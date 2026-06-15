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Stripe IPO——如何交易 Stripe 股票

探索有關 Stripe 倍受期待的 IPO 的詳細資訊，了解可能影響其股價的重要因素，並學習如何透過差價合約交易科技股。

  

Stripe 何時 IPO？

Stripe 目前尚未公布其首次公開募股 (IPO) 的官方時間。截至 2025 年 1 月，儘管外界不斷猜測其上市計劃，這家公司仍維持私有狀態。

據報導，Stripe 曾評估過多種上市方案，包括直接上市以及傳統的公開募股。2025 年，這家線上支付公司估值約為 915 億美元，低於其在 2021 年達到的 950 億美元高點。儘管此次融資延後了 Stripe 的 IPO 計劃，但也表明公司未來可能仍將透過公開市場尋求長期資本支持。

在該公司 IPO 時間表尚未確定的情況下，關注金融科技領域的交易者可以考慮研究其已上市的競爭對手，例如 PayPal，或其他專注於支付處理的企業。

什麼是 Stripe？

Stripe 是一家私人金融科技公司，為各類企業提供支付處理和金融基礎設施服務。該公司由愛爾蘭企業家 Patrick 和 John Collison 於 2010 年創立，總部設於美國加州三藩市和愛爾蘭都柏林。

Stripe 的平台可幫助企業處理線上與線下支付、管理收入，並優化整體財務運作，同時支持信用卡、借記卡以及 Apple Pay 和 Google Pay 等數碼錢包支付。除了支付處理服務，Stripe 還提供多項附加功能，包括訂閱計費、Radar 欺詐檢測工具，以及透過 Stripe Capital 提供的企業融資。

儘管外界長期關注其 IPO 上市進展，Stripe 仍保持非上市公司身份。截至 2023 年初，該公司估值約為 650 億美元，低於其在 2021 年創下的 950 億美元高點。

Stripe- Infographic on product core offerings, IPO date, and overview of company

可能影響 Stripe 即時股價的因素有哪些？

如果 Stripe 最終成功上市，其即時股價可能會受到多種因素的影響，包括交易量、市場競爭壓力、監管變化以及整體市場情緒等。

營收增長與交易量

Stripe 的收入來自平台對每筆交易收取的手續費，因此其業績表現高度依賴於線上消費趨勢和全球電商的發展情況。

例如，在新冠 (COVID-19) 疫情期間，數碼支付迅猛增長，推動 Stripe 在 2021 年達到了 950 億美元的估值高點。然而，隨著電子商務在 2022 至 2023 年增長放緩，再加上高通脹削弱了消費者支出，該公司在 2023 年一輪融資後估值下降至約 650 億美元。如果線上交易持續疲軟，尤其是在美國和歐洲等主要市場，可能會對 Stripe 的潛在股價構成壓力。

競爭格局

Stripe 在數碼支付領域面臨 PayPal 和 Block 等主要競爭對手，其所在領域是金融科技行業中的一個細分市場。因此，市場份額的變化、新產品的推出，或行業內的戰略合作，都可能對 Stripe 的股價產生影響。如果競爭對手推出成本更低的支付方案，或與大型商戶建立獨家合作關係，Stripe 的競爭優勢可能會被削弱。

相反，如果 Stripe 能在欺詐檢測、嵌入式金融服務或開發者工具等方面持續推出創新產品，可能有助於鞏固其市場地位。此外，其銀行即服務和融資類產品（如 Stripe Treasury 和 Stripe Capital）的發展情況，也可能進一步影響投資者信心。

監管與法律變化

Stripe 在多個司法管轄區營運，受到相應監管制度的約束。支付法規、數據隱私政策或反洗錢 (AML) 要求的變更，可能會帶來額外的合規成本或營運限制。

如果政府對數碼支付或跨境交易實施更嚴格的監管規定，Stripe 或將被迫調整其商業模式。此外，一些正在進行的法律糾紛，例如有關交換費或消費者保護法規的案件，其裁定結果也可能影響市場對 Stripe 的看法。

宏觀經濟因素與利率環境

在經濟擴張階段，企業通常會擴大規模，從而帶動支付交易量的增長，進而提升 Stripe 的營收表現。但在經濟放緩、通脹上升或利率走高的背景下，消費者與企業的支出可能減少，繼而對 Stripe 的股價帶來負面影響。

作為一家高成長型科技公司，Stripe 的估值也容易受到整體金融科技板塊市場情緒的波動影響。如果利率長期處於高位，成長型股票可能承壓，投資者可能會轉向更穩定、具備收益的資產類別。

市場對金融科技企業 IPO 的態度

其他金融科技企業的 IPO 表現，可能為 Stripe 上市後的市場接受度提供參考。如果近期類似公司的上市表現良好，例如其他支付平台或銀行即服務提供者，這可能意味著市場對該板塊的需求依然強勁。

但如果這些公司在上市後表現不佳，無論是由於營收波動、監管壓力還是盈利能力不足，也可能對 Stripe 的股價造成不利影響。整體市場對金融科技和支付企業的情緒變化，也將在很大程度上決定 Stripe 上市後的估值水平。

Infographic on potential factors such as growth, macroeconomy and market that can affect Stripe's price

