Gleitender Durchschnitt
Verbessern Sie Ihr Handelserlebnis mit gleitenden Durchschnitten. Erfahren Sie, wie Sie verschiedene Typen und Strategien nutzen können, um Trends, Unterstützung und Widerstand zu identifizieren und mehr.
Was ist eine Handelsstrategie mit gleitendem Durchschnitt?
Eine Handelsstrategie mit gleitendem Durchschnitt ist eine weitverbreitete Methode der technischen Analyse, bei der der gleitende Durchschnitt (MA) des Preises eines Wertpapiers verwendet wird, um potenzielle Markttendenzen zu erkennen. Der gleitende Durchschnitt berechnet den Durchschnittspreis eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Durch das Glätten von Preisschwankungen kann er Händlern helfen, zugrunde liegende Trends zu erkennen und die allgemeine Marktstimmung zu beurteilen.
Highlights
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Eine Handelsstrategie mit gleitendem Durchschnitt ist eine beliebte Methode der technischen Analyse, die von Tradern verwendet wird, um potenzielle Markttendenzen zu erkennen, indem der gleitende Durchschnitt (MA) des Preises eines Assets verwendet wird.
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Trader können gleitende Durchschnitte auf verschiedene Weise nutzen, z. B. durch die Wahl des richtigen Zeitrahmens, die Identifikation eines Trends sowie die Bestimmung von Unterstützung und Widerstand.
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Zu den verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten gehören der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) und der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA).
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Zu den wichtigsten Handelsstrategien mit gleitendem Durchschnitt zählen Crossover, Envelope und Ribbon.
Gleitender Durchschnitt erklärt
Der gleitende Durchschnitt ist ein vielseitiger und leicht anpassbarer technischer Indikator, der es Tradern ermöglicht, aus verschiedenen Typen und Zeitrahmen zu wählen, um eine personalisierte Strategie mit gleitendem Durchschnitt zu entwickeln.
In den 1920er und 1930er Jahren gewannen gleitende Durchschnitte als beliebtes Handelswerkzeug an Bedeutung, teilweise dank der Arbeiten von Richard Schabacker und Robert Rhea, die das Konzept des Trendfolgens einführten.
Die Idee hinter diesem Ansatz ist, dass Trader von anhaltenden Preisbewegungen profitieren können, indem sie Trends mit Hilfe von gleitenden Durchschnitten identifizieren und folgen.
Wie handelt man mit einem gleitenden Durchschnitt
Nachfolgend einige Möglichkeiten, wie Sie den Indikator für gleitende Durchschnitte nutzen können, um Ihr Tradingerlebnis zu verbessern.
- Den richtigen Zeitrahmen wählen
Gleitende Durchschnitte sind auf den meisten Handelsplattformen verfügbar und erscheinen als Linie, die einem Chart folgt. Zum Beispiel zeigt der unten stehende Chart einen 20-Tage-Gleitenden Durchschnitt als blaue Linie, die dem Kerzenchart folgt.
Trader können zwischen mehreren Zeitrahmen, auch „Look-back“-Perioden genannt, wählen, die von einigen Stunden bis zu mehreren Monaten reichen können. Kürzere Zeitrahmen machen den gleitenden Durchschnitt empfindlicher gegenüber Preisbewegungen, während längere Zeitrahmen eine glattere Darstellung des zugrunde liegenden Trends bieten können.
*Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse
- Einen Trend erkennen
Wie seine ursprüngliche Verwendung nahelegt, werden gleitende Durchschnitte häufig verwendet, um Preistrends zu identifizieren. Wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt steigt, wird dies als potenzielles Signal für einen Aufwärtstrend betrachtet, während eine Preisbewegung unter den gleitenden Durchschnitt auf einen möglichen Abwärtstrend hindeuten kann. Darüber hinaus kann die Neigung des gleitenden Durchschnitts Informationen über das Momentum des Trends liefern.
*Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse
- Unterstützung und Widerstand bestimmen
Gleitende Durchschnitte können auch als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus fungieren. In einem Aufwärtstrend kann der gleitende Durchschnitt als Unterstützung dienen, wobei die Preise tendenziell abprallen und die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Umgekehrt kann der gleitende Durchschnitt in einem Abwärtstrend als Widerstand fungieren, wodurch die Preise ihre Abwärtsbewegung umkehren könnten.
