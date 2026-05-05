Amazon.com, Inc. (AMZN) notiert zum Stand von 12:32 Uhr UTC am 29. April 2026 bei 259,80 US-Dollar, innerhalb einer Intraday-Spanne von 256,95–261,69 US-Dollar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um AMZN wird vor dem Q1-2026-Quartalsbericht des Unternehmens, der am 29. April nach Börsenschluss erwartet wird, von mehreren zusammentreffenden Faktoren geprägt (Amazon News, 15. April 2026). Investoren konzentrieren sich darauf, ob Amazons erhebliche KI-Infrastrukturausgaben, einschließlich einer am 19. April 2026 angekündigten zusätzlichen 5-Milliarden-Dollar-Zusage an Anthropic, sich in Umsatzwachstum niederschlagen (Amazon News, 20. April 2026). Die Zahlenveröffentlichung fällt mit der Entscheidung der Federal Reserve vom 28.–29. April zusammen, was eine makroökonomische Komponente zu einer ohnehin ereignisreichen Sitzung hinzufügt (Federal Reserve, 7. April 2026). Gleichzeitig handelt der S&P 500 nahe Rekordhochs, nachdem 81,3 % der berichtenden Unternehmen in dieser Saison die Erwartungen übertroffen haben (Reuters, 24. April 2026). Die kürzlich bekannt gegebene AWS-Partnerschaft mit OpenAI zur Ausweitung von Unternehmens-KI-Diensten hat ebenfalls die Aufmerksamkeit auf Amazons Wettbewerbsposition im Cloud Computing gelenkt, während anhaltende US-Handelsunsicherheiten Drittanbieter im Marketplace beeinflussen (Fortune, 29. April 2026).

Externe Amazon-Ausblicke: Q1-Zahlen, KI-Ausgaben

Zum Stand vom 29. April 2026 spiegeln externe Amazon-Aktienprognosen für 2026–2030 einen weitgehend positiven Ausblick vor dem Q1-2026-Quartalsbericht wider, wobei die meisten aktiven Broker-Einschätzungen Kauf-Ratings und Kursziele zwischen 285 und 325 US-Dollar aufweisen. Die folgenden Zusammenfassungen geben die aktuellsten datierten Schätzungen aus diesem Zeitraum wieder.

Truist Financial Securities (Kauf, Kurszielanhebung)

Truist Financial Securities-Analyst Youssef Squali erhöhte sein 12-Monats-AMZN-Kursziel von 280 auf 285 US-Dollar und bekräftigte sein Kauf-Rating vor dem Earnings Call am 29. April. Die Revision spiegelt Squalis Erwartung wider, dass das AWS-Umsatzwachstum im Q1 2026 auf etwa 25 % beschleunigen wird, gegenüber 23 % im Q4 2025, angetrieben durch erweiterte KI-Partnerschaften mit Anthropic und OpenAI (Watcher.Guru, 21. April 2026).

Arete Research (Kauf, Kurszielanhebung)

Arete Research erhöhte sein AMZN-Kursziel von 285 auf 301 US-Dollar und bekräftigte sein Kauf-Rating. Das Unternehmen verwies auf verbesserte langfristige AWS-Nachfragesichtbarkeit nach Amazons verstärktem Engagement für Anthropic, merkte jedoch an, dass kurzfristige Kapitalausgabenintensität und Free-Cashflow-Timing wichtige Beobachtungspunkte bleiben, falls die KI-Monetarisierung hinter dem Investitionszyklus zurückbleibt (MarketBeat, 23. April 2026).

Public.com (Konsens-Übersicht)

Public.com aggregiert 41 aktive Analysteneinschätzungen zu AMZN und kommt zu einem Konsens-Kursziel von 287,24 US-Dollar sowie einem übergreifenden Kauf-Rating. Die Aufschlüsselung zeigt, dass 46 % der beitragenden Analysten bei „Strong Buy" und 49 % bei „Buy" liegen, mit 5 % bei „Hold" und keinem bei „Sell", was eine weitgehend konstruktive Stimmung auf der Sell-Side vor den Q1-Zahlen widerspiegelt (Public.com, 28. April 2026).

Mizuho (Outperform, Kurszielanhebung)

Mizuho erhöhte sein AMZN-Kursziel von 315 auf 325 US-Dollar und bekräftigte sein Outperform-Rating, womit es das höchste aktive Kursziel unter den Brokern in diesem Zeitraum darstellt. Die Anhebung erfolgte nach Amazons zuvor berichtetem Q4-2025-Umsatzüberschuss von 213,39 Milliarden US-Dollar, einem Plus von 13,6 % im Jahresvergleich, wobei Mizuho die anhaltend positive Stimmung bezüglich der KI-Infrastrukturerweiterung von AWS und Liefervereinbarungen mit großen Hyperscaler-Kunden hervorhob (MarketBeat, 28. April 2026).

Fazit: Über diese Amazon-Aktienprognosen hinweg reichen die aktiven AMZN-Kursziele von 285 US-Dollar (Truist) bis 325 US-Dollar (Mizuho), mit einem Public.com-Konsensmittelwert von 287,24 US-Dollar. AWS-Wachstumsbeschleunigung und KI-Infrastrukturpositionierung werden am häufigsten als Treiber genannt, während Kapitalausgabendisziplin und Free-Cashflow-Trajektorie die häufigsten Risikoüberlegungen sind.

