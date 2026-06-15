Revolut IPO
Revolut 何時進行 IPO？
截至 2025 年 2 月，Revolut 尚未正式公布其首次公開募股 (IPO) 的具體日期。不過，據多方消息，該公司正積極籌備於 2025 年進行 IPO，其估值已達到約 450 億美元。Revolut 目前傾向於在美國納斯達克證券交易所掛牌，但英國政府也在積極與其洽談，力圖吸引其選擇倫敦作為上市地。
以下幾個重要因素可能影響 Revolut IPO 的時間與地點選擇：
- 財務表現：2023 年，Revolut 實現營收逾 22 億美元，稅前利潤達 5.45 億美元，展現出強勁的盈利能力。
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監管審批：公司歷時三年，於 2024 年 7 月成功取得英國銀行牌照，使其能夠擴展在英國的存款保障與按揭貸款服務。
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市場環境：受益於宏觀經濟改善與積壓的投資需求釋放，2025 年 IPO 市場前景明顯優於往年。然而，利率波動與地緣政治等外部因素仍可能影響投資者情緒。
什麼是 Revolut？
Revolut 是一家總部位於英國的金融科技公司，提供多項數碼銀行服務，涵蓋支付、外匯兌換、股票和加密貨幣交易以及預算管理等領域。由 Nikolay Storonsky 和 Vlad Yatsenko 於 2015 年創立，Revolut 致力於透過流動優先的數碼平台，為全球用戶提供高效便捷的銀行替代方案，現已成長為歐洲領先的金融科技企業之一。
Revolut 發展歷程中的重要里程碑
- 2015 年 – 在英國成立，主打低成本外匯兌換及多幣種帳戶服務。
- 2018 年 – 獲得歐洲銀行牌照，業務拓展至更廣泛的金融服務領域。
- 2020 年 – 進軍美國與日本市場，啟動全球擴張戰略。
- 2021 年 – 公司估值達 330 億美元，躋身歐洲最具價值的金融科技初創企業行列。
- 2023 年 – 年營收達 22 億美元，稅前利潤為 5.45 億美元。
- 2024 年 – 全球用戶突破 5,000 萬，獲得英國銀行牌照，並宣布將全球總部遷至倫敦金絲雀碼頭 (Canary Wharf)。
- 2025 年 – 積極籌備首次公開募股 (IPO)，估值約為 450 億美元，正在考慮在納斯達克或倫敦證券交易所上市。
Revolut 的核心功能
- 多幣種帳戶 – 支持用戶以銀行間匯率持有並兌換多種貨幣。
- 股票與加密貨幣交易 – 客戶可透過 App 直接投資股票、加密貨幣及大宗商品。
- AI 驅動的預算工具 – 提供即時消費分析，幫助用戶優化個人財務管理。
- 國際轉帳服務 – 支持低費用全球匯款，匯率即時透明。
- Premium 與 Metal 高級帳戶 – 提供訂閱制服務，包括返現、保險、機場貴賓室等專屬權益
Revolut 持有英國電子貨幣牌照，並已在多個歐洲國家取得銀行牌照，從而不斷擴展其金融服務範圍。憑藉全球用戶數量的快速增長，Revolut 如今已被廣泛認為是全球最具價值的金融科技初創企業之一。
Revolut 如何盈利？
Revolut 是一款數碼金融超級 App，主要透過其流動平台提供銀行、支付和投資服務。不同於傳統銀行，Revolut 不依賴實體網點，而是專注於技術驅動、流動優先的用戶體驗。
其收入來源廣泛，以下為幾項主要營收渠道。
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收入來源
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描述
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交易手續費
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每當用戶使用 Revolut 借記卡或預付卡進行支付時，公司會從交易中收取一小部分手續費。該費用由商戶支付，用戶無需承擔。交易量越大，相關收入越高。
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訂閱計劃
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Revolut 提供 Plus、Premium、Metal 和 Ultra 等訂閱服務，按月或按年收費。這些服務提供更高的提現額度、旅行保險、返現、機場貴賓室等多種權益。訂閱收入具備可預測性，為公司帶來穩定的經常性收入。
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貨幣兌換
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Revolut 在工作日期間提供免費的銀行間匯率兌換服務。但在週末或高額交易時，公司會收取匯率加價，從中獲取外匯交易收益。
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加密貨幣與股票交易
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用戶可透過 App 交易股票、加密貨幣和大宗商品。Revolut 透過交易佣金、買賣點差和提款手續費獲利。隨著散戶交易活動增加，該板塊已成為重要營收來源之一。
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企業帳戶服務
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Revolut Business 提供專為企業、自由職業者與創業者打造的帳戶服務，涵蓋多幣種支付、企業卡及費用管理功能。其營收來源包括月度訂閱費用與支付處理費用。
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借貸服務
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Revolut 提供個人貸款、信用額度、透支服務和「先買後付 (BNPL)」等金融產品。其主要透過利息收入與貸款手續費實現盈利，商業模式與傳統銀行類似。