如何交易 Stripe 股票

一旦 Stripe 最終成功上市，若您希望參與其股票交易，可參考以下幾個步驟。

  • 選擇券商平台選擇一家值得信賴的券商，並確認其是否支持 Stripe 股票的交易。Capital.com 提供透過差價合約 (CFD) 交易數千種資產的服務，使您無需實際持有標的股票，也可參與其價格波動帶來的交易機會。
  • 開設交易帳戶在所選平台開設帳戶，並提供必要的個人資訊，包括身份驗證資料。
  • 帳戶存款透過您選擇的方式為帳戶注資。請確保帳戶資金充足，並始終謹記不要投入超過自身可承受風險範圍的資金。
  • 監控股票表現上市後，您可以透過即時數據追蹤 Stripe 的股價變化，同時關注公司新聞和財務公告等可能影響股價的因素。
  • 下單當您準備就緒後，可透過市價單或限價單進行買入操作。建議合理使用止損單和止盈單，以有效控制風險並保障已有收益。

如需深入了解差價合約交易，歡迎查閱我們的差價合約 (CFD) 交易指南

我可以交易哪些金融科技股票？

目前 Stripe 仍為私人公司，且尚未公布 IPO 時間。投資者依然可以透過參與已上市金融科技公司的股票交易，把握該板塊的市場機會。這些公司涵蓋數碼支付、金融服務和金融科技基礎設施等多個領域。

PayPal (PYPL)

PayPal 是全球最具知名度的數碼支付平台之一，為個人和企業提供線上支付服務，並擁有在美國廣受歡迎的點對點支付應用程式 Venmo。此外，PayPal 還提供先買後付 (BNPL) 服務、加密貨幣交易及企業貸款等業務。

Block (SQ)

Block（前身為 Square）提供多種金融服務，包括其核心的銷售點 (POS) 系統、企業信貸服務以及集支付與投資功能於一體的流動應用程式 Cash App。公司還透過子公司 Spiral 拓展了區塊鏈和加密貨幣業務。並且，Block 會在商戶支付處理領域與 Stripe 形成直接競爭。

Visa (V) 與 Mastercard (MA)

Visa 和 Mastercard 是全球銀行卡支付行業的領導者，每年處理數十億筆交易。作為支付網路，它們的基礎設施為大量數碼交易提供支援，包括 Stripe 等公司的服務。此外，兩家公司—Visa 和 Mastercard 還提供多元化的產品與解決方案，如非接觸式支付、電子商務服務和開放銀行功能。

SoFi Technologies (SOFI)

SoFi Technologies 是一家專注於數碼銀行與個人理財的公司，業務涵蓋學生貸款再融資、個人信貸、信用卡及投資服務。不同於傳統銀行，SoFi 完全以線上形式營運，並持續擴展其金融科技生態系統，包括股票交易、加密貨幣交易以及企業銀行業務。

如需進一步了解金融科技股票及股票交易的相關內容，歡迎閱讀我們的全面股票交易指南

距離可以交易 Stripe 股票還有多久？

Stripe 目前仍是一家私人公司，其股票尚未向公眾開放交易。在公司正式宣佈並完成首次公開募股 (IPO) 之前，交易者無法透過傳統交易所或差價合約 (CFD) 平台買賣 Stripe 股票。

儘管市場對其上市前景持續猜測，Stripe 仍未設定明確的 IPO 時間表。公司曾考慮包括直接上市和傳統 IPO 在內的多種方式，但目前尚未確認任何正式計劃。

對於希望參與數碼支付板塊交易的投資者來說，可選擇交易一些已上市的其他公司股票，例如在全球銀行卡支付領域佔據主導地位的 Visa 和 Mastercard，或是營運 Square 和應用程式 (App) Cash App 的 Block。此外，投資者也可關注那些依賴 Stripe 支付基礎設施的企業，例如Amazon

如果 Stripe 推進 IPO，公司將陸續公布股票結構、上市交易所及可交易時段等相關資訊。在此之前，Stripe 股票仍無法進行交易。


  

FAQ

Stripe 的 IPO 日期是什麼時候？

Stripe 目前尚未公布其首次公開募股 (IPO) 的官方時間。儘管市場上充滿猜測，但該公司目前仍保持私有狀態。任何正式的 IPO 公告將包含上市交易所、發行價格等具體資訊。

在 Stripe 完成 IPO 前，我如何交易或投資其股票？

在 Stripe 上市之前，其股票無法透過證券交易所或差價合約 (CFD) 平台進行交易。部分機構投資者可能透過私募二級市場間接獲取 Stripe 股票，但這類機會通常僅限於符合條件的專業投資者。有意把握金融科技板塊投資機會的交易者，可以考慮投資如 PayPal 或 Block 等已上市公司。這些公司可透過差價合約平台進行交易，使投資者能夠在不實際持有標的股票的前提下，基於其價格波動進行操作。

Stripe 股票未來是否支持差價合約交易？

如果 Stripe 成功上市，其股票未來有可能透過差價合約 (CFD) 進行交易，具體取決於各券商的產品設定。交易者應向所使用的差價合約平台確認，Stripe 是否會在 IPO 後被納入可交易品種。

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三步即可開始交易

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