Diese Eigenschaft der gleitenden Durchschnitte kann Tradern helfen, Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren, Stop-Losses und Take-Profit-Orders festzulegen. Beachten Sie, dass gewöhnliche Stop-Losses nicht vor Slippage schützen. Ein garantierter Stop-Loss kann verwendet werden, kommt jedoch mit zusätzlichen Kosten.
*Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse
Verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten verwenden
Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten entwickelt, um unterschiedlichen Handelsstilen und -zielen gerecht zu werden. Zum Beispiel folgte dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) die Einführung des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) durch J. Welles Wilder Jr. in den 1970er Jahren, der den jüngsten Preisdaten mehr Gewicht verleiht und damit empfindlicher auf aktuelle Marktbedingungen reagiert. Zusätzlich wurde der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) entwickelt, um bestimmte Zeiträume in der Berechnung stärker zu betonen.
Wie berechnet man einen gleitenden Durchschnitt
Je nach Typ wird es eine andere Formel für den gleitenden Durchschnitt geben.
- Formel für den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA)
Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) ist die grundlegendste und am weitesten verbreitete Art des gleitenden Durchschnitts. Er wird berechnet, indem der arithmetische Mittelwert einer gegebenen Menge von Preisen oder Datenpunkten über einen bestimmten Zeitraum genommen wird.
Die Formel für den SMA lautet:
SMA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n
Wo
P1, P2, ... P1, P2, ..., Pn = Preise der Datenpunkte
n = Anzahl der Perioden
Der SMA verleiht jedem Preis den gleichen Wert und glättet Preisschwankungen, um den zugrunde liegenden Trend zu erkennen. Eine Einschränkung des SMA ist jedoch, dass er langsamer auf aktuelle Preisänderungen reagiert und weniger empfindlich auf plötzliche Marktbewegungen ist.
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Formel für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA)
Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist eine fortgeschrittenere Art des gleitenden Durchschnitts, der den jüngeren Preisdaten mehr Gewicht verleiht und damit empfindlicher auf neue Marktinformationen reagiert.
Die Formel für den EMA lautet:
EMA = (Schlusskurs - vorheriger EMA) * (2 / (n + 1)) + vorheriger EMA
Wo
Schlusskurs = aktueller Schlusskurs
Vorheriger EMA = EMA-Wert der vorherigen Periode
n = Anzahl der Perioden
Der EMA reagiert schneller auf aktuelle Preisänderungen und bietet Tradern ein schnelleres Signal für potenzielle Trendwenden oder -fortsetzungen. Die erhöhte Empfindlichkeit kann jedoch auch zu mehr falschen Signalen im Vergleich zum SMA führen.
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Formel für den gewichteten gleitenden Durchschnitt (WMA)
Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) weist jedem Preispunkt unterschiedliche Gewichte zu. Ähnlich wie der EMA legt er typischerweise mehr Gewicht auf die jüngsten Daten, jedoch unterscheiden sich die beiden in der Art und Weise, wie sie den Durchschnitt berechnen und die Gewichte den Datenpunkten zuweisen.
Die Formel für den WMA lautet:
WMA = (P1 * n + P2 * (n - 1) + ... + Pn * 1) / (n * (n + 1) / 2)
Wo
P1, P2, ... , Pn = Preise der Datenpunkte
n = Anzahl der Perioden.
Im Gegensatz zum SMA, der allen Datenpunkten das gleiche Gewicht zuweist, und dem EMA, der eine exponentielle Glättungsformel verwendet, berechnet der WMA den Durchschnitt, indem jeder Preispunkt mit einem Gewichtsfaktor multipliziert wird, der mit zunehmendem Alter der Daten abnimmt.
Dies ermöglicht dem WMA eine schnellere Reaktion auf Preisänderungen als der SMA und bietet ein anpassungsfähigeres Gewichtungssystem als der EMA. Allerdings kann die erhöhte Empfindlichkeit des WMA, ähnlich wie beim EMA, zu mehr falschen Signalen führen.
