster. Die 20/50/100/200-Tage-SMAs liegen bei etwa 264 / 226 / 224 / 208 US-Dollar, mit einer intakten 20-über-50-Ausrichtung über die gesamte SMA-Familie, was auf einen etablierten mittelfristigen Trend hinweist.

Die Momentum-Werte von TradingView sind überdehnt: Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 73,54, einem Niveau, das historisch einen ausgedehnten Trend charakterisiert, anstatt die kurzfristige Richtung zu bestätigen. Der Average Directional Index bei 45,29 zeigt an, dass ein etablierter und klar definierter Trend vorhanden ist, laut TradingView-Daten.

Nach oben ist die nächste klassische Pivot-Referenz R1 bei 220,43 US-Dollar, die bereits entscheidend überschritten wurde, wobei R2 bei 237,44 US-Dollar ebenfalls übertroffen wurde. Die nächste Overhead-Referenz in der klassischen Pivot-Tabelle ist R3 nahe 270,55 US-Dollar, während der aktuelle Kurs deutlich über diesem Niveau notiert. Der Hull-Moving-Average (9) bei 345,57 US-Dollar liegt über dem letzten Kurs von 324,78 US-Dollar und stellt eine kurzfristige Overhead-Referenz dar.

Bei Rücksetzern markiert der klassische Pivot-Punkt bei 204,33 US-Dollar eine breite Unterstützungsbasis, wobei der 100-Tage-SMA nahe 224 US-Dollar und der 200-Tage-SMA nahe 208 US-Dollar eine tiefere gleitende Durchschnitts-Plattform bilden. Ein Rückzug in Richtung S1 bei 187,32 US-Dollar würde ein substanzielleres Retracement von den aktuellen Niveaus darstellen, laut TradingView-Pivot-Daten (TradingView, 29. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

AMD-Aktienkursverlauf (2024–2026)

AMDs Aktienkurs schloss im April 2024 bei 147,55 US-Dollar und verbrachte den Großteil der Jahresmitte 2024 in der Spanne von 150–185 US-Dollar, unterstützt durch breiten KI-Optimismus, bevor ein starker Ausverkauf Ende Juli die Aktie in Richtung 130 US-Dollar drückte, inmitten breiterer Tech-Sektor-Rotation. Eine allmähliche Erholung im Herbst brachte AMD bis Ende Oktober 2024 wieder über 260 US-Dollar, zeitgleich mit erneuerter Begeisterung für KI-Ausgaben in Rechenzentren im Halbleitersektor.

2025 erzählte eine turbulentere Geschichte. AMD startete das Jahr nahe 120 US-Dollar und driftete im Frühling niedriger, erreichte am 8. April 2025 ein Zweijahrestief um 76 US-Dollar, eine Periode, die mit eskalierenden US-Zollankündigungen und breiten Risk-off-Verkäufen über Aktienmärkte hinweg zusammenfiel. Die Aktie erholte sich stetig durch den Sommer und in den Herbst hinein, kletterte bis Anfang November 2025 zurück in Richtung 260 US-Dollar, bevor sie zum Jahresende wieder nachließ und 2025 bei etwa 214 US-Dollar schloss.

2026 verlief deutlich stärker. AMD eröffnete das Jahr nahe 224 US-Dollar, zog sich Ende Januar kurz zurück, schoss dann durch Februar und in den April und erreichte am 27. April 2026 ein Hoch von 354,95 US-Dollar, bevor es leicht nachgab. Die Rally hat weitgehend wachsende Hyperscaler-KI-Infrastruktur-Verpflichtungen und AMDs eigene Advancing-AI-Produktankündigungen nachvollzogen.

AMD schloss am 29. April 2026 bei 325,76 US-Dollar, etwa 52,1 % höher seit Jahresbeginn und 242,2 % höher im Jahresvergleich.