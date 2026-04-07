Der RSI-Indikator erklärt

Der RSI wurde von dem Maschinenbauingenieur, der zum Trader und technischen Analysten wurde, J. Welles Wilder Jr. entwickelt, der ihn erstmals im Jahr 1978 in seinem Buch „New Concepts in Technical Trading Systems“ veröffentlichte.

Wie die meisten Oszillatoren wird auch der RSI üblicherweise unterhalb eines Kurscharts angezeigt. Er kann auf jedem Kerzen- oder Balkenchart-Zeitrahmen verwendet werden, einschließlich Minuten, Stunden, Tage und Wochen.

Der RSI kann auch über verschiedene Zeiträume berechnet werden. Die Standardeinstellung ist 14 Perioden, doch einige Trader können benutzerdefinierte RSI-Indikatoreinstellungen wie zwei Perioden, neun Perioden oder 50 Perioden verwenden. Zum Beispiel können Trader, um den RSI für das Daytrading zu optimieren, die Einstellungen auf einen kürzeren Rückblick, wie sieben oder zehn Perioden, einstellen, um die Empfindlichkeit gegenüber den jüngsten Kursänderungen zu erhöhen.



*Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Durch den Vergleich der Größenordnung der jüngsten Kursgewinne mit den jüngsten Kursverlusten generiert der RSI einen Wert zwischen 0 und 100, der die Stärke oder Schwäche des Kursmomentums eines Vermögenswertes reflektiert.

Wenn der RSI-Wert über 70 ansteigt , wird er allgemein als überkauft eingeschätzt , was darauf hindeutet, dass der Vermögenswert überbewertet sein könnte und eine Kurskorrektur bevorsteht.

Wenn der RSI-Wert unter 30 fällt, wird er als überverkauft angesehen, was darauf hindeutet, dass ein Vermögenswert unterbewertet sein und eine Kurserholung bevorstehen könnte.

Wie wird der RSI berechnet?

Es ist nicht erforderlich, sich die Berechnung zu merken, um RSI-Trading-Strategien zu nutzen, da der Indikator üblicherweise in eine Trading-Plattform eingebettet ist, aber es hilft, um sich eine Vorstellung davon zu verschaffen, was der Indikator anzeigt.

Der RSI wird berechnet, anhand der Normalisierung des Relative-Stärke-Faktors (Relative Strength Factor) (RS). RS wird gemessen, indem der durchschnittliche Gewinn durch den durchschnittlichen Verlust geteilt wird.

Der durchschnittliche Gewinn ist die Summe der Kursänderungen nach oben über die letzten X Zeitperioden (typischerweise 14 wie von J. Welles Wilder Jr. empfohlen) geteilt durch die Anzahl der Perioden, um den Durchschnitt zu erhalten.

Die Entwicklung des durchschnittliche Verlust ist die Summe der Kursveränderungen nach unten über die gleiche Anzahl von Perioden geteilt durch die gleiche Anzahl von Perioden.

Der Relative-Stärke-Faktor (durchschnittlicher Gewinn geteilt durch den durchschnittlichen Verlust) wird dann in einen Relative-Stärke-Index zwischen 0 und 100 umgerechnet, um die RSI-Formel zu erhalten.