Moving-Average-Crossover-Strategie
Die Moving-Average-Crossover-Strategie basiert auf dem Prinzip, dass wenn sich zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Perioden kreuzen, dies auf eine potenzielle Änderung des Marktrends hinweist.
Ein Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt einen langfristigen gleitenden Durchschnitt schneidet. Der kurzfristige gleitende Durchschnitt ist empfindlicher gegenüber jüngsten Preisänderungen, während der langfristige gleitende Durchschnitt weniger empfindlich ist und eine glattere Darstellung des Preistrends bietet. Wenn sie sich überschneiden, kann dies auf eine Verschiebung der Marktsentiment hindeuten, was darauf hinweist, dass sich der Trend umkehren oder beschleunigen könnte.
Es gibt zwei Haupttypen von Moving-Average-Crossovers: den bullischen Crossover und den bärischen Crossover. Jeder Crossover-Typ signalisiert ein anderes Marktszenario.
Bullischer Crossover
Ein bullischer Crossover tritt auf, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt nach oben kreuzt. Dieses Ereignis signalisiert, dass das jüngste Preismomentum stärker ist als der historische Trend, was darauf hinweisen kann, dass der Markt in eine bullische Phase eintritt.
Trader interpretieren einen bullischen Crossover in der Regel als Kaufsignal, was darauf hindeutet, dass sie eine Long-Position eingehen oder eine bestehende Position ausbauen könnten. Bullische Crossovers können bei verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten auftreten, wie z. B. bei einfachen, exponentiellen oder gewichteten gleitenden Durchschnitten, je nach Präferenz und Strategie des Traders.
*Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse
Bärischer Crossover
Ein bärischer Crossover tritt auf, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt nach unten kreuzt. In diesem Szenario ist das jüngste Preismomentum schwächer als der historische Trend, was möglicherweise auf eine bärische Marktphase hindeutet.
Trader interpretieren einen bärischen Crossover in der Regel als Verkaufssignal, was darauf hindeutet, dass sie eine Long-Position schließen, eine Short-Position eingehen oder ihre Marktexponierung reduzieren könnten. Wie bei bullischen Crossovers können auch bärische Crossovers verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten umfassen, darunter einfache, exponentielle und gewichtete gleitende Durchschnitte.
*Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse
Moving-Average-Envelope-Strategie
Die Moving-Average-Envelope-Strategie besteht aus drei Komponenten: einer zentralen Linie, die typischerweise ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) ist, und zwei parallelen Linien, oder „Envelopes“, die ober- und unterhalb der zentralen Linie in einem festen prozentualen Abstand platziert sind.
Diese Strategie weist Ähnlichkeiten mit dem Bollinger Bands® Indikator auf, wobei jedoch die Abweichungen bei den Bollinger Bands® auf Preisvolatilität basieren, während der prozentuale Abstand der Envelopes je nach Volatilität und Risikotoleranz des Traders angepasst werden kann.
Um den optimalen prozentualen Abstand zu bestimmen, können Trader historische Preisbewegungen beobachten, um typische Schwankungen des Assets zu identifizieren. Zusätzlich können Trader einen Trial-and-Error-Ansatz wählen und verschiedene prozentuale Abstände testen.
*Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse
In der Praxis können die Moving-Average-Envelopes als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dienen und Tradern Orientierung bei der Bestimmung optimaler Handelspositionen bieten. Wenn sich der Preis eines Assets in Richtung der oberen Envelope bewegt oder diese durchbricht, könnte dies auf überkaufte Bedingungen hinweisen. Umgekehrt, wenn der Preis sich der unteren Envelope nähert oder darunter fällt, könnte dies auf überverkaufte Bedingungen hinweisen.
Moving-Average-Ribbon-Strategie
Die Moving-Average-Ribbon-Strategie verwendet mehrere gleitende Durchschnitte, um Preistrends zu analysieren. Das „Ribbon“ besteht aus einer Reihe von gleitenden Durchschnitten mit unterschiedlichen Zeitrahmen, die typischerweise von kurzfristigen bis zu langfristigen Perioden reichen. Das Ziel ist es, eine umfassende visuelle Darstellung der zugrunde liegenden Trendstärke und -richtung zu bieten.
