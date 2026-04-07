Der Average Directional Index ist ein beliebtes technisches Analysewerkzeug. Erfahren Sie mehr darüber in unserem Bildungsleitfaden.

Was ist der Average Directional Index?

Der Average Directional Index (ADX) ist ein technisches Analysewerkzeug, das die Stärke von Trends misst. Er ist ein Standard-Analysewerkzeug, das von den meisten Handelsplattformen bereitgestellt wird.

Um die Stärke eines Trends zu quantifizieren, basiert die Berechnung des ADX auf dem gleitenden Durchschnitt (MA) einer Preisspannen-Erweiterung über einen bestimmten Zeitraum. Typischerweise handelt es sich um einen Zeitraum von 14 Tagen, obwohl er in jedem beliebigen Chart angewendet werden kann.

Der Index wurde von J.Welles Wilder Jr. entwickelt. mit Rohstoffen im Hinterkopf, kann jedoch ebenso auf Devisen (Forex), Aktien, Futures, Indizes und börsengehandelte Fonds (ETFs) angewendet werden.

Höhepunkte

Der Average Directional Index (ADX) ist ein beliebtes technisches Analysewerkzeug und ein weit verbreiteter Drei-Linien-Indikator.

Der ADX-Indikator soll Händlern dabei helfen, besser zu verstehen, ob der Markt trendet und wie stark dieser Trend ist.

Der ADX wird üblicherweise von zwei weiteren Indikatoren begleitet – dem positiven Richtungsindikator (+DI) und dem negativen Richtungsindikator (-DI).

ADX = 100 × (+DI minus -DI) / (+DI plus -DI) / Average True Range (ATR).

Berechnung des ADX

Der Hauptzweck des Average-Directional-Index-Indikators besteht darin, herauszufinden, ob sich ein Asset in einem Trend bewegt oder sich in einer Seitwärtsbewegung befindet. Er wird häufig als Ergänzung zu anderen technischen Indikatoren verwendet.

Der ADX ist ein verzögerter Indikator, was bedeutet, dass ein Trend bereits etabliert sein muss, bevor der Index ein Signal generieren kann.



*Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Ein ADX-Chart zeigt in der Regel drei Linien: den ADX, den positiven Richtungsindikator (+DI) und den negativen Richtungsindikator (-DI).

Die +DI-Linie zeigt die Stärke der positiven Bewegung an und wird berechnet, indem der Höchstwert des vorherigen Tages vom Höchstwert des aktuellen Tages subtrahiert wird.

Die -DI-Linie zeigt die Stärke der negativen Bewegung an und wird berechnet, indem der Tiefstwert des vorherigen Tages vom Tiefstwert des aktuellen Tages subtrahiert wird.

Die ADX-Linie zeigt die Stärke der Bewegung über den Zeitraum hinweg an.

Der positive Richtungsindikator ist das 100-fache des exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) von +DI, geteilt durch den durchschnittlichen echten Bereich (ATR) über eine festgelegte Anzahl von Perioden (typischerweise 14 Tage). Der -DI entspricht 100 mal dem EMA von -DI, geteilt durch den ATR.

Der ADX-Indikator entspricht 100-fachem des EMA des Absolutwerts von (+DI minus -DI) geteilt durch (+DI plus -DI).

Die Formel für den Average Directional Index lautet somit:

ADX = 100 × ( +DI minus -DI) / (+DI plus -DI) / ATR

So nutzen Sie den ADX-Indikator

Eines der wichtigsten Dinge, die man beim ADX-Trading beachten sollte, ist, dass der Indikator sich unabhängig von der Richtung des zugrunde liegenden Assets bewegt und nur die Stärke des Trends anzeigt. Sowohl starke Aufwärts- als auch Abwärtstrends erhöhen den Average Directional Index.

Der ADX-Indikator wird auf einer Skala von 0 bis 100 gemessen. Je höher der ADX-Wert, desto stärker ist der Trend.

ADX unter 20 : Der Markt trendet derzeit nicht

ADX steigt über 20 : Ein neuer Trend entsteht.

ADX zwischen 20 und 40 : Dies wird als Bestätigung eines entstehenden Trends betrachtet.

ADX über 40 : Der Trend ist sehr stark.

ADX steigt über 50 : Der Trend ist extrem stark.

ADX steigt über 70: Ein sehr seltener Fall, der als „Power Trend“ bezeichnet wird.

Vorteile und Nachteile des ADX-Indikators

Vorteile

Der Average Directional Index kann Händlern helfen, die Stärke eines Trends und das Potenzial für eine Trendwende zu erkennen.

Händler könnten den ADX nutzen, um Einstieg- oder Ausstiegspunkte für einen Handel zu bestimmen.

Der ADX könnte verwendet werden, um potenzielle Überkauft- oder Überverkauft-Niveaus im Markt zu identifizieren.

Nachteile

Der Average Directional Index kann falsche Signale erzeugen, die möglicherweise zu Verlusten bei den Händlern führen könnten.

Der ADX hinkt der Preisbewegung hinterher, sodass es für den Händler möglicherweise zu spät sein könnte, um auf einen potenziellen Handel zu reagieren.

Der ADX bietet nur begrenzte Informationen über den Markt und gibt keinen Aufschluss darüber, wie lange der Trend voraussichtlich anhalten wird.

Fazit

Der Average Directional Index (ADX) kann für Händler ein nützliches Tool sein, da er Aufschluss über die Stärke und Intensität eines Trends geben kann und es Händlern somit ermöglicht, möglicherweise besser informierte Handelsentscheidungen zu treffen. Der ADX kann auch zusammen mit anderen technischen Analysewerkzeugen verwendet werden, um Händlern ein klareres Bild eines Trends zu verschaffen.

Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass selbst bei der Anwendung einer ADX-Handelsstrategie immer ein Risiko für Verluste besteht. Händler sollten ihre eigene Recherche durchführen, bevor sie eine Handelsentscheidung treffen, und dabei ihre Expertise im Markt, ihre Risikobereitschaft sowie die Diversifizierung ihres Portfolios und andere Faktoren berücksichtigen. Zusätzlich sollten sie niemals mit Geld handeln, das sie sich nicht leisten können zu verlieren.

Häufig gestellte Fragen