可能影響 Revolut 即時股價的因素有哪些？
一旦上市，Revolut 的股價將受到多方面因素影響，包括市場環境、公司業績、監管政策和行業競爭。投資者將重點關注其財務表現、用戶增長情況及行業趨勢，以評估其長期投資價值。以下為可能引發 Revolut 即時股價波動的主要因素。
市場環境與行業趨勢
Revolut 股價將受到宏觀經濟因素影響，如利率、通脹以及全球經濟形勢，這些因素都會影響投資者信心。作為一家數碼銀行，其估值還將受金融科技版塊整體走勢及金融市場變動的影響。IPO 的市場表現將成為初期投資者情緒的重要參考。
公司基本面與發展前景
Revolut 已連續數年實現盈利，在金融科技行業中具有明顯優勢。投資者將關注其在銀行、交易和訂閱業務的收入增長，以衡量未來發展潛力。持續的盈利能力、用戶存款增長和交易量上升有望推動其股價上漲；反之，若核心市場增長放緩，其估值或將承壓。
競爭格局與戰略部署
Revolut 的股價表現還將受到其與 Wise、Monzo 及傳統銀行等競爭對手的影響。若公司透過戰略合作、並購或收購實現業務拓展，可能推動估值上升；而行業競爭加劇則可能限制其增長空間。
監管政策與合規進展
獲取更多銀行牌照等監管成果可增強公司信譽與投資者信心。但若金融監管政策趨嚴，尤其是在加密貨幣交易和金融服務領域，公司營運與股價可能受到影響。
市場情緒與交易活躍度
分析師的買入/賣出評級、交易量變化與空頭倉位等因素均可能導致股價波動。重大新聞，例如領導層發生變動、安全事件或重大戰略合作，也可能影響市場情緒。
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如何透過差價合約交易 Revolut 股票
一旦 Revolut 最終成功上市，若您希望交易其股票，需提前完成以下幾個步驟。
- 選擇券商平台挑選一家可靠的券商平台，並確認該平台支持 OpenAI 股票交易。像 Capital.com 這樣的交易平台提供差價合約 (CFD) 服務，使投資者無需實際持有標的資產，也能基於價格波動進行投機交易。
- 開設交易帳戶在所選平台上開立帳戶，並提交必要的個人資料，通常還需完成身份驗證流程。
- 入金透過銀行轉帳、銀行卡或其他方式為帳戶注資，確保帳戶中有足夠的可用資金以支持交易操作。
- 監控股票表現在 OpenAI 股票正式上市後，可透過即時數據追蹤其股價走勢，並密切關注公司發布的新聞和財務公告，因為這些因素都有可能影響其市場估值。
- 下單當您準備就緒後，可透過市價單或限價單進行買入操作。建議設定止損單，以幫助有效控制交易風險。
我還能交易哪些金融科技股票？
截至 2025 年 2 月，Revolut 仍為非上市公司，預計將在 2025 年進行首次公開募股 (IPO)。但是您可以透過以下上市公司交易金融科技類股票：
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Paypal (PYPL) – 一家領先的數碼支付平台，旗下擁有 Venmo，提供「先買後付 (BNPL)」、加密貨幣和商戶服務。
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Block (SQ) – 前身為 Square，提供 POS 系統、Cash App，以及透過 Afterpay 提供「先買後付 (BNPL)」 服務，同時正拓展區塊鏈與 AI 驅動的金融服務。
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Visa (V) 與 Mastercard (MA) – 全球支付巨頭，每年處理數十億筆交易，包括 Klarna 的 BNPL 支付服務。
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Affirm (AFRM) – 一家領先的「先買後付(BNPL)」 服務提供者，與 Amazon 有合作關係，收入來源包括商戶手續費和融資服務。
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Adyen (ADYEN) – 一家總部位於荷蘭的支付處理服務商，為 Meta、Uber 和 Microsoft 等企業提供全球支付解決方案。
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SoFi (SOFI) – 一家數碼銀行，提供貸款、股票交易、加密貨幣投資及學生貸款再融資等多元化金融服務。
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FAQ
Revolut 的主要股東是誰？
Revolut 是一家私人持股公司，首席執行官 Nikolay Storonsky 為最大股東。聯合創辦人 Vlad Yatsenko 亦持有股份，其他主要投資方包括 SoftBank、Tiger Global、Coatue Management 和 D1 Capital Partners。一旦 Revolut 上市（預計時間為 2025 年），其股權將進一步向公眾投資者開放。
Revolut 的估值是多少？
2024 年，Revolut 透過一輪面向員工的二級市場股份轉讓實現流動性，當時公司估值達到了 450 億美元。然而，在正式 IPO 前，其估值仍可能受到市場環境、財務表現及投資者情緒等多重因素的影響，繼而發生變動。
Revolut 何時進行 IPO？
Revolut 尚未正式公布 IPO 日期，但據報導，公司可能將在 2025 年完成上市。目前，公司正考慮在倫敦證券交易所 (LSE) 或納斯達克 (Nasdaq) 上市，不過包括英國銀行牌照在內的監管審批程序，可能會影響最終的上市時間表。
如何在 IPO 前投資 Revolut？
在公司 IPO 前，投資機會通常僅面向機構投資者、風險投資公司和私募股權基金。不過，部分 pre-IPO（開啟 IPO 前的）交易平台（如 EquityZen 或 Forge Global）可能在早期股東出售股份時，為合格的投資者提供參與機會。大多數散戶投資者需等待公司正式上市後，方可進行投資。
Revolut 股票未來是否支持差價合約交易？
如果未來 Revolut 成功上市，許多券商可能會推出基於其股票的差價合約 (CFD) 產品，讓您無需實際持股，即可基於股價波動進行交易。不過，是否可進行差價合約交易將取決於券商設定、相關市場監管政策，以及 Revolut 股票是否符合流動性要求等因素。