Um diese Moving-Average-Strategie umzusetzen, zeichnen Trader eine Abfolge von gleitenden Durchschnitten, wie z. B. einfache gleitende Durchschnitte (SMAs) oder exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs), in ein Preisdiagramm ein. Die Wahl der Zeitrahmen hängt von den Vorlieben des Traders und den spezifischen Marktbedingungen ab. Häufig verwendete Zeiträume sind 10, 20, 30, 50 und 100 Tage, wobei eine Anpassung für individuelle Strategien angemessener sein kann.
*Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse
Das Hauptkonzept der Moving-Average-Ribbon-Strategie besteht darin, die Ausrichtung und den Abstand der gleitenden Durchschnitte zu beobachten. Sind die gleitenden Durchschnitte der Länge nach aufsteigend und gleichmäßig angeordnet, kann das auf einen starken Aufwärtstrend hinweisen
Umgekehrt deutet eine absteigende Anordnung (vom längsten zum kürzesten) auf einen starken Abwärtstrend hin. Handelssignale werden generiert, wenn sich die gleitenden Durchschnitte konvergieren, divergieren oder eine signifikante Veränderung im Abstand aufweisen, da diese Ereignisse potenzielle Trendwenden oder -fortsetzungen signalisieren können.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Moving-Average-Handelsstrategie eine beliebte Methode der technischen Analyse ist, die von Tradern genutzt wird, um potenzielle Markttendenzen zu identifizieren. Durch das Glätten von Preisschwankungen hilft der gleitende Durchschnitt Tradern, zugrunde liegende Trends zu erkennen und die allgemeine Marktstimmung zu beurteilen.
Trader können ihre Handelsstrategien anpassen, indem sie den passenden Zeitrahmen und den geeigneten Typ des gleitenden Durchschnitts wählen, wie z. B. SMA, EMA oder WMA. Gleitende Durchschnitte können auch als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus fungieren, und Trader können sie nutzen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.
Es gibt verschiedene Beispiele für Handelsstrategien mit gleitendem Durchschnitt, die jeweils einen eigenen Ansatz zur Analyse von Markttendenzen bieten. Zu den wichtigsten Techniken zählen die Crossover-Strategie, die Envelope-Strategie und die Ribbon-Strategie.
Durch das Verständnis dieser Strategien können Trader diejenige auswählen, die am besten zu ihrem Handelsstil und ihren Zielen passt, und gleitende Durchschnitte zu ihrem Vorteil nutzen. Wie bei jeder Handelsstrategie ist es jedoch wichtig, eine gründliche Analyse durchzuführen, Risikomanagementtechniken zu nutzen und den Markt kontinuierlich zu überwachen, um die Vorgehensweise bei Bedarf anzupassen. Trader können ihre Strategie zunächst auch auf einem Demokonto testen, bevor sie echtes Geld riskieren.
Häufig gestellte Fragen
Wie nutzt man gleitende Durchschnitte?
Gleitende Durchschnitte können verwendet werden, um Trends, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte im Handel zu identifizieren.
Wie liest man gleitende Durchschnitte?
Das Lesen von gleitenden Durchschnitten beinhaltet die Analyse ihrer Position in Relation zu Preisbewegungen sowie ihrer Neigung und Crossover-Muster.
Was ist der Unterschied zwischen einem einfachen gleitenden Durchschnitt und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt?
Der Hauptunterschied zwischen einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) besteht darin, dass Letzterer den jüngeren Preisdaten mehr Gewicht verleiht und somit empfindlicher auf aktuelle Marktbedingungen reagiert.
Können gleitende Durchschnitte für kurzfristiges Trading verwendet werden, oder sind sie besser für langfristiges Trading geeignet?
Gleitende Durchschnitte können sowohl für das kurzfristige als auch das langfristige Trading verwendet werden, wobei kürzere Zeitrahmen den gleitenden Durchschnitt empfindlicher gegenüber Preisbewegungen machen können, während längere Zeitrahmen eine glattere Darstellung des zugrunde liegenden Trends bieten können.