Die besten Momentum-Indikatoren für Trader

Was sind die verschiedenen Arten von Momentum-Indikatoren?

Es gibt zwei Hauptkategorien von Momentum-Indikatoren: vorlaufende Indikatoren und nachlaufende Indikatoren. Vorlaufende Momentum-Indikatoren können dabei helfen, potenzielle Kursumkehrungen vorherzusehen, wohingegen nachlaufende Momentum-Indikatoren Trends bestätigen, die bereits entstanden sind. Viele Momentum-Indikatoren sind Oszillatoren, die innerhalb eines bestimmten Bereichs schwanken, um überkaufte und überverkaufte Zustände hervorzuheben.

Vorlaufende Momentum-Indikatoren

Vorlaufende Indikatoren sollen Kursbewegungen vorhersagen, indem sie erkennen, sobald ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist – sie helfen Tradern dabei, Trendumkehrungen vorherzusehen, bevor sie entstehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) misst das Ausmaß der jüngsten Kursveränderungen auf einer Skala von 0 bis 100. Ein RSI über 70 deutet darauf hin, dass ein Vermögenswert überkauft ist und einen Kurs-Pullback verzeichnen könnte. Ein Wert unter 30 zeigt einen überverkauften Zustand an, der einen potenziellen Kursanstieg signalisieren könnte.

Der Stochastik-Oszillator vergleicht den Schlusskurs eines Vermögenswerts mit dem zugehörigen Kursbereich über einen ausgewählten Zeitraum, der oftmals auf 14 festgelegt wird. Der Stochastik-Oszillator liegt ebenfalls zwischen 0 und 100. Dabei deuten Werte über 80 auf einen überkauften Zustand und Werte unter 20 auf einen überverkauften Zustand hin. Er hilft Tradern dabei, potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen, indem nach Überkreuzungen seiner %K- und %D-Linien gesucht wird.

Der Williams %R misst, wie dicht der Schlusskurs am höchsten Hoch seines Kursbereichs über einen bestimmten Zeitraum hinweg liegt. Dieser reicht von -100 bis 0. Werte von über -20 deuten darauf hin, dass ein Vermögenswert überkauft sein könnte, wohingegen Werte von unter -80 darauf hindeuten, dass er überverkauft sein könnte.

Nachlaufende Momentum-Indikatoren

Nachlaufende Indikatoren bestätigen Trends, nachdem sich diese bereits gebildet haben – sie helfen Tradern dabei zu bestätigen, ob ein existierender Trend ein starkes Momentum aufweist oder sich abschwächt.

Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) besteht aus einer MACD-Linie, Signallinie und einem Histogramm. Kreuzt die MACD-Linie über die Signallinie, deutet dies auf ein bullisches Momentum hin. Kreuzt sie darunter, deutet dies auf ein bärisches Momentum hin. Das MACD-Histogramm zeigt die Momentumstärke an, indem es den Abstand zwischen diesen beiden Linien darstellt.

Der Average Directional Index (ADX) misst die Trendstärke und wird oft in Verbindung mit den DI-Linien verwendet, um die Trendrichtung zu bestimmen.Der ADX liegt im Bereich von 0 bis 100, wobei Werte über 25 in der Regel auf einen starken Trend hindeuten und Werte unter 20 auf einen schwachen Trend.

Der Momentum-Indikator (MOM) berechnet die Differenz zwischen dem aktuellsten Schlusskurs und einem vergangenen Schlusskurs in einem bestimmten Zeitraum. Wenn der Momentum-Wert über Null liegt, weist dies auf ein bullisches Momentum hin. Liegt dieser unter Null, deutet dies auf ein bärisches Momentum hin. Trader können den MOM zur Bestätigung einsetzen, ob ein Vermögenswert in seinem aktuellen Trend an Stärke gewinnt oder verliert.

Momentum-Indikatoren für Aktien

Momentum-Indikatoren werden weitgehend verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie an Momentum gewinnt oder verliert.

RSI und MACD werden häufig beim Aktienhandel zur Erkennung der Trendstärke verwendet, wohingegen der RSI speziell überkaufte und überverkaufte Zustände ermittelt.

Der Rate of Change (ROC) berechnet die prozentuale Veränderung des Kurses, indem der aktuelle Kurs mit einem früheren Kurs über einen bestimmten Zeitraum hinweg verglichen wird. Ein steigender ROC weist auf ein zunehmendes Momentum hin, wohingegen ein fallender ROC auf ein nachlassendes Momentum hindeutet.

eBay Momentum-Indikator

Der eBay Momentum-Indikator bezieht sich auf die gängigen Instrumente der technischen Analyse, die zur Analyse der Kursbewegungen der eBay-Aktie verwendet wurden. Trader setzen Indikatoren wie RSI, MACD oder ADX ein, um das Momentum der eBay-Aktie auf die gleiche Weise zu bewerten wie bei jeder anderen Aktie. Es handelt sich dabei nicht um maßgeschneiderte Modelle oder eigens für eBay konzipierte Algorithmen, sondern um allgemein verwendete technische Indikatoren, die auf die Daten der eBay-Aktie angewendet werden.

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