Prognosen und externe Vorhersagen sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Amazon Q1-2026-Zahlen

Amazon wird voraussichtlich am 29. April 2026 nach US-Börsenschluss seine Q1-2026-Finanzergebnisse veröffentlichen, mit einer Telefonkonferenz um 14:30 Uhr PT / 17:30 Uhr ET; der Webcast ist über Amazons Investor-Relations-Seite verfügbar (Amazon News, 15. April 2026).

Der Analystenkonsens vor der Veröffentlichung setzt den Q1-2026-Umsatz bei etwa 177,10 Milliarden US-Dollar an, was ein Wachstum von rund 14 % im Jahresvergleich darstellt, mit einem geschätzten Gewinn je Aktie von 1,63 US-Dollar, gegenüber 1,59 US-Dollar im Q1 2025 (Investing.com, 29. April 2026). Der Konsens für Werbeeinnahmen liegt bei etwa 16,84 Milliarden US-Dollar, circa 21 % über dem Vorjahreszeitraum, während für das AWS-Segment Einnahmen von rund 36,80 Milliarden US-Dollar erwartet werden, mit einer Konsens-Betriebsmarge von 35,7 % innerhalb einer Spanne, die Analysten zufolge auf 30,9 %–40 % ausgeweitet wurde, was die Debatte über KI- und Cloud-Nachfrage widerspiegelt (S&P Global, 23. April 2026).

Die am 4. Februar 2026 veröffentlichten Q4-2025-Ergebnisse zeigten ein AWS-Wachstum von 24 % im Jahresvergleich auf 35,60 Milliarden US-Dollar – das schnellste Wachstum seit 13 Quartalen zu diesem Zeitpunkt – und einen Nettogewinn von 21,20 Milliarden US-Dollar bzw. 1,95 US-Dollar je verwässerter Aktie; CEO Andy Jassy erwähnte außerdem etwa 200 Milliarden US-Dollar an geplanten Kapitalausgaben für Amazon im Gesamtjahr 2026 (Business Wire, 5. Februar 2026).

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse

AMZN-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der AMZN-Aktienkurs notiert zum Stand von 12:32 Uhr UTC am 29. April 2026 bei 259,80 US-Dollar und hält sich deutlich über seinem wichtigen Cluster gleitender Durchschnitte – die 20-, 50-, 100- und 200-Tage-SMAs liegen bei etwa 239, 221, 226 bzw. 227 US-Dollar – mit einer intakten 20-über-50-Ausrichtung sowohl bei den einfachen als auch exponentiellen Familien, was die kurzfristige Trendstruktur konstruktiv hält.

Die Momentum-Werte sind überdehnt. Der 14-Tage-RSI steht bei 73,73, einem Niveau, das typischerweise überkaufte Bedingungen signalisiert, während der Average Directional Index (14) bei 34,10 liegt, konsistent mit einem etablierten Richtungstrend statt einem Seitwärtsmarkt (TradingView). Der Hull Moving Average (9) liegt bei 263,69 US-Dollar, über dem letzten Kurs und stellt die nächste obere Referenz innerhalb des gleitenden Durchschnitts-Sets dar.

Auf der Oberseite wurde der klassische R1-Pivot bei 219,45 US-Dollar bereits überschritten. Das R2-Niveau bei 230,62 US-Dollar liegt ebenfalls unter dem aktuellen Kurs, womit der R3-Pivot bei 251,95 US-Dollar als nächste klassische Widerstandsreferenz verbleibt. Der klassische Pivot (P) bei 209,29 US-Dollar markiert die erste Unterstützung bei einem Rücksetzer, mit dem 100-Tage-SMA nahe 225,77 US-Dollar als breitere gleitende-Durchschnitts-Plattform darunter. Das S1-Niveau bei 198,12 US-Dollar stellt die nächste Referenz dar, falls diese Plattform unter Druck gerät (TradingView, 29. April 2026).

Diese technische Analyse dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Amazon-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der AMZN-Aktienkurs eröffnete im April 2024 bei etwa 177 US-Dollar, bevor er im Frühsommer stark anstieg und am 11. Juli 2024 ein Intraday-Hoch von 201,30 US-Dollar erreichte, als die Begeisterung über AWS und KI-Ausgaben zunahm. Dieser Anstieg kehrte sich Anfang August abrupt um, als ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht und die Auflösung des Yen-Carry-Trades die globalen Aktienmärkte nach unten zogen. AMZN erreichte am 5. August 2024 ein Intraday-Tief von 151,70 US-Dollar. Die Aktie erholte sich dann stetig über den Rest des Jahres und schloss 2024 bei 219,85 US-Dollar, da sich die allgemeine Marktstimmung zusammen mit stärkeren Big-Tech-Zahlen verbesserte.

AMZN setzte diese Gewinne ins neue Jahr fort und stieg im Januar 2026 kurzzeitig über 249 US-Dollar, bevor die Q4-2025-Ergebnisse eine Neubewertung der Stimmung auslösten. Die Aktien fielen stark von 233,80 US-Dollar am 4. Februar auf einen Schlusskurs von 198,14 US-Dollar am 5. Februar 2026, da Prognosen und Kapitalausgabenpläne einige Investoren enttäuschten. Eine zweite Abwärtsbewegung folgte Anfang April 2026, als eine erneute US-Zollverschärfung die Aktie am 7. April auf ein Intraday-Tief von 209,14 US-Dollar drückte, bevor eine teilweise Kehrtwende in der Handelspolitik und verbesserte Stimmung AMZN zurück in den Bereich von 260 US-Dollar hoben.

AMZN schloss am 29. April 2026 bei 259,35 US-Dollar, etwa 14,4 % höher seit Jahresbeginn und circa 46,2 % über dem Niveau von 177,35 US-Dollar zum Abschluss des April 2024.